Le Nidwaldien Marco Odermatt a réussi une nouvelle saison exceptionnelle. Image: KEYSTONE

Ces chiffres fous résument l'immense carrière de Marco Odermatt

Vainqueur du gros globe de cristal, et de ceux de la descente, du super-G et du géant, Marco Odermatt a encore livré cet hiver une saison de tous les superlatifs. Retour sur son immense carrière en chiffres.

François Schmid-Bechtel

14

Une journée de travail dans la vie de Marco Odermatt peut durer jusqu’à 14 heures, même en dehors de la saison de ski. La preuve avec ce 31 mai 2024. Ce jour-là, Odermatt débute sa journée à 7h par un entraînement de force et d’endurance. Il rend ensuite visite à son sponsor Sunrise à Zurich, avant d’assister au CSIO de Saint-Gall, à la demande d’un autre partenaire: Longines. Un repas plus tard, «Odi» prend part à des séances de questions-réponses, d'abord avec les meilleurs cavaliers du pays puis en compagnie des entraîneurs de la relève du FC Saint-Gall.

Il va ensuite à l'hôtel Säntispark, où séjourne la Nati à quelques jours de l’Euro. Rencontre avec Murat Yakin et les joueurs, avant un entraînement sous la pluie auquel il participe. Le skieur donne enfin une conférence de presse et reprend la route en direction de sa maison. Il ne rentrera chez lui qu'à 21h.

350

Marco Odermatt a donné dix interviews ce 31 mai 2024. C'est évidemment une exception à cette période. Cependant, ce chiffre est presque habituel en pleine saison, «Odi» se montrant disponible chaque hiver pour environ 350 interviews.

2

Voici le nombre de casques que le Suisse utilise chaque saison et c'est très peu. Cela s’explique par le fait que Marco Odermatt ne tombe presque pas. De plus, il ne se plaint jamais de sa protection, contrairement à d’autres. Le fait qu’il ait une tête étroite, mais aussi besoin de peu d'ajustements, est un avantage pour lui. «Odi» porte ainsi un modèle en carbone relativement standard pour les skieurs de compétition, ce qui en dit long sur sa vision. Quand quelque chose lui convient, il ne se pose pas de questions. L’homme est simple et ne complique jamais les choses.

21

Ce sont les fois où Marco Odermatt dort dans son propre lit. Pas en un mois, mais sur la saison, du 19 novembre au 6 avril, soit une durée de 138 jours. La période durant l’hiver où il passe le plus de temps chez lui? Après les courses de Bormio, lorsqu’aucun déplacement n’est prévu durant sept jours consécutifs.

3

Pendant trois années, Odermatt n'a pas chuté, jusqu’à sa sortie en géant aux Mondiaux de Cortina en 2021. Même à l'entraînement: jamais. Une rareté absolue, qui démontre son excellente gestion du risque.

10

Ce sont les paires de chaussures dont «Odi» dispose chaque saison. Il se limite à cinq paires pour les courses, quand là encore, d’autres se perdent en bricolant sans cesse ou en tentant de nouvelles expériences. Le Suisse sait comment sa chaussure doit être conçue et n’est pas du genre à remettre en question le matériel dès le moindre échec.

2010

Marco Odermatt skie sur des lattes de la marque Stöckli depuis quinze ans. Tout a commencé lorsqu'un mercredi après-midi, il a enfilé, sur proposition de son entraîneur, les skis Stöckli de son camarade de club. Résultat: un temps amélioré de deux secondes. Dès lors, le jeune Odermatt, 12 ans, voulait absolument skier avec cette paire, lors de la course à venir le week-end suivant. On lui prête et il gagne. Nous étions en février 2010. Plus jamais il ne quittera la manufacture helvétique.

Marco Odermatt court avec des skis suisses. image: keystone

60

Ce sont ici les paires de skis à disposition du Nidwaldien chaque saison. Cela fait environ 20 paires par discipline. Bien entendu, le Suisse ne se déplace pas toujours avec l'ensemble des modèles. Pour les finales de la Coupe du monde à Sun Valley, il a embarqué avec lui une quinzaine de skis.

20 000

Odermatt parcourt chaque saison 20 000 kilomètres en voiture. Un chiffre qui ne comprend que ses déplacements professionnels dans l’arc alpin, que ce soit pour les entraînements ou les courses. Par souci d’économie d'énergie, le triple champion du monde covoiture avec son skiman. En outre, le voyage en avion s’impose parfois. Comme pour rejoindre Kranjska Gora, à 60 kilomètres de l’aéroport de Klagenfurt. S’il devait faire le trajet en voiture, cela lui prendrait huit heures.

3 500

C’est le nombre de personnes qui ont adhéré à son fan club, lancé en 2017 par son parrain Paul Odermatt. L’association, qui comptait à ses débuts une cinquantaine de membres, ne cesse de se développer, y compris à l’international.

3

Seuls deux skieurs avaient réussi à gagner à Adelboden, Wengen et Kitzbühel le même hiver avant cette saison: Jean-Claude Killy, aujourd'hui âgé de 81 ans, et Marc Girardelli, 61 ans. Ils sont désormais trois, depuis que Marco Odermatt a réussi pareil exploit en janvier dernier.

