Joan Laporta réélu ++ Petite nuit pour les Suisses

Joan Laporta réélu président du FC Barcelone Juan Laporta président du Barça pour les cinq prochianes années Image: KEYSTONE/EPA EFE Grand favori du scrutin, Joan Laporta a été réélu dimanche président du Barça pour les cinq prochaines années. Ceci avec une large avance sur son seul opposant, Victor Font, qui a concédé sa défaite.

L'avocat de 63 ans, qui avait déjà battu Font lors des élections de 2021, reprendra ses fonctions en juillet après avoir démissionné il y a quelques semaines dans le cadre du processus électoral. Il a remporté 68,18% des suffrages contre 29,78% pour Font, selon les résultats définitifs. Quelque 42% des 48'480 socios (abonnés) ont pris part au vote.

"Ce résultat nous rend très heureux et nous donne beaucoup de force, tellement que cela nous laisse sans voix", a-t-il déclaré à la presse.

Laporta a souligné que le club se concentrerait sur l'achèvement des travaux de rénovation du Camp Nou, dont la fin est désormais prévue pour 2027, soit un an plus tard que prévu, ainsi que sur la défense du club contre les attaques perçues comme venant de l'extérieur. "(Les socios) ont voté pour notre proposition, qui était que nous devions tous ensemble défendre le Barça contre tout et tout le monde", a-t-il affirmé.

Il a également remercié l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco, qui ont aidé le club à remporter le triplé national la saison dernière.

Font a reconnu sa défaite avant même la fin du dépouillement. "Nous sommes tristes, nous avions vraiment bon espoir et c'est dommage - nous félicitons Laporta", a-t-il déclaré. Plusieurs joueurs de l'équipe première du FC Barcelone ainsi que Flick se sont rendus aux urnes après la victoire 5-2 de l'équipe contre Séville plus tôt dans la journée.

Ventes contestées L'ancien milieu du Barça Sergio Busquets, la triple lauréate du Ballon d'Or féminin et star du Barça Femeni Aitana Bonmati, ainsi que l'ancien joueur et entraîneur Xavi Hernandez ont également été vus voter. Des bureaux de vote avaient été installés au Camp Nou ainsi que dans d'autres villes catalanes comme Gérone, Tarragone et Lérida, et en Andorre.

Laporta avait déjà dirigé le club catalan entre 2003 et 2010, lors de ce qui est considéré comme la meilleure période de l'histoire des Blaugrana, avec notamment le triplé remporté sous la houlette de Pep Guardiola en 2009.

De retour aux manettes en 2021 après s'être engagé à faire rester la superstar argentine Lionel Messi au club - ce qu'il n'a pas réussi à faire -, Laporta a aidé le Barça à rester à flot malgré la crise financière dont il avait hérité.

Sa décision de céder les droits télévisés futurs et certaines parties du club afin de générer des fonds pour recruter des joueurs tels que Robert Lewandowski et Raphinha durant l'été 2022 a toutefois été vivement dénoncée par ses opposants.

Il a également été critiqué pour s'être associé au président du Real Madrid, Florentino Perez, pour tenter de pousser une Super Ligue européenne, dont Barcelone s'est finalement retiré.

Mais son bilan, avec deux Ligas en 2023 et 2025, et un retour au premier plan au niveau européen, a largement plaidé en sa faveur pour ce scrutin, tout comme sa volonté de mener à bien la rénovation du Camp Nou, toujours en travaux.

Victor Font a souhaité que le processus électoral soit modernisé afin de permettre aux socios vivant loin de la Catalogne de voter sans avoir à se déplacer.

"Le taux de participation est l'aspect le plus négatif de cette journée - nous aurions aimé qu'il soit plus élevé, car nous pensons que le club doit être plus participatif, comme avec le vote par correspondance", a déclaré le candidat malheureux.



Petite nuit pour les Suisses Roman Josi a passé près de 29 minutes sur la glace contre Edmonton Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Les Nashville Predators de Roman Josi ont subi une 2e défaite de rang, cette fois face aux Edmonton Oilers (3-1). Une petite nuit pour les Suisses où seul Pius Suter a inscrit un point (un assist).

