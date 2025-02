Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Image: www.imago-images.de

Ces chiffres sur la folle carrière de Shiffrin donnent le vertige

En gagnant dimanche le slalom de Sestrières, Mikaela Shiffrin a remporté sa 100e course en Coupe du monde. Voici plusieurs statistiques qui rendent compte de l'hallucinante carrière de l'Américaine.

Ralf Meile

100

C'est le nombre de victoires en Coupe du monde de Mikaela Shiffrin. La première, elle l'a fêtée le 20 décembre 2012, à l'âge de 17 ans, en slalom à Åre en Suède.

155

C'est le nombre de podiums de Shiffrin. Elle le partage avec le Suédois Ingemar Stenmark.

Stenmark est toujours en pleine forme: cet été, à 68 ans, il a franchi 3 mètres à la perche aux Mondiaux vétérans d'athlétisme. Image: www.imago-images.de

55,7 %

Au cours de sa carrière, Mikaela Shiffrin a participé à 278 courses de Coupe du monde. Avec 155 podiums, cela signifie qu'elle est montée sur le podium lors de plus de la moitié de ses départs.

Sa place habituelle est au milieu: Shiffrin, dimanche dernier, entre Lara Colturi (à gauche) et Camille Rast. Image: keystone

35,9 %

Son taux de victoire sur toutes les courses qu'elle a disputées en Coupe du monde. Depuis son premier départ il y a plus de 13 ans, l'Américaine a réussi à remporter plus d'un tiers de ses courses.

63

C'est le nombre de victoires de Shiffrin en slalom. On l'a vu, son taux de victoires en Coupe du monde est hallucinant. Il l'est encore plus dans la forêt de piquets: elle a remporté 54,3 % de tous ses slaloms de Coupe du monde et est montée sur le podium lors de 87 des 116 slaloms au total (soit dans 75 % des cas).

Shiffrin est particulièrement à l'aise en slalom. Image: www.imago-images.de

Aux 63 victoires en slalom s'ajoutent les succès suivants: 22 slaloms géants, 5 super-G, 4 descentes, 1 combiné et 5 parallèles.

8

Alors qu'en Suisse, le roi de la lutte reçoit un taureau, la gagnante du slalom de Levi, en Finlande, se voit offrir, en plus de l'argent, un renne. Mikaela Shiffrin a récemment remporté la course pour la huitième fois et a baptisé son plus jeune renne du nom de Rori. Son troupeau, qui vit à la ferme Ounaskievari, se compose en outre de Rudolph, Sven, Mr. Gru, Ingemar, Sunny, Lorax et Grogu.

12

C'est le nombre de fois où la Schwytzoise Wendy Holdener s'est fait battre par Mikaela Shiffrin en slalom, en terminant deuxième. Parfois, l'écart a été très serré (7 centièmes en mars 2019 à Soldeu), parfois il a été très net (2,36 secondes en mars 2016 à Jasna).

16

Le nombre de globes de cristal remportés par l'Américaine. Elle en possède 5 grands pour avoir remporté le classement général de la Coupe du monde et 11 petits pour avoir gagné un classement par discipline. La native du Colorado a décroché 8 fois le globe de slalom.

Beaucoup d'amour pour le globe du slalom 2023/24. Image: keystone

3 + 15

Ce sont les médailles de Shiffrin respectivement aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde. Elle a remporté deux titres olympiques (en 2014 à Sotchi en slalom et en 2018 à Pyeongchang en slalom géant, et une médaille d'argent en combiné en 2018) et huit médailles d'or aux Mondiaux, dont quatre en slalom.

Dernièrement, elle a également décroché l'or à Saalbach en combiné par équipe avec Breezy Johnson. Aux Championnats du monde, la native du Colorado a encore plus de succès qu'en Coupe du monde: en 19 courses, elle a glané 15 médailles.



Shiffrin rayonne avec l'or olympique en 2014. Image: www.imago-images.de

0

Les Jeux olympiques de Pékin 2022 constituent l'un des rares échecs de sa fantastique carrière. Mikaela Shiffrin s'est rendue en Chine en tant que candidate à une médaille dans chaque discipline, et elle en est repartie sans aucune breloque. Elle a été éliminée en slalom géant, en slalom et combiné. Elle a dû se contenter d'une 9e place en super-G (9e) et d'un 18e rang en descente. Même la compétition par équipe ne lui a pas permis de sauver l'honneur, puisque les Etats-Unis ont échoué à la 4e place.

6 sur 7

Killington, aux Etats-Unis, accueille la Coupe du monde depuis 2016. Shiffrin y a remporté six des sept slaloms, sur la piste appelée «Superstar». En 2022, l'Américaine a terminé cinquième, alors qu'elle était encore en tête à mi-parcours. Une course également historique du point de vue suisse: Wendy Holdener, «l'éternelle deuxième», a remporté son premier slalom, en 106 tentatives.

En slalom géant, Mikaela Shiffrin attend toujours un succès à Killington. Cet hiver encore, elle n'a pas réussi à dompter cette piste: elle a chuté et s'est même entaillée l'abdomen. Un accident qui a entraîné une pause forcée de plusieurs semaines.

Shiffrin évacuée après sa violente chute à Killington en novembre. Image: keystone

Mais la native de Vail est revenue et a donc décroché, dimanche, un incroyable 100e succès en Coupe du monde.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber