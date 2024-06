Cette supportrice de hockey affole les sites pornos

Une fan des Oilers d'Edmonton en NHL est convoitée par plusieurs sites pornographiques depuis qu'elle a montré ses seins à la patinoire.

Kate, supportrice inconditionnelle des Oilers, ne s'attendait certainement pas à un tel déferlement lorsque dans l'euphorie générale, elle a dévoilé puis remué ses seins à la patinoire lors d'une rencontre des finales de conférence en NHL.

Un geste venu naturellement, qu'elle explique dans un podcast par les huit Trulies (des cocktails alcoolisés vendus en canette) ingurgités durant le match, alors qu'elle n'avait grignoté qu'une poignée de Cheesies tout au long de la journée. Sans qu'elle se souvienne de celui qui a filmé l'instant où elle relevait son chandail, une vidéo a rapidement débarqué sur les réseaux sociaux. Kate a fait un signalement et a d'abord cru que l'histoire serait réglée. Trop tard, la séquence est revenue de plus belle au point d'être virale.

Les fans ont apprécié le moment, si bien que les Oilers sont rapidement devenus la franchise la plus cool de cette fin de saison. Certains ont néanmoins chercher à connaître l'identité de la jeune femme en jouant les détectives. Inquiétant, mais sa vie privée a d'abord été préservée.

L'histoire s'est emballée lorsque plusieurs sites pornographiques sont entrés en jeu, dans l'espoir de transformer cette supportrice en actrice X.

Le site The Porn Dude aux 61 millions de visiteurs par mois a déclaré que ses seins étaient «faits pour du porno». Ils ont offert une place sur les plateaux de tournage à Kate. La plateforme Camsoda semble quant à elle prête à offrir 100'000 dollars à cette jeune femme, afin qu'elle reproduise la scène en direct sur son site. OnlyFans aurait également cherché à enrôler la supportrice, l'encourageant à créer son propre compte. Kate a logiquement refusé.

Face à cette notoriété non désirée, à certaines critiques ainsi qu'aux éléments de sa vie, de plus en plus divulgués, Kate a été contrainte de se retirer des réseaux sociaux. La supportrice de hockey la plus célèbre outre-Atlantique a néanmoins tenu à s'exprimer en début de semaine en vidéo. Voici ce qu'elle raconte, entre colère et émotion: «Vous pouvez être la personne la plus parfaite et la plus pieuse, vous pouvez sauver des chatons s'ils se noient dans une rivière, il y aura toujours quelqu'un pour vous détester».

«Vous savez quoi? A la fin de ma journée, je me suis saoulée, j'ai remué mes seins à un match des Oilers et ils sont devenus viraux. Allez vous faire foutre si ça ne vous plaît pas!» Kate, supportrice des Oilers

A Edmonton, certains regrettent cette période où seuls les fans auraient assisté à la scène, et où tout aurait été oublié une fois la rencontre terminée. Beaucoup voyaient aussi en cette supportrice une sorte de porte-bonheur. Les Oilers avaient en effet remporté leur match lorsqu'elle agitait ses seins en tribune. Ils s'étaient ensuite imposés lors de la partie suivante, se hissant ainsi en finale. Mais la chance a peut-être fui Edmonton. Les Canadiens ont certes gagné dans la nuit de mardi à mercredi 3-5 à l'extérieur, mais ils sont encore menés 3-2 dans la série. La Coupe Stanley pourrait leur échapper.

La saison de hockey est presque terminée - il ne reste que deux rencontres à disputer, peut-être même une seule. Voici qui devrait bientôt permettre à Kate de retrouver un semblant de tranquillité.