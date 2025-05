La patinoire a explosé

De son côté la Suède, qui aligne un seul joueur n'évoluant pas en NHL (le Lion zurichois Jesper Fröden, surnuméraire jeudi) et vise son premier titre depuis 2018, a maîtrisé son sujet jeudi. La troupe de Sam Hammal s'est imposée 5-2 devant la Tchéquie, tenante du titre, grâce à deux doublés signés Leo Carlsson et Lucas Raymond.

Le Danemark a donc signé jeudi le plus grand exploit de son histoire. La formation entraînée par Mikael Gath, qui n'aura rien à perdre samedi face à la Suisse, avait pourtant décroché de justesse son ticket pour les quarts: elle avait battu l'Allemagne aux tirs au but lors de l'ultime journée de la phase préliminaire.

Le nouveau calendrier du ski alpin pose problème

Seules sept descentes sont au programme de la Coupe du monde la saison prochaine. Une situation qui préoccupe plusieurs skieurs, dont Marco Odermatt.

Le calendrier de la saison de ski alpin 2025/2026 est sorti il y a deux semaines. A première vue, pas de grande surprise: les étapes suisses ont été confirmées (Saint-Moritz, Adelboden, Wengen et Crans-Montana) et la saison s'ouvrira comme d'habitude à Sölden fin octobre. Mais en y regardant de plus près, on constate que le nombre de descentes est très faible.