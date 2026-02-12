faible pluie
Hockey: la Suisse bat la France 4-0 aux JO 2026

La Suisse a lancé son tournoi olympique par une large victoire contre la France. image: Getty

La Nati a eu plus de mal que prévu pour battre la France

La Nati s’est imposée 4-0 jeudi pour son entrée dans le tournoi olympique. Si le score est flatteur, tout n’a pas été simple face à nos voisins, récemment relégués dans le groupe B. L’essentiel est néanmoins largement assuré avant le véritable test contre le Canada.
12.02.2026, 14:4912.02.2026, 14:53

L'entrée en lice de l'équipe de Suisse jeudi à Milan face à la France ne s'est pas faite dans le feutré. Les Helvètes se sont imposés 4-0 grâce notamment à un doublé de Timo Meier.

Tout avait pourtant bien commencé pour la troupe de Patrick Fischer avec deux buts tombés très rapidement. En power-play, c'est Damien Riat qui a pu mettre ses copains dans les meilleures conditions alors que l'horloge n'affichait que 55 secondes de jeu. A la 4e, c'est Janis Moser qui a doublé l'avance helvétique sur un tir que le gardien d'Ajoie, Antoine Keller, a laissé filer au premier poteau.

Il pourrait être le «gardien numéro un» de la Nati

Seulement après cette entrée tambour battant, les joueurs de Patrick Fischer ont eu tendance à s'endormir et à se mettre au niveau de leurs adversaires. La France de Yorick Treille, reléguée en deuxième division lors du dernier Mondial en Suède, a alors joué crânement sa chance et Leonardo Genoni a eu de la chance de ne pas voir le puck franchir sa ligne.

Lors du tiers médian, les Tricolores se sont créé trois bonnes chances de marquer dont un face-à-face de Douay repoussé par un Genoni toujours à l'heure. Les Suisses auraient cependant pu obtenir trois longueurs d'avance si le poteau droit de Keller n'avait pas contré l'envoi d'Andrighetto.

Ce 3-0 est finalement tombé à la 51e de la canne de Timo Meier, mais c'est Roman Josi qui a offert ce but à l'Appenzellois. Le capitaine helvétique a comme d'habitude utilisé son patinage au-dessus de la moyenne pour déposer la défense française, contourner le but et servir sur un plateau l'attaquant des New Jersey Devils, qui ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière avec seulement trois goals lors de ses 17 derniers matchs en NHL.

Aux JO 2026, à la recherche du temple perdu du hockey

Le bison d'Herisau a néanmoins eu de la réussite à la 57e lorsque sa tentative de centre a fini au fond du but pour un doublé assez improbable. On l'a compris, la Suisse devra présenter autre chose pour la suite du tournoi, même si ce premier match était avant tout là pour permettre de trouver quelques automatismes.

La Suisse a maintenant un peu plus d'une journée de repos avant LE match contre le Canada de Sidney Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon vendredi à 21h10. Il s'agira de tout faire un peu mieux que lors de ce premier galop d'essai. Mais la Suisse a prouvé ces dernières années qu'elle possédait assez de ressources.

(ats/roc)

