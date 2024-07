Alessandra Keller, meilleure Suissesse ce dimanche, se classe septième de l'épreuve de cross-country. Image: keystone

Les Suissesses ne rééditent pas l'exploit de Tokyo

La délégation helvétique espérait un premier podium dimanche aux Jeux olympiques de Paris 2024, grâce au VTT cross-country, une épreuve ayant particulièrement réussie où Suissesses il y a trois ans, puisque Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergand avaient réalisé le triplé. Il faudra encore patienter pour débloquer le compteur de médailles.

En tête du classement général de la Coupe du monde de VTT, la Suissesse Alessandra Keller n'abordait pas l'épreuve de cross-country en tant que favorite, dimanche sur la colline d'Elancourt. La Française Pauline Ferrand-Prévot, double championne du monde en titre, ayant par ailleurs focalisé sa saison sur les Jeux olympiques, sa compatriote Loana Lecomte et la Néerlandaise Puck Pieterse étaient toutes citées pour le podium.

Ces trois-là accompagnées de l'Autrichienne Laura Stigger se sont détachées rapidement des autres. Comme attendu, Pauline Ferrand-Prévot a attaqué dès les premiers kilomètres de course, sans que personne ne puisse la suivre. Les positions ont alors été clairement établies. Derrière la Française, Puck Pieterse était la mieux placée pour s'adjuger la médaille d'argent. Les Suissesses, elles, semblaient jouer battus.

Au deuxième passage sur la ligne, Alessandra Keller, septième, pointait à 54 secondes de Ferrand-Prévot et à 25 secondes de la Néerlandaise. Sina Frei, médaillée d'argent à Tokyo il y a trois ans, ayant de surcroît remplacé au pied levé Jolanda Neff, se trouvait quant à elle à plus de quatre minutes, parmi les dernières vététistes.

Mais des coups du sort ont relancé Alessandra Keller dans la course aux médailles. La Française Loana Lecomte, longtemps troisième, a lourdement chuté et a abandonné. Puck Pieterse, si infatigable, a crevé au pire des moments et perdu énormément de temps sur le parcours puis lors du changement de roue. En difficulté dans un groupe composé de Jenny Rissveds, Laura Stigger et Haley Batten, Keller se trouvait finalement cinquième à deux tours de l'arrivée, à quelques secondes seulement des médailles. Tout était encore possible.

Les Suissesses ne pouvaient pas reproduire le triplé fantastique de Tokyo, étant donné que seules deux femmes par pays étaient autorisées à prendre part aux JO de Paris. Cette épreuve n'apportera finalement aucune médaille en 2024, car même si elle s'est longtemps accrochée, Alessandra Keller se classe finalement septième à 4'41 de la première place, après avoir craqué dans le dernier tour. C'est sur les garçons, Nino Schurter et Mathias Flückiger, que les espoirs du VTT helvétique reposent désormais. Ils concourront lundi après-midi à Elancourt en région parisienne, sur un terrain couronnant les plus forts physiquement.

La Française Pauline Ferrand-Prévot au palmarès remarquable, tant en cyclo-cross qu'en VTT et sur route, devient championne olympique pour la toute première fois de sa carrière.

