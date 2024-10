Match nul entre Zurich et Lugano ++ Coco Gauff titrée à Pékin

Super League: 1-1 entre le FC Zurich et Lugano Aliseda ouvre le score pour Lugano Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich et Lugano se sont séparés sur un nul 1-1 lors du choc de la 9e journée de Super League. Les deux clubs rejoignent ainsi Lucerne en tête du classement. Les Tessinois peuvent cependant nourrir des regrets, car ils ont copieusement dominé et ont de loin été l'équipe la plus active et la plus dangereuse. Mais Brecher, très en vue, a sauvé son camp à de nombreuses reprises. Le portier du FCZ a aussi eu besoin de l'aide de la transversale sur une frappe de Steffen (5e). Lugano a enfin pris l'avantage par Aliseda (26e), bien servi par Steffen. Oublié par la défense des bianconeri, Perea a égalisé de la tête (35e) sur le premier essai cadré des Zurichois, qui sera aussi le seul jusqu'à la 88e! Avec un point, l'équipe locale a vraiment été très bien payée.

Coco Gauff décroche son deuxième titre de l'année Coco Gauff a remporté le trophée du tournoi de Pékin. Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan L'Américaine Coco Gauff (WTA 6) a largement dominé la Tchèque Karolina Muchova (WTA 49) en finale du tournoi WTA 1000 de Pékin dimanche. Elle s'est imposée 6-1 6-3 au terme d'une finale à sens unique. Gauff n'a laissé que des miettes à son adversaire pour s'offrir son deuxième tournoi de l'année, après sa victoire à Auckland en janvier. Un match bien moins disputé que leur demi-finale à l'US Open 2023, remportée par l'Américaine sur la route de son premier sacre en Grand Chelem (6-4 7-5). Après une année de galère, Muchova a toutefois reverdi dans la capitale chinoise, où elle s'est offert le scalp de deux joueuses du top 10 - la no 2 mondiale Aryna Sabalenka en quart et l'idole locale Zheng Qinwen (WTA 7) en demie. Cette semaine permettra à la Tchèque de réintégrer le top 30 dans le prochain classement WTA. De son côté, Gauff devrait gagner deux places et se rapprocher de sa compatriote Jessica Pegula, troisième. Avec son succès à Pékin, l'Américaine de 20 ans compte désormais huit titres individuels sur le circuit féminin.

Morat - Fribourg: les Kényans raflent tout Shadrack Kenduiywo lors de son arrivée victorieuse à Fribourg Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Kényans ont remporté les deux courses élite de la 90e édition de Morat - Fribourg dimanche. Shadrack Kenduiywo s'est imposé en 51'43 chez les hommes et Carolina Gitonga en 58'08 côté féminin. Au terme des 17,17 km du parcours, Kenduiywo a précédé de 1'11 le Suisse Matthias Kyburz, spécialiste de course d'orientation qui s'est récemment essayé avec succès au marathon. Le podium a été complété à 1'14 par un autre Kényan, Elvis Tabarach, vainqueur l'an passé. Dans la course dames, la Zurichoise Fabienne Schlumpf a pris une belle deuxième place à 0'42 de Gitonga. La Kényane Edna Chepkemoi a fini troisième à 2'12.

Dani Carvajal sur flanc pendant des mois Dani Carvajal en action samedi soir avant qu'il ne se blesse. Image: KEYSTONE/EPA/Zipi Coup dur pour le Real Madrid et la Roja ! Dani Carvajal sera sur le flanc pendant des mois. Sorti sur une civière samedi lors du match de Liga face à Villarreal, Dani Carvajal souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et de deux autres blessures graves nécessitant une opération. Le vice-capitaine du Real Madrid sera opéré ces prochains jours. Agé d 32 ans, le défenseur devra s'armer de patience avant de revenir sur les terrains. Dani Carvajal s'est blessé dans le temps additionnel lors d'un choc avec son coéquipier en sélection Yeremy Pino. Fondamental dans le sacre de la Roja à l'Euro cet été et dans la saison historique du Real l'an passé en marquant notamment en finale de Ligue des champions face à Dortmund, Carvajal devrait donc être absent au moins jusqu'à la fin de la saison, et manquer les prochaines échéances en club et en sélection, dont le match contre la Suisse le 18 novembre à Ténériffe.

