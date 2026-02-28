«Odi» a remporté ce samedi la descente de Garmisch. image: Keystone

Marco Odermatt remet les pendules à l'heure

Battu pour l’or aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, Odermatt a repris sa marche en avant en Coupe du monde, s’imposant samedi lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, devant ses compatriotes Alexis Monney et Stefan Rogentin. C'est un nouveau triplé suisse!

Marco Odermatt a remporté samedi à la mi-journée la descente de Garmisch-Partenkirchen comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, se consolant avec un succès de prestige sur la Kandahar après des JO 2026 sans titre.

Sous un soleil resplendissant dans les Alpes bavaroises, Odermatt a avalé les 3 300 mètres de piste et les 920 mètres de dénivelé en 1'47"57. Il a devancé ses compatriotes Alexis Monney (+0"04) et Stefan Rogentin (+0"21). Triple champion olympique à Bormio il y a deux semaines (descente, super-G, combiné par équipes), Franjo von Allmen a quant à lui terminé à une seconde et demie de la victoire (6e place).

Ce succès pour «Odi» arrive comme un lot de consolation après des Jeux olympiques conclus avec trois médailles mais aucune en or (argent en combiné par équipes et en slalom géant, bronze en super-G), et une décevante 4e place en descente.

Grand dominateur du ski alpin depuis 2022, Odermatt s'est ainsi approché d'un cinquième gros globe de cristal consécutif, avec 687 points d'avance sur son premier poursuivant et 900 points en neuf courses à disputer jusqu'à la fin de la saison.

Il devrait aussi décrocher un troisième petit globe de cristal de descente d'affilée, puisqu'il compte désormais 175 points d'avance sur von Allmen avec encore deux descentes au programme à Courchevel et Kvitfjell.



(afp/roc)