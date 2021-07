Sport

Nati

Euro 2020: Suisse - Espagne en direct avec infos, vidéos et réactions



Image: Pool AP

Live: Suisse - Espagne, c'est parti

Infos en direct, vidéos et interviews: suivez Suisse - Espagne jusqu'au bout de la nuit.

C'est parti

Les équipes pénètrent dans le stade Krestovski de St-Petersbourg où l'UEFA annonce 26 000 spectateurs, dont 500 espagnols et 600 suisses.

L'autre exploit du siècle

Espagne-Suisse à la Coupe du Monde 2010, les helvétiques créent la surprise en battant le champion d’Europe 1-0 lors du premier match de poules.. 🇨🇭



Après ce match, les Espagnols n’en perdront plus un seul et iront jusqu’au sacre mondial.. 🇪🇸 pic.twitter.com/Fqnq4D2dCz — MoreZanFootball (@MoreZanFootball) July 2, 2021

Il faut préciser que cette victoire est la seule de la Suisse dans toute l'histoire de ses confrontations avec l'Espagne: 22 matches, 16 défaites, 8 nuls. Mais il faut préciser aussi que la Suisse n'a perdu qu'un seul de ses quatre derniers duels avec la Roja (1 victoire, 3 nuls).

La Suisse avec Zakaria

Comme pressenti. Vladimir Petkovic remplace son capitaine Granit Xhaka, suspendu, par Denis Zakaria. Le Genevois du Borussia Mönchengladbach aura la lourde responsabilité de préserver les équilibres au milieu du terrain.

Pour le reste, Petkovic maintient son 3-4-2-1 avec un trio inversé en attaque: Seferovic évolue seul en pointe, où il est encadré par Shaqiri et Embolo qui, comme contre la France, conserve une position plus reculée, afin de mieux exploiter sa vitesse et sa force de percussion.

La compo de la Suisse

L'Espagne avec Alba

Pas de surprise dans le camp espagnol où Luis Enrique maintient sa confiance à l'équipe qui a battu la Croatie 5-3. Seuls changements, mais ils étaient attendu: Jordi Alba retrouve sa place sur le côté gauche de la défense (en lieu et place de José Luis Gaya) tandis que Pau Torres remplace Eric Garcia dans l'axe.

La compo de l'Espagne

Extrait de la conférence de presse d'avant-match

Un journaliste Avez-vous vu une meilleure équipe que la vôtre depuis le début du tournoi?

Lui Enrique, sélectionneur de l'Espagne Non.

Les chiffres clés

Image: KEYSTONE

