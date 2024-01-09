Alcaraz déjoue le piège Opelka ++ Venus Williams s'incline

Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet face à Reilly Opelka Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet lundi soir pour son 1er tour de l'US Open. Le no 2 mondial s'est sorti en trois sets du piège tendu par Reilly Opelka (ATP 67).

En quête d'un sixième titre majeur, Carlos Alcaraz (22 ans) s'est imposé 6-4 7-5 6-4 en un peu plus de deux heures face au géant américain (2m11). Il a certes essuyé 14 aces, mais a également vu son adversaire commettre 9 doubles fautes au total.

L'Espagnol, détrôné par son grand rival Jannik Sinner en finale à Wimbledon, a très vite trouvé son rythme à la relance. Après avoir manqué une balle de break dans le premier jeu, il s'est emparé une première fois du service de Reilly Opelka à 2-2. Il s'est procuré pas moins de 11 balles de break au total.

Appliqué de bout en bout, Carlos Alcaraz s'est contenté d'un break dans chaque manche pour faire la différence. Vainqueur de son premier Grand Chelem à New York en 2022, un titre qui avait fait de lui le plus jeune no 1 mondial de l'histoire, Alcaraz aura pour prochain adversaire l'Italien Mattia Bellucci (ATP 65).



Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour Venus Williams s'est inclin閑 avec les honneurs au 1er tour de l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Revenue fin juillet sur le circuit WTA à 45 ans passés, Venus Williams s'est inclinée lundi au 1er tour de l'US Open. Mais elle est tombée avec les honneurs face à la 13e mondiale Karolina Muchova.

Demi-finaliste des deux dernières éditions du Majeur new-yorkais, Karolina Muchova s'est imposée 6-3 2-6 6-1 face à la septuple lauréate en Grand Chelem. "Vous m'avez fait stresser (...) j'étais un peu perdue dans le deuxième set", a lancé la Tchèque au public du Stade Arthur Ashe dans son interview d'après-match.

Si l'aînée des soeurs Williams n'a pas réussi à rééditer sa performance du tournoi de Washington, quand elle avait gagné fin juillet son premier match officiel après 16 mois loin du circuit, elle a offert une belle résistance à son adversaire, qui l'avait déjà dominée au 1er tour à Flushing Meadows en 2020.

Mais malgré les encouragements des spectateurs, Venus Williams n'a pas réussi à menacer Karolina Muchova au troisième set. Elle achève donc la tournée américaine sur dur avec un bilan (en simple) d'une victoire pour trois défaites.

Retombé à la 582e place du classement WTA, l'ex-no 1 mondial avait intégré le tableau final à New York grâce à une invitation des organisateurs. "Je n'ai pas gagné, mais je suis très fière de la façon dont j'ai joué", a déclaré Venus Williams en conférence de presse.

Yeux embués "Avec mon équipe, on a travaillé aussi dur et aussi vite que possible, sans prendre de jours de congé. Je ne suis pas sortie dîner, je n'ai pas vu mes amis, je n'ai fait rien d'autre que m'entraîner ces trois derniers mois", a assuré l'Américaine.

Interrogée sur les tournois qu'elle pourrait encore disputer en 2025, la quadragénaire a semblé indiquer qu'elle ne s'alignerait plus en match officiel avant la fin de l'année, dans la mesure où elle ne souhaite plus voyager hors des Etats-Unis pour les disputer.

"A ce stade de ma carrière, je ne veux plus voyager loin pour jouer des tournois (...) Mon but est de faire ce dont j'ai envie", a conclu Venus Williams, dont les yeux se sont soudainement embués en fin de conférence de presse, mettant un terme à l'exercice au bout d'un peu plus de cinq minutes.



Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York Ann Li défiera Belinda Bencic au 2e tour à New York Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Qualifiée depuis dimanche, Belinda Bencic (WTA 19) connaît désormais son adversaire du 2e tour à l'US Open. La demi-finaliste du dernier Wimbledon affrontera Ann Li mercredi à Flushing Meadows.

