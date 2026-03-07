La Suisse se maintient en Europe Championship. Une première. Image: KEYSTONE

Les rugbymen suisses réalisent un exploit historique

En battant l'Allemagne samedi à Yverdon, le XV de l'Edelweiss a assuré son maintient dans l'antichambre du Tournoi des Six Nations. Une première.

La Suisse évoluera toujours en Europe Championship la saison prochaine. Le XV de l'Edelweiss a assuré son maintien historique dans cette antichambre du Tournoi des Six Nations en battant l'Allemagne (35-25), samedi à Yverdon (35-25).

Les Helvètes sont, du même coup, sûrs d'obtenir leur meilleur classement dans l'histoire de ce sport.

Les rugbymen suisses termineront dans le top 6 de ce tournoi regroupant huit équipes européennes. Ils joueront le match pour la 5e place face aux Pays-Bas ou la Belgique le 15 mars à Madrid.

Promue en 2024 depuis l'échelon inférieur, la Suisse est assurée de disputer deux saisons de plus dans ce Europe Championship.

Paul Davallet (à gauche) et les Suisses ont battu l'Allemagne, samedi à Yverdon. Image: KEYSTONE

En effet, elle est désormais certaine d'éviter la dernière place du classement bisannuel, synonyme de relégation en Trophy Championship. (ats/yog)