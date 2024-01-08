Genève-Servette se relance ++ Les ZSC Lions qualifiés

Tiger Woods de nouveau impliqué dans un accident de la circulation La voiture de Woods lors de son accident en 2021 Image: KEYSTONE/FR170512 AP Tiger Woods, gravement blessé dans un accident de voiture en 2021, a de nouveau été victime d'un accident de la circulation vendredi en Floride. Les médias américains citent les forces de l'ordre.

La superstar du golf Tiger Woods, qui avait été gravement blessé dans un accident de voiture en 2021, a de nouveau été victime d'un accident de la circulation vendredi en Floride. Les médias américains citent les forces de l'ordre locales.

On ne sait pas si le golfeur de 50 ans a été blessé dans cet accident survenu à Jupiter Island, à environ 150 kilomètres au nord de Miami, selon la chaîne de télévision ABC. Sollicité, le bureau du shérif du comté de Martin n'a pas répondu dans l'immédiat.

Une conférence de presse est prévue à 17h locales. La chaîne locale WPTV, affiliée à NBC, a diffusé des images du lieu de l'accident montrant un véhicule SUV renversé sur le flanc.

Le golfeur américain est en train d'essayer de revenir à la compétition après une rupture d'un tendon d'Achille en mars de l'année dernière et une opération du dos en octobre. Ainsi, il n'excluait pas de disputer le Masters le mois prochain.

Ancien no 1 mondial, Tiger Woods n'a plus disputé de compétitions depuis juillet 2024.

Le golfeur aux 15 victoires dans des tournois du Grand Chelem avait été sérieusement blessé à la jambe droite dans un accident de voiture en 2021 en Californie.

Tiger Woods avait également été impliqué dans un accident de la route en 2017, dans lequel il avait été soupçonné de conduite en état d'ivresse. Il avait par la suite plaidé coupable de conduite imprudente et s'était vu infliger une amende de 250 dollars. Il avait également suivi un stage de sensibilisation.



La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne Florian Wirtz (à gauche) et l'Allemagne ont fini par avoir le dernier mot à Bâle. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA La Suisse a commencé l'année 2026 par une défaite vendredi à Bâle. Les hommes de Murat Yakin se sont inclinés 4-3 devant l'Allemagne après avoir mené deux fois au score dans ce match amical.

Soirée froide mais riche en buts et en enseignements au Parc Saint-Jacques. D'abord solide et efficace pour mener 1-0 puis 2-1, la Suisse a finalement concédé une défaite spectaculaire suite aux nombreux changements opérés par Murat Yakin en cours de match.

Malgré une domination assez nette de la Mannschaft, ce sont les Suisses, dans le nouveau maillot qu'ils porteront à la Coupe du monde, qui ont mené au score par deux fois lors de la première mi-temps. Le sélectionneur avait décidé d'aligner son onze type des qualifications, un choix qui a payé puisque ses hommes forts se sont montrés diablement efficaces, comme cet automne.

Ndoye et Embolo buteurs Dan Ndoye a été le premier à faire trembler les filets, lui qui avait marqué son premier but sous le maillot suisse contre l'Allemagne déjà, lors de l'Euro 2024 (1-1). Suite à une récupération de Remo Freuler, le Vaudois a profité de l'abandon de poste de Joshua Kimmich sur le flanc gauche pour entrer dans la surface et tromper Oliver Baumann en force, à l'aide du poteau (17e).

L'Allemagne, qui s'était procuré deux occasions avant le 6e but de Ndoye avec la Suisse, n'a pas mis beaucoup de temps pour égaliser. Sur un corner joué à deux, Florian Wirtz a adressé un long centre au deuxième poteau pour Jonathan Tah, dont la tête piquée a trompé la vigilance de Gregor Kobel (26e).

Etouffée par le pressing allemand, la Suisse a fait le dos rond pendant un quart d'heure, résistant aux tentatives de Kai Havertz. L'attaquant d'Arsenal a d'abord buté sur Kobel (32e) avant d'enlever un peu trop une frappe qui aurait pu finir au fond (36e).

Les Helvètes en ont profité pour reprendre les devants après une nouvelle récupération de Freuler à mi-terrain. Le ballon a cette fois circulé vers la droite, où Silvan Widmer a adressé un excellent centre à destination de Breel Embolo. Le buteur bâlois a dominé Tah au duel pour marquer son 23e but en sélection (41e).

