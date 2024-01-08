Le HC Sierre, 58 ans après ++ Lindsey Vonn de retour?

Ligue des champions: le Bayern Munich prend une option à Madrid Harry Kane a marqué le 2-0 du Bayern après 21 secondes en deuxième période. Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le Bayern Munich a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en s'imposant 2-1 mardi à Madrid. Le Real devra inverser la tendance mercredi prochain à Munich.

Assommé par l'efficacité ébouriffante de l'attaque munichoise et frustré par un Manuel Neuer en état de grâce, les stars madrilènes ont finalement réduit la marque en deuxième période. Kylian Mbappé a repris un centre de Trent Alexander-Arnold (74e) pour donner au Real une chance de rallier le dernier carré.

Auparavant, tant le Français (16e/29e/68e) que Vinicius (18e/61e) avaient buté sur Manuel Neuer, toujours aussi impressionnant sur sa ligne. Le mur allemand de 40 ans a sorti pas moins de neuf arrêts lors de ce classique européen qui a tenu toutes ses promesses.

Buts de Diaz et Kane Car le Bayern a également montré pourquoi il demeure l'un des principaux candidats au sacre avec son attaque létale qui a fait frissonner Bernabéu à de nombreuses reprises. Très aggressifs au pressing, ils ont profité des erreurs de relances madrilènes pour mener 2-0.

Après deux grosses occasions manquées de Dayot Upamecano (9e) et Serge Gnabry (28e), les Bavarois ont ouvert le score à la 41e par Luis Diaz, délicieusement lancé par Gnabry. Le Bayern a enfoncé le clou après 21 secondes en deuxième période sur une frappe précise d'Harry Kane à l'orée de la surface (46e).

Mené, le Real a poursuivi ses efforts malgré les exploits de Neuer, et aurait même pu égaliser après le but de Mbappé. Le portier allemand a encore sorti le grand jeu devant Vinicius à la 82e, et le Bayern a conservé son avantage jusqu'au bout.

Arsenal marque en fin de match A Lisbonne, Arsenal a de son côté fait plier le Sporting Portugal en toute fin de match pour prendre l'avantage avant le match retour à Londres (1-0). Kai Havertz a marqué le seul but du match à la 91e minute, convertissant une offrande de Gabriel Martinelli.

Les Gunners s'en sortent bien après ce match fermé qu'ils n'ont pas franchement dominé. Ils ont dû cravacher après avoir cru ouvrir le score à la 63e par Martin Zubimendi, but refusé par la VAR pour un hors-jeu.



Le HC Sierre champion 58 ans après Les Sierrois ont décroché le titre devant leur public mardi soir. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le HC Sierre a mis fin à 58 ans d'attente en décrochant le titre de champion de Swiss League. Les Valaisans ont battu une 4e fois La Chaux-de-Fonds mardi en finale des play-off (4-1, série 4-1).

Battus en prolongations lors de l'acte II, les Sierrois ont donc aligné trois victoires de suite pour aller leur troisième titre de champion de deuxième division après ceux de 1967 et 1968. Leur sacre ne souffre aucune discussion, tant ils se sont montrés supérieurs au HCC au cours de cette série.

Mardi, c'est Timothy Kast, un ancien joueur des Abeilles, qui a mis tout Graben sur de bons rails (12e). La Chaux-de-Fonds a offert une meilleure résistance que lors des deux précédents matches (7-2, 5-0), Noah Böhler égalisant en power-play à la mi match (29e, 1-1).

Mais les hommes de Chris McSorley, qui a donc réussi son pari dans la Cité du Soleil, ont fini par avoir le dernier mot. Mathieu Vouillamoz (50e) et Jordann Bougro (54e) sont allés chercher le titre tant attendu lors du troisième tiers-temps, Marco Maurer marquant le 4-1 dans la cage vide.

Ce titre sierrois fait également les affaires du HC Ajoie, qui assure son maintien en National League. La candidature de Sierre à une promotion ayant été refusée, le barrage de promotion-relégation face aux Ajoulots n'aura pas lieu.



