Mikaela Shiffrin a goûté à la cruauté du ski, mais elle évite le pire

La skieuse de Vail était à quelques portes d'une 100e victoire en Coupe du monde, qu'elle pouvait décrocher chez elle aux Etats-Unis dès sa première tentative. Or le destin en a décidé autrement et Shiffrin a chuté samedi durant la seconde manche du géant de Killington. Le ski est parfois cruel. Il a néanmoins épargné la championne. Ses blessures semblent superficielles.

La première victoire de Mikaela Shiffrin en Coupe du monde remonte à décembre 2012. Son total aujourd'hui, près de 12 ans plus tard, est remarquable. 99 succès, personne n'avait jamais réussi cela avant elle.

Après son triomphe à Gurgl la semaine dernière, Shiffrin avait donc samedi, pour la toute première fois de sa carrière, l'opportunité de décrocher cette fameuse 100e victoire en Coupe du monde. Une marque certes uniquement symbolique, mais scrutée de près par tous les suiveurs. Cette première occasion tombait qui plus est à point nommé. Dans son pays, devant ses propres fans, à Killington non loin de la côte Est des Etats-Unis.

Mikaela Shiffrin n'avait donc jamais été aussi proche d'atteindre cette barre emblématique, surtout après avoir dominé la première manche et repoussé Sara Hector à 32 centièmes et Thea Louise Stjernesund au-delà de la demi-seconde. Mais l'Américaine n'a pas été aussi fringuante en seconde manche. Moins relâchée, elle était toutefois toujours dans le coup à mi-course, conservant 17 centièmes d'avance sur le leader provisoire au deuxième intermédiaire. Bref, Shiffrin continuait d'afficher de l'engagement pour tenir la cadence imposée par Sara Hector. Il y avait match.

Le moment était alors venu de plonger dans le mur final, sous les hourras des 20'000 spectateurs qui commençaient à l'apercevoir depuis la raquette d'arrivée. En bas, certaines de ses concurrentes s'apprêtaient même à immortaliser l'instant, téléphone tenu en mains. Or après une première erreur, qui a fait trembler le public, la skieuse originaire de Vail a fait une faute d'intérieur, malgré toute son expérience, puis est venue percuter une porte qui l'a malmenée. Mikaela Shiffrin est alors partie en roulade, avant de percuter les filets de sécurité.

Le sport est parfois terriblement cruel.

Sa chute en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Le stade s'est soudain tu. Tout le monde était abasourdi, d'autant que les abandons de l'Américaine sont rares. Il n'y a que 19 fois en 275 départs sur le circuit de la Coupe du monde où elle n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Son dernier abandon en géant remontait même à janvier 2018. Sara Hector, Zrinka Ljutic et Camille Rast, dès lors assurée du podium, son premier en géant, ont eu toutes les peines du monde à célébrer leur excellent résultat. «C'est vraiment triste de voir Mikaela chuter comme ça, alors qu'elle skiait si bien, ça me brise le cœur et celui de tous les autres ici présents», a ainsi soufflé la championne suédoise, grande gagnante à Killington.

La cérémonie protocolaire s'est néanmoins mise en place, alors que Shiffrin est restée dans le mur durant près de 20 minutes. Il y avait de l'inquiétude, à la façon dont elle se tenait le genou. La skieuse a finalement été évacuée sur civière et a rapidement pris la direction de l'hôpital. Ce n'est que plusieurs heures après sa chute qu'elle a communiqué sur son état de santé, et rassuré.

La détentrice de cinq gros globes de cristal est redescendue en traîneau. image: Keystone

«Il n'y a pas vraiment de raisons de s'inquiéter à ce stade. Je ne peux juste pas bouger. J'ai une dermabrasion importante et quelque chose m'a poignardé. Je suis tellement désolée d'avoir fait peur à tout le monde, cela semble superficiel jusque-là» Mikaela Shiffrin dans une vidéo à ses fans

La jeune femme de 29 ans précise qu'elle ne participera pas au slalom prévu dimanche et qui, au contraire de ce géant de Killington qu'elle n'a jamais remporté, lui réussit particulièrement, puisqu'elle l'a gagné six fois sur sept ces dernières années. Sa 100e victoire en Coupe du monde devra donc attendre, mais ce n'est rien à côté de ce qu'elle semble avoir évité.

Si le ski est cruel, Shiffrin a été épargnée ce samedi.

Reste seulement à comprendre comment la septuple championne du monde en est arrivée à commettre cette faute. A-t-elle succombé à la pression, dans ce contexte si particulier autour du chiffre «100»? S'est-elle crispée face à la performance de Sarah Hector, sachant que sa marge en géant est moins importante qu'en slalom? S'est-elle rappelée qu'elle n'a jamais remporté le géant de Killington? S'est-elle enfin souvenue du précédent, le premier de la saison, à Sölden en Autriche? Shiffrin refermait le portillon de départ à cette occasion et a flanché lors du second parcours, terminant alors à la cinquième place. Il y a peut-être un peu de tout cela dans sa chute.