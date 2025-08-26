Ferrand-Prévot aux Mondiaux ++ Thoune au centre du foot suisse

Cadillac engage Sergio Perez et Valtteri Bottas comme pilotes Valtteri Bottas (à gauche) et Sergio Perez piloteront pour Cadillac en F1 en 2026 Image: KEYSTONE/AP Sergio Perez et Valtteri Bottas seront les pilotes officiels de Cadillac en Formule 1 la saison prochaine. L'écurie américaine, qui deviendra en 2026 la onzième équipe de la grille, l'a annoncé mardi.

Le Mexicain, vainqueur de six Grands Prix, et le Finlandais (dix victoires) feront tous deux leur retour en Formule 1. "Engager deux pilotes très expérimentés comme Bottas et Checo est un signe d'audace", a affirmé le Team Principal Graeme Lowdon dans un communiqué.

Tous deux âgés de 35 ans, Perez et Bottas cumulent plus de 500 départs en Grand Prix dans la catégorie-reine, avec plus de 100 podiums à la clé. Le premier n'a pas été conservé par Red Bull au terme de la saison 2024, alors que le deuxième avait quitté l'écurie suisse Sauber au même moment.



Pauline Ferrand-Prévot sera au départ Pauline Ferrand-Pr関ot disputera la course sur route des Mondiaux de Kigali Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pauline Ferrand-Prévot, récente lauréate du Tour de France, prendra le départ des championnats du monde de cyclisme sur route le 27 septembre à Kigali.

Confirmant à l'AFP une information du journal L'Equipe, le sélectionneur de l'équipe de France féminine Paul Brousse a qualifié de "superbe nouvelle" la participation de la Rémoise qui aura "d'énormes ambitions" au Rwanda. "Pauline a vraiment une grosse envie de réaliser quelque chose. Physiquement, elle est au top. Et psychologiquement, elle a une envie énorme", a dit Paul Brousse.

Ce dernier a expliqué que la décision de la participation de "PFP" aux Mondiaux avait été prise en concertation avec son équipe, Visma-Lease a Bike. "Des discussions ont eu lieu après le Tour de France. Pauline a vraiment repris goût à la route (après plusieurs saisons consacrées au VTT). C'est une superbe nouvelle", a-t-il indiqué.

Fin septembre sur un circuit montagneux, la Française pourra compter sur le soutien d'une équipe solide composée notamment des grimpeuses Juliette Labous et Evita Muzic à qui le parcours à fort dénivelé positif convient également très bien.



La perche dames avancée à mercredi à Zurich Angelica Moser et ses rivales en découdront finalement mercredi à Zurich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les mauvaises prévisions météorologiques pour jeudi soir entraînent une modification du programme du meeting Weltklasse de Zurich.

Comme l'ont annoncé les organisateurs, le saut à la perche dames est avancé à mercredi et se déroulera donc sur la Sechseläutenplatz, comme le concours masculin.

La championne du monde américaine Katie Moon et la championne d'Europe suisse Angelica Moser prendront notamment part à la compétition à partir de 14h30. La Zurichoise ne sera pas la seule Suissesse en lice dans cette épreuve, pour laquelle Lea Bachmann a été invitée.



Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home Thoune accueillera la future Swiss Football Home Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le comité central de l'Association suisse (ASF) a décidé lors de sa séance du 22 août d'implanter son nouveau centre, la Swiss Football Home, à Thoune.

La ville de l'Oberland bernois va ainsi devenir le nouveau lieu de rencontre du football suisse.

"Cette décision du comité central marque une étape importante pour la réalisation du centre de l'ASF. Elle est le résultat de travaux intensifs, d'analyses approfondies et de discussions constructives avec toutes les parties concernées », déclare le président de l'ASF, Peter Knäbel, cité dans le communiqué de l'ASF.

Outre Thoune, la ville vaudoise de Payerne était également en lice pour accueillir cette nouvelle structure. Les Broyards se sont eux aussi fortement mobilisés pour accueillir la Swiss Football Home dans leur région, souligne l'ASF.

"Les facteurs décisifs ont été la situation centrale de Thoune, la proximité avec le siège actuel de l'ASF à Muri bei Bern, qui est essentielle pour le personnel, ainsi que la solution hôtelière garantie et sur mesure par des tiers et la possibilité d'utiliser les synergies avec les infrastructures nouvelles et existantes du +cluster+ sportif de Thoune, juste à côté du stade du FC Thoune", explique quant à lui le secrétaire général de l'ASF Robert Breiter.