MotoGP: Bagnaia s'impose et revient à 10 points de Martin Francesco Bagnaia a remporté son 8e GP de la saison dimanche à Motegi Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Francesco Bagnaia (Ducati) n'accuse plus que 10 points de retard sur Jorge Martin (Ducati) avant les quatre dernières manches du championnat du monde de MotoGP. L'Italien a signé le doublé dans le GP du Japon, son rival espagnol accrochant la 2e place dimanche sur le circuit de Motegi. Bagnaia, qui avait profité samedi de la chute du "poleman" Pedro Acosta à 4 tours de la fin pour s'imposer dans la course sprint, a maîtrisé son sujet dimanche. Le double tenant du titre s'est imposé avec 1''189 d'avance sur Martin pour cueillir son 26e succès dans la catégorie-reine, le 8e de la saison (un record pour lui). Jorge Martin, dont la marge au championnat était de 21 unités avant ce week-end, a pris comme en sprint un départ de rêve pour effacer sa contre-performance des qualifications (11e sur la grille). L'Espagnol, 4e du sprint, est revenu à moins d'une seconde de Bagnaia à 3 tours de la fin avant de relâcher son effort. De plus en plus indécis, le duel entre les deux candidats au titre mondial reprendra les 19 et 20 octobre en Australie, premier des trois Grands Prix prévus en trois semaines (avant la Thaïlande et la Malaisie). Tout pourrait bien se jouer lors de la dernière course de la saison, le 17 novembre à Valence.

Moto3: Alonso sacré, Dettwiler chute David Alonso est le premier pilote colombien sacré en championnat du monde de vitesse Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae David Alonso s'est assuré le titre mondial de Moto3 dimanche à Motegi. Le Colombien a décroché son 10e succès de l'année dans le GP du Japon, dans lequel le Bâlois Noah Dettwiler a chuté. Agé de 18 ans, David Alonso (CFMoto) offre ainsi à la Colombie le premier titre mondial de son histoire. Le natif de Madrid a survolé les débats cette saison avec 10 victoires en 16 courses, et un autre podium obtenu en Grande-Bretagne (2e). Dimanche, il s'est imposé avec 0''524 d'avance sur son dauphin, le Néerlandais Collin Veijer. Seul Suisse en lice dans le championnat du monde de vitesse, Noah Dettwiler a connu son premier abandon de la saison dimanche. Le Bâlois de 19 ans, qui n'a inscrit que 2 points durant cet exercice 2024, a chuté de manière spectaculaire dès le quatrième virage. Il s'était élancé en 24e position.

Servette pour confirmer La deuxième partie de la 9e journée de Super League dimanche voit Servette se déplacer à St-Gall. Les Grenat doivent profiter de la fessée ramassée par les Brodeurs en Belgique. Est-ce qu'après les six buts encaissés à Bruges, les Saint-Gallois vont choisir de tendre l'autre fesse en accueillant les Genevois? Il y a fort à parier que non, mais les largesses défensives, pour rester poli, aperçues jeudi soir, pourraient bien profiter aux hommes de Thomas Häberli. Après le 6-0 contre Bâle, les Grenat ont relevé la tête et inscrit sept points en trois matches, dont une victoire dans le derby lémanique. Les deux autres rencontres dominicales offrent un choc au sommet et un classique. Le classique devrait d'ailleurs être un choc au sommet si l'on tient compte des budgets, mais ce Bâle-YB met aux prises le 7e contre le 11e. Les Rhénans ne marquent plus depuis deux matches, alors que les Bernois relèvent un peu la tête en championnat, tout en devant jongler avec la Champions League. Ce qui fait que le choc au sommet a lieu au Letzigrund entre Zurich et Lugano, co-leaders avec Lucerne (17 pts). Les Tessinois n'ont plus perdu en Super League depuis le 11 août et viennent de remporter leur match de Conference League.

