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Ce tennisman suisse s'embrouille avec des fans français à Roland-Garros

Leandro Riedi a perdu son sang-froid, vendredi, en plein match de qualifications pour le Grand Chelem parisien.

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Leandro Riedi ne disputera pas, malheureusement, son premier tableau principal de Roland-Garros cette année. Le jeune Suisse (24 ans) – qui a été finaliste du tournoi junior en 2020, battu par son compatriote Dominic Stricker – s'est incliné vendredi au 3e et dernier tour des qualifications. Une défaite en trois sets (4-6, 7-6, 3-6) contre le vétéran français, Pierre-Hugues Herbert (35 ans).

Il y a eu beaucoup d'émotions dans cette partie. D'abord par son enjeu, ensuite par la dramaturgie du scénario – un duel serré entre deux hommes qui se connaissent très bien (nous y reviendrons) – et finalement à cause d'un public surchauffé. Cette rencontre s'est déroulée sur le court Suzanne-Lenglen, le deuxième plus grand stade de Roland-Garros, devant des tribunes pleines et survoltées. Dingue pour un match de qualifs!

Malgré son talent, Leandro Riedi n'a encore jamais atteint le top 100 mondial. Image: keystone

Mais le public français est connu pour soutenir avec ferveur ses compatriotes, surtout à Roland-Garros. Et parfois au-delà des limites tolérables. Ces dernières années, plusieurs joueurs et joueuses qui ont affronté des Tricolores se sont plaint des spectateurs. Ou ont directement eu des démêlés avec ceux-ci. Vendredi, Leandro Riedi est venu s'ajouter à la liste.

En fin de troisième manche, au comble du suspense et en plein milieu d'un jeu, le Zurichois «s'est plaint auprès de l'arbitre de chaise du comportement du public français, ce qui lui a valu quelques huées», relate Eurosport. Conséquence: Riedi, encore plus fâché après ces sifflets, s'est directement adressé à une spectatrice au bord du terrain, avec laquelle il a palabré plusieurs secondes. Ce qui lui a valu encore plus de huées. Il s'est encore brièvement accroché avec d'autres membres de cette «Tribune bleue», sorte d'ultras français du tennis. Avant de finalement retourner servir.

La suite? L'actuel 121e mondial a claqué un ace, qu'il a célébré en provoquant ces mêmes spectateurs, leur envoyant des bisous avec la main.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Le Suisse a fini par perdre cette troisième manche 6-3, et donc le match. Heureusement, cette partie s'est terminée sur une scène beaucoup plus jolie: une longue accolade entre les deux joueurs, qui ont aussi échangé des (jolis) mots au filet. Pour eux, ce match avait une saveur particulière: Pierre-Hugues Herbert a été brièvement le coach de Leandro Riedi.

Le Français – qui habite depuis 2016 à Delémont (JU) – avait accompagné le jeune Suisse sur un tournoi il y a quelques années. Il a rappelé cet épisode après sa victoire vendredi:

«Les gens qui ont vu ce match ne doivent pas connaître, finalement, la relation qu'on a eue. Mais Leandro, c'était un joueur avec qui je suis parti en tournoi en tant qu'entraîneur quand je me suis blessé en 2022. C'est le seul joueur avec qui je suis parti une semaine en tournée. C'est un joueur que j'adore parce que je me suis entraîné avec lui en Suisse quand il est arrivé, il avait 15-16 ans. Il a un énorme cœur et il se bat là pour essayer de monter, pour passer.» Pierre-Hugues Herbert

Une autre interaction insolite entre un joueur et des spectateurs👇 Le tennisman le plus fantasque a encore frappé à Genève

Au premier tour de ce Roland-Garros, Herbert (223e joueur mondial, ex-36e) défiera l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 69). Quand à Leandro Riedi, il visera une prochaine qualification dans un tableau principal en Grand Chelem à Wimbledon, où il avait atteint le 1er tour l'an dernier.