Au Canada, Roman Josi et ses coéquipiers ont subi la loi de Leon Draisaitl (35e but) et Connor McDavid (3 assists). Josi a de son côté passé 28'54 (!) sur la glace.

Après deux défaites d'affilée, les Preds comptent quatre points de retard sur Seattle (dernière wild card à l'Ouest). Les Sharks de Kurashev, à un point du Kraken, ont perdu 7-4 à Ottawa. Kurashev faisait son retour dans l'alignement est a joué 13 minutes. Il a notamment été bon aux engagements avec un 5/7. Insuffisant toutefois pour aider davantage l'équipe.

Pius Suter s'est lui incliné 3-2 avec St-Louis à Winnipeg, toujours sans Nino Niederreiter. Il a délivré son 12e assist de l'exercice. Les Blues et les Jets se battent encore pour arracher la dernière wild card, comme Nashville.



Sinner domine Medvedev pour un premier titre à Indian Wells Jannik Sinner vainqueur pour la première fois à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Le no 2 mondial Jannik Sinner (24 ans) a réussi à dompter le Russe Daniil Medvedev en deux tie-breaks 7-6 (8/6) 7-6 (7/4) dimanche. Il a remporté pour la première fois le Masters 1000 d'Indian Wells.

Medvedev (30 ans, 11e), qui avait éliminé le no 1 mondial Carlos Alcaraz en demi-finale, n'a pas réussi à se procurer la moindre balle de break et a été renversé par l'Italien dans le deuxième jeu décisif après avoir mené 4-0.

Les deux anciens no 1 mondiaux ont proposé un tennis de haut niveau sans perdre une seule fois leur engagement: seul Medvedev a eu deux balles de break à défendre dans le premier set.

Sinner a ainsi remporté un sixième trophée en Masters 1000, sur six tournois différents, tous sur dur.

L'Italien mène désormais 9-7 face à Medvedev mais a surtout remporté 9 de leurs 10 derniers duels.

Medvedev, qui espérait devenir le deuxième joueur seulement à battre Alcaraz et Sinner dans un même tournoi, peut se consoler en ayant retrouvé un excellent niveau de jeu, et retrouvera lundi le top 10 mondial.

Titré à Dubaï il y a deux semaines, le Russe avait mis plusieurs jours à quitter l'émirat pour rejoindre les Etats-Unis en raison de la guerre au Moyen-Orient.



Sabalenka prend sa revanche sur Rybakina à Indian Wells Aryna Sabalenka n'avait encore jamais triomphé à Indian Wells. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Aryna Sabalenka a pris sa revanche dimanche sur Elena Rybakina, qui l'avait battue en finale de l'Open d'Australie en janvier. Elle décroche ainsi un premier titre au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells.

Sabalenka (27 ans), qui avait servi pour la rencontre à 5-4 dans le troisième set, a sauvé une balle de match lors du tie-break décisif avant de l'emporter 3-6 6-3 7-6 (8/6) contre la Kazakhstanaise de 26 ans.

La Bélarusse décroche ainsi un premier titre dans le désert californien après deux défaites en finale, l'an passé contre Mirra Andreeva et en 2023 contre Rybakina, déjà.

La numéro 1 mondiale a fini par triompher après un match haché à rebondissements qui l'a vue être menée d'un set et un break, avant d'inverser la tendance, de servir pour le match en vain à 5-4, puis de retourner un dernier tie-break mal embarqué contre sa bête noire, qui l'avait aussi battue en finale du dernier Masters.

Rybakina grimpe au classement Malgré sa défaite, Rybakina va grimper lundi à la deuxième place mondiale, son plus haut, en accord avec ses derniers résultats, elle qui restait sur douze succès de suite contre les joueuses du Top 10.

Sabalenka décroche pour sa part un dixième trophée sur un tournoi WTA 1000, égalant ainsi le palmarès de Victoria Azarenka, derrière Serena Williams (13) et Iga Swiatek (11).