Une victoire de plus pour Zakaria et Köhn Philipp Köhn; gardera-t-il sa place de titulaire à l'AS Monaco après la pause des équipes nationales ? Image: KEYSTONE/DPA/SWEN PF�RTNER La fête continue pour l’AS Monaco du capitaine Denis Zakaria. Victorieux 2-1 à Rennes, les Monégasques ont cueilli un quatrième succès de rang en Ligue 1. Avec Zakaria et Philipp Köhn mais sans Breel Embolo qui n’a pas quitté le banc des remplaçants, Monaco a marqué en première période par l’Allemand Timo Kehrer et par l’Américain Folann Balogun. Cette victoire permet aux Monégasques de prendre provisoirement la tête du classement avec 3 points d’avance sur le PSG qui jouera à Nice dimanche. Tous deux avertis, Denis Zakaria et Philipp Köhn ont été parmi les meilleurs Monégasques. Le capitaine a abattu un immense travail devant sa défense alors que le gardien a réussi plusieurs interventions de grande classe. L’entraîneur Adi Hütter se retrouve désormais devant un choix cornélien pour la place de no 1 entre Köhn et le Polonais Radoslav Majecki, le titulaire désigné avant le début de la saison, qui est revenu de blessure.

Antoine Baroan délivre Winterthour Antoine Baroan a, bien sûr, enlevé son maillot pour célébrer son but. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Winterthour n’est plus la "lanterne rouge" de la Super League. Victorieux 1-0 des Grasshoppers, les Zurichois abandonnent ce triste sort aux... Young Boys, qui joueront à Bâle dimanche. Dans son antre de la Schützenwiese, le FCW a forcé la décision sur une réussite d’Antoine Baroan à la 87s. Introduit six minutes plus tôt, le Français a marqué du gauche pour conclure une rupture presque improbable et, surtout, pour inscrire son premier but avec le FCW qu’il a rejoint en janvier dernier. Avec cette deuxième victoire de la saison – la première avait été obtenue contre le FC St. Gall lors des trois coups du championnat -, Winterthour revient à 2 points d’Yverdon et à 1 des Grasshoppers et de Lausanne. Candidat no 1 déclaré à la relégation après avoir concédé cinq défaites de rang, le FCW revient ainsi dans le jeu.