Une pluie de changements Sur sa lancée, la Suisse est passée proche du 3-1, mais Fabian Rieder a vu sa frappe s'écraser sur la barre transversale de Baumann (43e). Et juste avant la pause, Serge Gnabry a profité d'une mauvaise lecture d'Akanji et Kobel pour égaliser (45e+1).

Comme il l'avait laissé entendre, Murat Yakin a pleinement fait usage des onze changements à sa disposition: quatre joueurs ont été remplacés à la mi-temps, trois autres sont entrés à l'heure de jeu, et encore trois à la 78e. Au total, les dix joueurs de champ ayant débuté ont fini sur le banc.

Côté romand, Denis Zakaria a ainsi été placé dans un rôle intriguant à droite de la défense, héritant même du brassard de capitaine en fin de match, tandis qu'Alvyn Sanches a fait son retour comme no 10. Johan Manzambi et Joël Monteiro ont quant à eux redonné du jus à l'attaque helvétique.

Wirtz a le dernier mot Ces changements ont toutefois perturbé l'équilibre suisse et l'Allemagne en a profité pour prendre les devants pour la première fois du match à la 61e, sur un exploit de Wirtz. Le milieu offensif de Liverpool a littéralement nettoyé la lucarne de Kobel, refroidissant la température déjà glaciale du Parc Saint-Jacques.

Les hommes de Murat Yakin ont finalement réussi à sortir de l'étreinte allemande, pour égaliser sur une de leurs rares occasions de la deuxième période. Joël Monteiro a répondu à Florian Wirtz en envoyant une belle frappe du droit hors de portée de Baumann (79e).

Cela n'a pas suffi pour éviter la défaite face au voisin, car Wirtz a eu le dernier mot en s'offrant un joli doublé à la 86e. Murat Yakin aura au moins vu un maximum de joueurs à l'oeuvre, et il pourra continuer ses derniers tests mardi à Oslo, où la Suisse défiera la Norvège.



NL: Genève-Servette maîtrise Lausanne et se relance Les Aigles ont maîtrisé les Lausannois 4-2 et reviennent à deux partout dans la série. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le derby lémanique est relancé! Lausanne s'est incliné 4-2 à domicile contre Genève-Servette en quarts de finale des play-off. Les Lions voient leur adversaire revenir à 2-2 dans la série.

Après deux succès de rang, les Vaudois ont payé cher leur manque de réalisme devant les buts grenat. Maîtrisés par un GHSC enfin libéré offensivement, ils perdent l'avantage de la glace.

Contrairement aux deux derniers duels, l'ouverture de la marque a été genevoise, après seulement 1'11 de jeu. Les Aigles ont débloqué le score en supériorité numérique par Simon Le Coultre, 17 secondes après qu'Aurélien Marti a concédé la pénalité. Auteurs de sept tirs cadrés en première période, les hommes de Geoff Ward se sont heurtés à Stéphane Charlin, excellent dans les cages grenat vendredi.

Au cours du tiers médian, Antti Suomela est passé tout près de l'égalisation à la 26e, mais n'a trouvé que le poteau de Charlin. Malmenés, les hommes de Ville Peltonen ont pourtant doublé la mise par Vincent Praplan, parfaitement servi par Marc-Antoine Pouliot à la 28e.

Au terme de quatre minutes à 4 contre 5 à la suite d'une double pénalité concédée par Marti pour crosse haute, le Lausannois Drake Cagiula s'est retrouvé en bonne position à la 36e, mais son tir est parti dans les airs.

Les Aigles se sont assuré la victoire dès l'entame de la dernière période, d'abord par Matthew Verboon à la 43e, en glissant la rondelle entre les jambes de Kevin Pasche, puis par Jesse Puljujärvi une minute plus tard. Le portier lausannois, impérial lors des deux dernières rencontres, fut contraint de céder sa place à Connor Hughes dans la foulée. Les Lions ont sauvé l'honneur en marquant le 4-1 par un tir rageur d'Erik Brännström à la 56e, puis par Damien Riat deux minutes avant la sirène.

Geoff Ward, qui n'avait pas apporté le moindre changement dans son effectif par rapport au troisième duel, a jusqu'à dimanche pour revoir sa copie avant l'acte V aux Vernets.



Genève-Servette maîtrise Lausanne et se relance Genève a fait preuve de réalisme contre le LHC Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le derby lémanique est relancé! Lausanne s'est incliné 4-2 à domicile contre Genève-Servette en quarts de finale des play-off. Les Lions voient leur adversaire revenir à 2-2 dans la série.