La numéro 1 mondiale décroche son deuxième trophée de la saison après Brisbane (WTA 500) et ne compte qu'une défaite en 2026, la finale de l'Open d'Australie contre Rybakina en janvier.



Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour Djibril Sow (à droite) a marqué un but, Raphinha trois. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Un but tardif de Djibril Sow au Camp Nou n'a pas empêché la lourde défaite du FC Séville dimanche face à Barcelone (5-2). Dans le camp sévillan, Ruben Vargas a fait son retour de blessure.

Les Blaugrana ont profité d'un triplé du Brésilien Raphinha (deux buts sur penalty) et des réussites de Dani Olmo et Joao Cancelo. Ce succès permet au Barça de conserver quatre points d'avance sur le Real Madrid, vainqueur samedi contre Elche (4-1), en tête de la Liga espagnole.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin a en revanche deux raisons de se réjouir à l'issue de cette partie. Primo, Djibril Sow a encore fait trembler les filets. Lors des cinq derniers matches, le milieu zurichois a marqué trois fois et délivré une passe décisive.

Deuxio, Ruben Vargas est de retour aux affaires. Absent des terrains depuis fin novembre en raison d'une blessure à une cuisse - il avait rechuté début janvier -, l'ailier est entré en jeu à la mi-temps. L'Argovien revient à temps pour la prochaine trêve internationale, lors de laquelle la Suisse livrera deux matches amicaux face à l'Allemagne (27 mars à Bâle) et la Norvège (31 mars à Oslo).



Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League Nicolas Vouilloz (à gauche) a joué un bien mauvais tour à ses anciens coéquipiers. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Une semaine après avoir enfin retrouvé la victoire, le Servette FC est retombé dans ses travers dimanche lors de la 30e journée de Super League. Les Grenat se sont inclinés 3-1 à Bâle.

Cette défaite enterre définitivement les maigres espoirs des Genevois de finir dans le Championship Group. Les Rhénans, eux, y seront, et se sont relancés dans la lutte pour les places européennes.

Servette a cédé trois fois de la même manière au Parc Saint-Jacques. A chaque fois, il y a eu un ballon mal renvoyé sur une balle arrêtée et un tir lointain bâlois, parfois dévié, parfois limpide, qui a trompé Joël Mall.

Le premier but est tombé juste avant la mi-temps, du pied de Dominik Schmid, alors que Bénie Traoré venait de forcer Mall à une grosse parade (45e+1). Bâle a mis un deuxième coup sur la tête des Servettiens au retour des vestiaires, sur un envoi du Brésilien Metinho (48e).

Mall réduit le score Le SFC a mis du temps à s'en remettre, mais les introductions offensives de Samuel Mraz et Jérémy Guillemenot à la 75e ont fini par payer. L'attaquant hongrois a bien conclu un excellent travail de Junior Kadile, trop discret jusque-là (88e).

Mais Bâle n'a pas douté en fin de match, puisque Metinho s'est offert un doublé deux minutes plus tard pour assurer la victoire des Rotblau (90e).

Servette devra vite se remobiliser après ce revers, car son prochain match dictera sans doute son avenir. La réception de Grasshopper samedi prochain doit permettre aux Grenat de se mettre définitivement à l'abri du barragiste. Sous peine de vivre une fin de saison bien anxiogène.

Winti gagne à Lucerne Dans l'autre match de 16h30, Winterthour a créé la surprise en s'imposant 2-1 à Lucerne. La lanterne rouge donne ainsi un coup de main à Sion et Young Boys, qui ne devraient plus pouvoir être rejoints par les Lucernosi d'ici la 33e journée.



"Beaucoup de déception" pour Morgan Poaty et le LS Morgan Poaty et Lausanne n'ont presque plus rien à jouer en cette fin de saison. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La déception était immense dimanche à Lausanne après la défaite 2-0 contre Young Boys, qui condamne les Vaudois au Relegation Group de Super League. A la Tuilière, on pense déjà à la saison prochaine.

Le Lausanne-Sport avait l'occasion de revenir à trois points de Young Boys en cas de victoire. Mais un doublé d'Alvyn Sanches a mis fin aux espoirs du LS de finir dans le top 6, et avec les maigres chances de vivre une deuxième campagne européenne d'affilée.

