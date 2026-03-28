Defay a mis sa carrière de sportive en pause en mars 2025, avant de donner naissance à son premier enfant quelques mois plus tard. Image: World Surf League

Cette surfeuse a reçu une invitation très spéciale

Johanne Defay a obtenu une «wildcard maternité» pour revenir sur le tour pro en 2027. Explications.

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Médaillée de bronze aux JO 2024 et maman un an plus tard, la Française Johanne Defay a obtenu en ce mois de mars la première «wildcard maternité». Une invitation décernée par la World Surf League, lui garantissant une place au sein du Championship Tour (CT) en 2027.

«Je suis super heureuse d'obtenir la toute première wildcard maternité, c'est un grand honneur et un nouveau défi que j'ai vraiment envie de relever» Johanne Defay, tricolore la plus titrée au sein du CT

Pensionnaire de l'élite depuis 2014 et première médaillée olympique de l'histoire du surf français, Defay a mis sa carrière de sportive en pause en mars 2025, avant de donner naissance à son premier enfant quelques mois plus tard.

Elle a repris le surf depuis, mais n'a plus participé à aucune compétition alors que le début du CT 2026, rassemblant les 24 meilleures athlètes mondiales, est programmé pour début avril en Australie.

«Les entraînements s'enchaînent, il y a des jours mieux que d'autres, certains jours j'ai la tête à batailler, d'autres moins. J'aime jongler entre le fait de surfer, profiter et me donner des petits objectifs pour la motivation.» Johanne Defay

16e de la saison 2025, elle avait stoppé cet exercice après trois étapes pour se consacrer à sa maternité. Sans ce nouveau dispositif, elle aurait dû repasser par le circuit des Challenger Series (CS, 2e niveau mondial) pour obtenir l'une des places qualificatives au sein du tour en 2027.

Sa place est désormais assurée. Cette saison, elle pourrait tout de même participer à des étapes des CS et être invitée ponctuellement par la WSL sur certaines dates du CT pour retrouver son meilleur niveau petit à petit.

(jcz/afp)