Ann Li (WTA 58) a gagné le droit de défier la championne olympique 2021 en battant la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 35) 4-6 6-2 6-4 lundi. L'Américaine de 25 ans tient la forme: elle a atteint la finale à Cleveland samedi dernier.

Belinda Bencic n'a encore jamais affronté Ann Li. Elle pourra toutefois prendre quelques renseignements auprès de la Zurichoise Viktorija Golubic, qui a subi la loi de l'Américaine au 1er tour du récent tournoi de Wimbledon.



Raphaël Ahumada prend de la masse pour changer de dimension Coéquipier, poids, entraîneur: tout ou presque a changé pour le rameur Raphaël Ahumada depuis les JO de Paris, où il avait terminé 4e. Le Vaudois fait le point à un mois des Mondiaux de Shanghai.

Le 2 août 2024, Raphaël Ahumada et son coéquipier Jan Schäuble sont sur la ligne de départ de la finale olympique de deux de couple poids léger. Les doubles champions d'Europe en titre et médaillés d'argent aux Mondiaux de 2023 sont des candidats naturels aux médailles. Pourtant, ils terminent à la 4e place, à plus de 3" du bronze. Une claire désillusion.

Un an après, le Morgien a dû se réinventer. Après avoir profité de l'euphorie parisienne, il avait pris un mois et demi de vacances, avant de se consacrer à ses études. A ce moment-là, la décision de continuer en catégorie "open", sans limite de poids, était actée.

"Au début du cycle olympique parisien, il m'était difficile d'imaginer faire aussi bien chez les +lourds+ qu'en poids légers. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, nous nous sommes rendu compte que la différence n'était pas aussi marquée, et la frustrante 4e place aux Jeux a achevé de me convaincre", confie Raphaël Ahumada lors d'un entretien avec Keystone-ATS.

Plus de 10 kg en un an Dès lors, le Vaudois entame une transition. Alors qu'il devait peser moins de 72,5 kg en poids légers, catégorie désormais disparue, il doit prendre du muscle afin de régater chez les "lourds". En un an, il a ajouté plus de 10 kg, pour un total de 82 kg.

Ce qui pourrait être une délivrance reste cependant un défi, car il confie "se forcer à manger, et parfois se nourrir de manière moins équilibrée pour atteindre l'objectif sur la balance. Ton corps s'habitue, mais ça prend du temps".

En cette saison 2025, Raphaël Ahumada forme un nouvel équipage avec le Lucernois Kai Schätzle. La paire a fait son apparition en compétition aux Européens de Plovdiv fin mai, où elle a réussi à se qualifier pour la finale de sa première compétition. La victoire lors de la Coupe du monde de Varèse et la 4e place à celle de Lucerne ont été riches en enseignements, notamment sur le fonctionnement du bateau en compétition.

"Nous ne sommes pas les plus explosifs au départ, mais on a le moteur diesel pour faire la différence au milieu du parcours", confie-t-il. De bon augure, alors qu'il n'a recommencé l'entraînement sur l'eau qu'en janvier dernier.

Une révolution à l'entraînement Avec l'arrivée du Français Alexis Besançon à la tête de l'équipe nationale, les rameurs suisses ont vu leur quotidien changer drastiquement. Alors qu'auparavant les plans d'entraînements proposaient trois séances quotidiennes, ils n'en prévoient désormais plus que deux, sans baisser le volume d'entraînement.

"Avant, on s'entraînait avec pour objectif de faire le plus gros volume possible. Malgré les bons résultats, j'étais tout le temps à bout de forces. Avec Alexis, on a l'impression que l'approche est plus scientifique", explique Raphaël Ahumada.

La journée type au centre d'entraînement de Sarnen commence maintenant à 7h15 avec un échauffement au sol, puis un entraînement de 2h en continu. Une pause de 5h est prévue entre les deux entraînements quotidiens, ce qui est bienvenu.