Fribourg s'enfonce dans la crise, Genève a un power-play en feu Patrick Emond pas satisfait de son équipe Image: Keystone/� ADRIEN PERRITAZ La situation se complique pour Fribourg dans cette saison de National League. A domicile, les Dragons ont été battus 4-1 par Davos et restent au 13e rang. Et de sept défaites sur les huit derniers matches! Autant dire que rien ne va plus du côté de Fribourg. Après avoir sombré en fin de rencontre à Berne la veille, les supporters fribourgeois attendaient une réaction de leur équipe. Ils espéraient aussi voir un Reto Berra d'attaque et pas le gardien colérique qui a abandonné ses coéquipiers après le cinquième but bernois. Titularisé par Pat Emond, Berra a retrouvé ses esprits, mais il n'a pas pu empêcher son club de quitter la glace sur une nouvelle défaite. Et sur le 2-0 de Knak, le portier zurichois n'est pas parvenu à bloquer le puck. Entre la réussite de Knak, c'est Zadina qui a trouvé la faille à deux reprises. Le 0-3 de la 47e a d'ailleurs assuré la victoire aux Davosiens et ce n'est pas le but de l'honneur de Sprunger qui a changé qui que ce soit. Gottéron a maintenant un match de Coupe d'Europe pour oublier et se recomposer avant d'affronter Lausanne à Malley vendredi prochain. Lausanne perd le duel des Lions Lausanne, justement, a lui pris une petite fessée dans le remake de la dernière finale du championnat. Le duel des Lions a clairement tourné à l'avantage des champions de Suisse pour un succès 6-3. Contrairement aux Vaudois qui avaient obtenu une victoire difficile face à Zoug vendredi soir, les hommes de Marc Crawford étaient frais et ils en ont profité puisqu'il y avait 2-0 après vingt minutes. Après deux tiers et un score de 4-0 en faveur du "Z", Geoff Ward a décidé de changer de gardien en faisant entrer Antoine Keller à la place de Kevin Pasche. Une rocade qui n'a pas eu beaucoup d'effets, Keller encaissant deux buts. Mais le LHC a au moins eu le mérite de marquer trois fois dans le dernier tiers et de ne pas abdiquer. Power-play irrésisitible C'est aussi dans le canton de Zurich que Genève croisait le fer. Et on peut dire que les Aigles ont affronté Kloten au bon moment, car l'état de grâce des Aviateurs semble terminé. Battus par Ajoie, les Zurichois n'ont eu aucune chance face à la brigade finlandaise du GSHC pour un succès 5-2. Hartikainen, Manninen et Granlund ont de nouveau fait des misères aux défenses adverses avec quatre des cinq goals. Cinq buts tous inscrits en avantage numérique s'il vous plaît! Mais à Genève, il ne fait pas bon être gardien. Aligné pour la première fois, Antti Raanta n'aura disputé que vingt minutes avant d'être remplacé par Nassim Jaafri-Hayani. Robert Mayer avait été ménagé pour cette rencontre. Bienne n'a pas su enchaîner après son succès face à Lugano. A Langnau, les Seelandais ont été dominés par la ligne des triple S: Schmutz-Schmutz-Saarela. Le trio emmentalois a été impliqué sur les quatre réussites de la victoire 4-1 des Tigres. Dans le dernier match de la soirée, Zoug a battu Berne 4-2.

Un cinquième match sans victoire pour le FC Sion Dejan Sorgic, un but qui fait du bien au FC Sion. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Cinquième match de rang sans victoire pour le FC Sion ! Tenus en échec (1-1) par Yverdon à Tourbillon, les Valaisans n’auront pas connu les délices d'un succès en Super League durant deux mois. Ce point, toutefois, n’est pas un "mauvais" point. Menés au score sur une frappe de l’homme du match Boris Cespedes à la 40e, les Sédunois ont eu le mérite de ne jamais baisser les bras dans une soirée où l’inspiration a parfois cruellement manqué. Ils ont dû toutefois attendre la 81e pour égaliser avec une subtile déviation de Dejan Sorgic sur un centre d’Ilyas Chouaref, leur attaquant le plus dangereux. Tout aurait été plus simple pour le FC Sion si la réussite l’avait accompagné en début de rencontre. Chouaref a, ainsi, trouvé le poteau et une tête salvatrice de Cespedes sur la ligne lors d’une très belle entame. Mais au fil des minutes, les Valaisans ont baissé le ton pour permettre à Yverdon de tisser tranquillement sa toile. Lausanne relève la tête Une semaine après avoir livré une performance attristante lors du derby du Lac, le Lausanne-Sport a relevé la tête. A Lucerne, il a cueilli son premier point de la saison sur une pelouse naturelle. Ce 2-2 contre le FC Lucerne ne doit pas provoquer des regrets dans le camp vaudois même les réussites d’Alban Ajdnini et d’Alvyn Sanchez leur ont permis de prendre deux longueurs d’avance avant la 20e minute. Face au leader, les Vaudois ont, en effet, témoigné d’un allant que l’on avait vainement attendu sept jours plus tôt face au Servette FC. Ce résultat à Lucerne permettra à Ludovic Magnin de traverser la pause des équipes nationales avec une sérénité retrouvée.

