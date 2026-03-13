Le XV de l’Edelweiss se rapproche du niveau requis pour se qualifier au Mondial. image: keystone/getty/watson

Un duel Suisse-France en rugby pourrait bientôt se jouer

En progrès constant ces dernières saisons, l’équipe de Suisse de rugby se situe désormais aux portes des places qualificatives pour la Coupe du monde, une compétition à laquelle participent les meilleures nations de l’ovalie, dont la France.

Grâce à ses récents succès contre les Pays-Bas et l'Allemagne en Europe Championship, le deuxième échelon continental derrière le tournoi des VI Nations, l'équipe de Suisse de rugby s'est offert le droit de défier la Belgique, dimanche (13h30) à Madrid, pour la cinquième place de cette compétition à huit. Jamais elle n’avait accompli un tel parcours.

Si ce Suisse-Belgique avait eu lieu la saison dernière, lorsque le Rugby Europe Championship faisait office de qualifications européennes pour le Mondial 2027, cette rencontre aurait été bien plus qu’un simple match de classement.

En effet, en 2025, le cinquième du tournoi se qualifiait pour le repêchage des qualifications pour la Coupe du monde, tandis que les quatre premiers validaient directement leur ticket à destination de l’Australie.

Cette cinquième place avait été glanée par la Belgique grâce à sa victoire contre les Pays-Bas. Lors du repêchage, qui incluait le troisième des qualifications sud-américaines (Brésil), le vainqueur du barrage Afrique/Asie (Namibie) et le perdant du barrage Amérique du Sud/Pacifique (Samoa), les Belges étaient ensuite passés tout près de se qualifier pour la Coupe du monde.

Les rugbymen du plat pays avaient battu le Brésil et la Namibie, avant de concéder un nul 13-13 contre la redoutable équipe des Samoa, finalement qualifiée pour le Mondial au jeu des points de bonus. Mais un simple drop face aux joueurs du Pacifique aurait non seulement offert la victoire aux Diables Noirs, mais aussi garanti leur participation au plus grand événement rugby de la planète. La presse belge évoquait «une élimination cruelle».

La Suisse ne semble pas encore au niveau de la Belgique, malgré sa victoire 22-18 il y a quatre ans à Genève, dans le cadre du Trophy, le troisième échelon européen. Si la logique est respectée, elle devrait s’incliner ce dimanche à Madrid, sur un score toutefois plus serré que le 38-5 infligé l’an passé par les Belges à un XV de l’Edelweiss qui découvrait l’antichambre des VI Nations.

La joie des Suisses lors de leur victoire face aux Diables Noirs en 2022. image: getty

Mais qu’en sera-t-il dans quelques années, quand l'Europe Championship distribuera les tickets pour la Coupe du monde suivante, en 2031 aux Etats-Unis? Compte tenu de la progression de la «Nati» du rugby, la question mérite d'être posée. Surtout que cette ascension apparaît saine, c’est-à-dire qu’elle se fait pas à pas, sans brûler les étapes.

La dynamique du XV de l’Edelweiss 2022: victoire contre le futur vainqueur du Trophy

2023: vainqueur du Trophy

2024: conservation du titre et accession en Europe Championship

2025: 7e en Europe Championship (une victoire)

2026: 5e ou 6e en Europe Championship (au moins deux victoires) et maintien assuré

Il n’est pas interdit non plus de viser plus haut, à savoir la quatrième place, directement qualificative pour la Coupe du monde.

Pour cela, la Suisse devra battre à l’avenir des équipes solidement installées en haut de tableau. Une tâche ardue, tant les surprises en rugby sont rares, et tant l’écart de niveau, toujours difficile à combler à XV, reste important. Mais l’Allemagne, que les Helvètes ont encore battue la semaine dernière, s’est elle-même imposée cette saison contre la Roumanie, troisième du dernier tournoi et qualifiée pour la prochaine Coupe du monde.

En outre, l’équipe de Suisse a rivalisé cette année durant une mi-temps avec l’Espagne, autre nation qualifiée pour le Mondial 2027 grâce à sa deuxième place en 2025. Reste désormais à tenir le défi physique sur 80 minutes.

S’il y parvient, le XV de l’Edelweiss verra s’ouvrir les portes de la Coupe du monde, avec à la clé ses premiers matchs face aux équipes les plus renommées de l’ovalie, comme la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Angleterre ou la France.