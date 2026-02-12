averses éparses
JO 2026: le coach Igor Medved exclu à cause de l'alcool

Igor Medved (en médaillon) a été exclu des JO pour une raison inhabituelle.
Igor Medved (en médaillon) a été exclu des JO pour une raison inhabituelle. image: watson

Un coach exclu des JO pour une raison gênante

L'entraîneur de la Finlande en saut à skis doit faire ses bagages à cause d'un comportement aussi embarrassant que cocasse. Une décision de sa propre fédération.
12.02.2026, 17:0712.02.2026, 17:07

L'entraîneur principal de l'équipe finlandaise de saut à skis Igor Medved a été exclu des Jeux olympiques de Milan-Cortina jeudi. Il a enfreint les règles et valeurs de l'équipe en matière de «consommation d'alcool», a déclaré jeudi le comité olympique de Finlande.

Le chef de l'équipe olympique du pays nordique, Janne Hanninen, n'a pas souhaité donner plus de détails. «Nous n'avons pas de tolérance zéro pour l'alcool. Bien sûr, il y a une tolérance zéro dans la tour du tremplin et pendant l'entraînement, mais à part cela, il n'y a pas de tolérance zéro», a-t-il dit à l'AFP.

19.03.2015, Planica, Ratece, SLO, FIS Weltcup Ski Sprung, Planica, Finale, Skifliegen, Qualifikation, im Bild Igor Medved, coach of B team Slovenia, // during the qualifikation of the mens individual ...
Igor Medved (avec le drapeau) en 2015, alors coach de l'équipe B de la Slovénie. Image: imago

Cet incident impliquant Medved ne s'est pas produit «dans le cadre d'un entraînement», a précisé M. Hanninen.

Il présente ses excuses

Dans une déclaration publiée par le comité olympique de Finlande, Igor Medved s'est dit «très désolé». Il a ajouté:

«Je tiens à présenter mes excuses à toute l'équipe finlandaise, aux athlètes et aux supporters»

«J'espère que l'équipe pourra se concentrer sur la compétition et continuer son excellent travail. Je ne ferai aucun autre commentaire à ce sujet», a ajouté Medved. Son adjoint Lasse Moilanen va prendre la tête de l'équipe finlandaise de saut à skis.

Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci

Medved est de nationalité slovène et occupait le poste d'entraîneur principal de l'équipe finlandaise depuis la saison 2024-2025. (ats/afp/yog)

Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Snoop Dogg s’amuse beaucoup aux JO d’hiver 2026
Video: watson