Deuxième succès de New Jersey, Meier marque Timo Meier célèbre le 3-1 des siens Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Les New Jersey Devils ont signé une deuxième victoire face à Buffalo à Prague pour le lancement de la saison de NHL. Buteur, Timo Meier a permis à son club de s'imposer 3-1. Devant sa famille, l'Appenzellois a inscrit le dernier but des siens en parachevant une action initiée par Jack Hughes et Jesper Bratt, ses compères de ligne. L'ancien ailier des Sharks a été le plus chaud au niveau des tirs avec 8 envois. Auteurs la veille d'un but (Nico Hischier) et d'un assist (Jonas Siegenthaler), les deux médaillés d'argent de Prague en mai dernier n'ont pas compté cette fois-ci. Mais le capitaine des Devils a été très précieux aux engagements avec 21 gagnés sur 30 soit un ratio de 70%. Jonas Siegenthaler a lui été celui qui a le plus joué avec 24'29 de glace. Ce petit voyage en Tchéquie aura donc été une réussite totale pour les joueurs de Sheldon Keefe.

Un samedi compliqué pour Gregor Kobel et Granit Xhaka Gregor Kobel et Dortmund battus 2-1 à Berlin... Image: KEYSTONE/EPA Sale samedi pour Gregor Kobel et Granit Xhaka. Le gardien et le capitaine de l’équipe de Suisse ont laissé filer des points précieux dans la course au titre de la Bundesliga que mène le Bayern Munich. A Berlin, Kobel et le Borussia Dortmund se sont inclinés 2-1 pour rester à 3 points du Bayern qui jouera à Francfort dimanche, Quant à Granit Xhaka et au Bayer Leverkusen, ils ont été tenus en échec à domicile 2-2 par le promu Kiel après avoir pourtant mené 2-0 à la... 8e minute. Le Champion en titre est à 2 points du Bayern, mais ce faux pas témoigne d’une fragilité bien inattendue. La journée a également été rude pour Peter Zeidler et Bochum. Battu 3-1 à domicile par Wolfsburg, le club dirigé désormais par l’ancien entraîneur du FC Sion occupe désormais seul la dernière place du classement avec un seul point cueilli en six matches.

Première éclatante en arc-en-ciel pour Pogacar Comme à Zurich, Pogacar a dominé la fin de course du Tour d'Emilie Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Tadej Pogacar a réussi une nouvelle démonstration pour sa première course avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Il a dominé le Tour d'Emilie samedi à Bologne. Pogacar, 26 ans, a signé sa 23e victoire de l'année en 56 jours de course, un ratio exceptionnel qui fait de sa saison 2024 l'une des plus belles de l'histoire du cyclisme. Sous une pluie intermittente et dans le brouillard, le vainqueur des Tours de France et d'Italie 2024 a encore écoeuré la concurrence, dont le Belge Remco Evenepoel et son compatriote Primoz Roglic, tenant du titre et triple vainqueur de l'épreuve qui permet de préparer le dernier rendez-vous majeur de l'année, le Tour de Lombardie (12 octobre). Six jours après son raid fantastique de 100 km aux Mondiaux à Zurich, "Pogi", 2e de la course en 2022 et 2023, a lâché ses derniers rivaux à 37 kilomètres de l'arrivée à la faveur de la première des cinq ascensions du redoutable mur de San Luca (2,1 km à 9,6%). Il comptait déjà 35 secondes d'avance après le premier tour du circuit final disputé sur une route détrempée, avantage qui n'a fait que croître ensuite pour dépasser un temps les deux minutes. Sur la ligne d'arrivée, au terme des 215,8 km, Pogacar a devancé le Britannique Tom Pidcock, 2e, et l'Italien Davide Piganzoli, 3e, à 1'54. Le phénomène de l'équipe UAE sera de retour en course dès mardi sur les Trois vallées varésines avant le Tour de Lombardie où il visera une quatrième victoire consécutive.