"Cela donne un meilleur équilibre, on a désormais le temps de se reposer ou d'étudier", se réjouit celui qui est désormais étudiant en mathématiques à Unidistance. Le second entraînement est plus court, 1h30, et permet de prévoir des séances de massage ou de physiothérapie dans la soirée.

Un programme toujours intense, mais qui a le mérite de ne pas épuiser mentalement les athlètes. Alors qu'il n'était pas sûr de tenir encore quatre ans avec le fonctionnement précédent, Raphaël Ahumada a désormais les yeux rivés sur Los Angeles 2028. Et dans un premier temps sur les Mondiaux d'aviron de Shanghai.



Riedi et Golubic entrent en scène à New York Viktorija Golubic et Leandro Riedi sont les deux derniers Suisses à entrer en scène à l'US Open. Les deux Zurichois disputeront leur 1er tour mardi dès 19h heure suisse.

Parviendra-t-elle à briser la malédiction ? Incapable de gagner le moindre match dans le tableau final à Flushing Meadows en sept apparitions, Viktorija Golubic (WTA 72) n'a qu'un objectif à l'heure d'aborder l'US Open 2025: passer enfin un tour à New York.

Ses chances de victoire paraissent bonnes. Elle affrontera la Française Loïs Boisson (WTA 46), demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros mais guère à l'aise sur les courts en dur. La Seelandaise Jil Teichmann a d'ailleurs battu Loïs Boisson la semaine dernière à Cleveland, au 1er tour.

Issu des qualifications, Leandro Riedi (ATP 435) espère quant à lui décrocher sa première victoire dans un tableau final en Grand Chelem, comme l'Argovien Jérôme Kym dimanche. Le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020 aura d'ailleurs un coup à jouer mardi.

Leandro Riedi se frottera au 1er tour à l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 66), avant tout un spécialiste de la terre battue, qui n'a gagné que deux matches en quatre participations à l'US Open. L'occasion est belle de faire mieux qu'à Wimbledon, où il avait été sorti au 1er tour après être sorti des qualifications.



Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle Rio Ngumoha a inscrit le but de la victoire pour Liverpool sur ce tir Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le Newcastle de Fabian Schär a subi la loi de Liverpool lundi soir lors de la 2e journée de Premier League. Les Magpies se sont inclinés 3-2 à domicile devant le champion en titre.

Touché à la tête après un choc avec Virgil van Dijk, Fabian Schär a été remplacé à la 82e minute. Le défenseur saint-gallois n'a donc pas assisté à une fin de match complètement folle: Liverpool a en effet forcé la décision à la... 100e minute sur une réussite de son "joker" Rio Ngumoha, entré à la 96e.

La pilule doit être très dure à avaler pour Newcastle. Réduits à dix après l'expulsion d'Anthony Gordon dans les arrêts de jeu de la première période, menés 2-0 dès le retour des vestiaires après une réussite d'Hugo Ekitiké, les Magpies ont égalisé à la 88e grâce à Williams Osula.

Mais Liverpool a réagi en champion. Cette victoire, leur deuxième en deux matches, permet aux Reds de rejoindre Arsenal et Tottenham en tête du classement. Les joueurs d'Arne Slot accueilleront justement les Gunners dimanche prochain dans le premier choc de la saison.



L'Inter de Sommer écrase le Torino Yann Sommer a fêté un "clean sheet" lundi face au Torino Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les "Nerazzurri" ont écrasé le Torino 5-0 lundi, Yann Sommer fêtant ainsi tranquillement un "clean sheet" dès cette 1re journée.

Des réussites du défenseur Alassandro Bastoni (18e) et de l'attaquant Marcus Thuram (36e) ont permis aux Milanais de se mettre à l'abri avant la pause. Le capitaine Lautaro Martinez (52e), Thuram (62e) et Ange Bonny (72e) ont salé l'addition en deuxième mi-temps.

Battu sur le fil par le Napoli - et pour 1 point - dans la lutte pour le Scudetto ce printemps, l'Inter disputera un deuxième match à domicile lors de la 2e journée. Les Intéristes accueilleront Udinese dimanche soir prochain.



