Iman Beney (Manchester City, à gauche) et les stars du foot féminin figurent dans le jeu Football Manager 26.

Ce mythique jeu vidéo présente une innovation majeure

Football Manager 26, qui sort le 4 novembre, intègre de nombreuses équipes féminines. Une grande première.

Katie Forster

Plusieurs ligues féminines seront intégrées à la prochaine édition du jeu vidéo Football Manager, attendue le mois prochain, une première dans l'histoire de cette licence vieille de plusieurs décennies qui simule la gestion d'équipes de foot.

Le jeu s'aligne ainsi sur l'essor rapide du football féminin, qui a attiré des foules record lors de l'Euro 2025 en Suisse et la dernière Coupe du monde.

La bande annonce du foot féminin dans Football Manager 📺 Vidéo: YouTube/Football Manager

«Nous travaillons dessus depuis longtemps», affirme Tina Keech, qui a dirigé la création d'une large base de données permettant aux joueurs de contrôler 14 ligues féminines internationales. Tina Keech poursuit:

«Bien sûr, certains fans ont émis des commentaires sexistes, mais la majorité a eu une attitude très positive»

Selon le développeur britannique Sports Interactive, 96% des millions de joueurs de Football Manager sont des hommes. Tina Keech espère que les nouvelles ligues attireront plus de femmes vers le jeu vidéo, tout en stimulant les ventes pour les matchs des équipes réelles.

FIFA a été le pionnier

Les formations féminines devaient initialement faire leurs débuts dans Football Manager 25, retardé puis annulé. Elles seront finalement disponibles le 4 novembre à la sortie de Football Manager 26, qui conservera également les équipes masculines habituelles.

Le principal concurrent de la licence, le mode carrière d'EA Sports FC (anciennement FIFA), a introduit des équipes féminines l'année dernière. Mais cela fait déjà dix ans qu'il est possible de jouer avec les stars féminines du ballon rond dans les matchs sur le terrain, mode principal du jeu.

En 2015, le directeur général d'EA Sports Peter Moore s'était dit «très attristé par les critiques misogynes au vitriol» concernant l'inclusion des femmes. «Nous valons mieux que ça», avait-il clamé.

Le premier jeu vidéo de gestion d'équipes de football a été créé en 1982 par Kevin Toms. Le titre de son œuvre, Football Manager, a ensuite été repris par Sports Interactive. Toms a confié:

«Quand j'ai créé Football Manager (...) et que j'ai réalisé les graphismes, il s'agissait de petits "bonhommes bâtons". Mais cela aurait tout aussi bien pu être des femmes.»

Mais dans les années 1980, la place des équipes féminines était «beaucoup moins importante», a-t-il ajouté, même si «fondamentalement, il n'y a rien dans le football que les femmes ne puissent pas faire».

Quarante-trois ans plus tard, le jeu de Sports Interactive relève les évolutions rapides du football. Par exemple, Arsenal a dépensé en juillet la somme record d'un million de livres sterling (1,2 million d'euros) pour recruter l'attaquante canadienne Olivia Smith.



Olivia Smith, en bleu, a été transférée de Liverpool à Arsenal pour plus d'un million de francs suisses. Record mondial. Image: keystone

«Il y a un an, nous n'aurions jamais imaginé qu'un million de livres sterling serait dépensé pour une joueuse», a déclaré Mme Keech.

36 000 footballeuses répertoriées

Le jeu tient compte de spécificités des équipes féminines, comme des contrats plus courts et certaines blessures touchant plus souvent les femmes. Des différences relevées par Mme Keech lors de la création de la base de données regroupant plus de 36 000 joueuses.

Les développeurs ont également filmé des joueuses avec une technique de «motion capture» pour mieux représenter leurs mouvements dans les séquences de match.

Sports Interactive et sa société mère japonaise Sega ont refusé de révéler le montant dépensé pour intégrer les nouvelles équipes. Leurs détracteurs attribuent le retard du nouveau jeu au travail sur les équipes féminines. Certains d'entre eux estiment inutile de consacrer des ressources à des équipes prétendument peu jouées.

Des avis peu représentatifs, estime le youtubeur Kevin Chapman, dont la chaîne Football Manager compte près de 200 000 abonnés. Il précise:

«Dans l'ensemble, les réactions ont été positives, avec probablement une répartition de 50/30/20 entre les personnes qui y sont favorables, celles qui s'en fichent et celles qui s'y opposent.»

Les statistiques de sa chaîne suggèrent que l'intérêt pour Football Manager est «au plus haut». Et pour lui, «le football féminin y contribue». (afp/yog)