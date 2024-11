Josi vit sa saison la plus pénible ++ Tyson battu

Pas de retour gagnant pour Mike Tyson Mike Tyson (à gauche) ne peut rien faire contre l'usure du temps... Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Agé de 58 ans, Mike Tyson a été battu par le YouTuber devenu boxeur Jake Paul dans un combat aux allures d'exhibition vendredi Arlington. Il s'est incliné aux points. Les juges ont rendu une décision unanime après les 8 rounds de 2 minutes. Mike Tyson, qui n'avait plus combattu chez les professionnels depuis 2005, et après un bon début de combat, a été assez largement dominé par son adversaire. "C'est un tel honneur, Mike Tyson est une légende, le plus grand de l'histoire, il m'a inspiré. C'était très dur comme attendu", a salué Jake Paul. "Je suis heureux, je n'ai rien à prouver à personne d'autre qu'à moi-même, j'ai été heureux de ce que j'ai pu faire", a commenté Mike Tyson pour sa part. Mike Tyson, légende de la boxe plus jeune champion du monde des poids lourds en 1986, n'avait plus boxé chez les professionnels depuis juin 2005 et une défaite contre l'Irlandais Kevin McBride. Il avait dû repousser le combat initialement prévu contre Paul le 20 juillet, après avoir reçu un traitement médical le 26 mai à bord d'un avion en raison d'un ulcère. De nombreux observateurs, notamment l'ancien champion du monde Deontay Wilder, ont fait part de leur préoccupation de voir un quasi-sexagénaire aligné dans un combat professionnel, disant redouter une blessure grave. Le combat, disputé devant plus de 72'000 spectateurs, a été adapté à cet effet, avec 8 reprises de 2 minutes (au lieu des 12 rounds de 3 minutes) et des gants légèrement plus épais.

Roman Josi: la saison la plus pénible Roman Josi et Nashville très loin du compte... Image: KEYSTONE/FR172149 AP Roman Josi et Nashville n’arrêtent pas de couler. Battus 2-0 à Calgary, les Predators ont concédé leur sixième défaite en sept matches, la treizième d’une saison qui tourne au désastre. Nashville a cédé sur une réussite de Daniil Miromanov à la 47e et sur un but dans la cage vide de Blake Coleman. Auteur de 29 arrêts pour le premier blanchissage de sa carrière, Dustin Wolf a été l’homme du match. 214e de la draft 2019, le Californien de 23 ans traverse le meilleur moment de sa carrière. Aligné durant 27’04, Roman Josi a accusé un bilan de -1. Avec 1 but et 11 assists pour un différentiel total de -12, le capitaine est en train de vivre à 34 ans sa saison la plus pénible.

Atlanta remet les pendules à l'heure Clint Capela (au centre) provoque la faute d'Alexandre Sarr pour son deuxième double double de la saison. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Clint Capela tient sa revanche ! Après deux défaites, le pivot genevois a remporté le troisième derby suisse de la saison qui l’oppose à Kyshawn George. Sur son parquet, Atlanta s’est imposé 129-117 devant Washington pour cueillir sa sixième victoire de la saison, sa deuxième dans le cadre de la NBA Cup. Déjà décisif mardi lors du succès mémorable à Boston, Dyson Daniels a été l’homme fort des Hawks avec ses 25 points. Avec son 10 sur 14 au tir et ses 6 ballons volés, le guard de 21 ans a confirmé qu’il pouvait s’affirmer comme le facteur X de la saison. Aligné durant 22 minutes, Clint Capela a inscrit 10 points et cueilli 13 rebonds pour son deuxième double double de l’exercice. Dans le camp adverse, Kyshwan Georges a totalisé 13 points pour un temps de jeu de 20 minutes. Le Valaisan n’a pas réglé la mire derrière la ligne des 3 points avec un 1 sur 6 qui explique en partie son différentiel de -9. Battus désormais lors de leurs sept derniers matches, Kyshawn George et les Wizards se retrouvent pratiquement le dos au mur avant la venue de Detroit dimanche.

