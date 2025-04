Gianinazzi officialisé à Viège ++ Beau plateau au Geneva Open

Luca Gianinazzi à la tête du HC Viège Luca Gianinazzi: le Valais après le Tessin. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Champion de Swiss League, le HC Viège a trouvé son nouveau coach. Luca Gianinazzi succèdera à Heinz Ehlers qui est retourné au Danemark. Son contrat porte sur une année. Le Tessinois de 32 ans sort d’une expérience de deux ans et demi à la tête du HC Lugano. En Valais, il pourra bénéficier du concours de Kevin Hecquefeuille qui a prolongé pour une année son contrat d’entraîneur-assistant. "Luca Gianinazzi représente une génération d’entraîneurs modernes et orientés vers la performance. Ses valeurs- intensité, discipline et engagement collectif – correspondent parfaitement à l’ADN du HC Viège", écrit le club valaisan. Le HC Viège annonce par ailleurs les venues du gardien finlandais à licence suisse Juho Markkanen (JoKP), du défenseur Darren Bross (La Chaux-de-Fonds) et de l’attaquant Lenn Zehnder (GCK Lions).

Un tableau qui a du corps Seize des cinquante meilleurs joueurs du monde participeront au Geneva Open. L’entry list publiée par l’ATP donne encore plus de corps au tournoi qui se déroulera du 17 au 24 mai prochain. Un ancien vainqueur – Nicolas Jarry (ATP 57) – et deux anciens finalistes – Tomas Machac (ATP 20) et Denis Shapovalov (ATP 30) – figurent parmi les vingt-et-un joueurs admis directement dans le tableau. Les premières têtes d’affiche ont été dévoilées ces dernières semaines. On rappellera que le no 4 mondial Taylor Fritz, le triple vainqueur et tenant du titre Casper Ruud (ATP 15), Grigor Dimitrov (ATP 16) et le récent demi-finaliste de l’ATP 500 de Barcelone Karen Khachanov (ATP 25) ont confirmé leur présence au Parc des Eaux-Vives. Deux vainqueurs d’un tournoi Masters 1000, Alexei Popyrin (ATP 26) et Hubert Hurkacz (ATP 28), seront également de la partie. Au même titre que les Italiens Lorenzo Sonego (ATP 43) et Matteo Arnaldi (ATP 44) qui peuvent également nourrir de réelles ambitions. Les organisateurs bénéficient encore de 3 wild cards pour étoffer le tableau. Ils précisent, ainsi, que la porte est toujours ouverte pour Stan Wawrinka, victorieux du tournoi en 2016 et en 2017. Par ailleurs, le déroulement du Masters 1000 de Rome peut leur offrir comme l’an dernier une réelle opportunité d’attirer d’autres joueurs de tout premier plan. On précisera enfin que le Champion juniors de l’Open d’Australie Henry Bernet est bien placé pour bénéficier de la seconde wild card pour figurer dans le tableau des qualifications qui s’annonce également très dense. La première a été attribuée à Leo Borg. L’entry list du Geneva Open: 1. Taylor Fritz (USA/ATP 4). 2. Casper Ruud (NOR/ATP 15). 3. Grigor Dimitrov (BUL/ATP 16). 4. Tomas Machac (CZE/ATP 20). 5. Karen Khachanov (RUS/ATP 25). 6. Alexei Popyrin (AUS/ATP 26). 7. Hubert Hurkacz (POL/ATP 28). 8. Denis Shapovalov (CAN/ATP 30). 9. Tallon Griekspoor (NED/ATP 34). 10. Alex Michelsen (USA/ATP 38). 11 Jordan Thompson (AUS/ATP 40). 12. Nuno Borges (POR/ATP 41). 13 Lorenzo Sonego (ITA/ATP 43). 14. Matteo Arnaldi (ITA/ATP 44). 15. Miomir Kecmanovic (SER/ATP 47). 16. Zizou Bergs (BEL/ATP 50). 17. Quentin Halys (FRA/ATP 52). 18. Jaume Munar (ATP 53). 19. Nicolas Jarry (CHI/ATP 57). 20. Juncheng Shang (CHN/ATP 60). 21. Benjamin Bonzi (FRA/ATP 62). Ce tableau sera complété par quatre joueurs issus des qualifications et de trois au bénéfice d’une wild card.