Morgan Poaty avait la mine fermée à l'heure de se présenter à la presse et de revenir sur la performance des pensionnaires de la Tuilière. "On ne fait pas la première mi-temps qu'il faut faire, il y a beaucoup de déception. Après, il y a un fait de jeu qui rend le match très compliqué contre une équipe comme YB", a-t-il souligné en faisant mention de l'expulsion de Karim Sow à la 49e.

"Une saison compliquée à domicile" Le LS n'a plus gagné à la Tuilière depuis le 30 novembre. Le joueur de 28 ans a mis en avant la passe compliquée que traverse l'équipe sur son terrain. "Je suis là depuis trois ans et c'était toujours une force de jouer ici. Mais là c'est une période, une saison même, un peu compliquée à domicile, a lâché Poaty. Mais on est aussi allé chercher des points compliqués, comme à Zurich la semaine dernière."

La fin de la saison s'annonce difficile, notamment au vu du faible enjeu sportif. Lausanne est pratiquement à l'abri de la place de barragiste de GC, qui pointe à douze longueurs. Interrogé sur les perspectives des huit dernières rencontres du championnat, Morgan Poaty a déjà évoqué le prochain exercice: "Nous devons essayer de super bien finir, c'est notre métier. Même si on sait que c'est compliqué, on doit se préparer aussi pour la saison qui vient."

Une fois le choc passé, l'entraîneur Peter Zeidler aura fort à faire pour remobiliser une équipe qui a connu la fièvre des soirées européennes, et qui doit désormais se faire à l'idée d'être rentrée dans le rang.



Jonas Vingegaard remporte son premier Paris-Nice Jonas Vingegaard (à droite) a été devancé sur la dernière étape par Lenny Martinez, mais il a bien écrasé la course. Image: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni Jonas Vingegaard a remporté son premier Paris-Nice dimanche. Il a toutefois concédé la 8e et dernière étape au Français Lenny Martinez, qui l'a battu au sprint dimanche à Nice.

Vainqueur de deux étapes, le Danois de l'équipe Visma-Lease a bike s'impose au classement général avec une avance colossale de 4'23 sur le Colombien Dani Martinez, soit le plus gros écart depuis 1939 dans cette course qui se joue souvent à coup de secondes. L'Allemand Georg Steinhauser complète le podium devant deux Français, Kévin Vauquelin et Lenny Martinez.

Dans cette dernière étape, Vingegaard a accéléré à 21 km de l'arrivée dans la côte du Linguador pour faire exploser le groupe des favoris mais pas Lenny Martinez qui a réussi à prendre la roue du double vainqueur du Tour de France.

Lançant de loin, le grimpeur de poche a réussi à résister jusqu'au bout à Vingegaard pour empocher une nouvelle victoire d'étape de prestige après celles au Dauphiné et déjà sur Paris-Nice l'an dernier, ainsi que sur le Tour de Romandie.

Palmarès enrichi A sa troisième participation, Vingegaard ajoute lui "la Course au soleil" à son palmarès qui affiche aussi deux Tours de France (2022, 2023), la Vuelta l'an dernier ou encore un Dauphiné, un Tour du Pays Basque et un Tirreno-Adriatico.

Il termine l'épreuve avec aussi deux victoires d'étape et une domination écrasante même s'il a été privé de son principal rival en cours de route puisque l'Espagnol Juan Ayuso a dû abandonner sur chute mercredi.



Del Toro s'adjuge Tirreno-Adriatico, Milan la dernière étape L'Italie réussit bien à Del Toro, qui s'était révélé l'an dernier sur le Giro. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Le jeune prodige mexicain Isaac Del Toro a remporté dimanche Tirreno-Adriatico, sa deuxième victoire dans une course par étapes cette saison. L'Italien Jonathan Milan s'est offert la dernière étape.

