Golubic passe en quart ++ Suter et les Blues laminés

Golubic en quarts de finale pour son anniversaire Viktorija Golubic est en quarts Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Viktorija Golubic (WTA 60) s'est qualifiée pour les quarts de finale à Osaka. Le jour de ses 33 ans, la Zurichoise a battu Marie Bouzkova (WTA 41) 1-6 6-2 7-6 (7/3).

La partie était mal emmanchée pour la droitière qui a laissé filer le premier set 6-1. Heureusement, elle a su se ressaisir dans le deuxième en breakant son adversaire à deux reprises.

Le troisième set fut un festival de breaks et Golubic a manqué deux balles de match à 5-4 sur son service et à 6-5. Menée 2-1 dans le tie-break, la Zurichoise a remporté cinq points d'affilée pour s'offrir quatre balles de match. Elle a finalement conclu sur sa deuxième après 2h47 de combat pour un joli cadeau d'anniversaire.

Vendredi, Golubic affrontera la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 51). Les deux joueuses ne se sont rencontrées qu'une fois, en 2023 à l'Open d'Australie, au 3e tour. Golubic s'était inclinée 6-0 7-6.

Pour Golubic, les points qu'elle accumule à Osaka sont importants. Son objectif ces prochaines semaines est de ne pas sortir du top 100 et de pouvoir ainsi participer aux tournois du Grand Chelem l'année prochaine sans passer par les qualifications.



Suter et les Blues laminés Pius Suter et les Blues n'ont pu arrêter Reichel et les Blackhawks Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Seul Suisse en lice cette nuit en NHL, Pius Suter et les Blues se sont inclinés nettement à Chicago. Les Blackhawks se sont imposés 8-3.

Les Blues, qui avaient remporté leurs deux derniers matches contre les Flames et les Canucks, ont essuyé leur deuxième défaite de l'exercice.

Aligné un peu moins de 15 minutes, le centre zurichois a été le plus utilisé aux engagements, mais il n'a terminé qu'avec 38,5% de réussite. Mais à l'instar de Buchnevich et Thomas, Suter a été utilisé dans toutes les situations par son coach.



Fin de saison pour Dominic Stricker Dominic Stricker doit mettre un terme à sa saison Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker s'est déchiré le ligament interne du genou droit. Selon son management, le Bernois de 23 ans devra faire une pause jusqu'à la fin de la saison.

La blessure s'est produite vendredi dernier, lors des quarts de finale du Challenger de Roanne. Stricker a dû abandonner après une chute et n'a pas pu terminer son match face au Croate Matej Dodig.

Si le processus de guérison se déroule comme prévu, Stricker sera absent pendant deux mois. "Bien sûr, ce n'est pas une situation facile pour moi, d'autant plus que je remontais la pente sur le plan sportif. Mais c'est ainsi dans le sport de haut niveau", a déclaré le Bernois.

Ce dernier compte tirer le meilleur parti de la situation et continuer à se battre. Il ne se fera pas opérer et la guérison sera traitée de manière conservatrice. Par le passé, Carlo Janka avait lui aussi décidé de ne pas se faire opérer des ligaments en 2017 après une chute à Diavolezza.



Mondial 2026: 28 des 48 participants à la Coupe du monde sont fixés Après le bloc de matches internationaux d'octobre, la plupart des participants au Mondial 2026 sont connus. La suite des qualifications suivra en novembre et le tirage au sort aura lieu en décembre.

Bien que la Coupe du monde de football se déroule pour la première fois avec 48 équipes, certaines grandes nations rencontrent des difficultés lors des qualifications, comme l'Italie. Vingt-huit équipes au total sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, dont les outsiders de Jordanie, d'Ouzbékistan et du Cap-Vert, qui seront présents pour la première fois.

L'Italie devra probablement passer par les barrages Les qualifications se poursuivront dès le mois de novembre. L'Angleterre est la seule équipe européenne à avoir déjà validé son billet pour la Coupe du monde. La France, finaliste de la dernière édition, l'Espagne, championne d'Europe, le Portugal et la Norvège sont en bonne voie pour se qualifier directement, tout comme la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, la Croatie, la Belgique et l'Allemagne. Dans le groupe C, un duel au sommet devrait départager le Danemark et l'Écosse, deux nations pour l'heure à égalité avec dix points, qui se rencontreront le 18 novembre à Glasgow. Dans le groupe I, l'Italie sera probablement devancée par les Norvégiens, jusqu'ici impeccables.

