ciel couvert13°
DE | FR
burger
Sport
Football

Jeux vidéo: Football Manager intègre les équipes femmes

Iman Beney (Manchester City, à gauche) et les stars du foot féminin figurent dans le jeu Football Manager 26.
Iman Beney (Manchester City, à gauche) et les stars du foot féminin figurent dans le jeu Football Manager 26. image: watson

Ce mythique jeu vidéo présente une innovation majeure

Football Manager 26, qui sort le 4 novembre, intègre de nombreuses équipes féminines. Une grande première.
23.10.2025, 05:3523.10.2025, 05:35
Katie Forster

Plusieurs ligues féminines seront intégrées à la prochaine édition du jeu vidéo Football Manager, attendue le mois prochain, une première dans l'histoire de cette licence vieille de plusieurs décennies qui simule la gestion d'équipes de foot.

Le jeu s'aligne ainsi sur l'essor rapide du football féminin, qui a attiré des foules record lors de l'Euro 2025 en Suisse et la dernière Coupe du monde.

La bande annonce du foot féminin dans Football Manager 📺

Vidéo: YouTube/Football Manager

«Nous travaillons dessus depuis longtemps», affirme Tina Keech, qui a dirigé la création d'une large base de données permettant aux joueurs de contrôler 14 ligues féminines internationales. Tina Keech poursuit:

«Bien sûr, certains fans ont émis des commentaires sexistes, mais la majorité a eu une attitude très positive»

Selon le développeur britannique Sports Interactive, 96% des millions de joueurs de Football Manager sont des hommes. Tina Keech espère que les nouvelles ligues attireront plus de femmes vers le jeu vidéo, tout en stimulant les ventes pour les matchs des équipes réelles.

FIFA a été le pionnier

Les formations féminines devaient initialement faire leurs débuts dans Football Manager 25, retardé puis annulé. Elles seront finalement disponibles le 4 novembre à la sortie de Football Manager 26, qui conservera également les équipes masculines habituelles.

Le principal concurrent de la licence, le mode carrière d'EA Sports FC (anciennement FIFA), a introduit des équipes féminines l'année dernière. Mais cela fait déjà dix ans qu'il est possible de jouer avec les stars féminines du ballon rond dans les matchs sur le terrain, mode principal du jeu.

En parlant d'EA Sports FC👇

«FIFA 26» cherche à se réconcilier avec ses fans

En 2015, le directeur général d'EA Sports Peter Moore s'était dit «très attristé par les critiques misogynes au vitriol» concernant l'inclusion des femmes. «Nous valons mieux que ça», avait-il clamé.

Le premier jeu vidéo de gestion d'équipes de football a été créé en 1982 par Kevin Toms. Le titre de son œuvre, Football Manager, a ensuite été repris par Sports Interactive. Toms a confié:

«Quand j'ai créé Football Manager (...) et que j'ai réalisé les graphismes, il s'agissait de petits "bonhommes bâtons". Mais cela aurait tout aussi bien pu être des femmes.»

Mais dans les années 1980, la place des équipes féminines était «beaucoup moins importante», a-t-il ajouté, même si «fondamentalement, il n'y a rien dans le football que les femmes ne puissent pas faire».

Quarante-trois ans plus tard, le jeu de Sports Interactive relève les évolutions rapides du football. Par exemple, Arsenal a dépensé en juillet la somme record d'un million de livres sterling (1,2 million d'euros) pour recruter l'attaquante canadienne Olivia Smith.

Benfica&#039;s Catarina Amado, right, challenges for the ball with Arsenal&#039;s Olivia Smith during the women&#039;s Champions League opening phase soccer match between SL Benfica and Arsenal at the ...
Olivia Smith, en bleu, a été transférée de Liverpool à Arsenal pour plus d'un million de francs suisses. Record mondial. Image: keystone

«Il y a un an, nous n'aurions jamais imaginé qu'un million de livres sterling serait dépensé pour une joueuse», a déclaré Mme Keech.

36 000 footballeuses répertoriées

Le jeu tient compte de spécificités des équipes féminines, comme des contrats plus courts et certaines blessures touchant plus souvent les femmes. Des différences relevées par Mme Keech lors de la création de la base de données regroupant plus de 36 000 joueuses.

Les développeurs ont également filmé des joueuses avec une technique de «motion capture» pour mieux représenter leurs mouvements dans les séquences de match.

Sports Interactive et sa société mère japonaise Sega ont refusé de révéler le montant dépensé pour intégrer les nouvelles équipes. Leurs détracteurs attribuent le retard du nouveau jeu au travail sur les équipes féminines. Certains d'entre eux estiment inutile de consacrer des ressources à des équipes prétendument peu jouées.

Toujours concernant les jeux vidéo👇

Le foot suisse va vivre une grande première

Des avis peu représentatifs, estime le youtubeur Kevin Chapman, dont la chaîne Football Manager compte près de 200 000 abonnés. Il précise:

«Dans l'ensemble, les réactions ont été positives, avec probablement une répartition de 50/30/20 entre les personnes qui y sont favorables, celles qui s'en fichent et celles qui s'y opposent.»

Les statistiques de sa chaîne suggèrent que l'intérêt pour Football Manager est «au plus haut». Et pour lui, «le football féminin y contribue». (afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
de Klaus Zaugg
Cette célébration soulève une grande question
Cette célébration soulève une grande question
de Yoann Graber
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
de Yoann Graber
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
de Adrian Bürgler
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
de Yoann Graber
Je me suis battue avec une créatrice de mode
Je me suis battue avec une créatrice de mode
de Alyssa Garcia
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
de Niklas Helbling
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
de Sven Papaux
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
5
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
de Romuald Cachod
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
de Julien Caloz
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
de Soraya Sägesser
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Thèmes
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X
Spot: Catherine Pearson, l'illustratrice la plus colorées de la Romandie
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Voici combien ça rapporte d'être informaticien en Suisse
3
L'Estonie vient peut-être de révolutionner la défense anti-drones
Mort d'un grand maître des échecs à 29 ans
L'Américain Daniel Naroditsky est décédé subitement à 29 ans. De grands noms des échecs ont tenu à lui rendre hommage.
Le jeune prodige américain des échecs et grand maître Daniel Naroditsky, est mort subitement à l'âge de 29 ans, selon un communiqué de sa famille publié lundi par son club d'échecs à Charlotte, en Caroline du Nord (est des Etats-Unis).
L’article