Murat Yakin: "Aucun reproche à mes joueurs" Murat Yakin: une relégation qui fait tache... Image: KEYSTONE/AP/Michael Buholzer "Je ne peux pas reprocher le 1-1 à mes joueurs. Ils voulaient absolument inscrire ce 2-0... " Le contre meurtrier des Serbes de la 88e reste toutefois en travers de la gorge de Murat Yakin. Cette égalisation venue de nulle part prive la Suisse d’une victoire qui "aurait été amplement méritée" selon Murat Yakin et consomme sa relégation en Ligue B. "La déception est immense. Pour les joueurs, pour moi, reconnaît le sélectionneur. Le maintien était le premier objectif à atteindre. Nous n’y sommes pas parvenus. Heureusement, cette relégation ne remet pas en question notre statut de tête de série pour le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde 2026." Mais avant le tirage au sort du 13 décembre, il convient de bien négocier le match de lundi à Ténériffe contre l’Espagne. "Ce match n’a plus aucun enjeu, c’est vrai. Mais en face, il y aura l’Espagne. Je lancerai peut-être un nouveau joueur comme Amenda ce soir, poursuit Murat Yakin. Mais l’idée est ne pas bouleverser l’ossature de l’équipe." Suspendu, Breel Embolo ne sera pas du voyage aux Canaries. Son absence ouvre une possibilité à Andi Zeqiri de prendre la lumière. Introduit après l’heure de jeu comme Dereck Kutesa et Joël Monteiro, le Vaudois a apporté un nouveau souffle à l’équipe en fin de match. "Ces trois changements ont été bénéfiques", reconnait Murat Yakin. "Encore une fois, nous avons eu le momentum. Nous voulions vraiment le 2-0. Mais nous avons pris trop de risques, regrette pour sa part Remo Freuler. Cette relégation est dure à encaisser. Mais le match de ce soir a, finalement, très bien résumé notre campagne".

Cristiano Ronaldo frappe deux fois et le Portugal se qualifie A 39 ans, Cristiano Ronaldo est encore capable de marquer des bicyclettes. Image: KEYSTONE/AP/Luis Vieira Le Portugal a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations en battant la Pologne 5-1 vendredi à Porto. Cristiano Ronaldo a marqué un doublé. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao a inscrit ses 134e et 135e buts sous le maillot portugais. L'attaquant de 39 ans a d'abord transformé un penalty (72e, 2-0) avant de s'offrir un doublé en réussissant un geste acrobatique (87e, 5-0). Battue 1-0 en Ecosse dans ce même groupe 1 de la Ligue A, la Croatie n'est pas encore qualifiée pour la suite de la compétition. Luka Modric et ses coéquipiers affrontent le Portugal lundi pour leur dernier match de cette phase de groupes.

