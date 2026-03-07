beau temps13°
Rugby: la Suisse se maintient en Europe Championship

The Swiss team players react after the victory during the Rugby Europe Championship 2026 match between Switzerland and Germany, in Municipal Stadium of Yverdon-les-Bains, Switzerland, Saturday, March ...
La Suisse se maintient en Europe Championship. Une première. Image: KEYSTONE

Les rugbymen suisses réalisent un exploit historique

En battant l'Allemagne samedi à Yverdon, le XV de l'Edelweiss a assuré son maintient dans l'antichambre du Tournoi des Six Nations. Une première.
07.03.2026, 16:5507.03.2026, 16:55

La Suisse évoluera toujours en Europe Championship la saison prochaine. Le XV de l'Edelweiss a assuré son maintien historique dans cette antichambre du Tournoi des Six Nations en battant l'Allemagne (35-25), samedi à Yverdon (35-25).

Les Helvètes sont, du même coup, sûrs d'obtenir leur meilleur classement dans l'histoire de ce sport.

On en parle ici en détail👇

Le rugby suisse est à 80 minutes d'un exploit historique

Les rugbymen suisses termineront dans le top 6 de ce tournoi regroupant huit équipes européennes. Ils joueront le match pour la 5e place face aux Pays-Bas ou la Belgique le 15 mars à Madrid.

Promue en 2024 depuis l'échelon inférieur, la Suisse est assurée de disputer deux saisons de plus dans ce Europe Championship.

Switzerland&#039;s Paul Davallet, left, fights for the ball during the Rugby Europe Championship 2026 match between Switzerland and Germany, in Municipal Stadium of Yverdon-les-Bains, Switzerland, Sat ...
Paul Davallet (à gauche) et les Suisses ont battu l'Allemagne, samedi à Yverdon.Image: KEYSTONE

En effet, elle est désormais certaine d'éviter la dernière place du classement bisannuel, synonyme de relégation en Trophy Championship. (ats/yog)

