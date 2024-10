Vidéo: twitter

Ça ne s'est pas du tout terminé comme prévu

Une bagarre a opposé deux hockeyeurs vendredi au Canada, en AHL. Et elle a eu une fin inattendue.

Plus de «Sport»

Les bagarres entre deux joueurs sont fréquentes en hockey sur glace, surtout en Amérique du Nord. Mais celle qui a eu lieu vendredi durant le match opposant Laval à Syracuse, en AHL (la deuxième division), a eu un dénouement insolite.

Après seulement trois minutes, l'attaquant de Laval Vincent Arseneau et son adversaire, Kale Kessy, ont décidé de faire tomber les gants. Ce duel entre les deux colosses (188 cm et 101 kg pour Arseneau, 193 cm et 102 kg pour Kessy) a, dans un premier temps, tenu toutes ses promesses: de violents coups de poing de part et d'autre, le tout agrémenté des savoureux commentaires d'un journaliste québécois.

«Arseneau qui est en train de corriger Kessy de la main gauche. C'est un combat de poids lourds, Mesdames et Messieurs!» Le commentateur TV

Oui, mais voilà: après une dizaine de secondes, ce pugilat s'est arrêté net. Et quand on zoome sur la main de Vincent Arseneau, on comprend vite pourquoi: le joueur du Rocket de Laval s'est cassé un doigt à force de cogner. Son annuaire gauche est tout tordu. «Ouais, ça, ça fait mal», compatit le commentateur. On imagine...

La bagarre en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Mais on sait aussi que beaucoup de hockeyeurs sont des durs à cuire. Et Vincent Arseneau (32 ans) nous l'a prouvé:

le Québécois s'est remis en place, seul, son doigt. Directement sur la glace!

L'attaquant n'a toutefois pas pu rejouer du match (il aurait de toute façon été exclu, après cette bagarre), une partie remportée 5-2 par Laval. Ni celui du lendemain, à nouveau à domicile face à cette même équipe de Syracuse (victoire de Laval 1-0).

Le média canadien La Presse précise que l'état de santé d'Arseneau est évalué au quotidien pour déterminer la date de son retour sur la glace. Malgré son écart de conduite, son club ne l'a donc pas mis à l'index. (yog)