Alors qu'en Amérique du Sud, les candidats habituels sont déjà qualifiés, le suspense reste entier en Amérique du Nord et en Amérique centrale. En l'absence des trois pays hôtes qualifiés, quelques petites nations ont une chance d'obtenir un billet direct. Dans le groupe A, le Suriname est en tête après quatre journées, dans le groupe B, la Jamaïque (9 points) est actuellement devant Curaçao (8). Le Honduras (8), le Costa Rica (6) et Haïti (5) se battent pour la première place du groupe C , synonyme de qualification directe.

Tirage au sort le 5 décembre Le tirage au sort aura lieu le 5 décembre à Washington. Les douze groupes de A à L seront constitués à partir de quatre pots. Toutes les nations participantes ne seront pas encore connues, car les barrages pour les six dernières places seront encore joués au printemps. La situation des pays hôtes est déjà certaine : le Mexique jouera dans le groupe A, le Canada dans le groupe B et les Etats-Unis dans le groupe D, chacun dans son propre pays.

C'est en Europe que le plus grand nombre de places, 15 sur 16, sont encore à pourvoir. En Afrique, en Asie (9 chacun), en Amérique du Sud (6) et en Océanie (1), les billets directs sont attribués. Deux équipes de ces associations ainsi que d'Amérique du Nord/Caraïbes s'y ajouteront encore par le biais des barrages intercontinentaux. Ceux-ci se dérouleront, comme en Europe, en mars. La phase finale aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026.



Lausanne gagne mais est éliminé Lausanne a battu Mountfield mais ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale de la Champions League Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Des quatre clubs suisses engagés en Champions League, seul le LHC manquera le rendez-vous des 8es de finale. A Malley, les Vaudois ont battu en vain les Tchèques de Mountfield 3-2 ap.

Cette sortie prématurée ne surprend personne dans la mesure où il aurait fallu un scénario totalement dingue pour que les Lausannois accèdent aux matches à élimination directe. Lausanne termine au 20e rang avec 5 points, il en fallait minimum 7 pour se qualifier.

Dans cette partie que Geoff Ward et son staff ont dû prendre comme un entraînement à haute intensité, les Lions ont pu continuer de travailler leur excellent power-play. Percutants à 5 contre 4, les Vaudois ont ouvert le score (Caggiula) et inscrit le 2-1 (Kahun) avec un homme de plus sur la glace.

Les Lausannois n'ont pas pu maintenir leur avance, se faisant remonter par deux fois. Ils ont toutefois remporté un second point grâce à Oksanen en prolongation.

Si le LHC voit son parcours s'arrêter, Zurich, Berne et Zoug se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.



Russell et Antonelli prolongent chez Mercedes George Russell et Andrea Kimi Antonelli piloteront toujours une Mercedes l'an prochain Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Fin du suspense chez Mercedes! George Russell et Andrea Kimi Antonelli piloteront toujours les deux Flèches d'Argent sur la grille de F1 en 2026, a annoncé mercredi l'écurie allemande.

Même si la confirmation du duo de pilotes faisait peu de doute, l'absence d'officialisation avait engendré des rumeurs dans le paddock et notamment celle de la possible arrivée du quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui avait toutefois démenti à plusieurs reprises.

Russell (27 ans), qui dispute sa quatrième saison chez Mercedes après avoir évolué trois ans chez Williams, était en position de force dans les négociations grâce à ses performances très solides cette année. Malgré la nette domination de McLaren, il a ainsi décroché deux pole positions et deux victoires, et pointe au quatrième rang au championnat.

Propulsé leader de l'équipe cette année après le départ chez Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton, Russell s'est battu pour obtenir une revalorisation salariale, ce qui a retardé la prolongation de son contrat.

Les cartes pourraient en effet être totalement rebattues en 2026 avec l'arrivée sur la grille de monoplaces très différentes: plus légères, les voitures seront équipées d'une motorisation hybride à moitié électrique.

Lors du dernier changement majeur de règlementation en 2014, Mercedes avait su tirer son épingle du jeu et avait décroché sept titres mondiaux consécutifs chez les pilotes (2014 à 2020) et huit chez les constructeurs (2014 à 2021).

L'écurie allemande a également confirmé mercredi la prolongation du contrat du rookie italien Andrea Kimi Antonelli. Le prodige de 19 ans, actuellement 7e au championnat, compte déjà un podium et une pole position en course sprint pour sa première année dans la catégorie reine.

