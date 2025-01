Ce club de hockey français a choqué ses propres supporters

Le communiqué donne enfin la parole à Frank Spinozzi. «Il arrive un moment où le message ne porte plus de la même manière auprès des joueurs, ce qui est une évolution naturelle dans le monde du sport. Il était donc essentiel d’apporter un nouveau souffle et une nouvelle voix pour les guider», détaille le technicien, dont le départ reste quand même un mystère pour les supporters.

Une problème d'ordre personnel ou de santé? C'est certainement ce qu'ont dû se dire les fans tourangeaux, d'autant que le club n'avait pas communiqué sur un quelconque limogeage. Or le flou a pris fin à 21h44 en plein match, au beau milieu du troisième tiers-temps, quand les Remparts ont annoncé sur les réseaux sociaux que Spinozzi ne dirigeait plus l'équipe.

Alors, quand l'entraîneur franco-canadien Frank Spinozzi, coach apprécié des supporters et en poste depuis quatre saisons, ne se trouvait ni derrière la bande ni sur la feuille de match, face au HC Morzine-Avoriaz cette semaine, personne n'imaginait qu'il n'était plus à la tête de son équipe.

Justine Mettraux: «Je pensais être plus forte mentalement»

Première skippeuse du Vendée Globe 2024/2025, et désormais détentrice du record féminin de l'épreuve, la Genevoise nous raconte ses 76 jours de course et toutes les difficultés rencontrées en mer, notamment un manque cruel de motivation à certains instants. Interview.

Justine Mettraux, toutes nos félicitations! Comment vous sentez-vous après en avoir terminé avec le Vendée Globe?

Je vais bien, merci. Je reste encore un peu fatiguée, mais je suis contente d'être de retour. Quand on participe au Vendée Globe, le plus grand objectif est de terminer la course. Je l'ai fait, et cela me rend heureuse.