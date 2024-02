Image: EPA

Ce garçon a ému tout un pays

Stevie Mulrooney a 8 ans et dimanche, il a été la véritable star du match de rugby entre l'Irlande et l'Italie.

L'Ireland's Call («L'Appel d'Irlande») est déjà superbe. Mais dimanche, il a pris une dimension encore plus exceptionnelle lorsqu'un garçon de 8 ans s'est emparé du micro.

Jugez plutôt! Vidéo: twitter

On était alors à quelques minutes du début de la partie entre l'Irlande et l'Italie, comptant pour le tournoi des 6 Nations, et c'était l'heure de ce chant mythique, entonné depuis 1995 pour rallier les provinces irlandaises qui constituent la République d'Irlande.

Au terme de sa prestation, le petit Stevie Mulrooney a été acclamé par les 50'000 spectateurs massés dans le stade. «Il mérite cette ovation, a salué le commentateur de France 2. Il a du coffre, ce gamin!» Les caméras de télévision ont ensuite montré le sélectionneur irlandais Andy Farrell tout sourire, séduit par la démonstration du jeune chanteur de Kilkenny, une petite ville au sud-ouest de Dublin.

🍀 L'Irlande déroule Les Irlandais ont gagné largement contre l'Italie (36-0) avec le point de bonus offensif. Cette victoire permet au XV du Trèfle de reprendre la tête du Tournoi des 6 Nations alors que son adversaire est dernier avec deux défaites en deux matchs.

Si Stevie Mulrooney a pu vivre son rêve dimanche, sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin, c'est grâce à sa performance lors de l'émission «Late Late Show» en novembre dernier. Le garçon avait interprété l'hymne irlandais et avait déjà bluffé tout le monde par sa prestation, donnant des idées à l'équipe nationale de rugby.

