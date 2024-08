Lucerne persiste et signe ++ Manchester City en grande forme

Ayant ainsi balayé leur courte frayeur, les Zurichois n'ont par la suite plus lâché le contrôle du jeu. Tsiy Ndenge a même profité d'un rebond accordé par Fayulu pour assurer la première victoire de la saison des Sauterelles, qui ont peut-être enfin lancé leur championnat, pour inscrire le 3-1 à la 90e.

Après un début de saison réussi, avec 9 points cueillis en quatre matches, les Sédunois ont déchanté en déplacement au Letzigrund. Il n'a fallu qu'une trentaine de secondes à Lee Young-Jun, nouvelle recrue offensive sud-coréenne des Sauterelles, pour trouver la faille dans ce qui demeure la défense la plus hermétique du championnat (seulement deux buts encaissés avant ce duel).

Les entames de périodes ont été particulièrement fastes pour Lucerne, qui a ouvert le score dès la 3e minute, avant de doubler la mise peu après le retour des vestiaires, à la 51e. Villiger s'est montré inspiré, signant le premier but de la tête sur corner, avant de récidiver du pied droit sur un contre. Sinan Karweina a scellé le score à la 77e sur une passe décisive de... Villiger.

L'équipe dirigée par Mario Frick semble avoir trouvé son rythme, après avoir déjà battu Sion et Lugano lors de ses deux précédentes sorties. La formation de Suisse centrale n'avait plus aligné trois succès en Super League depuis février dernier.

Les quadruples champions d'Angleterre en titre, vainqueurs de Chelsea (2-0) à la reprise, ont été surpris par une contre-attaque conclue par Sam Szmodics (7e, 0-1). A la stupeur a vite succédé l'euphorie pour le public de l'Etihad, témoin de trois buts en l'espace de quatre minutes ou, plus précisément, de 193 secondes.

Manuel Akanji et ses partenaires ont fait la différence notamment grâce à Erling Haaland, auteur d'un triplé samedi à domicile.

Un Suisse a tenu les premiers rôles samedi. Mauro Schmid faisait en effet partie de l'échappée du jour, qui a résisté pratiquement jusqu'au bout aux cadors. Le récent champion de Suisse sur route a néanmoins craqué dans l'ascension finale, franchissant la ligne en 47e position à plus de 3' de Roglic.

Le leader de l'équipe Red Bull-Bora Hansgrohe s'est montré le plus fort dans l'ascension finale de la Sierra de Cazorla avec des pentes à plus de 15%. Il a ainsi répondu de la meilleure des manières au tour de force réalisé jeudi par Ben O'Connor, qui avait battu Roglic de 6'31 à Yunquera.

Deux défaites pour Alinghi samedi à Barcelone

Alinghi a subi deux nouvelles défaites samedi au large de Barcelone Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu

Alinghi Red Bull Racing a subi deux nouvelles défaites samedi lors de la régate préliminaire de la Coupe de l'America.

Le défi suisse n'a pour l'heure décroché qu'un succès, face à la modeste formation française Orient Express, au large de Barcelone.

L'AC75 "BoatOne", barré par Arnaud Psarofaghis et Maxime Bachelin, a tout d'abord subi la loi du bateau Britannia pour 33 secondes. Il s'agissait de la première victoire pour les Britanniques durant ces pré-régates qui ont démarré jeudi.

Alinghi a été battu plus nettement pour son deuxième duel de la journée. Le défi suisse était il est vrai opposé au tenant du trophée et favori de cette 37e édition, la Team New Zealand, qui a fêté son quatrième succès en quatre courses avec une marge de 1'15.

Cette régate préliminaire prendra fin dimanche, avec un dernier match au programme pour Alinghi face aux Italiens de Luna Rossa. La Coupe Louis-Vuitton, dont le vainqueur défiera les Néo-Zélandais lors de la Coupe de l'America, débutera le 29 août.