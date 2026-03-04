Servette piétine ++ Sion au Tessin

Philipp Kurashev décisif pour les Sharks Philipp Kurashev (au centre, no 96) a délivré sa 12e passe décisive de l'exercice mardi. Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Philipp Kurashev a délivré un assist décisif mardi en NHL avec les San José Sharks face aux Canadiens de Montréal (7-5). L'attaquant zurichois a offert le but de la victoire à Kiefer Sherwood.

Alors qu'ils menaient tranquillement 5-2 à l'entame du troisième tiers-temps grâce notamment à un but et deux assists de leur jeune vedette Macklin Celebrini, les Sharks ont vu le "CH" marquer trois fois pour revenir à 5-5. Mais les Californiens ont profité d'un power-play lors duquel Kurashev a servi Sherwood sur un plateau, avant qu'Adam Gaudette ne classe l'affaire dans la cage vide.

Ce 12e assist de la saison pour le Suisse a permis à San José de signer une 30e victoire, en 59 matches. Les Sharks sont actuellement au cinquième rang de la Division Pacifiques, à trois points d'une place qualificative pour les play-off.

Lian Bichsel a aussi fêté une victoire avec Dallas lors de cette ronde du championnat nord-américain. Auteur d'un doublé la veille à Vancouver, le défenseur soleurois est cette fois resté "muet" à Calgary, mais les Stars ont tout de même signé un dixième succès de rang de l'autre côté des Rocheuses (6-1).

Pas de point non plus pour Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler mais les trois Suisses des New Jersey Devils sauront se satisfaire de la belle victoire des Devils face aux Florida Panthers, doubles champions en titre (5-1).

Akira Schmid titulaire Titulaire devant le filet de Las Vegas contre les Buffalo Sabres, Akira Schmid a été solide sans être génial et n'a pas pu empêcher la défaite des Golden Knights (3-2). Le portier bernois a détourné 25 des 28 tirs qui lui ont été adressés.

Enfin, Roman Josi et Nashville n'ont pas été en réussite sur la glace de Columbus. Les Predators se sont inclinés 3-2 pour concéder une troisième défaite de rang qui réduit toujours plus leurs chances de participer aux séries éliminatoires.



Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir Trois matches de la 28e journée de Super League figurent au programme ce soir dès 20h30. Deux clubs romands sont concernés, à savoir Sion et le Lausanne-Sport.

Tous deux évolueront à l'extérieur. Sion (5e/41 points) se déplacera au Tessin pour y affronter un Lugano (3e/46 pts) en perte de vitesse ces derniers temps. Les Valaisans, qui disposent de la deuxième meilleure défense du championnat, sont bien placés pour finir au-dessus de la barre.

Pour le Lausanne-Sport (9e/30 pts), s'imposer sur la pelouse du FC Zurich (8e/31 pts) sera impératif pour garder l'espoir de terminer dans le top 6. Mais les Vaudois sont actuellement en panne de résultats.

Enfin, Lucerne (7e/33 pts) accueillera les Young Boys (6e/39 pts) avec là aussi l'obligation de s'assurer la totalité de l'enjeu pour continuer à y croire.



Un cinquième nul d'affilée pour Servette Le gardien de Winterthour Stefanos Kapino est impuissant sur le but servettien, marqué par Florian Ayé Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Servette n'est pas parvenu à renouer avec la victoire en Super League mardi soir.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont dû se contententer d'un match nul, leur cinquième consécutif, sur la pelouse de Winterthour (1-1).

Ce score n'arrange évidemment aucune des deux équipes. Privé de victoire depuis sept matches en championnat (six nuls, une défaite), le Servette FC reste loin du top 6: les Grenat accusent 9 longueurs de retard sur Young Boys (6e), qui se déplace à Lucerne mercredi.

Déjà assurée de prendre part au "Relegation Group", la lanterne rouge Winterthour se retrouve pour sa part à 9 points du 11e Grasshopper. Maigre consolation, les banlieusards zurichois ont évité une cinquième défaite d'affilée.

Mais "Winti" aurait très bien pu s'imposer mardi soir. La troupe de Patrick Rahmen a ouvert la marque à la 54e, Roman Buess profitant d'une mésentente entre Yoan Séverin et Steve Rouiller pour récupérer le ballon avant d'armer une frappe imparable des 16 mètres.

Le Servette FC s'est longtemps cassé les dents sur la défense zurichoise, même à onze contre dix après l'expulsion de Kryeziu (63e). Le salut est venu du pied droit de Florian Ayé, auteur d'une subtile déviation sur un centre de Junior Kadile pour le 1-1 (79e).



Ronaldo blessé, sa participation au Mondial pas compromise Cristiano Ronaldo est au repos forcé pour 2-4 semaines Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca La star portugaise Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure au tendon des ischio-jambiers, a annoncé ce mardi son club Al-Nassr. Mais sa présence au Mondial 2026 ne semble pas compromise.

Selon certains médias, le capitaine de la sélection portugaise, âgé de 41 ans, serait éloigné des terrains entre deux et quatre semaines, de sorte que sa participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada ne serait pas menacée.