La Suisse fait match nul contre la Serbie et descend en ligue B Breel Embolo et la Suisse ont encore trébuché en Ligue des nations. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse n’apprend décidément pas de ses erreurs. Tenue en échec au Letzigrund face à la Serbie (1-1) dans un match qu’elle aurait dû gagner, elle est reléguée en Ligue B de la Ligue des nations. Après l’ouverture du score de Zeki Amdouni à la 79e, elle a été crucifiée neuf minutes plus tard de la plus stupide des manières. Elle a, en effet, concédé cette égalisation fatale sur une... rupture de plus de 80 m. Comment peut-on prendre un tel but alors que l’on mène au score? Il a été inscrit par Aleksa Terzic. Lancé par Dusan Vlahovic, le joueur de Salzbourg n’a pas laissé la moindre chance à Gregor Kobel, privé ainsi de son premier clean-sheet en sélection alors qu’il croyait bien le tenir enfin. Avec deux points en cinq rencontres, cette relégation répond à une implacable logique. L’échec est patent. A Murat Yakin d’en tirer toutes les leçons avant le tour préliminaire de la Coupe du monde 2026 que la Suisse entamera en juin prochain. Le match de lundi à Ténériffe face à l’Espagne dans un match désormais sans enjeu entre la Roja qui a assuré la première place du groupe après son succès 2-1 à Copenhague contre le Danemark et cette équipe de Suisse qui ne jouera que pour l’honneur s'apparente désormais à une corvée au soleil. Une charnière centrale improbable Un 4-4-2 avec une charnière centrale improbable composée d’Eray Cömert et du néophyte Aurèle Amenda: Murat Yakin a poursuivi dans le même registre que le mois dernier à St. Gall contre le Danemark. La défense à trois, un système qui a parfaitement fonctionné à l’Euro mais qui n’a jamais été la tasse de thé du sélectionneur, a semble-t-il vécu. A nouveau titularisé comme latéral droit, Edimilson Fernandes a été à l’origine des deux premières occasions de l’équipe de Suisse avec notamment ce centre tendu que Noah Okafor ne pouvait reprendre alors que la défense serbe était battue (28e). Avec Fernandes, mais aussi Zeki Amdouni et Fabian Rieder, le jeu de la Suisse penchait surtout vers la droite. Mais malgré une belle frappe d’Amdouni (43e), le verrou serbe ne devait pas céder avant la pause. Vingtième néophyte de l’ère Yakin, Aurèle Amenda a connu une belle frayeur à la 41e. Le Biennois laissait filer Dusan Vlahovic après un duel perdu à mi-terrain. Mais heureusement pour lui, Eray Cömert pouvait surgir pour dévier en corner la frappe du buteur de la Juventus. A défaut d’offrir toutes les assurances, le Biennois et le Bâlois tenaient, malgré tout, le choc. Et c’est tout ce qu’on leur demandait. Le premier exploit de Kobel Après le repos, Cömert pouvait remercier son gardien. Gregor Kobel détournait, en effet, un penalty du capitaine Aleksandar Mitrovic accordé pour une faute du Bâlois sur ce même Mitrovic. Avec son arrêt du pied, Kobel signait, le soir de sa 10e sélection, son premier véritable exploit sous le maillot de l’équipe de Suisse. Galvanisé par la prouesse de leur gardien, les Suisses reprenaient la main dans cette rencontre. A la 59e, Amdouni manquait l’immanquable sur un service d’Okafor lors d’une action encore initiée par Fernandes. A la 65e, Murat Yakin tentait d’insuffler un nouvel élan avec les introductions de Dereck Kutesa, de Joël Monteiro et d’Andi Zeqiri pour Okafor, Rieder et un très décevant Embolo. C’est donc avec... six Romands sur le terrain que Murat Yakin a cherché son salut. Il pensait l'avoir trouvé avec le but d'Amdouni, une frappe parfaite après une remise de la tête de Remo Freuler.