Après cette annonce, la grille pour 2026 est quasiment complète. Un baquet reste à pourvoir chez Alpine au côté du Français Pierre Gasly, alors que Red Bull doit déterminer qui évoluera avec Verstappen l'an prochain.

Le Français Isack Hadjar (21 ans) semble tenir la corde après une très bonne saison avec Racing Bulls, qui annoncera quant à elle son duo de pilotes une fois que Red Bull aura fait son choix.



Mondiaux: Vers un retour de Magnus Carlsen Magnus Carlsen si dit prêt à retourner disputer une nouvelle mouture des Championnats du monde d'échecs. (Archives) Image: KEYSTONE/DPA/MARCUS BRANDT La Fédération internationale des échecs (Fide) a apporté mercredi leur soutien à un nouveau concept de championnat du monde. Cela permettrait un retour du numéro un mondial Magnus Carlsen.

Préférant notoirement les formats rapides aux longues parties classiques, Magnus Carlsen a renoncé depuis 2023 à défendre le titre de champion du monde qu'il détenait depuis 2013, invoquant un manque de motivation. Dévoilé mercredi par la fondation Norway Chess, le nouveau concept, baptisé "Total Chess World Championship Tour", comprendra quatre épreuves par an et désignera un champion combiné dans trois formats ("fast classic", soit un format classique accéléré, rapide et blitz).

Première édition en 2026 "Cela semble être une initiative mûrement réfléchie pour faire progresser le monde des échecs", a commenté le Norvégien de 34 ans, cité dans un communiqué de Norway Chess. "Réunir plusieurs formats sous un même titre offrira une vision plus complète des forces des joueurs, tandis que les cadences de jeu correspondent mieux aux attentes des joueurs et du public d'aujourd'hui", a-t-il ajouté.

La Fide a également approuvé l'initiative. "Nous considérons cela comme un excellent complément au Championnat du monde d'échecs traditionnel et prestigieux, où nous couronnons le champion incontesté des échecs classiques", a commenté le président de la Fide, le Russe Arkady Dvorkovich.

"Les deux championnats se compléteront mutuellement", a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. Selon les organisateurs, une première édition pilote du "Total Chess World Championship Tour" se tiendra à l'automne 2026, la saison complète du championnat étant prévue pour 2027.



WTA 500 de Ningbo: Belinda Bencic passe difficilement en quart Belinda Bencic a dû batailler pour l'emporter mardi à Ningbo. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 14) s'est imposée dans la douleur face à Yulia Starodubtseva (WTA 131) 5-7 6-4 7-5. Elle se hisse en quart de finale du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine.

Il aura fallu 3h32 et trois balles de matches à la St-Galloise pour venir à bout de la qualifiée ukrainienne en 8es de finale. Elle a concédé son jeu de service à cinq reprises, dont deux fois lors de la première manche alors qu'elle était parvenue à breaker son adversaire auparavant et s'était procurée une balle de set à 5-4.

Bencic est ensuite parvenue à prendre le contrôle du second en breakant au 3e jeu, pour au final s'adjuger la manche dès sa première occasion. Dans le set décisif, elle a vu Starodubtseva revenir à cinq jeux partout alors qu'elle avait deux breaks d'avance et qu'elle avait servi à deux reprises pour le match, avant de conclure à sa 3e occasion.

La droitière de 28 ans devra élever le niveau, puisqu'elle retrouvera en quart de finale la vainqueure de la rencontre opposant la huitième mondiale Jasmine Paolini à la Veronika Kudermetova (WTA 31). Elle aura l'occasion de se qualifier pour sa première demi-finale depuis juillet au tournoi de Wimbeldon.



L'Argentine domine Porto Rico 6-0, Messi double passeur Les Argentins sont venus facilement à bout de Porto Rico mardi à Miami en match amical. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier L'Argentine a facilement dominé Porto Rico 6-0 mardi en match amical à Miami. Le capitaine de l'Albiceleste Lionel Messi y a notamment délivré deux passes décisives.

Une dizaine de minutes après l'ouverture du score signée Alexis Mac Allister (14e), l'octuple Ballon d'or a bien servi Gonzalo Montiel (23e). Il a récidivé en fin de match pour le dernier but, de Lautaro Martinez (84e).

Entretemps, Mac Allister avait réussi le doublé (36e), avant que le Portoricain Steven Echevarria ne marque contre son camp (64e) et que Martinez n'inscrive son premier but du soir (79e).