Del Toro (UAE) avait assuré son triomphe au général en terminant l'avant-dernière étape samedi avec 42 secondes d'avance sur Giulio Pellizzari. Ralenti par une chute dans le final de la dernière étape à San Benedetto del Tronto, il a bénéficié de la règle qui permet aux coureurs dans cette situation d'être classés dans le temps du peloton. La chute a mis hors-jeu le rival de Milan au sprint, Jasper Philipsen.

Del Toro a terminé cette course d'une semaine avec 40 secondes d'avance sur l'Américain Matteo Jorgenson, Pellizzari reculant d'une place pour finir troisième après la dernière journée.

Le Mexicain de 22 ans a également remporté les maillots par points et de meilleur jeune grâce à sa prestation impressionnante au terme d'une semaine exigeante en Italie centrale, rendue plus difficile par des conditions humides et deux étapes de montagne éprouvantes vendredi et samedi.



Petit exploit de la Suisse, deuxième du relais mixte à Otepää Joscha Burkhalter, ici lors des récents Jeux olympiques, a été impérial au tir. Image: KEYSTONE/EPA/MARKO METALKO Le relais mixte suisse a réalisé un petit exploit dimanche lors de l'étape de Coupe du monde d'Otepää (Estonie). Le quatuor helvétique a pris la 2e place grâce à une excellente performance au tir.

Joscha Burkhalter et Aita Gasparin ont signé deux sans-fautes à la carabine, alors que Sebastian Stalder n'a dû recharger qu'une seule fois. Lena Häcki-Gross, qui vit une saison difficile, a eu besoin de cinq recharges, mais elle a su défendre la 2e place des Suisses lors de l'ultime relais.

Les Helvètes n'ont été battus que par les Suédois, qui les ont devancés de 28 secondes. Les Scandinaves ont été moins efficaces sur le pas de tir, mais se sont montrés bien plus rapides sur les spatules.

Swiss-Ski égale ainsi la meilleure performance de son histoire dans cette discipline. L'unique podium suisse en relais mixte remontait au 2 décembre 2018, avec une 2e place derrière la France à Pokljuka, en Slovénie. A l'époque déjà, Häcki-Gross faisait partie de l'équipe, aux côtés d'Elisa Gasparin, Benjamin Weger et Jérémy Finello.



Super League: Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6 Alvyn Sanches a réalisé le doublé face à son ancienne équipe du LS. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Défait par YB 2-0 dimanche, le LS a perdu espoir d'atteindre le top 6 de Super League, à 3 journées de la scission du championnat. Les Vaudois comptent 9 pts de retard sur leur adversaire du jour, 6e.

Incapables de gagner à la Tuilière en championnat depuis le 30 novembre, les hommes de Peter Zeidler ont pourtant bien entamé la rencontre, mais ont cruellement manqué d'efficacité en ne cadrant aucun de leurs six tirs en première mi-temps. Alan Virginius a sonné le réveil d'YB avec une frappe à la 36e, captée sans problème par Karlo Letica.

Sanches condamne son ancienne équipe L'ouverture du score est tombée à la 43e par l'ex-Lausannois Alvyn Sanches, parfaitement servi par Joel Monteiro. Au retour des vestiaires, le LS est ensuite réduit à 10 avec l'expulsion de Karim Sow pour une faute sur Sanches dans le rond central (49e).

Six minutes plus tard, ce dernier a réalisé le doublé, enterrant les derniers espoirs des Vaudois qui s'étaient pourtant imposés lors de leurs deux confrontations face à YB cette saison. À la 70e, l'entrant du LS Sékou Fofana a manqué de relancer le match en tirant sur la latte.

Battue par le leader Thoune lors de sa dernière sortie, l'équipe de Gerardo Seoane obtient un 3e succès en quatre matches, et se maintient à hauteur de Sion (5e, également à 45 points). Désormais hors-jeu dans la lutte pour les places européennes, éliminé de Conference League, et comptant 12 points d'avance sur la place de barragiste, le LS (8e, 36 points) n'a déjà plus grand-chose à jouer, alors qu'il reste encore huit journées à disputer dans ce championnat.



