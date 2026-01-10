neige soutenue
Ski alpin: Lindsey Vonn remporte la descente de Zauchensee

epa12607000 Third placed Lindsey Vonn of the US celebrates on the podium after the Women&#039;s Super G race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Val d&#039;Isere, France, 21 December 2025. EPA/Guill ...
Lindsey Vonn a remporté, ce samedi, sa deuxième course depuis son retour à la compétition fin 2024. image: Keystone

Lindsey Vonn est bel et bien de retour au sommet

La skieuse américaine de 41 ans a remporté ce samedi la descente de Zauchensee, en Autriche. Sa deuxième victoire cette saison, qui prouve sa grande forme.
10.01.2026, 13:1910.01.2026, 13:19

Lindsey Vonn a remporté samedi la descente de Zauchensee, décrochant ainsi sa 84e victoire en Coupe du monde et la deuxième depuis son retour à la compétition en décembre 2024.

Côté suisse, l'inattendue Janine Schmitt a fait mieux que sauver les meubles en obtenant une superbe 5e place.

Déjà victorieuse de la première des deux descentes de St-Moritz à la mi-décembre, Lindsey Vonn a survolé les débats. L'Américaine de 41 ans a devancé sa dauphine norvégienne Kajsa Vickhoff Lie de 0''37, après seulement 1'06 de course. Le podium est complété par une autre Américaine, Jacqueline Wiles, qui a perdu 0''48.

Lindsey Vonn a remporté samedi la descente de Zauchensee
Lindsey Vonn a survolé la course samedi, au propre et au figuré.image: Keystone

Porteuse du dossard 24, Janine Schmitt a créé la sensation en signant le 5e temps, à seulement 0''17 de son premier podium en Coupe du monde. La St-Galloise de 25 ans a ainsi nettement amélioré son meilleur résultat à ce niveau, qui était jusqu'ici un 17e rang!

Janine Schmitt valide aussi, surtout, son ticket olympique grâce à cette 5e place. Elle est simplement la deuxième spécialiste de vitesse helvétique à s'assurer cet hiver une place aux JO de Milan-Cortina après la Valaisanne Malorie Blanc, deuxième meilleure Suissesse samedi avec un 13e rang.

Blessée début décembre à l'entraînement à St-Moritz, Corinne Suter n'a comme prévu pas signé d'exploit pour sa première course de la saison. La Schwytzoise, qui n'a décidé de s'aligner qu'une fois la reconnaissance effectuée samedi matin, a terminé en 21e position à 1''10 de la gagnante.

(ats/yog)