Match déplacé sur fond de tensions La rencontre devait initialement se tenir le 13 octobre à Chicago, mais le lieu a été changé sur fond de tensions politiques dans la grande ville de l'Illinois, théâtre de raids de la police américaine de l'immigration ciblant les personnes en situation irrégulière.

Le président Donald Trump, qui décrit Chicago comme une "zone de guerre", veut y déployer la Garde nationale. Deux cents de ces réservistes de l'armée sont récemment arrivés près de la ville. Selon les organisateurs, le match a été déplacé en raison de faibles ventes de billets.



NHL: Josi marque pour la première fois en 266 jours Roman Josi (à droite) a retrouvé le chemin des filets après 266 jours sans marquer. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/John Amis Roman Josi a inscrit son premier goal de la jeune saison de NHL. Malgré le but de leur capitaine, les Nashville Predators se sont inclinés 7-4 à l'extérieur face aux Toronto Maple Leafs.

Josi a marqué à la 57e minute d'un tir lointain pour le 5-3 et a ainsi lancé une dernière phase riche de buts, au cours de laquelle Toronto a encore marqué deux fois dans les cages vides. Pour Nashville, il s'agit de la première défaite en quatre matches cette saison au terme du temps réglementaire. Pour Josi, il s'agissait du premier but (préparation de la saison comprise) depuis le 21 janvier 2025. Le défenseur bernois avait manqué les 25 derniers matchs du dernier championnat en raison d'un syndrome de tachycardie posturale.

En revanche, Akira Schmid a passé une bonne soirée à Calgary. Il a remplacé le gardien titulaire Adin Hill après un retard de 0-2 au terme du premier tiers-temps et n'a pas encaissé de but pendant les 40 minutes restantes. L'Emmentalois a arrêté 19 tirs, a été désigné troisième meilleur joueur et a contribué de manière déterminante à la victoire 4-2 des Golden Knights - le deuxième succès en quatre matches.

Lian Bichsel a également pu profiter d'une victoire 5-2 de ses Dallas Stars contre les Minnesota Wild, le défenseur soleurois n'a certes pas marqué de point, mais il a convaincu sur le plan défensif. Dallas remporte ainsi son troisième match en autant de rencontres.



Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée Redevenue inoffensive, la Suisse n'est rentrée de Slovénie qu'avec un point (0-0). Mais elle n'aurait certainement pas boudé la situation actuelle au début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Avec 10 points, la troupe de Murat Yakin caracole toujours en tête de son groupe et dispose d'une différence de buts plus qu'avantageuse (+9). L'étonnante campagne réussie par le Kosovo, qui a encore battu une piteuse Suède lundi à Göteborg (1-0), prolonge cependant le suspense. Et laisse planer l'ombre d'un désagréable scénario qui forcerait la Suisse à passer par la case barrage pour vivre le Mondial nord-américain.

Conclure à Genève Pour éviter le pire, elle devra donc finir le travail en novembre, contre les Suédois - qui viendront à Genève avec un nouveau sélectionneur à la suite du limogeage du Danois Jon Dahl Tomasson - et au Kosovo.. Une victoire devant le public romand assurerait pratiquement la qualification de la Suisse, et ce même si les Kosovars gagnent en Slovénie. Ces derniers, malgré leurs 7 points au compteur, ont en effet toujours une différence de buts défavorable (-1).

Ce match nul frustrant à Ljubljana ravive toutefois quelques mauvais souvenirs. Lors de la dernière campagne qualificative livrée par Yakin et ses hommes, celle pour l'Euro 2024, une pénible série (1 victoire, 5 nuls, 1 défaite) avait suivi un excellent départ (3 victoires). Mais la deuxième place du groupe suffisait alors pour rallier l'Allemagne, et on ose imaginer que la Suisse abordera cette fois le dernier acte de son triptyque automnal avec l'intention de plier l'affaire.

"Peur de personne" En conférence de presse d'après-match, Yakin a été interrogé sur l'éventualité d'un "match de la peur" à Pristina. "Nous n'avons peur de personne", a-t-il répondu, sûr de la force de ses joueurs. "Ce que fait le Kosovo est remarquable, mais si nous devons aller chercher notre qualification là-bas, nous assumerons nos responsabilités."

Dans un mois, le sélectionneur bâlois espérera surtout pouvoir compter sur l'ensemble de ses cadres. Car si cette trêve a apporté des enseignements, c'est que les jokers offensifs helvétiques ne sont pas légion si l'on omet le virevoltant Johan Manzambi, qui n'est pas vraiment un attaquant.