Kevin Fiala et Los Angeles gagnent un match de folie Un but et un assist pour Kevin Fiala dans l'ivresse d'un match de folie. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Carton plein pour les Suisses lundi soir en NHL Kevin Fiala, Nino Niederreiter et Lian Bichsel ont savouré les délices d’une victoire en play-off. A Los Angeles, Kevin Fiala et les Kings ont remporté un match de folie pour ouvrir victorieusement leur série face à Edmonton. Los Angeles a mené 5-2 à la 45e grâce à une réussite de Kevin Fiala à 5 contre 3. Mais les Kings devaient concéder l’égalisation face à des Oilers qui ont marqué à deux reprises alors qu’ils avaient sorti leur gardien... A 42’’ de la sirène, Phillip Danault pouvait redonner l’avantage aux Kings pour une victoire 6-5 presque improbable. Auteur également d’un assist sur l’ouverture du score d’Andrei Kuzmenko, Kevin Fiala a encore brillé de mille feux. Le Saint-Gallois a comptabilisé 12 points lors de ses 9 derniers matches pour s'avancer comme l'atout maître des Kings. 2-0 pour Winnipeg et Niederreiter Au bénéfice d’un temps de jeu de 14’13’’, Nino Niederreiter a été, pour sa part, crédité d’un bilan neutre lors du succès 2-1 de Winnipeg face à St. Louis. La meilleure équipe de la saison régulière mène désormais 2-0 dans cette série avant les deux prochains matches dans le Missouri. Comme lors de l’Acte I remporté 5-3, Mark Scheifele a inscrit le but de la victoire. Le centre ontarien a signé le 2-1 à 3’28’’ de la sirène. A Dallas, Lian Bichsel et les Stars ont égalisé face à Colorado. Dallas a remporté l’Acte II 4-3 sur une réussite de Colin Blackwell après 17’46’’ de jeu dans la prolongation. Aligné durant 14’52’’, Lian Bichsel a rendu un bilan de +1. Alex Ovechkin frappe toujours Enfin à Washington, Alex Ovechkin a inscrit son premier but dans une prolongation en play-off. Le Russe a donné la victoire 3-2 aux Capitals lors de leur premier match face à Montréal. L’homme qui détient désormais le record des buts inscrits en NHL a frappé après 3’26’’ dans la prolongation. C’est déjà lui qui avait ouvert le score à la 19e.

Les Clippers et Detroit égalisent Kawhi Leonard et les Clippers ont signé une victoire sans prix à Denver. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Surprise à l’Ouest ! Les Clippers ont battu Denver dans le Colorado pour s’assurer l’avantage du terrain dans la série peut-être la plus indécise de ce premier tour. La franchise de Los Angeles s’est imposée 105-102 grâce notamment aux 39 points de Kawhi Leonard. Battus 112-110 en prolongation lors de l’Acte I, les Clippers ont bénéficié de la maladresse adverse au lancer franc (14 sur 22) pour forcer la décision. Auteur de son 19e triple double en play-off – 26 points, 12 rebonds et 10 assists -, Nikola Jokic a raté le tir de l’égalisation au buzzer. A l’Est, Detroit a gagné un match de play-off pour la première fois depuis... dix-sept ans. Les Pistons ont gagné 100-94 à New York face aux Knicks pour égaliser à 1-1 dans la série. Avec 33 points et 12 rebonds, Cade Cunningham a été le grand homme du match pour conjurer le sort. Les Pistons restaient, en effet, sur une série de... 15 défaites de rang dans les séries finales.