Large soutien L'ASF se réjouit du large soutien au projet. L'exécutif bernois a demandé au Grand Conseil une contribution de 7,5 millions de francs. Le parlement de la ville de Thoune a déjà approuvé en juillet de cette année le crédit pour les travaux de planification. La commune soumettra quant à elle la cession du terrain en droit de superficie à son assemblée.

La Swiss Football Home comprendra, outre des terrains d'entraînement pour toutes les équipes nationales, des terrains pour des matches internationaux juniors et pour la formation des arbitres et des entraîneurs, ainsi que d'autres infrastructures footballistiques telles que vestiaires, salles de fitness et de soins ainsi que le futur siège de l'ASF avec un bâtiment administratif moderne.



Stefan Küng rejoint comme prévu Tudor Stefan Küng défendra bien les couleurs de Tudor dès la saison 2026 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Stefan Küng défendra comme prévu les couleurs de la formation suisse Tudor la saison prochaine.

Le Thurgovien a signé pour trois ans. Le transfert a été officialisé mercredi matin par l'équipe dirigée par Fabian Cancellara.

Küng, qui aura 32 ans en novembre, retourne donc au bercail après avoir vécu sa première expérience professionnelle sur route sous le maillot de la BMC (2015-2019). Le champion du monde 2015 de la poursuite individuelle sur piste évoluait depuis 2019 au sein de la formation française Groupama-FDJ.

"En tant que coureur suisse, j'ai suivi de près le projet Tudor et j'ai été réellement impressionné par sa mentalité et son développement", déclare le rouleur thurgovien, cité dans le communiqué de Tudor.

"L'innovation et la recherche/développement sont clairement au cœur de l'équipe, et je pense que cet environnement peut me pousser à passer au niveau supérieur, en particulier sur le vélo de contre-la-montre", poursuit le double médaillé mondial du "chrono" individuel.

Particulièrement à l'aise sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, Stefan Küng sera le leader unique de Tudor pour ses épreuves favorites. "Il manque encore une grande classique à mon palmarès, et c'est quelque chose que je veux vraiment accomplir", souligne d'ailleurs le médaillé de bronze de la course en ligne des Mondiaux 2019, qui se mettra en revanche au service de Marc Hirschi ou Julian Alaphilippe lors des classiques ardennaises.

Tudor annonce également avoir engagé le puncheur italien Luca Mozzato (27 ans), qui évolue au sein de l'équipe Arkea. La formation helvétique offre par ailleurs son premier contrat professionnel au grimpeur jurassien Robin Donzé (22 ans), qui fait partie de l'équipe développement de Tudor.



Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac jusqu'en 2027 Niko Kovac a prolongé jusqu'en 2027 avec le BVB Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le Borussia Dortmund continue d'accorder sa confiance à Niko Kovac.

Le club de la Ruhr et l'entraîneur de 53 ans ont prolongé prématurément d'une année supplémentaire le contrat qui expirait à la fin de la saison 2025/26, a annoncé le BVB.

Kovac et son staff avaient repris les rênes de l'équipe du gardien international suisse Gregor Kobel l'hiver dernier, alors qu'elle pointait à la onzième place du classement. Ils ont conduit le club en Ligue des champions grâce à un sprint final endiablé.

Le début de saison est toutefois poussif après une victoire arrachée 1-0 en Coupe contre le club de 3e division d'Essen, Dortmund a dû se contenter d'un nul 3-3 en Bundesliga sur le terrain de St Pauli, où il a laissé échapper une victoire qui semblait acquise et où Gregor Kobel a dû s'incliner à deux reprises dans les dernières minutes.



Avdullahu tourne le dos à l'équipe de Suisse Leon Avdullahu (à gauche, ici avec le FCB en avril dernier) représentera désormais le Kosovo Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Leon Avdullahu évoluera désormais sous les couleurs de l'équipe nationale du Kosovo. L'Association suisse (ASF) dit regretter la décision du milieu de terrain de 21 ans.

Lundi soir, Avdullahu et le président de la fédération kosovare Agim Ademi ont rendu public le changement de nation via Instagram. Mardi, l'ASF a fait de même avec un communiqué: "Leon nous a informés de sa décision. Nous sommes déçus qu'il veuille maintenant suivre une autre voie", a déclaré le directeur Pierluigi Tami.