Lindsey Vonn laisse la "porte ouverte" à un retour La "Speed Queen" n'a visiblement pas encore dit son dernier mot. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La star du ski Lindsey Vonn n'exclut pas la possibilité d'un retour à la compétition après sa grave chute aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. La skieuse de 41 ans parle d'une "porte ouverte".

"Je n'ai jamais eu de course d'adieu. Cela laisse la porte un peu ouverte. Peut-être que je disputerai encore une course pour dire au revoir, ou peut-être que je recommencerai à courir. Ça pourrait être sympa de disputer encore une course. On verra bien", a déclaré l'Américaine dans une interview accordée à la chaîne NBC.

À la question de savoir si elle envisageait vraiment un nouveau "comeback", Lindsey Vonn a répondu: "Au grand dam de ma famille, je veux dire oui", rappelant ne pas avoir vécu le rêve espéré aux Jeux olympiques. Pour mémoire, elle s'est gravement blessée à la jambe gauche à Cortina et a dû subir de nombreuses opérations.

La "Speed Queen" a également déclaré qu'elle se sentait très isolée dans sa rééducation. "Je dois sortir, être en public et vivre ma vie. Cela me donnera une autre perspective", a-t-elle ajouté.



L'ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu est mort Mircea Lucescu entraînait encore la Roumanie il y a quelques jours. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU L'ex-sélectionneur roumain Mircea Lucescu est décédé mardi soir des suites d'une crise cardiaque, a annoncé l'hôpital de Bucarest. Il avait été remercié par la Fédération roumaine la semaine dernière.

"M. Mircea Lucescu était l'un des entraîneurs et joueurs de football roumains les plus titrés, le premier à qualifier l'équipe nationale de Roumanie pour un Championnat d'Europe, en 1984. Des générations entières de Roumains ont grandi avec son image dans le coeur, comme symbole national. Que Dieu ait son âme", a écrit l'établissement hospitalier.

Lucescu est tombé malade il y a une dizaine de jours lors de la préparation d'un match amical contre la Slovaquie. Il avait été transporté à l'hôpital et devait sortir vendredi après "le traitement nécessaire pour stabiliser son rythme cardiaque", avait indiqué la fédération. Mais il a fait un infarctus ce jour-là.

L'entraîneur, 80 ans, avait été nommé sélectionneur en août 2024 avec un contrat de deux ans. Il a dirigé les "Tricolorii" pour la dernière fois il y a deux semaines, lorsque la Turquie a brisé leurs espoirs de se qualifier pour le Mondial pour la première fois depuis 1998 (défaite 1-0).

La fédération l'a remercié dans un communiqué, rappelant son bilan de 11 victoires, un nul et six défaites.

Dès les années 80 Lucescu avait déjà entraîné la sélection roumaine dans les années 1980 avec à la clé une première qualification à l'Euro 1984. Il avait quitté le poste deux ans plus tard, déjà non qualifiée pour le Mondial au Mexique.

Ancien joueur dans l'équipe de Roumanie (1966-1979), Mircea Lucescu, fut le capitaine de la sélection à la Coupe du monde au Mexique en 1970.

Sa carrière d'entraîneur de clubs l'a conduit de la Roumanie, à l'Italie, la Turquie et l'Ukraine. Il compte plus de 30 titres à son actif.

En 2024, il avait déclaré qu'il aurait été "lâche" de sa part de refuser le poste de sélectionneur roumain. Il a également été le sélectionneur de l'équipe nationale de Turquie entre 2017 et 2019.

"Je suis le produit de ma propre volonté", avait-il déclaré récemment dans une interview accordée à des médias roumains, en revenant sur sa carrière.



A nouveau phénoménal, Paul Seixas assomme le Tour du Pays basque Paul Seixas exulte: il vient de frapper un grand coup au Tour du Pays basque. Image: KEYSTONE/EPA/Villar Lopez Quel phénomène ! Paul Seixas a pris une option sur un succès final au Tour du Pays basque mardi en assommant la 2e étape, au lendemain de sa victoire écrasante dans le contre-la-montre inaugural.

Au terme de cette étape accidentée, le prodige de 19 ans de la formation Décathlon possède près de deux minutes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Slovène Primoz Roglic, troisième de l'étape derrière le Danois Mattias Skjelmose.

