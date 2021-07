Sport

Un triplé suisse en VTT féminin des Jeux olympiques de Tokyo 2020



«J'espère que ce n'est pas un rêve...» Non, juste une course de rêve

Jolanda Neff a écrasé la concurrence dans la course olympique de VTT. Elle a devancé ses compatriote Sina Frei et Linda Indergand pour un triplé historique.

team watson/ats

Il y avait des doutes sur l'état de forme de Jolanda Neff après sa convalescence. Sa participation aux JO était incertaine. En 2019, après une chute brutale à l'entraînement (rupture de la rate), des rumeurs suggéraient un instant que sa carrière était terminée. Au final, la Saint-Galloise n'est peut-être jamais parue aussi forte, sereine et débordante d'énergie. Elle a littéralement écrasé l'épreuve olympique de cross-country, laissant loin derrière elle ses camarades Sina Frei et Linda Indergand.

C'est seulement de la quatrième fois dans l'histoire olympique, été et hiver confondus, que la Suisse réalise un triplé. Les trois précédents étaient l'apanage de la gymnastique, en 1924, 1936 et 1948.

«Nous avons effectué toute la préparation ensemble, nous nous connaissons depuis des années. C'est génial de vivre ça. J'espère que ce n'est pas un rêve»

Il avait beaucoup plu avant le départ à Izu, rendant le parcours glissant et bouleversant tous les repères. Formidables techniciennes, audacieuses mais pas casse-cou, les Suissesses ont archidominé les Françaises, annoncées grandes favorites.

«Nos adversaires ont commis des fautes, nous avons su rester tranquilles»

«La course n'aurait pas pu mieux se passer. Nous sommes incroyablement fières»

Pour une surprise ...

... c'est une surprise de taille: Jolanda Neff (28 ans) s'était cassé la main gauche à la mi-juin en Coupe du monde et peinait à s'en remettre. Peu attendue, donc débarrassée de toute pression, la championne du monde 2017 (seulement sixième aux JO de Rio) a ressurgi au moment où les gens regardaient ailleurs.

La fille de l'ex-vice champion du monde Markus Neff a profité, sur ce parcours très exigeant, de sa polyvalence, elle qui s'illustre également sur route et en cyclocross. Depuis qu'elle s'est installée aux Etats-Unis avec son compagnon américain, lui aussi vététiste, elle a encore élargi sa palette pour afficher une belle aisance en descente, plus une maîtrise tactique et nerveuse hors du commun.

Et dire que les Suissesses ne sont pas montées une seule fois sur un podium de Coupe du monde cette saison! Leur course parfaite, réglée avec une précision toute helvétique, restera comme un modèle de jour J. Et bien sûr un grand moment de bonheur, à revivre ici 👇