L'ASF est très consciente de la thématique des changements de nation et a déjà été confrontée à ce problème à plusieurs reprises. "Mais je précise aussi que nous ne voulons dans nos équipes nationales que des joueurs qui s'identifient à cent pour cent avec notre pays et notre équipe nationale", a ajouté Tami.

La semaine dernière déjà, l'ASF a déjà perdu un bras de fer pour un talent: l'international junior suisse Eman Kospo, âgé de 18 ans et évoluant à l'AC Fiorentina, a décidé de changer de pays et de jouer désormais pour la Bosnie.

Avdullahu, qui a été transféré cet été du FC Bâle à Hoffenheim, a joué sous le maillot suisse depuis l'âge de 15 ans et était sur le point de faire ses débuts avec l'équipe A après six matches avec les M21. Ce revirement de situation est piquant: Avdullahu pourrait justement faire ses débuts avec le Kosovo contre la Suisse, le 5 septembre à Bâle pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026.



Alcaraz déjoue le piège Opelka en trois sets Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet face à Reilly Opelka Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Carlos Alcaraz a maîtrisé son sujet lundi soir pour son 1er tour de l'US Open. Le no 2 mondial s'est sorti en trois sets du piège tendu par Reilly Opelka (ATP 67).

En quête d'un sixième titre majeur, Carlos Alcaraz (22 ans) s'est imposé 6-4 7-5 6-4 en un peu plus de deux heures face au géant américain (2m11). Il a certes essuyé 14 aces, mais a également vu son adversaire commettre 9 doubles fautes au total.

L'Espagnol, détrôné par son grand rival Jannik Sinner en finale à Wimbledon, a très vite trouvé son rythme à la relance. Après avoir manqué une balle de break dans le premier jeu, il s'est emparé une première fois du service de Reilly Opelka à 2-2. Il s'est procuré pas moins de 11 balles de break au total.

Appliqué de bout en bout, Carlos Alcaraz s'est contenté d'un break dans chaque manche pour faire la différence. Vainqueur de son premier Grand Chelem à New York en 2022, un titre qui avait fait de lui le plus jeune no 1 mondial de l'histoire, Alcaraz aura pour prochain adversaire l'Italien Mattia Bellucci (ATP 65).



Venus Williams s'incline avec les honneurs au 1er tour Venus Williams s'est inclin閑 avec les honneurs au 1er tour de l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Revenue fin juillet sur le circuit WTA à 45 ans passés, Venus Williams s'est inclinée lundi au 1er tour de l'US Open. Mais elle est tombée avec les honneurs face à la 13e mondiale Karolina Muchova.

Demi-finaliste des deux dernières éditions du Majeur new-yorkais, Karolina Muchova s'est imposée 6-3 2-6 6-1 face à la septuple lauréate en Grand Chelem. "Vous m'avez fait stresser (...) j'étais un peu perdue dans le deuxième set", a lancé la Tchèque au public du Stade Arthur Ashe dans son interview d'après-match.

Si l'aînée des soeurs Williams n'a pas réussi à rééditer sa performance du tournoi de Washington, quand elle avait gagné fin juillet son premier match officiel après 16 mois loin du circuit, elle a offert une belle résistance à son adversaire, qui l'avait déjà dominée au 1er tour à Flushing Meadows en 2020.

Mais malgré les encouragements des spectateurs, Venus Williams n'a pas réussi à menacer Karolina Muchova au troisième set. Elle achève donc la tournée américaine sur dur avec un bilan (en simple) d'une victoire pour trois défaites.

Retombé à la 582e place du classement WTA, l'ex-no 1 mondial avait intégré le tableau final à New York grâce à une invitation des organisateurs. "Je n'ai pas gagné, mais je suis très fière de la façon dont j'ai joué", a déclaré Venus Williams en conférence de presse.

Yeux embués "Avec mon équipe, on a travaillé aussi dur et aussi vite que possible, sans prendre de jours de congé. Je ne suis pas sortie dîner, je n'ai pas vu mes amis, je n'ai fait rien d'autre que m'entraîner ces trois derniers mois", a assuré l'Américaine.

Interrogée sur les tournois qu'elle pourrait encore disputer en 2025, la quadragénaire a semblé indiquer qu'elle ne s'alignerait plus en match officiel avant la fin de l'année, dans la mesure où elle ne souhaite plus voyager hors des Etats-Unis pour les disputer.