Le LHC doit gagner à Zurich, une mission presque impossible En laissant échapper le premier match à domicile (3-0), Lausanne a perdu l'avantage de la glace dans la finale des play-off de National League. Mené 2-1, le LHC doit gagner à Zurich, une tâche ardue. Rendre l'impossible possible. Un mantra dans le sport de haut niveau. Et dans le cas du LHC avant l'acte IV mardi soir à Zurich, il s'agira de rendre le très difficile...plus facile. Car battre Zurich à la Swiss Life Arena en play-off, voilà quelque chose de bien singulier. Depuis que les Lions zurichois ont investi leur nouvelle patinoire en octobre 2022, ils ont disputé huit séries de play-off. Cela correspond à vingt matches. Leur bilan? 18 succès pour deux défaites. Mais qui a bien pu triompher sur la nouvelle glace du "Z"? Les Biennois, par deux fois, lors des demi-finales de 2023. La suite se passe de tout commentaire avec 15 victoires consécutives. Cela signifie-t-il que Geoff Ward doit prendre son téléphone et appeler Antti Törmänen pour avoir quelques conseils? Non, le coach canadien du LHC va plutôt analyser les deux derniers matches de son équipe et regarder ce qui a bien fonctionné. Jeudi passé à Zurich, Lausanne a poussé les joueurs de Marco Bayer en prolongation. Une première en cinq rencontres de finale. Même si une erreur des Vaudois a rapidement mis fin à leurs espoirs avec un but de Fröden, ils avaient trouvé certaines clefs pour gêner le "Z". Bousculer les stars zurichoises Samedi soir après la victoire 4-2 au terme de l'acte III, Geoff Ward appréciait ce premier point glané, sans pour autant sauter de joie et y accorder plus d'importance que nécessaire: "Nous n'avons rien accompli, nous avons juste gagné un match. Il y a encore beaucoup de hockey à jouer et nous devons être prêts pour cette tâche, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il faudra être concentré et savoir gérer les émotions." Les émotions, justement. Samedi, Zurich a perdu cette bataille en fin de partie lorsque Derek Grant a vu rouge après une pénalité. Furieux, le Canadien a finalement pris 32 minutes de punition sur une seule action, offrant au LHC un 5 contre 3 décisif. Mais la vérité de samedi ne sera pas la même que celle de mardi. Et Lausanne va devoir ralentir les assauts zurichois et les empêcher un maximum de s'installer dans leur zone de défense. Car c'est lorsque les Lions alémaniques peuvent faire tourner le puck autour de la cage adverse qu'ils sont les plus dangereux. Avec un jour de repos en plus, Geoff Ward n'est pas mécontent. L'entraîneur du LHC doit en effet composer avec plusieurs blessés, dont Jason Fuchs, absent lors du dernier match et dont la participation pour la fin de cette finale est très incertaine. "Je pense que la qualité de la partie sera meilleure avec ce jour en plus", imagine le Canadien. Il s'agira aussi de déranger les artistes zurichois que sont Malgin et Andrighetto. Lausanne doit protéger son slot devant Kevin Pasche et ne pas laisser le duo décider de l'issue de la partie. Reste aussi à avoir un brin de chance, ainsi qu'un bon gardien, et on obtient plus ou moins une partie de la recette pour espérer repartir de Zurich avec un deuxième point en banque.

Duplantis, Biles et Yamal couronnés Mondo Duplantis: le meilleur athl鑼e du monde. Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Gonzalez Le perchiste Mondo Duplantis, la gymnaste Simone Biles et le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal ont été récompensés lundi lors de la cérémonie annuelle des prix Laureus du sport, à Madrid. Double champion olympique et détenteur du record du monde (6m27), Mondo Duplantis a été élu sportif de l'année lors de cette cérémonie organisée pour la deuxième année consécutive à Madrid, pour en célébrer le 25e anniversaire. Le Suédois est devenu le deuxième représentant de l'athlétisme à remporter ce prestigieux prix après la légende du sprint Usain Bolt. Simone Biles a, pour sa part, reçu le prix de sportive de l'année pour la quatrième fois de sa carrière. L'Américaine avait raflé trois médailles d'or et une médaille d'argent l'été dernier aux Jeux olympiques de Paris. Auteur d'une première saison complète exceptionnelle en club et en sélection en remportant notamment l'Euro-2024 avec l'Espagne à seulement 17 ans, Lamine Yamal a été élu révélation mondiale de l'année, devant le phénomène du basket français Victor Wembanyama. Au niveau collectif, le Real Madrid, vainqueur l'an passé de sa 15e Ligue des champions et d'un triplé historique (Liga, Ligue des champions, Supercoupe d'Espagne), a également été mis à l'honneur, avec le trophée d'équipe de l'année. La légende du tennis Rafael Nadal, qui a pris sa retraite en novembre 2024 à 38 ans, a reçu le prix spécial de "l'icône sportive", tandis que le surfeur américain Kelly Slater, 11 fois champion du monde, a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière avec un autre trophée hors-compétition.