Alors que l'épreuve espagnole met aux prises quelques-uns des meilleurs grimpeurs de la planète, aucun d'entre eux n'a pu suivre le Rhodanien quand il a attaqué à six kilomètres de la principale difficulté du jour, le col de première catégorie de San Miguel de Aralar.

Les autres favoris impuissants Ni l'Allemand Florian Lipowitz, troisième du dernier Tour de France, ni le Mexicain Isaac Del Toro, vainqueur de l'exigeant Tour des Emirats Arabes Unis en début d'année, et encore moins l'Espagnol Juan Ayuso qui avait remporté le Tour d'Algarve devant... Seixas en février, n'ont pu répondre à l'attaque tranchante du Français.

Après avoir pris près d'une minute à ses poursuivants dans l'ascension du col, le Français a encore augmenté son avance d'une trentaine de secondes supplémentaires grâce à des qualités de descendeur qu'il avait déjà étalées le 28 février dernier lors de son succès lors du Faun-Ardêche Classic.

A l'inverse, l'Espagnol Mikel Landa a lui été victime d'une lourde chute à vive allure qui l'a contraint à l'abandon. A 19 ans à peine, Paul Seixas s'est mis dans les conditions pour succéder à Christophe Moreau, dernier Français vainqueur d'une course par étapes au niveau World Tour, voilà presque 20 ans (Critérium du Dauphiné Libéré, 2007).

Voisard malade Se posera ensuite la question de sa participation au prochain Tour de France. Une décision est attendue après la Flèche Wallonne disputée le 22 avril 2026 et Liège-Bastogne-Liège quatre jours plus tard.

En attendant, son avenir le plus proche se situe autour de Basauri sur les 153 km de la troisième étape basquaise. Une étape de moyenne montagne au profil casse-pattes a priori favorable à un puncheur.

A noter que Yannis Voisard, malade, n'a pas pris le départ de cette 2e étape. Le Jurassien de Tudor était déjà en difficulté lors du contre-la-montre initial, qu'il avait terminé au fond du classement.



Sinner balaie Humbert pour son entrée en lice Jannik Sinner a déroulé pour son entrée en lice à Monte-Carlo Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Jannik Sinner a parfaitement négocié son premier match de la saison sur terre battue. Le no 2 mondial a écarté sans difficulté Ugo Humbert 6-3 6-0 mardi au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Après son impressionnant "Sunshine double" réussi en mars aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, l'Italien de 24 ans a géré de main de maître son entrée en lice dans le premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison.

Contre Ugo Humbert (ATP 34), qu'il n'avait pas affronté depuis cinq ans, Jannik Sinner a attendu quelques jeux avant de se rôder. Mais l'Italien s'est emparé de la mise en jeu adverse dès le cinquième jeu. Il a conclu la première manche sur un nouveau break, avant de survoler les débats dans un deuxième set bouclé en 23 minutes.

Impérial sur dur, Jannik Sinner est toujours en quête d'un titre majeur sur cette surface, après être passé tout près du sacre l'an passé à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz. Il affrontera l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19) au prochain tour.



Un championnat du monde annuel de marathon dès 2030 World Athletics et son patron Sebastian Coe vont organiser un Mondial autonome de marathon dès 2030 Image: KEYSTONE/EPA MTI/ZSOLT CZEGLEDI Les marathoniens auront droit dès 2030 à leur propre championnat du monde, alors que l'épreuve fait pour l'heure partie des Mondiaux d'athlétisme qui ont lieu tous les deux ans.

C'est ce qu'a annoncé mardi World Athletics, la fédération internationale, qui parle d'une "décision stratégique favorable à l'avenir de la course de fond".

En 2027 et 2029, les médailles seront encore décernées lors des Championnats du monde d'athlétisme en plein air. Athènes est déjà en pourparlers pour accueillir la première édition du Mondial de marathon en 2030.

"Nous sommes ravis d'étudier, en collaboration avec Athènes - berceau de cette discipline légendaire -, la possibilité d'y disputer un championnat du monde autonome de marathon", a déclaré le Britannique Sebastian Coe, président de World Athletics, cité dans un communiqué.