Lausanne n'est plus leader, Fribourg s'adjuge le derby Tim Bozon et le LHC ont connu une soirée difficile à Zoug Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Lausanne n'a pas pu fêter une victoire dans son nouveau costume de leader de National League. A Zoug, les Vaudois se sont inclinés 6-2, alors que Fribourg a battu Berne 5-4 tab. Se déplacer à Zoug après avoir battu Zurich à domicile 24 heures avant n'était pas la tâche la plus aisée pour les joueurs de Geoff Ward. Il aurait fallu que tout réussisse aux Lions et cela ne fut pas le cas. Et comme cela arrive parfois ces temps pour le LHC, la défaite peut être lourde (7-2 contre Berne, 5-0 contre Genève). Les Vaudois ont encaissé l'ouverture du score à la 15e sur un but en power-play de Hofmann. Mais les Lausannois ont su revenir 62 secondes plus tard sur un lancer de Pajuniemi, mal négocié par Tim Wolf. L'ancien portier d'Ajoie n'est pas très bien paru sur le deuxième but lausannois (30e, Rochette). Heureusement pour lui, ses coéquipiers avaient inscrit deux réussites (Wingerli et Hofmann). C'est ensuite Antoine Keller qui a offert deux buts aux Zougois en 24 secondes à la 38e et du même coup hypothéqué les chances de retour de sa formation. Geoff Ward a préféré sortir son portier et laisser Kevin Pasche, excellent la veille, terminer une rencontre que Lausanne ne pouvait gagner. Fribourg a eu chaud Ce derby des Zähringen ne fut pas long à procurer des émotions aux 9178 spectateurs. Il n'a en effet fallu que 12 secondes à Berne pour ouvrir le score. Un but de Merelä que les arbitres sont allés revisionner après que Berra a bougé sa cage. Mais les Fribourgeois ont immédiatement réagi, bien aidés par une bande aux rebonds amicaux. Jakob Lilja fut tout heureux de trouver une cage vide, puisqu'Adam Reideborn était parti derrière son but. Les Dragons ont également bénéficié du concours de Thierry Schild à la 7e pour le 2-1 de Wallmark. Schild s'est rattrapé à la 14e en construisant le 2-2 de Simon Moser. Menés 3-2 à la 31e, les joueurs de Pat Emond ont relevé la tête grâce à leur jeu de puissance. A neuf secondes de la fin du tiers médian, c'est Christoph Bertschy qui a pu reprendre un tir qui avait frappé le poteau. Puis à la 44e, c'est Raphael Diaz qui a donné l'avantage à ses couleurs à 5 contre 3. Mais Merelä a nivelé la marque à la 57e. Durant la prolongation, Fribourg n'a pas touché le puck. Les Dragons se sont en revanche bien repris aux tirs au but en en inscrivant deux, tout en pouvant compter sur un Berra impérial. Bienne et Ajoie battus Malgré deux buts de Rajala, Bienne n'a rien ramené de son déplacement à Lugano. Les Seelandais se sont inclinés 6-3. Menés 3-2, les Tessinois ont su trouver les ressources pour renverser la vapeur, avec l'aide d'un Jesper Peltonen étonnamment décisif. Le fils de la légende Ville Peltonen a été impliqué sur le 3-3 et le 4-3. Le 5-3 est tombé en fin de match dans la cage vide. Pour le premier match de Greg Ireland à la tête du HCA, Ajoie n'a pas présenté son meilleur visage à Kloten. Les Jurassiens ont été battus 5-2 dans la banlieue zurichoise. Et les joueurs de Lauri Marjamäki n'ont pas volé leur victoire, eux qui ont tiré 41 fois au but, contre seulement 19 envois du côté du club à la vouivre. Débarqué en tant que nouvel étranger, Pierre-Edouard Bellemare a réussi sa première en signant un but et un assist. Le match au sommet entre Zurich et Davos a finalement tourné en faveur des Davosiens. Ces derniers ont inscrit le 3-2 décisif par Fora en prolongation après 64'59, soit à une seconde de la sirène et des tirs aux buts. Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil est allé l'emporter à Langnau 5-4 ap.

Lyon endetté et puni par le gendarme du foot français L'Américain John Textor et son club de l'Olympique lyonnais sont dans la tourmente (archives). Image: KEYSTONE/EPA EFE/ANDRE COELHO La DNCG a sévèrement puni l'OL vendredi. Le gendarme financier du football français a décidé de l'encadrement de la masse salariale et d'une interdiction de recrutement lors du mercato hivernal. Le gendarme financier du football français, qui avait auditionné le club dans l'après-midi, a également décidé de la "rétrogradation à titre conservatoire à l'issue de la saison sportive en cours" de l'OL, actuel 5e de Ligue 1, selon un communiqué de l'instance de la Ligue de football professionnel (LFP). L'Américain John Textor, propriétaire du club, avait pourtant assuré vendredi après-midi ne pas être "du tout inquiet pour la pérennité" de la société qui chapeaute l'Olympique lyonnais, après son audition à Paris. "Je suis confiant dans nos chiffres", "nous allons faire entrer plusieurs centaines de millions de cash dans les prochains mois", selon des déclarations transmises à l'AFP par le club.