Huitième sacre de Marcel Hug à Boston Marcel Hug a remporté son 8e marathon de Boston Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Marcel Hug a remporté pour la huitième fois le marathon de Boston en fauteuil roulant. Chez les dames, deux Suissesses, Catherine Debrunner et Manuela Schär, sont montées sur le podium. Sur les 42,195 kilomètres, Marcel Hug a couvert la distance en 1h21'34, soit plus de six minutes de plus que son record de l'année précédente, qu'il avait réalisé malgré une chute. Mais le Thurgovien de 39 ans n'a pas été sérieusement inquiété par la concurrence lors de sa cinquième victoire consécutive à Boston. Le septuple vainqueur des Jeux paralympiques a distancé l'Américain Daniel Romanchuk, 2e, de trois bonnes minutes et demie. "Cela signifie beaucoup pour moi de gagner cette année, 50 ans de course en fauteuil roulant à Boston, a déclaré Hug à l'arrivée. Pour moi, il me faudra du temps pour comprendre ce que cela signifie de gagner huit fois. C'est un chiffre tellement incroyable." Dans la course féminine, Catherine Debrunner et Manuela Schär n'ont dû s'avouer vaincues que par l'Américaine Susannah Scaroni. Le trio était encore à égalité à mi-parcours avec la gagnante de l'année dernière, Eden Rainbow-Cooper, mais Scaroni a franchi la ligne d'arrivée avec près de deux minutes d'avance.

Une issue heureuse pour le Lausanne-Sport La joie de Morgan Poaty après son but qui permet à Lausanne de mener 2-0. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Tout est bien qui finit bien pour le Lausanne-Sport ! Troisièmes à la trêve de Noêl à un point du leader, les Vaudois ont arraché leur place dans le top-6 à minuit moins une. A la Tuilière, Lausanne a fait le job comme l’espérait Ludovic Magnin. Les Vaudois se sont imposés 2-0 devant le FC Lugano, ce Champion d'automne qui a perdu gros au printemps, pour exploiter pleinement la défaite 2-1 du FC Zurich à Berne face aux Young Boys. Accompagnés par une certaine réussite en phase défensive, ils ont forcé la décision en première période sur deux superbes réussites de Fousseni Diabaté (27e) et de Morgan Pouaty (38e). Cette qualification du Lausanne-Sport pour le "championship group" est amplement méritée. Sans le transfert à Vérone d’Antoine Bernède et sans, bien sûr, la blessure d’Alvyn Sanches, Lausanne aurait sans doute assuré sa place dans le top-6 bien avant cette ultime ronde. Marvin Keller sauve... Lausanne Au Wankdorf où un point lui suffisait, le FC Zurich a pu rêver à une issue heureuse après une première mi-temps complètement ratée. Mené 2-0 à la pause, le FCZ a repris espoir grâce à un penalty de Steven Zuber à la 67e. Et sans un arrêt magnifique de Marvin Keller dans le temps additionnel, le FCZ aurait pu arriver à ses fins. Ludovic Magnin peut vraiment remercier du fond de son cœur le nouveau portier des Young Boys. Troisième équipe en lice pour cette place dans le top-6, St-Gall a battu le FC Sion 1-0 grâce à Willem Geubbels. Mais ce score est trop étriqué pour lui permettre de souffler la sixième place à Lausanne. Pour le FC Sion, ce nouveau revers rappelle combien sa lutte contre la relégation sera âpre avec trois points d’avance sur la place de barragiste et six sur celle de la "lanterne rouge". La question désormais est de savoir si la pause de deux semaines avant le début du tour contre la relégation n'éveillera pas dans le camp présidentiel la tentation d'une révolution de palais... 1 but et 3 assists pour Xherdan Shaqiri Dans la lutte pour le titre, le FC Bâle poursuit son récital. Victorieux 5-0 d’Yverdon au Parc St-Jacques avec un Xherdan Shaqiri toujours aussi diabolique – 1 but et 3 assists pour ce lundi pascal -, les Rhénans remporteront le titre s’ils gagnent trois de leurs cinq derniers matches. Si leur capitaine continue de marcher sur l’eau, on voit mal comment ils n’y parviendront pas. Deuxième à six points, le Servette FC s’est imposé 2-1 contre le FC Lucerne pour conclure ce troisième tour sur une note positive après avoir traversé des dernières semaines difficiles. Le bijou d’Anthony Baron pour l’ouverture du score valait à lui seul le déplacement. Les 12'027 spectateurs retiendront aussi la décision de la VAR d’annuler le 2-2 des Lucernois à la 96e pour une faute sur Joël Mall... La sortie trop aventureuse du gardien n’a finalement pas porté à conséquence. Tant mieux pour ce qui reste de suspense dans la lutte pour le titre.