Conte ouvre la porte pour le poste de sélectionneur Antonio Conte pourrait redevenir sélectionneur de l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Gianluca Zuddas L'entraîneur de Naples Antonio Conte pourrait être intéressé par le poste de sélectionneur de l'Italie. Son président semble prêt à ne pas lui mettre de bâtons dans les roues.

"C'est normal que mon nom apparaisse dans la liste des candidats pour la Nazionale. Si j'étais président de la fédération, je prendrais mon nom en considération", a déclaré le technicien italien en conférence de presse lundi soir à l'issue de la victoire du Napoli face à l'AC Milan (1-0).

"J'ai déjà été sur le banc de la Nazionale (de 2014 à 2016), je connais son fonctionnement. Mais, a prévenu l'ancien entraîneur de la Juventus, de Chelsea, de l'Inter Milan ou de Tottenham, vous connaissez ma situation contractuelle, je rencontrerai mon président en fin de saison et on verra".

Sacré champion d'Italie en mai dernier dès sa première saison à Naples, Antonio Conte (56 ans) est sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin 2027. Mais il avait été proche de quitter le club napolitain à l'intersaison, en raison de désaccords avec son président.

Aurelio De Laurentiis qui est aussi le propriétaire du club, a déclaré mardi au site spécialisé Calcionapoli24 que "si Conte me demandait de le libérer pour redevenir sélectionneur, je pense que je dirais oui".

"Mais comme il est très intelligent, tant qu'il n'y aura pas un interlocuteur sérieux - et jusqu'à présent il n'y en a pas -, je pense qu'il ne va pas s'imaginer à la tête d'une entité complètement désorganisée", a estimé le producteur de cinéma.

Allegri, l'autre option Conte est présenté dans la presse italienne comme l'homme providentiel pour relancer la Nazionale. Battue par la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but, celle-ci vient d'échouer pour la troisième fois de suite en barrages à se qualifier pour la Coupe du monde. L'autre nom évoqué est celui de Massimiliano Allegri, aux commandes lui de l'AC Milan.

La nomination du prochain sélectionneur, le quatrième depuis juin 2023, n'aura pas lieu avant juin prochain, puisque la Fédération italienne n'a plus de président après la démission de Gabriele Gravina. Son successeur sera élu le 22 juin lors d'une assemblée extraordinaire élective à Rome.



Maguire prolonge à Manchester United Harry Maguire prolonge à Manchester United Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le défenseur international anglais Harry Maguire a prolongé son engagement avec Manchester United jusqu'en juin 2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Maguire (33 ans), dont le contrat s'achevait en fin de saison, a porté le maillot des Red Devils à 266 reprises depuis son arrivée en 2019 en provenance de Leicester. Au-delà de ces statistiques, il symbolise le "fighting spirit" de Manchester United, ce qui le rend populaire auprès du public d'Old Trafford.

Harry Maguire (66 sélections avec l'Angleterre) a commencé l'actuelle saison comme un remplaçant aux yeux de l'entraîneur d'alors, Ruben Amorim. Une blessure l'a aussi écarté des terrains pendant deux mois, de novembre à janvier. Il est toutefois redevenu un titulaire indiscutable depuis la nomination, à la mi-janvier, de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.



Les Devils virent leur manager général Tom Fitzgerald n'est plus le manager des Devils Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Les Devils ont viré leur manager général Tom Fitzgerald, a annoncé l'équipe des Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler lundi.

New Jersey ne possède plus qu'un infime espoir de disputer les play-off de NHL.

Tom Fitzgerald, qui occupait ce poste depuis janvier 2020, n'est pas parvenu à ramener la franchise de Newark vers les sommets espérés. New Jersey a certes établi un record de points pour la franchise en saison régulière en 2022/23 (112), mais les Devils n'ont disputé que deux fois les play-off depuis son arrivée (2023, 2025) pour une seule série remportée (en 2023).

