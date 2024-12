Odermatt et Murisier ont détourné le regard lorsque Sarrazin a chuté

Le coach de la Nati ne peut plus se passer de Lian Bichsel

Le même geste à Saint-Gall et Monaco, pas la même décision: pourquoi?

Ce vélo grâce auquel Pogacar pourrait écraser encore plus la concurrence

Sans cette idée de génie, la Coupe Spengler n'existerait plus

On ne sait pas encore si c'est la raison pour laquelle Cyprien Sarrazin a chuté, mais on peut imaginer le soulagement de tous ceux qui ont vu son accident à l'annonce des nouvelles rassurantes communiquées ce samedi par la Fédération française.

La veille encore, les deux Suisses avaient analysé ensemble la première descente d'entraînement du Français. Ils s'étaient montrés impressionnés par le choix de ligne serré de Sarrazin et la stabilité de ses skis malgré le risque. Mais à l'endroit de sa chute, la surface traditionnellement glacée de Bormio avait changé de nature . Comme dans d'autre secteurs de la redoutable Stelvio, la neige est devenue très agressive d'un mètre à l'autre, ce dont se sont plaints plusieurs skieurs, évoquant un risque pour la santé.

On ne veut pas garder ces images en tête, a déclaré Murisier à propos de sa réaction. «On ne veut pas voir ce genre de choses. Je veux emporter des impressions positives pour la course» , a pour sa part expliqué Odermatt, ajoutant ensuite qu'il pouvait tout de même imaginer ce qu'il s'était passé.

L'opération pour décomprimer l'hématome intracrânien dont souffre Cyprien Sarrazin «s'est bien passée», a annoncé samedi la Fédération française de ski (FFS), citée par l'AFP. La veille, le descendeur français avait lourdement chuté lors du dernier entraînement de la descente de Bormio, sous le regard horrifié des personnes présentes. Mais dans l'aire d'arrivée, la plupart des skieurs avait détourné le regard par réflexe, ne voulant pas voir (ni revoir à l'écran) la terrible envolée du Français . C'est notamment le cas de Marco Odermatt et Justin Murisier.

Plus de «Sport»

Les deux Suisses ont choisi de ne pas voir ce qui était arrivé au Français, victime d'une lourde chute à Bormio et opéré vendredi.

Rupture de stock? On a fabriqué notre propre chocolat Dubaï

Une nouvelle taxe suisse met fin à un avantage de Temu et Amazon

Les plus lus

Le triste sort d'un bateau mythique du Vendée Globe

L'unique bateau double vainqueur du Vendée Globe pourrissait depuis 12 ans dans le port de Brest. Des passionnés se battent aujourd'hui pour lui redonner vie.

Dans une course comme le Vendée Globe, le tour du monde à la voile sans escale et sans assistance, les marins nouent une relation très particulière avec leur embarcation. «Je connais mon bateau par cœur: chaque bruit, chaque sensation. Je ne fais vraiment qu’un avec lui», expliquait Alan Roura mi-décembre, dans un article du Temps qui avait pour titre «Vendée Globe: une symbiose entre marins et machines».