Jelena Ostapenko déclasse la no 1 mondiale Toute la rage de vaincre de Jelena Ostapenko. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Rien n’a arrêté Jelena Ostapenko (WTA 24) au WTA 500 de Stuttgart. Après son succès contre la no 2 mondiale Iga Swiatek vendredi, la Lettone a battu en finale la no 1 mondiale Aryna Sabalenka. Elle s’est imposée 6-4 6-1 devant la Bélarusse pour cueillir son neuvième titre, son premier sur terre battue depuis son sacre à Roland-Garros en 2017 qui avait passé, faut-il le rappeler, par un succès en demi-finale face à Timea Bacsinszky. Elle est devenue à Stuttgart la neuvième joueuse à battre dans le même tournoi Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, la première à réussir cet enchaînement sur terre battue. Titrée au début du mois à Miami, Aryna Sabalenka s’incline pour une quatrième fois déjà en finale de ce tournoi de Stuttgart. Elle menait pourtant 3-0 dans ses face-à-face contre Jelena Ostapenko avant cette finale du lundi de Pâques.

Trois Fribourgeois en renfort Convoqué par Patrick Fischer, Samuel Walser avait disputé le Mondial en 2016 en Russie Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Trois Fribourgeois et cinq Davosiens rejoignent l'équipe de Suisse pour la préparation au Championnat du monde à Herning. Les Romands Waeber, Baragano et Simic s'en vont. Pour la troisième semaine de préparation, Patrick Fischer a procédé à plusieurs ajustements en vue des deux matches à Riga en fin de semaine contre la Lettonie. Ainsi Ludovic Waeber, Iñaki Baragano, Ludvig Johnson, Tobias Geisser, Axel Simic, Marco Miranda, Jonas Taibel et Attilio Biasca, blessé, sont rentrés à la maison. Pour les remplacer, Patrick Fischer a fait appel à huit joueurs éliminés en demi-finales des play-off. On retrouve donc trois Fribourgeois et cinq Davosiens. Si la présence de Christoph Bertschy, médaillé d'argent à Prague l'an dernier, était attendue, Fischer a convoqué Sandro Schmid et Samuel Walser, excellents contre Berne et Lausanne. Schmid n'a jamais participé à un Mondial, contrairement à Walser qui faisait partie de la première sélection de Fischer en 2016 en Russie. Parmi les Davosiens, Andres Ambühl a bien entendu reçu son ordre de marche pour ce qui pourrait être son 20e et dernier Championnat du monde. Sandro Aeschlimann, présent en 2022, Michael Fora et Sven Jung, médaillés d'argent à Prague, et le jeune attaquant de 23 ans Simon Knak sont les autres Grisons convoqués.

Ulisses Garcia dans le onze idéal de "L'Equipe" Ulisses Garcia: une belle envol閑 en ce printemps. Image: KEYSTONE/EPA Titularisé depuis deux matches dans la défense à trois de Roberto De Zerbi, Ulisses Garcia traverse l’une de ses plus belles périodes marseillaises. Il a, ainsi, reçu les honneurs de "L’Equipe". Le Genevois de 29 ans figure dans le onze idéal de la 30e journée de Ligue 1 établi par le quotidien. Samedi lors de la large victoire 5-1 de Marseille à domicile face à Montpellier, Ulisses Garcia a provoqué le penalty de l’ouverture du score avant d’être le passeur décisif sur le 3-0 de Jonathan Rowe. L’international aux 10 sélections n’a pas été retenu par Murat Yakin lors du dernier rassemblement de mars. Ses récentes performances devraient favoriser son retour pour la tournée de juin prochain aux Etats-Unis.