"A ce stade de ma carrière, je ne veux plus voyager loin pour jouer des tournois (...) Mon but est de faire ce dont j'ai envie", a conclu Venus Williams, dont les yeux se sont soudainement embués en fin de conférence de presse, mettant un terme à l'exercice au bout d'un peu plus de cinq minutes.



Bencic face à Ann Li au 2e tour à New York Ann Li défiera Belinda Bencic au 2e tour à New York Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Qualifiée depuis dimanche, Belinda Bencic (WTA 19) connaît désormais son adversaire du 2e tour à l'US Open. La demi-finaliste du dernier Wimbledon affrontera Ann Li mercredi à Flushing Meadows.

Ann Li (WTA 58) a gagné le droit de défier la championne olympique 2021 en battant la Slovaque Rebecca Sramkova (WTA 35) 4-6 6-2 6-4 lundi. L'Américaine de 25 ans tient la forme: elle a atteint la finale à Cleveland samedi dernier.

Belinda Bencic n'a encore jamais affronté Ann Li. Elle pourra toutefois prendre quelques renseignements auprès de la Zurichoise Viktorija Golubic, qui a subi la loi de l'Américaine au 1er tour du récent tournoi de Wimbledon.



Raphaël Ahumada prend de la masse pour changer de dimension Coéquipier, poids, entraîneur: tout ou presque a changé pour le rameur Raphaël Ahumada depuis les JO de Paris, où il avait terminé 4e. Le Vaudois fait le point à un mois des Mondiaux de Shanghai.

Le 2 août 2024, Raphaël Ahumada et son coéquipier Jan Schäuble sont sur la ligne de départ de la finale olympique de deux de couple poids léger. Les doubles champions d'Europe en titre et médaillés d'argent aux Mondiaux de 2023 sont des candidats naturels aux médailles. Pourtant, ils terminent à la 4e place, à plus de 3" du bronze. Une claire désillusion.

Un an après, le Morgien a dû se réinventer. Après avoir profité de l'euphorie parisienne, il avait pris un mois et demi de vacances, avant de se consacrer à ses études. A ce moment-là, la décision de continuer en catégorie "open", sans limite de poids, était actée.

"Au début du cycle olympique parisien, il m'était difficile d'imaginer faire aussi bien chez les +lourds+ qu'en poids légers. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, nous nous sommes rendu compte que la différence n'était pas aussi marquée, et la frustrante 4e place aux Jeux a achevé de me convaincre", confie Raphaël Ahumada lors d'un entretien avec Keystone-ATS.

Plus de 10 kg en un an Dès lors, le Vaudois entame une transition. Alors qu'il devait peser moins de 72,5 kg en poids légers, catégorie désormais disparue, il doit prendre du muscle afin de régater chez les "lourds". En un an, il a ajouté plus de 10 kg, pour un total de 82 kg.

Ce qui pourrait être une délivrance reste cependant un défi, car il confie "se forcer à manger, et parfois se nourrir de manière moins équilibrée pour atteindre l'objectif sur la balance. Ton corps s'habitue, mais ça prend du temps".

En cette saison 2025, Raphaël Ahumada forme un nouvel équipage avec le Lucernois Kai Schätzle. La paire a fait son apparition en compétition aux Européens de Plovdiv fin mai, où elle a réussi à se qualifier pour la finale de sa première compétition. La victoire lors de la Coupe du monde de Varèse et la 4e place à celle de Lucerne ont été riches en enseignements, notamment sur le fonctionnement du bateau en compétition.

"Nous ne sommes pas les plus explosifs au départ, mais on a le moteur diesel pour faire la différence au milieu du parcours", confie-t-il. De bon augure, alors qu'il n'a recommencé l'entraînement sur l'eau qu'en janvier dernier.

Une révolution à l'entraînement Avec l'arrivée du Français Alexis Besançon à la tête de l'équipe nationale, les rameurs suisses ont vu leur quotidien changer drastiquement. Alors qu'auparavant les plans d'entraînements proposaient trois séances quotidiennes, ils n'en prévoient désormais plus que deux, sans baisser le volume d'entraînement.

"Avant, on s'entraînait avec pour objectif de faire le plus gros volume possible. Malgré les bons résultats, j'étais tout le temps à bout de forces. Avec Alexis, on a l'impression que l'approche est plus scientifique", explique Raphaël Ahumada.