Après deux succès de rang, les Vaudois ont payé cher leur manque de réalisme devant les buts grenat. Maîtrisés par un GHSC enfin libéré offensivement, ils perdent l'avantage de la glace.

Contrairement aux deux derniers duels, l'ouverture de la marque a été genevoise, après seulement 1'11 de jeu. Les Aigles ont débloqué le score en supériorité numérique par Simon Le Coultre, 17 secondes après qu'Aurélien Marti a concédé la pénalité. Auteurs de sept tirs cadrés en première période, les hommes de Geoff Ward se sont heurtés à Stéphane Charlin, excellent dans les cages grenat vendredi.

Au cours du tiers médian, Antti Suomela est passé tout près de l'égalisation à la 26e, mais n'a trouvé que le poteau de Charlin. Malmenés, les hommes de Ville Peltonen ont pourtant doublé la mise par Vincent Praplan, parfaitement servi par Marc-Antoine Pouliot à la 28e.

Au terme de quatre minutes à 4 contre 5 à la suite d'une double pénalité concédée par Marti pour crosse haute, le Lausannois Drake Cagiula s'est retrouvé en bonne position à la 36e, mais son tir est parti dans les airs.

Les Aigles se sont assuré la victoire dès l'entame de la dernière période, d'abord par Matthew Verboon à la 43e, en glissant la rondelle entre les jambes de Kevin Pasche, puis par Jesse Puljujärvi une minute plus tard. Le portier lausannois, impérial lors des deux dernières rencontres, fut contraint de céder sa place à Connor Hughes dans la foulée. Les Lions ont sauvé l'honneur en marquant le 4-1 par un tir rageur d'Erik Brännström à la 56e, puis par Damien Riat deux minutes avant la sirène.

Geoff Ward, qui n'avait pas apporté le moindre changement dans son effectif par rapport au troisième duel, a jusqu'à dimanche pour revoir sa copie avant l'acte V aux Vernets.



Zurich se qualifie pour les demi-finales Denis Malgin décisif contre Lugano Image: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY Il faudra vraiment compter avec Zurich pour le titre national. Le double champion en titre a battu Lugano 2-1 dans l'acte IV au Tessin pour se hisser en demi-finales des play-off de National League.

4-0 dans la série, un coup de balai. Et sans Sven Andrighetto! Touché après un choc fortuit avec son coéquipier Rudolfs Balcers lors du troisième match, l'ailier zurichois n'a pas pris part à cet acte IV. Heureusement, la vie est tout de suite plus facile lorsque l'on dispose d'un Denis Malgin dans ses rangs. A la 14e, le centre zurichois a filé face au but de van Pottelberghe et a eu un peu de peine à bien contrôler le puck. Il a contourné la cage et a servi Balcers qui avait parfaitement senti le coup.

L'égalisation luganaise tombée à la 31e de la crosse de Kupari et après que les arbitres sont allés visionner les ralentis pour être sûrs de leur validation n'a pas troublé les hommes de Marco Bayer. Denis Malgin a enfilé sa cape de super-héros pour redonner une longueur d'avance à ses couleurs à la 34e.

Les Lions vont ensuite faire le dos rond et parvenir à conserver ce petit but d'avance pour avancer dans leur saison. En gagnant rapidement, Zurich va pouvoir se reposer et espérer qu'Andrighetto puisse se remettre assez vite.



Murat Yakin aligne son onze type contre l'Allemagne Murat Yakin (au centre) fait confiance aux joueurs qui ont obtenu le sésame pour le Mondial. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin n'a réservé aucune surprise dans son alignement pour le match amical contre l'Allemagne vendredi à Bâle (20h45). Le onze type des qualifications pour la Coupe du monde est reconduit.

La défense sera donc composée, comme lors des six matches de l'automne, de Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez. Au milieu du terrain, Remo Freuler, blessé et absent lors du dernier rassemblement de novembre, retrouve sa place à côté de Granit Xhaka.

Devant, Fabian Rieder conserve la confiance de "Muri" en soutien du trident offensif habituel: Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas.

Ce onze risque de passablement changer au cours du match, puisque le sélectionneur pourra procéder jusqu'à onze changements. Il a déjà annoncé qu'il comptait en profiter pour voir d'autres joueurs à l'oeuvre dès la mi-temps.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition allemande: Baumann; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz.