Le Brésil sans Neymar ni Vinicius pour ses prochains matches Neymar ne joueras pas avec le Brésil en septembre Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti n'a pas rappelé Neymar et ménage Vinicius pour les matches de septembre contre le Chili et la Bolivie. Lucas Paqueta fait lui son retour en équipe nationale.

De retour depuis janvier à Santos, son club formateur, Neymar (33 ans) n'a pas porté le maillot de la Seleçao depuis près de deux ans, en raison de blessures à répétition. "Neymar a eu un petit problème la semaine dernière", a déclaré Carlo Ancelotti lundi en conférence de presse, sans donner plus de précisions.

Selon la presse brésilienne, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts en 128 matches) a ressenti une gêne à une cuisse à l'entraînement. Mais son absence de la liste pour les deux derniers matches de qualifications pour le Mondial 2026 doit être relativisée, alors que le Brésil est déjà qualifié pour le tournoi.

Lors des deux premiers matches sous la houlette d'Ancelotti, en juin, le Brésil a obtenu un nul en Equateur (0-0) avant de battre le Paraguay 1-0 grâce à un but de Vinicius, validant ainsi son billet pour le Mondial 2026. Un Vinicius qui sera absent du prochain rassemblement, étant suspendu pour le match contre le Chili.

Lucas Paqueta fait quant à lui son retour, après avoir été blanchi fin juillet de tout soupçon dans une affaire de paris truqués par une commission indépendante de la Premier League. Le milieu de West Ham était absent de l'équipe nationale depuis novembre 2024.



Mumenthaler et Lobalu renoncent au meeting de Zurich Timothé Mumenthaler ne courra pas au Weltklasse Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Timothé Mumenthaler et Dominic Lobalu renoncent tous deux au meeting Weltklasse de Zurich, a annoncé lundi l'agence qui s'occupe de leurs intérêts.

Le Genevois et le St-Gallois ne veulent prendre aucun risque à un peu plus de deux semaines des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre).

Champion d'Europe en titre du 200 m, Timothé Mumenthaler a souffert de crampes après son sacre sur 100 m samedi lors des championnats de Suisse à Frauenfeld, ce qui l'a déjà contraint à déclarer forfait pour le 200 m dominical.

Dominic Lobalu se remet quant à lui parfaitement bien de la blessure musculaire à une cuisse subie le 16 août, mais le meeting zurichois arrive trop tôt pour le champion d'Europe 2024 du 10'000 m.



Le champion olympique du décathlon forfait pour les Mondiaux Markus Rooth doit renoncer aux Mondiaux de Tokyo Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI L'Appenzellois Simon Ehammer aura un rival de moins dans le décathlon des Mondiaux 2025. Champion olympique en titre, Markus Rooth a en effet déclaré forfait pour le grand rendez-vous de Tokyo.

"C'est le coeur lourd que je dois annoncer que je ne participerai pas aux championnats du monde de Tokyo" du 13 au 21 septembre, a annoncé Markus Rooth sur son compte Instagram.

Le Norvégien explique s'être blessé à un genou et à un coude lors d'un entraînement à la perche, en se réceptionnant en dehors du matelas. Il va se faire opérer, a-t-il ajouté.



Victoria Mboko chute dès le 1er tour à New York Victoria Mboko a chuté dès le 1er tour à New York Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Révélation de l'été avec son sacre dans le WTA 1000 de Montréal, Victoria Mboko (WTA 23) a chuté dès le 1er tour de l'US Open lundi.

La jeune Canadienne de 18 ans a subi la loi de l'expérimentée Barbora Krejcikova (WTA 62).

Ex-membre du top 10 et double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2021, Wimbledon 2024), Barbora Krejcikova (29 ans) a dominé Victoria Mboko 6-3 6-2 dans le Louis Armstrong Stadium pour signer son grand retour aux affaires. La Tchèque affrontera au 2e tour la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 94).

