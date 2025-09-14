Crawford détrône Alvarez ++ La Turquie rêve du titre

Crawford crée l'exploit face à Canelo Terence Crawford (à gauche) a détrôné Canelo Alvarez samedi à Las Vegas Image: KEYSTONE/AP/David Becker Terence Crawford a réussi l'exploit de détrôner la star mexicaine de la boxe, Canelo Alvarez, samedi à Las Vegas. Toujours invaincu, l'Américain devient le champion incontesté des super-moyens.

Crawford, qui fêtera ses 38 ans à la fin du mois, s'est imposé après une décision unanime des juges. Il est ainsi le premier boxeur à être champion incontesté dans trois catégories différentes au cours de l'ère des quatre ceintures.

Terence Crawford (42 victoires dont 31 avant la limite) avait pris le risque de monter de deux catégories de poids par rapport à son dernier combat en super-welters pour affronter Canelo Alcarez. Il avait déjà été champion incontesté des super-légers et des welters.

Après Claressa Shields chez les femmes, Crawford devient le premier champion du monde incontesté dans trois catégories depuis les années 1980 et l'existence de quatre fédérations mondiales. "Je remercie le Seigneur. Je ne suis pas là par hasard", a-t-il commenté sur le ring avant de féliciter Canelo, "qui est tombé en champion aujourd'hui".

Dans le stade Allegiant de Las Vegas, Canelo Alvarez (35 ans) a subi la troisième défaite de sa carrière chez les professionnels (pour 63 victoires et 2 nuls), après ses échecs contre Dmitrii Bivol en 2022 et Floyd Mayweather Jr. en 2013.



La Turquie veut marquer son histoire Impressionnante de maîtrise face la Grèce en demi-finale, la Turquie vise dimanche à Riga son premier titre à l'Eurobasket.

Les Turcs seront confrontés en finale (20h) à un obstacle de taille que représente l'Allemagne championne du monde en titre.

Un sacre au coeur de l'Arena de Riga serait d'autant plus retentissant qu'il serait le premier pour l'équipe emmenée par l'entraîneur Ergin Ataman lors d'un grand championnat (Euro, Coupe du monde et JO confondus).

Finalistes en 2001 à domicile, tombés sur la dernière marche devant la Yougoslavie, les Turcs sont de retour au plus haut niveau 24 ans après. Et cela ne doit rien au hasard: invaincus depuis le début de la compétition - comme l'Allemagne - ils ont répondu présent à chaque grande affiche.

Déjà tombeurs lors de la phase de groupes des favoris serbes, les coéquipiers de Shane Larkin ont surtout marqué les esprits en dominant dans les grandes largeurs la Grèce de Giannis Antetokounmpo vendredi en demi-finale (94-68). "C'était une superbe victoire, mais cela ne nous suffit pas, nous sommes prêts à nous battre pour le titre", a lâché le sélectionneur Ergin Ataman.

Pour ce faire, il pourra compter comme d'habitude sur son joueur phare et l'un des meilleurs passeurs (7 assists en moyenne) de l'Euro, le pivot des Houston Rockets Alperen Sengun, auteur d'un grand tournoi et encore au rendez-vous vendredi avec un double-double (15 points, 12 rebonds, 6 passes, deux interceptions).

L'attaque allemande Mais face à la Turquie se dressera dimanche le champion du monde allemand, qui a assumé son statut de prétendant au titre en réalisant lui aussi l'Euro parfait. Meilleure attaque de cette édition (101,4 points) en ayant notamment inscrit plus de 100 points lors de tous ses matches de poule, la bande à Dennis Schröder est elle aussi dans les meilleures dispositions pour aller glaner sa deuxième couronne européenne après 1993.



Hécatombe sur 1500 m: Ingebrigtsen et Habz sortis dès les séries Jakob Ingebrigtsen a été éliminé en séries du 1500 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Coup de tonnerre à Tokyo dimanche: la star du 1500 m Jakob Ingebrigtsen a été éliminée dès les séries des Mondiaux, tout comme Azeddine Habz, meilleur performeur mondial de l'année.

La deuxième matinée des championnats du monde s'annonçait pourtant plutôt calme. Mais les coups de théâtre se sont enchaînés, et les séries du 1500 m ont laissé le public bouche bée. En lice dans la quatrième et dernière, Jakob Ingebrigtsen a manqué son affaire.