Roy Hodgson à la barre à Bristol City La longévité sur les bancs de touche de Roy Hodgson est exceptionnelle. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson A 78 ans, Roy Hodgson reprend du service, comme entraîneur de Bristol City.

L'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse succède à l'Autrichien Gerhard Struber, limogé par le club de Championship (2e division anglaise).

Bristol figure au 16e rang du Championnat sur 24 équipes. Struber, 49 ans, avait repris l'équipe l'été dernier, après avoir entraîné Salzbourg et Cologne.

Hodgson a été nommé à titre intérimaire. Le dernier poste qu'il avait occupé, jusqu'à il y a deux ans, était comme coach de Crystal Palace.

L'Anglais connaît Bristol City pour y avoir déjà entraîné au début des années 1980. Sa longévité sur les bancs de touche est exceptionnelle. Il avait entamé sa carrière de coach en 1976 en Suède. Il a été sélectionneur de l'équipe de Suisse entre 1992 et 1995. Hodgson a aussi entraîné Neuchâtel Xamax (1990-1991) et Grasshopper (1999-2000).



Lucerne ne reconduit pas le contrat de son coach Mario Frick Mario Frick va découvrir de nouveaux horizons après quatre ans et demi à Lucerne. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Lucerne annonce que le contrat de son entraîneur Mario Frick ne sera pas renouvelé au terme de la saison.

Actuelle 7e de Super League, l'équipe ne peut plus se qualifier pour le tour final pour le titre (top 6).

Mario Frick a pris les rênes de l'équipe il y a quatre ans et demi, dans une phase délicate. Sa première mission a été d'assurer le maintien. Les saisons suivantes, Lucerne s'est classé 4e, 7e et 6e du Championnat.

"Notre longue et fructueuse collaboration avec Mario Frick a été extraordinaire à maints égards. Au cours de ces années, avec son style et ses connaissances, il a adhéré à 100% à la philosophie du club. Nous lui en sommes très reconnaissants. Dans le même temps, au terme d'un dialogue constructif, nous avons acquis la conviction qu'il était temps d'emprunter de nouveaux chemins", déclare dans le communiqué du club le directeur sportif Remo Meyer.

Le coach liechtensteinois s'est distingué par son aptitude à faire mûrir les talents. Sous sa conduite, plus de 20 jeunes joueurs ont fait leurs débuts en Super League.

"Le moment est venu pour moi de faire le prochain pas et de relever un nouveau défi. Mais d'abord, nous voulons terminer la saison le mieux possible", souligne l'intéressé.

La succession doit encore être réglée. L'assistant de Frick, Roman Matter, quittera aussi le club.



David Goffin mettra un terme à sa carrière fin 2026 "Toutes ces années au plus haut niveau ont fini par peser sur mon corps", a déclaré David Goffin, ici aux Swiss Indoors de Bâle l'automne dernier. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS David Goffin, premier joueur belge à avoir atteint le top 10 mondial, a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison à l'âge de 35 ans.

"Toutes ces années au plus haut niveau ont fini par peser sur mon corps. La blessure au genou que j'ai subie l'an dernier a notamment joué un rôle décisif dans ma décision d'arrêter", a-t-il expliqué dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Professionnel depuis 2009, le Liégeois a connu son apogée en 2017 (7e mondial). Cette année-là, il a atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie, avant de jouer un rôle déterminant pour atteindre la finale de Coupe Davis, perdue face à la France. Cette année-là il s'est aussi hissé jusqu'en finale des Masters de fin d'année à Londres après y avoir battu Rafael Nadal et Roger Federer.

Son palmarès mentionne six titres sur le circuit ATP et neuf autres finales perdues dont celle du Masters 1000 de Cincinnati en 2019. Il a joué également quatre quarts de finale en Grand Chelem (Roland-Garros 2016, Australie 2017, Wimbledon 2019 et 2022).

"J'ai tout donné pour le tennis, et ce sport m'a apporté bien plus que je n'aurais jamais osé imaginer: les matchs, les victoires et les défaites, les émotions, les personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours... C'est ce qui rend ma décision si difficile", a indiqué celui qui occupe cette semaine la 156e place du classement mondial.



Pettersson rejoint son compatriote Dahlen à Langnau Emil Pettersson (à dr., ici sous les couleurs suédoises), jouera dans l'Emmental la saison prochaine. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Tigres de Langnau renforcent leur moteur avec l'engagement d'Emil Pettersson pour la saison prochaine. Le centre suédois de 32 ans a signé pour un an.