La carrière de sa compatriote Petra Kvitova (WTA 543) a par ailleurs pris fin lundi. La double gagnante de Wimbledon (2011 et 2014), ex-no 2 de la hiérarchie, a été poussée à la retraite par la Française Diane Parry (WTA 107). La gauchère de 35 ans s'est lourdement inclinée, 6-1 6-0, après seulement 52 minutes de jeu.



Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim Albian Hajdari quitte Lugano pour rejoindre Hoffenheim Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Le FC Lugano a annoncé lundi le départ d'Albian Hajdari.

Le défenseur central de 22 ans rejoint la Bundesliga, et plus précisément Hoffenheim. Il a signé un contrat de "longue durée", a de son côté souligné le club allemand, sans plus de précisions.

Albian Hajdari avait rejoint le Cornaredo durant l'été 2022 en provenance de la Juventus Next Gen. Il est rapidement devenu un des meilleurs défenseurs du pays et une valeur sûre dans le système défensif des Bianconeri, se félicite le FC Lugano.

Le gaucher a disputé 110 matches officiels sous le maillot luganais, marquant 5 buts. Il a disputé deux finales de Coupe de Suisse consécutives (2023, 2024), et a fêté sa première sélection en équipe de Suisse "A" le 25 mars dernier en amical face au Luxembourg.



Gaudu remporte la 3e étape, Vingegaard reste en rouge David Gaudu a remporté la 3e étape de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA David Gaudu a remporté lundi la 3e étape du Tour d'Espagne, 134 km de moyenne montagne entre San Maurizio Canavese et Ceres en Italie. Le Danois Jonas Vingegaard a conservé le maillot rouge de leader.

Coéquipier de Stefan Küng chez Groupama-FDJ, Gaudu s'est imposé au sommet d'un final pour puncheurs, Le Français a devancé le Danois Mads Pedersen, favori de l'étape, et Vingegaard, vainqueur la veille. Il grimpe au 2e rang du général, dans le même temps que Vingegaard.

Après un début de saison chaotique, marqué par une anonyme 66e place au Giro et un forfait pour le Tour de France, le leader de la formation Groupama-FDJ a signé à 28 ans le 13e succès de sa carrière, le deuxième en 2025 après une victoire cet hiver au Tour d'Oman.

Une échappée de quatre hommes (Sean Quinn, Alessandro Verre, Luca Van Bon, Patrick Gamper) partis dès les premiers kilomètres, n'a pas résisté au retour du peloton dès la mi-course, sous l'impulsion de l'équipe Lidl-Trek qui a travaillé toute la journée pour son leader Mads Pedersen.

Dans une arrivée en côte, ce dernier a abordé en tête les 100 derniers mètres marqués par un virage en épingle que Gaudu à toutefois mieux négocié.

Mardi, la Vuelta fait escale en France avec une arrivée à Voiron dans l'Isère, après plus de 200 kilomètres de course comprenant les ascensions du col du Montgenèvre et du Lautaret, deux difficultés de deuxième catégorie situées dans le premier tiers de parcours avant un final quasiment plat.



Le GSHC engage le défenseur tchèque Jan Rutta Double vainqueur de la Coupe Stanley avec Tampa Bay, Jan Rutta débarque au GSHC Image: KEYSTONE/FR121174 AP Genève-Servette a annoncé lundi l'arrivée d'un nouveau renfort de choix. Le défenseur international tchèque Jan Rutta débarque en effet aux Vernets.

Jan Rutta (1m90, 100 kg) a signé un contrat de deux ans avec le GSHC, précise ce dernier. Il a remporté deux Coupes Stanley sous le maillot du Tampa Bay Lightning (2020, 2021), et faisait partie de l'équipe de Tchéquie sacrée championne du monde en 2024 grâce à un succès en finale face à la Suisse.

L'expérimenté défenseur (35 ans), qui portera le no 44 à Genève, évoluait depuis 2017 en Amérique du Nord. En NHL (466 matches joués au total, pour 109 points), il a porté successivement les couleurs de Chicago, Tampa Bay, Pittsburgh et San José.