La journée type au centre d'entraînement de Sarnen commence maintenant à 7h15 avec un échauffement au sol, puis un entraînement de 2h en continu. Une pause de 5h est prévue entre les deux entraînements quotidiens, ce qui est bienvenu.

"Cela donne un meilleur équilibre, on a désormais le temps de se reposer ou d'étudier", se réjouit celui qui est désormais étudiant en mathématiques à Unidistance. Le second entraînement est plus court, 1h30, et permet de prévoir des séances de massage ou de physiothérapie dans la soirée.

Un programme toujours intense, mais qui a le mérite de ne pas épuiser mentalement les athlètes. Alors qu'il n'était pas sûr de tenir encore quatre ans avec le fonctionnement précédent, Raphaël Ahumada a désormais les yeux rivés sur Los Angeles 2028. Et dans un premier temps sur les Mondiaux d'aviron de Shanghai.



Riedi et Golubic entrent en scène à New York Viktorija Golubic et Leandro Riedi sont les deux derniers Suisses à entrer en scène à l'US Open. Les deux Zurichois disputeront leur 1er tour mardi dès 19h heure suisse.

Parviendra-t-elle à briser la malédiction ? Incapable de gagner le moindre match dans le tableau final à Flushing Meadows en sept apparitions, Viktorija Golubic (WTA 72) n'a qu'un objectif à l'heure d'aborder l'US Open 2025: passer enfin un tour à New York.

Ses chances de victoire paraissent bonnes. Elle affrontera la Française Loïs Boisson (WTA 46), demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros mais guère à l'aise sur les courts en dur. La Seelandaise Jil Teichmann a d'ailleurs battu Loïs Boisson la semaine dernière à Cleveland, au 1er tour.

Issu des qualifications, Leandro Riedi (ATP 435) espère quant à lui décrocher sa première victoire dans un tableau final en Grand Chelem, comme l'Argovien Jérôme Kym dimanche. Le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020 aura d'ailleurs un coup à jouer mardi.

Leandro Riedi se frottera au 1er tour à l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 66), avant tout un spécialiste de la terre battue, qui n'a gagné que deux matches en quatre participations à l'US Open. L'occasion est belle de faire mieux qu'à Wimbledon, où il avait été sorti au 1er tour après être sorti des qualifications.



Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle Rio Ngumoha a inscrit le but de la victoire pour Liverpool sur ce tir Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le Newcastle de Fabian Schär a subi la loi de Liverpool lundi soir lors de la 2e journée de Premier League. Les Magpies se sont inclinés 3-2 à domicile devant le champion en titre.

Touché à la tête après un choc avec Virgil van Dijk, Fabian Schär a été remplacé à la 82e minute. Le défenseur saint-gallois n'a donc pas assisté à une fin de match complètement folle: Liverpool a en effet forcé la décision à la... 100e minute sur une réussite de son "joker" Rio Ngumoha, entré à la 96e.

La pilule doit être très dure à avaler pour Newcastle. Réduits à dix après l'expulsion d'Anthony Gordon dans les arrêts de jeu de la première période, menés 2-0 dès le retour des vestiaires après une réussite d'Hugo Ekitiké, les Magpies ont égalisé à la 88e grâce à Williams Osula.

Mais Liverpool a réagi en champion. Cette victoire, leur deuxième en deux matches, permet aux Reds de rejoindre Arsenal et Tottenham en tête du classement. Les joueurs d'Arne Slot accueilleront justement les Gunners dimanche prochain dans le premier choc de la saison.



L'Inter de Sommer écrase le Torino Yann Sommer a fêté un "clean sheet" lundi face au Torino Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter a entamé idéalement la saison de Serie A. Les "Nerazzurri" ont écrasé le Torino 5-0 lundi, Yann Sommer fêtant ainsi tranquillement un "clean sheet" dès cette 1re journée.

Des réussites du défenseur Alassandro Bastoni (18e) et de l'attaquant Marcus Thuram (36e) ont permis aux Milanais de se mettre à l'abri avant la pause. Le capitaine Lautaro Martinez (52e), Thuram (62e) et Ange Bonny (72e) ont salé l'addition en deuxième mi-temps.

Battu sur le fil par le Napoli - et pour 1 point - dans la lutte pour le Scudetto ce printemps, l'Inter disputera un deuxième match à domicile lors de la 2e journée. Les Intéristes accueilleront Udinese dimanche soir prochain.