Et un chamois pour Marco Odermatt, un! Image: APA/APA

1

On parle ici de la to-do list du Nidwaldien, sur laquelle était inscrit il y a encore peu: «gagner à Kitzbühel». Qu'y a-t-il désormais en haut de celle-ci? Remporter les descentes de Kitzbühel et Bormio, à n'en pas douter. Mais aussi de nouvelles médailles olympiques, dans moins d’un an à Milan-Cortina.

1

Tel est le retard en seconde que le Suisse a infligé à son dauphin Raphael Haaser lors du super-G des Championnats du monde de Saalbach. C'était une course galactique.

4

Marco Odermatt était déjà champion du monde en géant et en descente. Avec ce titre nouvellement glané en super-G à Saalbach, il s’est hissé au sommet dans trois disciplines, comme Pirmin Zurbriggen, Hermann Maier et Bode Miller avant lui. Ils sont désormais quatre à avoir réussi cette performance.

2016

Odermatt mise sur la stabilité, car depuis 2016, ce sont presque toujours les mêmes personnes qui l’entourent: son serviceman Chris Lödler, son entraîneur en géant Helmut Krug, sa préparatrice mentale Monika Wicki-Hess et son manager Michael Schiendorfer. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'Odermatt est réticent au changement. La preuve, «Odi» a récemment changé de préparateur physique et tout s’est parfaitement déroulé.

Marco Odermatt et son serviceman Chris Lödler. Image: KEYSTONE

703 640

Voici le montant des primes récoltées par Odermatt depuis le début de la saison. Loïc Meillard, deuxième du classement, a reçu 321 150 francs et Franjo von Allmen, troisième, 315 750 francs. La saison dernière, le natif de Buochs avait récolté 810 000 francs en compétition.

4

Marco Odermatt a été élu pour la quatrième fois consécutive sportif suisse de l’année, ce que Roger Federer n’a jamais réussi à faire. Est-il dès lors l’athlète le plus populaire que la Suisse ait connu? Cette question fait couler beaucoup d’encre. Il est vrai que Roger Federer a dominé son sport durant de nombreuses années. Mais à un moment donné, il est devenu presque trop grand pour notre «petite» Suisse.

Odermatt, quant à lui, pratique un sport qui fait partie du patrimoine culturel de notre pays. Il est non seulement performant, mais aussi proche et sympathique, d’où sa popularité.

40

Marco Odermatt ne fait pas seulement sa lessive à la télévision, mais aussi chez lui, dans la vraie vie. Toujours à 40 degrés! Pendant le cycle de lavage, le skieur est le roi de l’efficacité, et en profite pour planifier ses rendez-vous en compagnie de son manager.

27

Le Nidwaldien songe déjà à l’après-carrière et est devenu, à 27 ans seulement, actionnaire de la marque de sport suisse X-Bionic.

X

«Odi» a également posé les jalons d’une longue collaboration avec Red Bull, puisqu’il a signé un contrat à vie avec le spécialiste autrichien des boissons énergisantes.

20

C’est le nombre de globes de cristal remportés par Marcel Hirscher au cours de sa carrière. Odermatt, lui, en est à treize. Seuls Hermann Maier (14), Marc Girardelli (15), Pirmin Zurbriggen (15), Ingemar Stenmark (18) et donc Hirscher le devancent. Il a un objectif clair devant lui.

«Odi» se rapproche peu à peu du record de Marcel Hirscher. image: keystone

45

Marco Odermatt compte déjà 45 victoires en Coupe du monde à son palmarès. Cette marque le place au 6e rang des skieurs les plus dominateurs, devant Pirmin Zurbriggen (40), mais derrière Girardelli (46), Tomba (50), Maier (54), Hirscher (67) et Stenmark (86).

15

Le champion olympique du géant a déjà gagné 15 fois en Coupe du monde dans la discipline du super-G. Seuls Aksel Lund Svindal (17) et Hermann Maier (24) détiennent plus de succès. Il est possible qu’Odermatt batte rapidement ce record.

26

En géant, la discipline de prédilection de Marco Odermatt, le Suisse compte 26 triomphes en Coupe du monde. Il occupe ainsi la troisième place du classement des «éternels», derrière Hirscher (31) et Stenmark (46).

13

«Odi» s'est imposé 13 fois en Coupe du monde en 2022/2023, même chose l’hiver suivant. Jamais avant lui un athlète n’avait autant gagné en une saison. Le Suisse s’est contenté en 2024/2025 de huit succès, notamment parce que ses coéquipiers Franjo von Allmen, Alexis Monney et Loic Meillard lui ont donné du fil à retordre.

3

Il est extrêmement rare que Marco Odermatt ne termine pas une course. Cela s'est produit deux fois cette saison et une fois l'hiver dernier à l'occasion des finales de la Coupe du monde à Saalbach. Cela ne fait que trois échecs en cinq saisons: taux de réussite incroyable.

22

Il s'agit du classement de sa première course de Coupe du monde, le 19 mars 2016, lors du géant de St-Moritz. Il avait alors 18 ans.

1

Marco Odermatt ne dispose que d'une seule médaille olympique dans son armoire à trophées. Le skieur suisse le plus titré aux JO est Beat Feuz, mais au niveau mondial, c'est le Norvégien Kjetil André Aamodt qui, avec huit médailles dont quatre en or, est le plus décoré.

50

Depuis ses débuts en 2016, Marco Odermatt a participé à 173 courses de Coupe du monde, et est monté sur le podium à 87 reprises. C'est donc Monsieur 50%.