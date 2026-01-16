brouillard-1°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski: les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO

Plusieurs talents suisses resteront sur le carreau.
Plusieurs talents suisses resteront sur le carreau.image: keystone/watson

Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO

L'équipe de Suisse masculine de vitesse est si forte qu’au moins un athlète ayant réussi les sélections internes manquera les JO, autant en descente qu'en super-G. D’autres grands talents resteront sur le carreau.
16.01.2026, 05:3916.01.2026, 05:39
Sebastian Wendel

Ils constituent nos plus grands espoirs de médailles aux Jeux olympiques d’hiver: les spécialistes suisses de vitesse. Outre la superstar Marco Odermatt, le champion du monde de descente Franjo von Allmen et le vainqueur de Bormio Alexis Monney font figure de sérieux candidats à l’or. Même les seconds couteaux, comme Stefan Rogentin, Justin Murisier, Niels Hintermann ou la révélation Alessio Miggiano, peuvent nourrir de grandes ambitions le temps d’une course.

Mais aux Jeux olympiques, chaque nation ne peut aligner que quatre athlètes par discipline. Il fut un temps où tous les membres de l'équipe ne remplissaient pas les critères de sélection interne, à savoir un Top 7 ou deux Top 15 durant la saison olympique. Cette année, en revanche, l’embarras du choix règne chez les spécialistes suisses de la vitesse: aussi bien en descente qu’en super-G, cinq skieurs ont déjà satisfait aux exigences.

Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn

Derrière les indiscutables Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney, la lutte fait rage pour décrocher le quatrième ticket. Il est même possible que, d’ici la fin de la période de sélection fixée au 25 janvier, d’autres skieurs parviennent à remplir les critères requis, en brillant à Wengen et Kitzbühel. Mais certains devront malgré tout rester à la maison. Rogentin? Murisier? Miggiano? Hintermann? Dans d’autres nations, ils seraient accueillis à bras ouverts. En Suisse, plusieurs d’entre eux recevront une réponse négative.

A l’approche des courses du Lauberhorn à Wengen, les athlètes concernés s’efforcent visiblement de ne pas envenimer le débat publiquement. Justin Murisier, l’un des plus expérimentés du groupe, assure par exemple qu’une victoire en Coupe du monde compte davantage pour lui qu’une sélection olympique. Seul Niels Hintermann laisse transparaître que la bataille va s’intensifier ces prochains jours:

«La concurrence est féroce. Désormais, nous allons jouer des coudes»
Niels Hinterman
Aux Mondiaux 2025, ils étaient passés ensemble chez le coiffeur; aujourd’hui, Stefan Rogentin (à gauche) et Justin Murisier (au centre) se disputent un ticket olympique.
Aux Mondiaux 2025, ils étaient passés ensemble chez le coiffeur; aujourd’hui, Stefan Rogentin (à gauche) et Justin Murisier (au centre) se disputent un ticket olympique.
image: keystone

Les Suissesses à la peine

Chez les hommes, à l’exception du slalom où deux places restent encore à attribuer, les quotas sont dépassés. Chez les femmes, en revanche, plus de la moitié des tickets sont encore vacants. En descente (Janine Schmitt) comme en super-G (Malorie Blanc), une seule athlète a pour l’instant assuré sa place. Du côté des épreuves techniques, seules Camille Rast (slalom et géant), Wendy Holdener (slalom) et Eliane Christen (slalom) ont déjà leur billet en poche.

Corinne Suter pourra-t-elle défendre sa médaille d’or obtenue en descente en 2022? Si trop peu d’athlètes remplissent les critères, les responsables peuvent sélectionner des skieurs ou skieuses qu'ils jugent capables d’obtenir un résultat de haut niveau, alors qu'ils reviennent de blessure ou subissent une période difficile. La Suisse fera très probablement usage de cette possibilité: en tant que nation leader, elle ne peut se permettre de laisser un quota vacant.

Plus d'articles sur le sport
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
de Jakob Weber
Un grand événement ski débarque dans le Jura
Un grand événement ski débarque dans le Jura
de Romuald Cachod
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
de Yoann Graber
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
2
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
de Rainer Sommerhalder
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
de Klaus Zaugg
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
de Romuald Cachod
Servette et le LS ont pris une décision historique
Servette et le LS ont pris une décision historique
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
de Claudio Zanini
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
de Jasmin Steiger
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
de Martin Probst
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
de Yoann Graber
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Alors que la colère gronde chez les combinardes privées de Jeux olympiques, certaines ont choisi de changer de discipline et de se tourner vers le saut à ski pour avoir une chance de participer à Milan-Cortina.
Le combiné nordique est actuellement menacé. Présent aux Jeux depuis 1924, il pourrait ne plus figurer au programme olympique en 2030. Une décision à ce sujet sera prise après les Jeux de Milan-Cortina, prévus dans quelques semaines.
L’article