La pression a été de plus en plus forte sur ses épaules durant un championnat 2025/26 décevant. Auteurs d'un début d'exercice remarquable (huit succès dans leurs neuf premiers matches), les Devils ont vécu un automne et un début d'hiver bien compliqué. Ils sont pour l'heure à sept points d'une place en play-off, alors qu'il ne leur reste que cinq matches à jouer en saison régulière.



L'actu du football féminin Le Servette Chênois de Cristian Toro n'est plus invaincu Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League DERNIERE JOURNEE. Lors de la dernière journée de la saison régulière, Aarau s'est assuré la dernière place disponible pour les play-off. Lucerne et Thoune disputeront le tour de promotion/relégation avec Yverdon et Sion. Après 15 victoires et deux nuls, le Servette a pour sa part subi sa première défaite dans ce championnat 2025/26 en s'inclinant 1-0 à Bâle.

LA SUITE. Les quarts de finale des play-off débuteront le 24 avril avec les matchs aller. Les rencontres seront les suivantes: Servette - Aarau, YB - Rapperswil, Bâle - Saint-Gall, GC - FC Zurich. Avant, l'équipe de Suisse devra disputer des matches décisifs dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde contre la Turquie, le 14 avril à Zurich et quatre jours plus tard à Sinop.

Les Suissesses dans les ligues étrangères ITALIE. Alayah Pilgrim a fait son retour en Serie A après près de trois mois d’absence pour blessure (lésion du cartilage d'un genou). Et l’attaquante de 22 ans a immédiatement joué un rôle décisif dans la victoire 4-3 de l’AS Roma contre Côme. L'internationale suisse est entrée en jeu après la pause alors que le score était de 2-3 et a couronné son retour à la 54e minute en inscrivant le but de la victoire.

Lia Wälti a également joué un rôle décisif dans la victoire 2-1 de la Juventus Turin à Florence. La Bernoise a délivré la passe décisive sur le but de la victoire après un peu moins d’une heure de jeu. Malgré ce succès, la défense du titre n’est plus qu’une possibilité théorique. Le retard de la Juve, actuellement 3e, s’élève à onze points sur la tête à quatre journées de la fin.

ANGLETERRE. Manchester City est en demi-finale de la FA Cup. Le leader de la Super League anglaise s'est imposé 1-0 face à Birmingham. Iman Beney, qui n'avait fait que de brèves apparitions en championnat ces derniers temps, a signé la passe décisive pour le seul but de la rencontre après huit minutes.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib est en route vers le titre avec le FC Barcelone. Les Catalanes ont fêté leur 16e victoire consécutive en s'imposant 6-0 face à Badalone et comptent désormais 13 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Real Madrid, à cinq journées de la fin. Schertenleib a marqué le troisième but de cette victoire écrasante à la 52e minute d'un tir lointain.



Retour gagnant pour Niederreiter Nino Niederreiter (62/au centre) a signé un retour gagnant lundi avec les Jets Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Absent sur blessure depuis son retour des JO de Milan-Cortina, Nino Niederreiter a signé un retour gagnant lundi en NHL. L'attaquant grison et les Jets ont décroché un net succès (6-2) face à Seattle.

El Nino, qui avait manqué les 20 derniers matches des Jets, a au droit à 11'20 de jeu face au Kraken. Il n'a pas inscrit de point, mais a terminé cette partie avec un bilan de +2. Les Jets se sont montrés particulièrement efficaces en supériorité numérique, marquant trois fois dans cette situation.

Cette victoire, la quatrième dans ses cinq dernières sorties, permet à Winnipeg de se retrouver à trois points du dernier ticket disponible pour les play-off à l'Ouest. Cette deuxième "wildcard" est passée en mains des Los Angeles Kings, vainqueurs lundi d'un autre adversaire direct, Nashville, qui pointe à une longueur de L.A.

Privés jusqu'au terme de la saison de Kevin Fiala, les Kings se sont imposés 3-2 aux tirs au but face aux Predators de Roman Josi. Ce dernier a brillé, inscrivant son 13e but de la saison, le 2-2 (45e), après avoir réalisé son 40e assist sur le 1-1 de Steven Stamkos. Le défenseur bernois a passé 28'09 sur la glace, pour un bilan de +1.