L'attaquant a évolué les quatre dernières saisons au pays, à Timra IK. Il prend la dernière place émargeant au contingent d'étrangers dans l'Emmental. Il y rejoint son compatriote Jonathan Dahlen, aux côtés duquel il a brillé en 1re division suédoise lors de la saison écoulée et dont l'engagement a été annoncé par Langnau en novembre déjà.



Melanie Hasler range son bob Melanie Hasler met fin à sa carrière à l'âge de 27 ans. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Melanie Hasler met un terme à sa carrière, à l'âge de 27 ans.

L'Argovienne a fait cette annonce surprenante deux mois et demi après son doublé aux Championnats d'Europe à St-Moritz, en bob à 2 et en monobob, les plus grands succès de sa carrière.

"J'aime le bob. Mais il y a trop de choses qui rendent sa pratique difficile", a-t-elle déclaré sur le site de SRF. La décision d'arrêter à été difficile à prendre. "Même maintenant, au moment de conclure, ça reste douloureux", ajoute la bobeuse.

Aux JO de Cortina, en février, l'Argovienne est arrivée 6e en bob à 2 et 5e en monobob.



Les Devils mettent fin à la série de Nashville, doublé de Hischier Nico Hischier prend de vitesse le défenseur des Predators Brady Skjei. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Un doublé de Nico Hischier a permis aux New Jersey Devils de mettre fin à la série de victoires de Nashville.

Les Devils sont allés s'imposer 4-2, grâce également à un dernier but inscrit par Timo Meier et à deux assists de Jonas Siegenthaler.

Hischier avait déjà été le "bourreau" des Predators lors du précédent duel remporté 3-2 ap à fin janvier, à domicile, en scorant après 42 secondes dans la prolongation.

Jeudi soir, le Valaisan a marqué le 2-0 au milieu du 2e tiers et le 3-2 à 6 minutes du terme de la rencontre, en supériorité numérique. Meilleur buteur de son équipe, il compte 26 réussites cette saison.

Meier a scellé le score en inscrivant le 4-2 dans la cage vide à 33 secondes de la sirène finale. Troisième Suisse des Devils, Siegenthaler s'est fait l'auteur de deux assists, pour la deuxième fois d'affilée.

Malgré cette victoire, sa cinquième sur les six derniers matches, New Jersey est mal barré dans la course aux play-off. A onze matches du terme de la saison régulière, l'équipe compte 11 points de retard sur la 8e et dernière place qualificative dans la Conférence Est.

Nashville en revanche devrait pouvoir passer l'épaule. La formation de Roman Josi - qui n'a pas inscrit de point jeudi - occupe la 8e place à l'Ouest. Elle avait gagné ses cinq rencontres précédentes.

Les Golden Knights de Vegas d'Akira Schmid (gardien remplaçant jeudi) sont également dans le coup pour les séries finales (7es à l'Ouest) malgré leur défaite 4-3 après prolongation, devant leur public, contre Edmonton.

Les Blues de Saint-Louis de Pius Suter s'accrochent toujours, après leur succès 2-1 ap chez eux contre San José, qui les rapproche à 6 points des Predators au classement. Kurashev (une nouvelle fois surnuméraire chez les Sharks) n'a pas joué, contrairement à Suter.

Déjà qualifiés pour les play-off, les Dallas Stars de Lian Bichsel ont subi un quatrième revers d'affilée (2-1 à New York contre les Isles). Tampa Bay (avec Janis Moser) s'est incliné chez lui contre Seattle 4-3 ap mais reste 3e de la Conférence Est.



Sabalenka en finale contre Gauff à Miami Aryna Sabalenka en verve sur la côte Est américaine en ce début de printemps. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a dominé, comme en finale à Indian Wells, sa rivale Elena Rybakina 6-4 6-3 afin de se qualifier pour la finale du tournoi WTA 1000 de Miami.

Sabalenka, tenante du titre, est en lice pour le "Sunshine Double", le doublé américain Indian Wells et Miami, et devra pour cela dominer l'Américaine Coco Gauff en finale samedi.

Jeudi, elle a de nouveau dominé sa dauphine au classement mondial, qui l'avait battue en finale de l'Open d'Australie au mois de janvier.

Leur duel, la principale rivalité du tennis féminin actuel, a cette fois rapidement tourné en faveur de la Bélarusse, qui a réussi à breaker sur ses deux occasions en première manche.

Un long jeu sur le service adverse finalement remporté a parfaitement lancé son deuxième set (2-0) face à la Kazakhe.