Double champion olympique - sur 1500 et 5000 m - dans ce même stade en 2021, Ingebrigtsen a été éliminé d'entrée. Il effectuait son retour à la compétition après une saison blanche plombée par une blessure au tendon d'Achille survenue en avril.

Le Norvégien de 24 ans avait malgré tout décidé de s'aligner à Tokyo, rassuré par ces derniers entraînements qui le laissaient espérer un exploit, celui de gagner le titre mondial qui lui échappe dans sa discipline de prédilection. Il n'en a rien été.

Dans le paquet pendant toute la série, il n'a pas pu rivaliser dans l'emballage final et a terminé 8e en 3'37''84, pour six places qualificatives pour les demi-finales. "Je dois avouer que c'est bien pire que ce que je pensais et que ce que j'espérais", a-t-il admis.

Ses Mondiaux ne sont pas terminés: il participe vendredi aux séries du 5000 m, discipline où il est double champion du monde et double champion olympique en titre. "Je ne pense pas que sera pire", a-t-il affirmé, la discipline demandant moins d'intensité qu'un 1500 m.

"Cruel" Son élimination stupéfiante s'ajoute à celle du meilleur performeur mondial de la saison (3'27''49) Azeddine Habz. Le Français de 32 ans, prétendant légitime au podium et rare chance crédible de médaille pour la France, a été incapable de muscler son jeu dans la dernière ligne droite et est resté ahuri dans l'aire d'arrivée.

"Je n'ai aucune explication, c'est un sport cruel. Parfois on est tout devant et parfois... Là, je ne comprends pas", a-t-il raconté, dépité. Rarement bien placé, Habz était quand même dans les six premiers à l'entame du dernier 100 m mais il s'est fait doubler par le Sud-Africain Tshepo Tshite pour terminer à la 7e place (3'36''62).



Peres Jepchirchir remporte le marathon devant Tigst Assefa Peres Jepchirchir a cueilli l'or sur le marathon dimanche Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Peres Jepchirchir a remporté dimanche le marathon des Mondiaux de Tokyo devant l'Ethiopienne Tigst Assefa, déjà battue au sprint aux JO 2024. La championne olympique 2021 s'est imposée en 2h24'43.

Au bout des 42,195 km, la Kényane de 31 ans est sortie victorieuse d'un final impressionnant dans le stade national de Tokyo face à Tigst Assefa, qui a été battue pour deux secondes. Un nouveau finish cruel pour Assefa, comme aux Jeux de Paris où elle avait déjà été battue au sprint - pour 3'' - par la Néerlandaise Sifan Hassan.

Tigst Assefa est l'ex-détentrice du record du monde du marathon (2h11'53 à Berlin en 2023) mais devrait le récupérer après que la Kényane Ruth Chepngetich, qui avait amélioré la marque en octobre 2024 (2h09'56), a été provisoirement suspendue en juillet à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique.

L'Uruguayenne Julia Paternain, troisième à près de trois minutes, complète le podium pour ce qui était le deuxième marathon de sa vie.



100 m haies: Ditaji Kambundji passe en demi-finales Ditaji Kambundji a maîtrisé son sujet en séries du 100 m haies Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Ditaji Kambundji a décroché sans difficulté son ticket pour les demi-finales du 100 m haies aux Mondiaux de Tokyo. La Bernoise de 23 ans a signé le 8e temps des séries dimanche.

En contrôle, la vice-championne d'Europe 2024 de la discipline a maîtrisé son sujet sur le plan technique pour finir en 12''59. Le meilleur temps de ce 1er tour a été l'oeuvre de la Jamaïcaine Danielle Williams (12''40), devant l'Américaine Grace Stark (12''46) qui a gagné la série dans laquelle figurait Ditaji Kambundji.

Toutes les stars des haies hautes seront au rendez-vous des demi-finales, qui réuniront 24 athlètes lundi dès 14h06 (heure suisse). Ditaji Kambundji sera en lice dans la première demie, en compagnie notamment de Grace Stark et d'Ackera Nugent (12''30 en 2025). La finale est programmée lundi également, à 15h20.



Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise Sion et Lausanne se déplacent dimanche dans le cadre de la 6e journée de Super League. Les Valaisans visent la victoire à Winterthour, tout comme le LS sur le terrain de Grasshopper.