Autre défenseur bernois, Janis Moser a également connu la défaite, le Lightning s'inclinant 4-2 dans l'antre des Buffalo Sabres lors d'un choc entre les deux meilleures équipes de l'Atlantic Division. Le Seelandais a été aligné durant un peu moins de 20 minutes, pour un différentiel de -1.



Ligue des champions: Le Real accueille le Bayern Les quarts de finale aller de la Ligue des champions figurent au menu de la semaine, et les deux premiers matches se disputent mardi. Le choc de la soirée aura pour cadre le stade Santiago Bernabeu.

Le Real Madrid accueille dès 21h un Bayern Munich largement en tête de la Bundesliga. Les Merengues jouent leur saison sur cette double confrontation: Kylian Mbappé et Cie ont probablement vu leurs espoirs de titre national s'envoler samedi avec cette défaite subie à Majorque qui les repousse à 7 points du Barça, à huit journées de la fin de la Liga.

Les Madrilènes peuvent néanmoins aborder avec un certain optimisme ce duel. Convaincants tombeurs de Manchester City en 8es de finale, ils peuvent aussi s'appuyer sur un historique favorable: le Real est sorti vainqueur des quatre dernières doubles confrontations face au "Rekordmeister" sur la scène européenne, la dernière fois en demi-finale de la Ligue des champions 2023/24.

Eliminé par une équipe de 2e division (Southampton) samedi en Coupe d'Angleterre, le leader de la Premier League Arsenal se déplace pour sa part à Lisbonne pour y affronter le Sporting dans le même temps. Les Gunners, invaincus cette saison en Ligue des champions (9 victoires, 1 nul), partent avec les faveurs des pronostics. Mais les Londoniens se méfieront d'une équipe qui les avait éliminés en 8es de finale de l'édition 2022/23 de l'Europa League.



NL: Matthew Verboon a sonné le glas des espoirs fribourgeois Matthew Verboon a stoppé l'élan fribourgeois en fin de rencontre lundi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Aigles ont pris leur revanche en demi-finale lundi en battant Fribourg 7-3 à domicile. Les Genevois ont dû réagir face au retour des Dragons, avant que Matthew Verboon ne délivre les siens.

Alors que la messe semblait dite après deux tiers, le réveil des Fribourgeois dans la dernière période a fait douter les joueurs de Ville Peltonen. Julien Sprunger a inscrit son 412e but en carrière à la 46e, avant que Christoph Bertschy ne réalise un doublé (49e/52e).

Un temps mort décisif Après la 3e réussite fribourgeoise, Peltonen a demandé un temps mort. "Ce qui s'est dit entre les joueurs et moi reste entre nous. Ce que je peux vous dire, c'est que cela a marché", a glissé l'impénétrable Finlandais.

Mais son protégé Matthew Verboon s'est montré plus loquace pour expliquer comment les Genevois ont mis fin au momentum de leurs adversaires. "Nous avons concédé le premier but sur une erreur de sortie de zone, et puis tout d'un coup, c'était 4-3. Pendant le temps mort, nous nous sommes dit qu'avant le match, nous aurions signé pour mener d'un but à 5 minutes de la fin. Nous sommes repartis avec ça en tête", a-t-il expliqué.

À la 56e, l'attaquant de 26 ans est parvenu à mettre les Aigles à l'abri. "Nous avons pris la décision de changer quelque chose dans la zone offensive. Sur ce but, j'ai eu le bon timing pour marquer", s'est-il réjoui.

"Ils allaient sortir le gardien" Sa réussite a soulagé tout le banc genevois, qui craignait de céder et de partir en prolongation. "Lorsque nous avons inscrit le 5-3, nous avons pu nous détendre un peu. Nous avons encore dû défendre, mais nous savions qu'ils allaient sortir le gardien, donc nous avons joué avec plus de confiance", a soutenu le natif de l'Ontario.

Jan Rutta a en effet profité de la cage vide pour inscrire le 6-3 à la 58e, avant que Vincent Praplan ne parachève le succès genevois trente secondes avant la sirène. Les Aigles retourneront mercredi à Fribourg avec la possibilité d'arracher l'avantage de la glace aux Dragons au terme de l'acte III.