L'Américaine Coco Gauff avait elle dominé la Tchèque Karolina Muchova 6-1 6-1 en début de journée pour atteindre sa première finale en Floride.



Suisse - Allemagne: un premier gros test à trois mois du Mondial La Suisse entame vendredi la dernière ligne droite vers la Coupe du monde. Elle affronte l'Allemagne à Bâle (20h45) dans un match amical qui doit lui permettre de se jauger à l'approche du Mondial.

Avec cette affiche et celle de mardi contre la Norvège, l'ambition de l'ASF est claire: se frotter aux meilleures nations européennes à moins de trois mois de la grand-messe du football (11 juin-19 juillet). Les Allemands et les Scandinaves semblent à cet égard d'excellents sparring-partners.

Ces deux matches doivent aussi permettre à la Suisse de poursuivre sur la lancée d'une année 2025 remarquable qu'elle a terminée invaincue - une première depuis 1945. Et de montrer que sa qualification presque facile pour la Coupe du monde était davantage due à sa supériorité qu'au faible niveau de ses adversaires.

Au souvenir de Francfort Murat Yakin et ses joueurs retrouvent d'abord l'Allemagne, qu'ils ont affrontée pour la dernière fois lors de la phase de groupes de l'Euro 2024. La Mannschaft avait évité de justesse l'outrage d'une défaite face à son voisin en arrachant le match nul dans le temps additionnel (1-1).

Sous la houlette de Julian Nagelsmann, l'Allemagne avait tout de même rempli sa mission rédemption en atteignant les quarts de finale de "son" Euro, où elle n'a cédé que face aux futurs champions espagnols. La jeune génération allemande semble mûre pour effacer les échecs répétés des Coupes du monde 2018 et 2022, lors desquelles la Mannschaft avait pris la porte dès la phase de groupes.

"Il faut reconnaître que notre bilan n'est pas brillant, a toutefois insisté cette semaine le capitaine allemand Joshua Kimmich. Nous ne figurerons pas parmi les grands favoris (du prochain Mondial), car nous n'avons simplement pas été à la hauteur lors des derniers tournois."

Un jeune espoir de 18 ans L'Allemagne a également connu davantage de turbulences que la Suisse pour obtenir son billet pour l'Amérique du Nord. Elle a commencé les éliminatoires par une cuisante défaite en Slovaquie (2-0) avant de corriger le tir pour finir en tête de son groupe devant les Slovaques, l'Irlande du Nord et le Luxembourg.

Le peuple allemand attend toujours les successeurs des champions du monde 2014, les futurs Neuer, Schweinsteiger, Kroos et Lahm. Le nouveau grand espoir se nomme Lennart Karl, 18 ans, qui brille déjà en Ligue des champions avec le Bayern Munich (4 buts, 2 assists en 7 matches) et a été appelé pour la première fois par Nagelsmann.

Avec Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané ou encore Nick Woltemade, l'Allemagne dispose d'une force de frappe certaine sur le papier, même si tous ces joueurs ne sont pas encore parvenus à faire oublier les Thomas Müller et autre Miroslav Klose.

"Nous n'allons pas nous cacher" Mais la supériorité de l'effectif allemand n'effraie pas vraiment les joueurs de Murat Yakin. "Ces dernières années, nous avons toujours fait jeu égal avec les grandes nations, que ce soit l'Angleterre, l'Italie ou la France. Je pense que ce sera aussi le cas vendredi", a affirmé Remo Freuler mercredi en conférence de presse.

Car si le groupe allemand est en perpétuelle évolution - en témoigne les retours récents d'Antonio Rüdiger et Kai Havertz - et que Nagelsmann cherche encore le "bon" système, les Suisses peuvent se baser sur une colonne vertébrale qui a fait ses preuves.

"D'un point de vue purement conceptuel, nous jouons de la même façon que lorsque nous avions affronté l'Allemagne à l'Euro. Certains joueurs ont changé, mais l'idée de jouer un football offensif, depuis l'arrière, est toujours bien présente", a expliqué Freuler.

La Suisse aborde donc avec une certaine confiance ce 55e duel face à son grand voisin (9 victoires, 9 nuls, 36 défaites). "Nous n'allons certainement pas nous cacher. Nous jouons à Bâle, à domicile, devant nos supporters, après une très bonne campagne de qualification. Nous allons rendre la tâche très, très difficile à l'Allemagne", a promis Remo Freuler.