Face à la lanterne rouge, Sion cherchera à se relancer après une défaite 1-0 concédée devant son public face à Bâle. Les hommes de Didier Tholot, rentrés dans le rang après leurs deux premières victoires, chercheront à se relancer à la Schützenwiese (14h00)

Moins en réussite sur la scène nationale que sur la scène européenne, le LS veut aussi retrouver la victoire à Zurich face à GC (16h30). Les Vaudois n'ont pour l'instant signé qu'un seul succès en championnat, lors de la première journée contre Winterthour (3-2).

Le troisième match de dimanche mettra aux prises Lucerne et Young Boys (16h30). Les joueurs de la capitale veulent confirmer leurs bonnes dispositions du moment face à une formation lucernoise jamais facile à manoeuvrer.



Un premier obstacle pour Ditaji Kambundji Ditaji Kambundji entre en scène dimanche aux Mondiaux de Tokyo. Sur la base de ses performances de la saison, la Bernoise devrait franchir sans difficulté l'écueil des séries sur 100 m haies.

Championne d'Europe et vice-championne du monde du 60 m en salle en mars, Ditaji Kambundji est montée en puissance à l'approche du grand rendez-vous de la saison estivale. Mais ses 12''40 réalisés lors du meeting Weltklasse de Zurich ne constituent "que" le 10e meilleur temps de l'année parmi les engagées.

La soeur cadette de Mujinga devra probablement son record de Suisse (12''40 justement, établi lors des Européens 2024) pour jouer le podium. Ses supporters doivent par ailleurs se lever très tôt en Suisse dimanche: les séries sont en effet programmées dès 4h28. Les demi-finales se disputeront lundi à 14h05, la finale lundi à 15h20.

Cette 2e journée de compétition sera surtout marquée par les toujours très attendues finales du 100 m, prévues à 15h13 pour les dames et à 15h20 pour les messieurs. Le St-Gallois Dominic Lobalu, qui a récemment souffert d'une élongation à une cuisse, sera quant à lui en lice sur 10'000 m dimanche. Sans grande ambition.



Mondiaux: Schurter et Cie en outsiders en cross-country Les Mondiaux de VTT se terminent dimanche avec la course de cross-country messieurs (dès 13h30). Les Suisses ne font partie des principaux candidats au podium.

La plupart des membres du septuor helvétique sont néanmoins susceptibles de réaliser un coup à Crans-Montana. A commencer par Filippo Colombo et les expérimentés Mathias Flückiger et Nino Schurter. Cette course sera vraiment spéciale pour Schurter: il s'agira de la dernière pour le Grison de 39 ans dans le cadre des championnats du monde.

Le cercle des candidats à la victoire semble plus large que jamais. Les sept courses de Coupe du monde de la saison ont ainsi vu six vainqueurs: Victor Koretzky, Christopher Blevins (2), Ondrej Cink, Martin Vidaurre Kossmann, Luca Martin et le grand absent de ces Mondiaux Tom Pidcock. La star néerlandaise Mathieu van der Poel aura aussi son mot à dire.



Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête La reprise de volée de Carlo Boukhalfa a fait mouche. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Saint-Gall est le nouveau leader de Super League. Les Brodeurs, vainqueurs de Lugano samedi à domicile (1-0), dépassent Thoune, battu par Bâle (2-1) un peu plus tôt dans la soirée.

Une reprise de volée magnifique, presque improbable, et voilà le club de Suisse orientale sur le fauteuil de leader. David von Ballmoos, qui faisait ses débuts sous le maillot bianconero, n'a rien pu faire face au maître tir de Carlo Boukhalfa à la 29e minute.

Le ballon majoritairement dans leurs pieds, les Tessinois ont touché deux fois les montants, la réussite leur faisant défaut une fois de plus. La situation commence vraiment à devenir critique pour Lugano (10e), retombé dans ses travers depuis son élimination au 1er tour de la Coupe de Suisse contre Cham, un club de Promotion League.

Avec cette courte victoire, Saint-Gall est en revanche assuré de terminer la 6e journée du championnat à la première place. Les joueurs d'Enrico Maassen ont deux points d'avance sur Thoune et trois sur Bâle.



Carton plein des Romands Lausanne se congratule après le 2-0 de Rochette Image: KEYSTONE/Andrea Branca Soirée de rêve pour les Romands en National League pour la 3e journée. Lausanne s'est imposé 3-0 contre Ambri, Genève a battu Kloten 4-2, alors que Fribourg a écarté Bienne 4-0.

En Léventine, les Vaudois ont été bien payés lors du tiers initial. Ainsi à la 16e, Czarnik a pu s'y reprendre à deux fois pour battre Gilles Senn et alors que les joueurs de Geoff Ward n'avaient pas proposé un jeu très convaincant avant cela.

