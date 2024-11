La reine Mikaela Shiffrin glisse sur les traces de deux Suissesses

La skieuse américaine se rapproche de plusieurs records qu'elle pourrait égaler ou battre cet hiver et des fameuses 100 victoires en Coupe du monde. Seules trois femmes ont franchi cette marque symbolique dans toute l'histoire du ski, dont deux Suissesses.

Plus de «Sport»

Mikaela Shiffrin a craqué à Sölden. 27e temps de la seconde manche, l'Américaine s'est classée 5e du géant d'ouverture de la saison. Elle était en revanche intraitable le week-end dernier en slalom à Levi, où elle a décroché avec facilité sa 98e victoire en Coupe du monde, reléguant sa dauphine Katharina Liensberger à 79 centièmes.

La skieuse de Vail est évidemment la grande favorite de celui de Gurgl à suivre ce samedi à partir de 10h30 (deuxième manche trois heures plus tard). Le slalom est sa discipline de prédilection. Elle a remporté tous ceux auxquels elle a participé en 2024. Et en l'absence de Petra Vlhova, sa principale rivale, tout est réuni pour qu'elle signe en Autriche un 99e succès, la barre des 100 se rapprochant inévitablement.

Shiffrin détient déjà le record de victoires en Coupe du monde de ski alpin, puisqu'elle avait égalé en mars 2023 les 86 réussites d'Ingemar Stenmark. Ce chiffre «100», sur toutes les lèvres depuis des mois, tient donc surtout de la symbolique. D'autant qu'il pourrait être atteint chez elle aux Etats-Unis, car les femmes iront à Killington après l'étape de Gurgl. Elles disputeront dans le Vermont un géant puis un slalom que l'Américaine a remporté six fois sur sept ces dernières années.

Il y aura ensuite Mont-Tremblant au Canada et Beaver Creek dans son Colorado natal, où les féminines ne sont plus allées depuis 2017.

Mikaela Shiffrin n'accorde guère d'importance aux records et aux chiffres. Elle se focalise sur son ski et retient surtout «les moments, les expériences, les célébrations ou les déceptions», comme elle l'a indiqué dans un podcast publié par le Comité international olympique (CIO). Or le chiffre «100» l'inspire malgré tout. Elle le juge même «plutôt cool», même si elle trouve «bizarre» le fait d'être l'élue, «cette athlète» si proche de marquer encore un peu plus son sport.

Un renne supplémentaire pour Mikaela Shiffrin après son succès en slalom en Laponie finlandaise. image: Keystone

Mais si Shiffrin donne aujourd'hui du crédit aux 100 victoires en Coupe du monde, c'est parce que sa vision a évolué. Ambassadrice de la fondation Share Winter, dont la mission consiste à faciliter l'accès des enfants à la pratique du ski, elle voit avec ce chiffre marquant «une opportunité d'attirer davantage les regards sur son sport», comme elle l'a fait remarquer avant la première course de l'hiver, lors d'une journée médiatique organisée par son équipementier. En fait, la skieuse américaine souhaite susciter des vocations, inspirer la nouvelle génération et inviter les jeunes à repousser les limites du possible.

Elle veut aussi «renforcer les histoires passionnantes autour du ski».

Les Suissesses au top

Ce que réalise Mikaela Shiffrin en ski alpin est de l'ordre de l'exceptionnel et n'a jamais été vu auparavant. Mais il existe des précédents dans l'histoire du ski, toutes disciplines confondues. La Valaisanne Amélie Wenger-Reymond, spécialiste du télémark, a ainsi remporté durant sa carrière 164 courses de Coupe du monde. Record absolu pour celle ayant pris sa retraite sportive en mars 2023.

Peu médiatisée, mais si gracieuse: la discipline du télémark, longtemps domptée par Amélie Wenger-Reymond. Image: KEYSTONE

Elle est suivie par la légende du ski de fond Marit Bjorgen (114 victoires) et une autre Suissesse: Conny Kissling (106), freestyleuse championne olympique en ballet à ski à Albertville en 1992, et également experte en combiné (ballet, bosses et saut). Kissling est aujourd'hui mariée à Urs Lehmann, président de Swiss-Ski.

Seules trois femmes ont réussi à atteindre les 100 victoires en Coupe du monde en ski et Shiffrin devrait bientôt être la quatrième. L'athlète masculin ayant connu le plus de succès se nomme quant à lui Ole Einar Bjørndalen. Le biathlète norvégien a imposé sa loi à 95 reprises sur le circuit mondial.

Plus grand nombre de victoires en Coupe du monde (tout ski) 1. Wenger-Reymond (Suisse/Télémark) - 164

2. Bjorgen (Norvège/Ski de fond) - 114

3. Kissling (Suisse/Ski freestyle) - 106

4. Shiffrin (Etats-Unis/Ski alpin) - 98

5. Bjørndalen (Norvège/Biathlon) - 95

6. Kingsbury (Canada/Ski freestyle) - 90

7. Stenmark (Suède/Ski alpin) - 86

8. Klæbo (Norvège/Ski de fond) - 84

9. Vonn (Etats-Unis/Ski alpin) - 82

9. Johaug (Norvège/Ski de fond) - 82



Plusieurs records en vue

Mikaela Shiffrin n'est pas seulement proche des 100 victoires en Coupe du monde. De nombreux records en ski alpin sont à portée de fusil et pourrait être égalés ou battus cet hiver. Il y a d'abord celui d'Ingemar Stenmark concernant le plus grand nombre de podiums en Coupe du monde. Le Suédois, détrôné par la quadruple championne du monde de slalom sur le plan des victoires, en détient 155. Il n'en manque que deux à l'Américaine pour qu'elle le rejoigne.

Mikaela Shiffrin n'a pas formulé d'objectif précis cette année. «Avant, j'en avais plein, comme le globe du général, le globe du géant, le globe du slalom, gagner à domicile, toutes ces choses-là. Mais maintenant, je me dis simplement: "je vais faire de mon mieux"», a déclaré la skieuse de 29 ans.

Le classement général de la Coupe du monde attire toutefois la Coloradienne, battue la saison dernière par une certaine Lara Gut-Behrami. Même si elle ne participera à aucune descente cet hiver, un fait suffisamment rare pour être souligné, lié à une prise de conscience après sa chute à Cortina, Shiffrin reste évidemment la mieux armée pour remporter le gros globe.

En cas de réussite, elle égalerait avec six trophées la recordwoman Annemarie Moser-Pröll.

Si elle décroche aussi le petit globe du slalom, sa collection passerait à neuf et elle deviendrait alors la plus titrée dans une même discipline alpine. Ingemar Stenmark en détient huit en slalom et huit autres en géant, quand Lindsey Vonn, elle, a acquis le même nombre en descente.

La reine du slalom en action lors des dernières finales à Saalbach. image: Keystone

Mikaela Shiffrin peut enfin devenir l'athlète la plus médaillée de l'histoire des Championnats du monde de ski alpin. Bien qu'elle soit davantage concentrée sur la Coupe du monde, il parait inimaginable qu'elle reparte de Saalbach sans la moindre médaille. Il ne lui en manque qu'une pour égaler les 15 que l'Allemande Cristl Cranz avait décrochées dans les années 1930, époque où les Mondiaux étaient organisés tous les ans et où les titres olympiques comptaient également dans le bilan mondial.

Mikaela Shiffrin est donc au-devant d'une nouvelle saison qui pourrait bien être historique. Or à la fin de celle-ci, la Suissesse Amélie Wenger-Reymond, bien moins médiatisée, restera à coup sûr la reine des Coupes du monde, toutes disciplines confondues.