Stephen Curry toujours aussi magistral Stephen Curry: jusqu'où pourra-t-il emmener Golden State ? Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Même contraint de passer par la case des play-in, Golden State demeure un candidat crédible au titre. Les Warriors l’ont démontré à Houston. Porté par un Stephen Curry toujours aussi magistral, Golden State s’est imposé 95-85 dans l’Acte I de cette série face à l’équipe qui a tout de même terminé à la deuxième place de la Conférence Ouest. Auteur de 31 points avec un 5 sur 9 derrière la ligne des 3 points, Stephen Curry a été égal à lui-même. Il a su refroidir les ardeurs des Rockets dans l’ultime quarter. Mené 66-43 dans le troisième quarter, Houston est revenu à 4 points (79-75) à 5’30’’ du buzzer avant que Curry ne redonne de l’air à ses couleurs avec un tir primé. Cette victoire revêt, par ailleurs, une saveur particulière pour Steve Kerr. Il s’agit, en effet, de la 100e en play-off pour le coach des Warriors. Il espère cueillir la 101e mercredi lors de l’Acte II qui se déroulera encore au Texas.

Une entame ratée pour les Devils Nico Hischier au sol: un premier match bien "compliqué" pour New Jersey et son capitaine. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker New Jersey est resté très loin du compte pour son entrée en lice dans les play-off. A Raleigh, les Devils se sont inclinés 4-1 devant Carolina. Face à un adversaire qui a perdu sept de ses huit derniers matches de la saison régulière, New Jersey a été très largement dominé comme l’indique le décompte des tirs au but (45-24). Jalen Chatfield a ouvert le score après 144 secondes de jeu avant que Logan Stankoven ne signe un doublé dans le deuxième tiers. Le but de l’honneur signé Nico Hischier à la 39e dans une séquence à 4 contre 4 n’aurait pas revêtu un caractère aussi anecdotique si Timo Meier n’avait pas galvaudé une occasion en or qui aurait pu permettre aux Devils de revenir à 3-2 à la 31e. L’impasse sur la fin de saison a, ainsi, permis aux Hurricanes d’aborder ces séries finales avec une fraîcheur retrouvée. "Ils n’ont rien fait de spécial. Ils ont joué un hockey simple, un hockey dur aussi, souligne Nico Hischier. A nous de nous adapter." Les Devils se doivent donc de réagir mardi pour l’Acte II, toujours à Raleigh. Les sorties sur blessure du défenseur Brendon Dillon et le centre Cody Glass lors de ce premier match pourraient bien compliquer encore leur tâche.

"El Loco" s'en est allé Hugo Gatti (à droite): même s'il n'a pas été champion du monde, Hugo Gatti fut l'une des figures marquantes du football argentin. Image: KEYSTONE/AP/Eduardo Di Baia Le légendaire gardien argentin Hugo Orlando Gatti est décédé dimanche à l'âge de 80 ans. Surnommé "El Loco" ("Le Fou"), il est resté célèbre pour ses excentricités. Hospitalisé depuis deux mois à Buenos Aires pour une fracture du bassin, Hugo Gatti avait vu sa santé se détériorer ces derniers jours. Souffrant d'une pneumonie et d'insuffisances cardiaque et rénale, il avait été placé en coma artificiel. Né en août 1944 à Carlos Tejedor, dans la province de Buenos Aires, Hugo Gatti détenait le record du nombre de matches en première division argentine avec 765 rencontres entre 1962 et 1988. Il avait pris sa retraite à 44 ans, alors qu'il évoluait à Boca Juniors. Personnage extraverti, il a été l'un des premiers gardiens à quitter fréquemment sa ligne et à prendre le contrôle de toute la surface, se transformant en défenseur pour aller au-devant des adversaires. Il a même joué attaquant quelques fois. Il attirait aussi régulièrement l'attention par ses déclarations fracassantes, comme lorsqu'il avait traité Diego Maradona de "petit gros" en 1980. Maradona, qui jouait alors aux Argentinos Juniors, s'était vengé quelques jours plus tard en lui marquant quatre buts. Avec le Boca Juniors, Gatti a gagné la Copa Libertadores en 1977 et la Coupe intercontinentale en 1978. Il a également fait partie de la sélection nationale argentine sous la direction de César Luis Menotti, et était sur le point de devenir le gardien de l'équipe victorieuse à domicile de la Coupe du monde 1978, mais une blessure au genou l'avait mis sur la touche quelques mois avant la compétition.