La Juventus Turin tourne la page Paul Pogba Paul Pogba ne portera plus le maillot de la Juventus (archives). Image: KEYSTONE/EPA ANSA Paul Pogba ne portera plus le maillot de la Juventus Turin. Le club piémontais a annoncé vendredi la résiliation fin novembre du contrat du Français, suspendu pour dopage jusqu'en mars 2025. La Juve n'a pas fait de sentiment avec l'international français qui s'était pourtant dit prêt à baisser son énorme salaire pour continuer sa carrière en bianconero. "La Juventus Turin et Paul Pogba annoncent s'être mis d'accord sur la résiliation de son contrat à partir du 30 novembre 2024", a indiqué la "Vieille Dame" dans un bref communiqué qu'elle a conclu "en souhaitant à Paul le meilleur pour son avenir professionnel". Sans le savoir à l'époque, Pogba a donc fait ses adieux aux tifosi depuis une loge de l'Allianz Stadium le 6 octobre dernier à l'occasion du match de Serie A entre la Juve et Cagliari. Le milieu de terrain français, tout sourire, avait longuement salué les supporters avant le coup d'envoi lors d'une de ses rares apparitions dans le stade de la Juve depuis son contrôle positif annoncé en septembre 2023. Suspension réduite Deux jours plus tôt, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait réduit sa suspension de quatre ans à dix-huit mois. Le TAS, saisi par Pogba, a accepté son explication sur la présence de déhydroépiandrostérone (DHEA) dans son organisme, tout en reconnaissant sa responsabilité.

Aurèle Amenda titulaire Une première sélextion ce soir pour Aurèle Amenda. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Aurèle Amenda sera, ce soir à Zurich, le vingtième néophyte lancé par Murat Yakin en équipe nationale. Le Biennois de 21 ans formera une charnière centrale inédite avec Eray Cömert face à la Serbie. Le sélectionneur a, ainsi, reconduit une organisation en 4-4-2 pour ce match de la dernière chance. Ce nouveau système avait permis à la Suisse de relever la tête lors de son dernier match contre le Danemark le mois dernier à St. Gall même si la victoire n’avait pas été au rendez-vous (1-1). La titularisation de Noah Okafor est l’autre surprise du chef. Banni après l’Euro en raison de son manque d’implication à l’entraînement, le joueur du Milan AC a l’occasion de relancer sa carrière internationale ce soir dans un match que la Suisse doit impérativement gagner, avec trois buts d’écart dans l’idéal. Avec Amenda, deux autres joueurs romands figurent dans le onze de départ. Edimilson Fernandes tiendra le flanc droit de la défense alors que Zeki Amdouni épaulera Breel Embolo à la pointe de l’attaque. Dans le camp adverse, Dusan Vlahovic, absent lors du succès 2-0 à Leskovac lors du match aller, sera cette fois bien présent à la pointe de l’attaque. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Kobel; Fernandes, Cömert, Amenda, Rodriguez ; Rieder, Freuler, Xhaka, Okafor ; Amdouni, Embolo.