La partie s'est équilibrée au cours de la période médiane, mais ce sont bien les Lions qui ont doublé la mise en power-play à la 35e. Rochette a tiré au but et Senn a été trop léger sur cet envoi.

Dans les rangs lausannois, c'est le box-play qui s'est mis en évidence avec quatre pénalités tuées. Le LHC réalise un week-end plein avec six points. Titularisé devant la cage, Kevin Pasche a signé un premier blanchissage.

Doublé de Bozon A Genève, on aime les fins de match à suspense. Après une victoire contre Ajoie qui a mis du temps à se dessiner mardi dernier (5-3), les Aigles ont un peu vécu la même chose face à Kloten. Là aussi, les joueurs de Yorick Treille l'ont emporté avec deux buts d'écart (4-2) avec un but dans la cage vide.

La légion finlandaise s'est de nouveau signalée avec un but de Manninen et un autre de Granlund. Mais la réussite la plus importante fut sans nul doute celle de Tim Bozon pour le 2-1 (33e). Non seulement parce qu'il a permis aux Genevois de reprendre les devants, mais surtout pour avoir répondu de la plus belle des manières à une banderole de certains fans grenat qui ont fait savoir avant la rencontre à l'ancien attaquant du LHC qu'il n'était visiblement pas le bienvenu aux Vernets. L'attaquant franco-suisse a fait un deuxième pied de nez en inscrivant le 4-2.

Fribourg se reprend L'air de sa patinoire a fait du bien à Gottéron, 24 heures après avoir été battu à Lausanne. La réception de Bienne a offert aux Dragons une occasion de marquer trois points avec un succès 4-0.

L'action de la soirée fut assurément le 2-0 des Fribourgeois (45e). Sur une pénalité différée à l'encontre de Simon Seiler, le gardien de Bienne Luis Janett est sorti de son but pour permettre à un sixième joueur de champ de monter sur la glace. Sauf que les Seelandais se sont mélangé les crayons en phase offensive et ont réussi à envoyer le puck dans leur cage déserte.

Avant ce but gag, c'est l'éternel Julien Sprunger qui avait ouvert le score à la 6e. Le but de la sécurité est lui tombé à la 48e de la crosse de Sandro Schmid, avant un nouveau doublé de Sprunger

Pas de souci pour Zurich qui continue son début de saison parfait avec une troisième victoire de rang. Les Lions ont dominé Lugano 5-1.

Berne a de son côté subi la loi de Rapperswil. Les Saint-Gallois se sont imposés 2-1.

Dans le dernier match de la soirée, Zoug a lâché ses premiers points en se faisant dominer par Langnau 4-3 ap. Et dire que les Zougois menaient 3-0 à la 38e... C'est Pesonen qui a marqué le but de la victoire à 15 secondes de la fin de la prolongation.



Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji Le derby d'Italie a finalement tourné en faveur de la Juve de Dusan Vlahovic (à gauche). Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Manuel Akanji a vécu des débuts complètement fous en Serie A samedi à l'occasion du derby d'Italie. Le nouveau défenseur de l'Inter Milan a vu la Juventus renverser la tendance en fin de match (4-3).

Les Nerazzurri menaient pourtant 3-2 jusqu'à la 83e après une réussite de Marcus Thuram (76e) que les tifosi milanais pensaient décisive. Mais son petit frère Khéphren à égalisé sept minutes plus tard avant que le jeune Monténégrin Vasilije Adzic (19 ans) n'offre les trois points à la Juve dans les arrêts de jeu (91e).

Le club du Piémont avait mené par deux fois au score avant cette fin de match renversante, mais à chaque fois son rival lombard était revenu à égalité grâce au Turc Hakan Calhanoglu. En encaissant quatre buts sur les quatre tirs cadrés turinois, le gardien suisse de l'Inter Yann Sommer a passé une sale soirée.

Akanji espérait sans doute vivre une première moins animée au sein de la défense intériste. Le Zurichois, arrivé en provenance de Manchester City à la toute fin du mercato le 1er septembre, a été directement titularisé par son entraîneur Cristian Chivu. L'ex-international roumain fait déjà face à une immense pression après cette deuxième défaite de rang.