L'inamovible avant-centre Breel Embolo n'a d'ailleurs pas été remplacé lundi, alors même qu'il était en difficulté face aux solides défenseurs slovènes. Il faut croire que ni Cedric Itten, ni Andi Zeqiri ne forment une alternative crédible aux yeux de Yakin.

Un retour d'Okafor ? La longue absence de Zeki Amdouni - le Genevois (27 sélections, 11 buts) s'est gravement blessé à un genou en juillet - se fait ressentir. Dans ce contexte, il n'est pas impossible que Noah Okafor, pas encore sélectionné en 2025, réapparaisse dans la prochaine liste de "Muri".

En manque de temps de jeu en Italie, l'attaquant bâlois a retrouvé le chemin des filets depuis son transfert à Leeds. "La porte est ouverte", avait assuré lundi dernier le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, écartant tout malaise entre Okafor et Yakin. "S'il continue à marquer, il pourrait à nouveau avoir sa chance."

Mais avec ou sans lui, la Suisse sait ce qu'elle a à faire pour valider une sixième participation consécutive à une Coupe du monde. Le 15 novembre à Genève, puis le 18 à Pristina, elle devra concrétiser l'excellent travail réalisé depuis le début de l'année pour effacer ce contretemps sur la route du Mondial.



L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages Mateo Retegui double buteur Image: KEYSTONE/EPA/Ettore Griffoni L'Italie a battu Israël 3-0 mardi à Udine pour signer sa quatrième victoire consécutive. Ce qui l'assure, au minimum, de participer aux barrages pour le Mondial 2026.

Mateo Retegui a inscrit un doublé, sur pénalty (45e) et d'une superbe reprise (74e), puis Gianluca Mancini a ajouté dans le temps additionnel (93e) un troisième but, lors d'une rencontre disputée dans un climat tendu.

Une manifestation propalestinienne a rassemblé, d'abord dans le calme, plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les rues d'Udine.

Au moment où débutait le match, des incidents ont éclaté quand plusieurs dizaines de manifestants ont tenté de forcer les barrages de police pour se rendre vers le stade, puis ont incendié des poubelles.

La police a fait usage d'engins lanceurs d'eau pour les stopper et a procédé à plusieurs arrestations, selon l'agence AGI. Une journaliste de la Rai a été blessée à la tête durant ces heurts, mais son pronostic vital n'est pas engagé, rapporte l'agence AGI.

Avant le coup d'envoi, l'hymne israélien a été sifflé par une partie des 10'000 spectateurs présents dans les tribunes du Stadio Friuli.

La Nazionale, bousculée en première période, a offert une quatrième victoire en autant de matches à son sélectionneur Gennaro Gattuso, en poste depuis juin.

Elle est désormais assurée de terminer au moins 2e du groupe I avec ses 15 points, soit six de plus que son adversaire du jour (9 pts).

L'Italie, absente des deux dernières Coupes du monde, peut théoriquement encore finir première et donc se qualifier directement pour la prochaine Coupe du monde.

Mais elle doit remporter ses deux derniers matches mi-novembre contre la Moldavie et la Norvège, et marquer beaucoup de buts pour dépasser le leader norvégien, 18 points et une différence de buts nettement favorable (+26, contre +10).



L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée Harry Kane et les Anglais qualifiés pour la Coupe du monde 2026 Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS L'Angleterre est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le Mondial-2026. Ceci après avoir obtenu sa sixième victoire en six matches du groupe K, mardi à Riga contre la Lettonie (5-0).

Les vice-champions d'Europe avec leur capitaine Harry Kane, auteur d'un doublé avant la mi-temps, comptent sept points d'avance sur leur actuel dauphin, l'Albanie, avec deux rencontres qualificatives encore à disputer.



Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial Cristiano Ronaldo toujours prolifique à 40 ans Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo est devenu mardi à 40 ans le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du monde. Ceci en marquant contre la Hongrie ses 40e et 41e buts.

Ronaldo partageait jusqu'à présent le titre de meilleur buteur des qualifications avec le joueur du Guatemala Carlos Ruiz, auteur de 39 buts en qualifications tout au long d'une carrière internationale qui s'est étirée de 1998 à 2016.

Le quintuple ballon d'Or a ouvert le score à la 22e, en reprenant dans les six mètres un centre tendu de la droite de Nelson Semedo. Il a doublé sur penalty la mise dans le temps additionnel de la première mi-temps.