Zverev en patron en demi-finales, Alcaraz éliminé Alexander Zverev trop fort pour Alcaraz Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Allemand Alexander Zverev a signé sa troisième victoire en autant de matches aux Masters ATP, vendredi à Turin. Ceci en battant 7-6 (7/5) 6-4 l'Espagnol Carlos Alcaraz qui est lui éliminé. Comme le no 1 mondial Jannik Sinner la veille, Zverev a réussi un carton plein dans la phase de groupes avec une troisième victoire en deux sets, qui lui a offert son billet pour les demi-finales. Egalement assuré de terminer à la première place de son groupe, le no 2 mondial connaît le nom de son prochain adversaire, l'Américain Taylor Fritz, 5e mondial et dauphin de Sinner dans le groupe "Ilie Nastase". Alcaraz est lui éliminé, avant même le dernier match de poules dans la soirée de vendredi entre le Russe Andrey Rublev (7e) et le Norvégien Casper Ruud (8e). L'Espagnol va pouvoir rejoindre Rafael Nadal à Malaga pour la phase finale de la Coupe Davis. Battu en début de semaine par Ruud pour son entrée en lice (6-1 7-5), Alcaraz, malade depuis plusieurs jours, s'était relancé en battant Rublev 6-3 7-6 (10/8), mais n'a pas réussi à inquiéter Zverev, en raison notamment d'un service défaillant. L'Allemand a eu pas moins de sept balles de break dans la première manche, mais n'en a converti aucune face à un adversaire qui s'est brièvement retrouvé lors des points importants. Dans le jeu décisif, Zverev a rapidement pris le large et empoché la première manche en 65 minutes, avant que le récent vainqueur du Masters 1000 de Paris ne fasse dans la foulée le break d'entrée dans la seconde manche. Même si Alcaraz s'est offert pour la première fois du match des balles de break au cinquième jeu, Zverev, redoutable sur son service, n'a pas tremblé et a signé sur sa première balle de match sa 69e victoire de la saison, la huitième consécutive.

Belinda Bencic apporte un premier point à la Suisse Belinda Bencic a fait honneur à son statut de leader de l'équipe de Suisse pour son retour en Billie Jean King Cup. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse mène 1-0 dans le barrage de BJK Cup face à la Serbie. Belinda Bencic (WTA 913) a apporté le premier point aux Suissesses en battant Lola Radivojevic (WTA 181) 6-2 6-2, vendredi à Bienne. Deux ans et deux jours après avoir apporté un titre de championne du monde à la Suisse, Belinda Bencic a fêté son retour sous le maillot helvétique avec un succès qui ne souffre aucune discussion. La jeune maman ne devrait pas attendre très longtemps avant de retrouver sa place parmi les meilleures joueuses du circuit. Belinda Bencic n'a eu besoin que de quelques jeux pour ajuster son service, pendant qu'elle enchaînait les points sur la mise en jeu de sa jeune adversaire de 19 ans. Elle n'a d'ailleurs réalisé aucune faute directe lors d'un premier set facilement remporté 6-2. Dans la deuxième manche, la Saint-Galloise de 27 ans a réussi trois breaks supplémentaires pour s'imposer en 1h19' de jeu. Au tour de Golubic Le deuxième simple prévu vendredi opposera Viktorija Golubic (WTA 108) à Mia Ristic (WTA 394). En cas de succès dans ce barrage (la première équipe à trois points l'emporte), la Suisse obtiendrait le droit de disputer les qualifications pour la phase finale de la prochaine édition, au printemps.

Lausanne HC: fin de saison pour Pilut, absence pour Oksanen Lawrence Pilut ne jouera plus cette saison Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le défenseur du Lausanne HC Lawrence Pilut (28 ans) ne jouera plus cette saison. Blessé au bas du corps, le Suédois va devoir être opéré. Il restera à Lausanne durant sa convalescence. Pour sa part, le Finlandais Ahti Oksanen, touché récemment aux cervicales avec son équipe nationale, sera absent entre quatre et six semaines. Le LHC espère récupérer son défenseur vers la mi-décembre, a indiqué le club vaudois.

Loïc Meillard sera au départ du slalom de Levi Bonne nouvelle pour Loïc Meillard Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard sera bien dimanche au départ du slalom Coupe du monde de Levi. Il est remis de la blessure au dos qui l'avait forcé à renoncer au géant de Sölden voici trois semaines. "Pour l'instant, je prends jour après jour. Pouvoir m'aligner dimanche constitue déjà une victoire pour moi. Cela montre aussi que j'ai bien travaillé ces dernières semaines", a indiqué Meillard (28 ans) sur le compte X de Swiss-Ski.