Servette ne sort pas des bas-fonds du classement Cheveyo Tsawa (à droite) a joué un bien mauvais tour au SFC à Zurich. Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Servette ne parvient pas à s'extraire de sa spirale négative. Les Grenat, pourtant largement dominateurs, ont concédé une nouvelle défaite en Super League samedi sur la pelouse du FC Zurich (2-1).

Le match nul prometteur arraché avant la trêve internationale contre Lucerne (2-2) n'a pas été confirmé par une première victoire en championnat. Les hommes de Jocelyn Gourvennec auraient pourtant mérité de revenir de Zurich avec un point, voire la totalité de l'enjeu.

Malchanceux, les Genevois ont touché deux fois les montants en première période (2e Stevanovic, 13e Ayé) avant d'encaisser deux jolis buts signés Cheveyo Tsawa. L'international suisse M19 s'est joué d'un Anthony Baron trop naïf (28e) avant de s'offrir un doublé sur une action litigieuse (43e).

La réduction du score de Yoan Severin sur corner (80e) s'est avérée trop tardive et les Servettiens n'ont pas réussi à égaliser malgré deux cartons rouges récoltés par le FCZ en fin de match (Bangoura puis Sauter). Le SFC traîne donc toujours dans les bas-fonds du classement et pourrait même finir le week-end à la dernière place si Winterthour bat Sion dimanche.

Bâle fait chuter Thoune Tube de ce début de saison, le FC Thoune a concédé sa première défaite en Super League. Le leader s'est incliné à domicile devant un FC Bâle porté une nouvelle fois par Xherdan Shaqiri (3-1).

Shaqiri a ouvert le score (24e), a offert le 2-0 à Albian Ajeti avant la mi-temps (41e), avant de s'offrir un doublé sur penalty dans les arrêts de jeu (98e). Thoune avait réduit la marque au retour des vestiaires (Bertone, 51e), mais a dû finir à 10 après l'expulsion de Montolio (78e) .

A la faveur de ce succès, Bâle remonte à la troisième place, à un point de son adversaire du jour. Ce résultat fait les affaires de Saint-Gall, qui pourrait s'emparer du fauteuil de leader en cas de succès samedi soir contre Lugano.



Challenger: Wawrinka à une victoire d'un premier titre depuis 2020 Stan Wawrinka, ici lors du dernier Swiss Open de Gstaad, est à une victoire d'un premier titre depuis 2020. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 149) jouera dimanche la finale du Challenger de Rennes. Vainqueur 7-6 (7/3) 6-2 de l'Allemand Patrick Zahraj (ATP 259), le Vaudois est à un match d'un premier titre depuis 2020.

L'ex-numéro 3 mondial n'a toujours pas lâché un seul set dans ce tournoi joué sur dur indoor. Il a mieux négocié le tie-break du premier set que son adversaire de 26 ans avant de dérouler son tennis dans la deuxième manche.

En finale, Wawrinka sera opposé au Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série numéro 1 du tournoi breton. Quatre mois après sa défaite en finale du Challenger d'Aix-en Provence, le quadragénaire a une nouvelle occasion de soulever un premier trophée depuis 2020 et sa victoire lors du Challenger de Prague.



Coupe Davis: la Suisse s'incline devant l'Inde à Bienne Le jeune Henry Bernet (18 ans) n'a rien pu faire face à Sumit Nagal. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde, samedi à Bienne. Son échec était consommé (3-1) après la défaite du "rookie" Henry Bernet face à Sumit Nagal.

Le pari un peu fou tenté par le capitaine Severin Lüthi, qui s'est privé de son no 1 en simple Jérôme Kym (ATP 155) samedi, n'a donc pas payé. Champion junior de l'Open d'Australie 2025, Henry Bernet (ATP 603) s'est logiquement incliné 6-1 6-3 devant l'ex-no 68 du classement mondial Sumit Nagal dans le quatrième match.

La nervosité du Bâlois de 18 ans était palpable. Il a d'ailleurs concédé d'entrée son service pour placer son adversaire sur les bons rails. Sumit Nagal - qui avait gagné le tirage au sort et choisi de recevoir - a réussi quatre breaks au total dans un match à sens unique qui n'a duré qu'une heure et une minute.

Mais Henry Bernet, qui jouait son premier simple chez les "grands", n'a rien à se reprocher. Le Rhénan est encore un peu tendre pour espérer faire douter un joueur aussi solide et expérimenté que Sumit Nagal (28 ans). Malgré sa bravoure et son talent, il n'a rien pu faire. Le mal était de toute manière déjà fait.

