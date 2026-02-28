en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski: Marco Odermatt remet les pendules à l'heure à Garmisch

Switzerland&#039;s Marco Odermatt reacts at the finish area, during a men&#039;s World Cup downhill race, in Garmisch Partenkirchen , Germany, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Giovanni Auletta) Marc ...
«Odi» a remporté ce samedi la descente de Garmisch.image: Keystone

Marco Odermatt remet les pendules à l'heure

Battu pour l’or aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Odermatt a repris sa marche en avant en Coupe du monde, s’imposant samedi lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, devant ses compatriotes Alexis Monney et Stefan Rogentin. C'est un nouveau triplé suisse!
28.02.2026, 12:1828.02.2026, 12:46

Marco Odermatt a remporté samedi à la mi-journée la descente de Garmisch-Partenkirchen comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, se consolant avec un succès de prestige sur la Kandahar après des JO 2026 sans titre.

Sous un soleil resplendissant dans les Alpes bavaroises, Odermatt a avalé les 3 300 mètres de piste et les 920 mètres de dénivelé en 1'47"57. Il a devancé ses compatriotes Alexis Monney (+0"04) et Stefan Rogentin (+0"21). Triple champion olympique à Bormio il y a deux semaines (descente, super-G, combiné par équipes), Franjo von Allmen a quant à lui terminé à une seconde et demie de la victoire (6e place).

Le ski suisse dévoile un plan surprenant

Ce succès pour «Odi» arrive comme un lot de consolation après des Jeux olympiques conclus avec trois médailles mais aucune en or (argent en combiné par équipes et en slalom géant, bronze en super-G), et une décevante 4e place en descente.

Grand dominateur du ski alpin depuis 2022, Odermatt s'est ainsi approché d'un cinquième gros globe de cristal consécutif, avec 687 points d'avance sur son premier poursuivant et 900 points en neuf courses à disputer jusqu'à la fin de la saison.

Il devrait aussi décrocher un troisième petit globe de cristal de descente d'affilée, puisqu'il compte désormais 175 points d'avance sur von Allmen avec encore deux descentes au programme à Courchevel et Kvitfjell.

(afp/roc)

Plus d'articles sur le sport
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
de Antoine Menusier
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
de Romuald Cachod
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
2
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Punch le petit macaque trouve enfin sa place parmi les singes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Si le tournoi olympique a montré que la NHL n’est peut-être pas aussi toute-puissante qu’on le prétend, il a aussi révélé que ses arbitres possèdent une qualité faisant cruellement défaut aux nôtres.
Le tournoi olympique de hockey sur glace a livré deux enseignements pour notre championnat.
L’article