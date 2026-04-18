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++ Fribourg-Davos: finale des play-off de hockey EN DIRECT ++

im ersten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen HC Davos (HCD) und HC Fribourg-Gotteron (HCFG), am Samstag, 18. April 2026, in der zondacrypto-Arena in Davos. (KEYSTONE/Gian Ehrenz ...
Keystone

Fribourg-Gottéron crée la surprise dans les Grisons

Les Dragons ont remporté l'acte I de la finale face aux Davosiens samedi soir (3-2) après une fin de match irrespirable.
18.04.2026, 18:0418.04.2026, 23:54
Team watson
Team watson

Un «coach challenge» osé mais salutaire de Roger Rönnberg a décidé du sort de ce premier match, qui s'est terminé dans un suspense insoutenable. Après d'interminables minutes de délibération, les arbitres ont finalement annulé le 3-3 de Brendan Lemieux (59e) pour une obstruction sur Reto Berra. Rönnberg a joué gros (son équipe se serait retrouvée à 4 contre 5 si les arbitres avaient validé le but) et il a gagné.

Avant ce final rocambolesque, entre un pugilat et une tentative d'irruption des fans grisons sur le banc de Gottéron, les Fribourgeois étaient arrivés à Davos avec un état d'esprit remarquable. Ils ont enchaîné les mises en échec dès leurs premiers coups de patins dans le vénérable Eisstadion de la station grisonne. Ils se sont également montrés diablement efficaces, convertissant leurs premières occasions en buts.

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Image: TXT

La quatrième ligne fribourgeoise, celle de Julien Sprunger, a illustré à merveille cette réussite. C'est d'abord Jan Dorthe, le jeune loup (20 ans) qui a ouvert le score sur le premier tir cadré des Dragons (9e). Passeur sur ce 1-0, Sprunger l'a encore été sur le 3-0 de Samuel Walser (36e), un but qui a mis un sacré coup sur la tête des Davosiens. Les Fribourgeois, incorrigibles, venaient pourtant de gâcher de longues minutes de supériorité numérique.

«On vend plus de fondue quand Gottéron joue» 🫕

Entre-temps, un coup de génie signé Henrik Borgström avait porté la marque à 2-0. Le top-scorer finlandais de Gottéron a inventé un but à la 28e en partant seul depuis son propre camp. Il a logé un tir laser entre l'épaule droite d'Aeschlimann et la barre transversale, un puck si précis qu'il en est sorti aussitôt du but.

Mais le vainqueur de la saison régulière, encore sonné au début du troisième tiers-temps, a fini par se réveiller. A la 50e, le HCD a marqué deux buts en l'espace de douze secondes, une séquence qui a fait trembler les murs de la cathédrale grisonne, soudainement sortie de sa torpeur.

Sur un power-play, Yannick Frehner a d'abord bien exploité un rare rebond accordé par Berra. Et puis ce fut au tour de Julian Parrée de faire rugir les fans grisons pour réduire l'avance fribourgeoise à peau de chagrin.

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Un judicieux temps-mort demandé par Roger Rönnberg a permis de stopper l'hémorragie, mais Fribourg a tout de même souffert jusqu'au bout. Et les Dragons ont fini par craquer sur cette réussite controversée de Lemieux. C'était sans compter sur l'audace du technicien suédois et ce «coach challenge» qui a tout changé. Il permet à Gottéron de prendre directement l'avantage de la glace. Aux Dragons de le conserver lors de l'acte II prévu lundi à Fribourg (20h00). (jcz/ats)

Revivez le match dans les conditions du direct:

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