Robin Cuche s'offre une 4e médaille Robin Cuche a décroché une 4e médaille à Cortina Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Robin Cuche a terminé en beauté les Paralympiques de Cortina avec une 4e médaille. Le Neuchâtelois de 27 ans a remporté le bronze en slalom catégorie debout.

De la 6e place à mi-parcours (à 0''94 du podium), Cuche a gagné trois rangs en seconde manche. Le Neuchâtelois s'est plu dans les Dolomites avec l'or en descente et en Super-G, ainsi que l'argent en géant.

Plus fort en vitesse, Cuche a concédé 3''18 à l'intouchable Russe Alexey Bugaev. L'argent est revenu au Néo-Zélandais Adam Hall (à 2''83).

Les autres Suisses, moins à l'aise en slalom, sont bien plus loin. Emerick Sierro a fini 14e et Théo Gmür 17e.



Slalom d'Are: Holdener 3e, Shiffrin pour la 109e fois Wendy Holdener a obtenu son deuxième podium de la saison lors du slalom d'Are Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Wendy Holdener a pris la 3e place du slalom de Coupe du monde d'Are à 1''00 de Mikaela Shiffrin. L'Américaine empoche sa 109e victoire en Coupe du monde.

Et voici le 40e podium de la carrière de la Schwytzoise de 32 ans. Il ne s'agit que de son deuxième de l'hiver après sa 3e place à Kranjska Gora en janvier. La skieuse d'Unteriberg a bien négocié la deuxième manche après avoir bouclé la première au 4e rang.

Elle n'est d'ailleurs pas passée loin du deuxième rang, finissant à 0''06 d'Emma Aicher qui signe le meilleur résultat de sa carrière dans la discipline et qui continue de mettre la pression sur Mikaela Shiffrin en ce qui concerne le général de la Coupe du monde.

L'Allemande ne compte que 140 points de retard sur celle qui compte désormais 109 succès en Coupe du monde. Et il reste les finales en Norvège où Aicher va s'aligner dans toutes les disciplines.

En Suède, sur une piste relativement "plate", la championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire a su faire la différence et creuser des écarts. Elle comptait une demi-seconde de bonus après le premier run, elle a repris 0''43 de plus sur le deuxième tracé à Aicher.

Rast seulement 10e Neuvième au terme du parcours matinal, Camille Rast n'a pas effectué de remontada comme on pouvait l'imaginer. Comme si sa sortie de piste en géant de la veille avait atteint le moral de l'athlète de Vétroz qui vaut mieux que cette 10e place à plus de deux secondes.

Mélanie Meillard a livré une performance moyenne. La skieuse d'Hérémence a échoué à la 16e place en revenant un peu lors de son deuxième passage.

Coupable d'une grosse faute, Eliane Christen a logiquement reculé après sa 23e place en première manche. Elle a terminé 27e.

Janine Mächler, Aline Höpli et Aline Danioth ont fini hors du top 30 en première manche. Nicole Good et Selina Egloff avaient été éliminées sur le premier tracé.



Deuxième succès pour Sina Siegenthaler Sina Siegenthaler s'est imposée à Montafon Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Sina Siegenthaler s'est imposée lors de l'épreuve de Coupe du monde de snowboardcross à Montafon. C’est le deuxième succès au plus haut niveau pour la Bernoise de 25 ans.

Elle avait fêté sa première victoire il y a un peu plus de deux ans. En décembre 2023, elle l’avait emporté à Cervinia. Son dernier podium remontait à avril dernier à Mont-Sainte-Anne (3e). Elle avait aussi gagné l’argent lors de l'épreuve mixte par équipe avec Valerio Jud en mars 2025 aux Mondiaux à domicile en Engadine.

En Autriche, elle a dominé l’Australienne Josie Baff et la Britannique Charlotte Bankes. Le meilleur résultat de Siegenthaler cette saison restait une 4e place en ouverture à Cervinia.

Luana Bianchi signe elle son meilleur résultat en carrière. La Bernoise de 26 ans a pris la 6e place.

Chez les messieurs, Kalle Koblet a été éliminé en quarts. La victoire est revenue à Jakob Dusek.

