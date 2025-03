On connaît la nouvelle présidente du CIO

de Rainer Sommerhalder, Claudio Zanini et Raphael Gutzwiller

Septuple médaillée olympique de natation, Kirsty Coventry – qui bénéficiait du soutien de Thomas Bach – devient pour huit ans le dixième président de l'organisation reine du sport mondial. Selon les règles actuelles, elle pourra briguer un second mandat de quatre ans étant donné qu'elle demeurera sous la limite d'âge (74 ans).

La décision s'est donc faite dès le 1er tour vers 15h50: à bulletins secrets, la centaine de membres du cénacle sportif ont accordé une majorité absolue à l'un des sept prétendants. Mais la séance a été aussitôt suspendue et a repris vers 16h20 avec l'annonce du vainqueur, selon le directeur général Christophe de Kepper.

La ministre des Sports du Zimbabwe sera la première femme et la première représentante du continent africain à la tête de l'instance, à seulement 41 ans. Le Comité international olympique avait annoncé quelques minutes plus tôt que l'un des sept candidats avait été élu, sans toutefois donner son nom.

Sept candidats prétendaient à la succession de Thomas Bach: Juan Antonio Samaranch Jr, Johan Eliasch, Kirsty Coventry, Sebastian Coe, David Lappartient, Morinari Watanabe et le Prince Feisal. C'est finalement Kirsty Coventry, 41 ans, qui est devenue ce jeudi la toute première femme présidente du Comité international olympique, lors de la 144e session du CIO en Grèce.