S'il dispute la Coupe du monde, Ronaldo deviendra le joueur comptant le plus grand nombre de participations en phase finale, avec six, chiffre que pourrait égaler son grand rival argentin Lionel Messi. L'ancien joueur du Real Madrid "a entamé un programme de rééducation et son état sera évalué jour après jour", a précisé Al-Nassr.



La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0 La joie des Suissesses après le 2-0 de Fölmli (de face) Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse dames a entamé de manière idéale les qualifications du Mondial 2027.

Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro ont battu l'Irlande du Nord 2-0 mardi à Lausanne dans la 1re journée du groupe B2.

Le score ne reflète pas la très nette domination des quarts de finaliste de l'Euro 2025. Avec un peu plus de justesse technique et de réussite, l'équipe de Suisse aurait cueilli un succès plus large. Mais les Nord-Irlandaises n'ont rien montré: un seul tir cadré - à la 93e, et sans danger pour Livia Peng - et aucun corner.

Supérieures à leurs adversaires dans tous les domaines, les Suissesses ont su faire rapidement la différence pour s'éviter des doutes inutiles. La solution est venue d'une balle arrêtée, alors que l'on pouvait légitimement craindre le jeu de tête des Nord-Irlandaises.

C'est Riola Xhemaili qui a montré la voie à suivre à la 22e minute. L'attaquante du PSV Eindhoven a récupéré le cuir à hauteur du point de penalty sur un corner botté en cloche par la capitaine Lia Wälti, avant d'armer en première intention un tir du pied droit qui a laissé sans réaction la gardienne Jacquelines Burns.

Les Suissesses ont monopolisé le ballon, déroulant le jeu offensif prôné par leur nouveau coach. Les actions intéressantes ont été très nombreuses, mais pas les véritables occasion de but. Et c'est finalement dans les arrêts de jeu que Svenja Fölmli a inscrit le 2-0 de la sécurité, d'un tir précis du gauche (91e).

A Malte samedi Le prochain rendez-vous des Suissesses est prévu samedi soir à Ta'Qali face à Malte, qui s'est incliné 3-0 en Turquie mardi. Le premier duel face aux Turques est programmé le 14 avril au Letzigrund lors de la 3e journée de ce groupe B2.



Report de la première épreuve de la saison d'endurance Le début du championnat du monde d'endurance est repoussé Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ La première manche du championnat du monde d'endurance (WEC), qui devait se tenir du 26 au 28 mars au Qatar, a été repoussée.

La décision a été prise en raison de "'l'évolution de la situation géopolitique", a précisé mardi l'organisation dans un communiqué.

"À la suite de nouvelles discussions avec nos collègues du Circuit international Lusail (LIC), où se déroule la course, une nouvelle date pour les 1812 km du Qatar, prévue pour la seconde moitié de la saison, sera finalisée et communiquée en temps voulu", indiquent les organisateurs.

La saison d'endurance débutera officiellement avec les Six heures d'Imola en Italie du 17 au 19 avril, précise le communiqué.

Concernant la F1, le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem a assuré de son côté lundi soir que "la sécurité et le bien-être" des acteurs de la Formule 1 dicteraient le calendrier des prochains Grands Prix programmés en avril au Moyen-Orient.

Pour le premier Grand Prix de F1 de la saison, dimanche en Australie, la guerre en Iran a provoqué de très nombreuses difficultés d'acheminement du personnel à Melbourne en raison de la fermeture d'espaces aériens entre l'Europe et l'Australie. Mais la course n'est pas menacée, a assuré lundi son organisateur.

Les courses suivantes en Chine (13-15 mars) et au Japon (27-29 mars) ne sont pas non plus menacées, mais celles de Bahreïn (10-12 avril) et d'Arabie saoudite (17-19 avril), elles, le sont. Les deux pays ont été touchés par des frappes de représailles de Téhéran.



Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial Rodrygo est d'ores et déjà forfait pour le Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE/SERGIO PEREZ L'attaquant brésilien du Real Madrid Rodrygo souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Cette grave blessure le privera de la fin de saison avec le Real et du Mondial 2026 avec la Seleção, a déclaré mardi son club dans un communiqué.

Touché lundi lors du match face à Getafe (0-1), l'attaquant de 25 ans, cadre de la séléction brésilienne (35 sélections, 7 buts), pourrait être absent au moins sept mois, selon la presse espagnole. Le Real précise également qu'il souffre d'une "rupture du ménisque latéral de la jambe droite".

Rodrygo venait d'effectuer son retour sur les terrains lundi lors de la défaite contre Getafe (0-1) en Liga, après un mois d'absence pour une blessure aux ischio-jambiers. Son absence prolongée est un coup dur pour le Real, déjà privé de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham, mais surtout pour son sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti, qui ne pourra pas compter sur lui pour le Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-20 juillet).



Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri Chris DiDomenico quitte Ambri avec effet immédiat Image: KEYSTONE/ TI-PRESS/ANDREA BRANCA Le divorce est consommé entre le HC Ambri-Piotta et Chris DiDomenico. Le club léventin annoncé s'être séparé "d'un commun accord et avec effet immédiat" de son attaquant canadien de 37 ans.

La décision a été prise "après un échange approfondi et transparent" entre les deux parties, souligne le communiqué. Elle s'inscrit "dans la stratégie adoptée par le club au cours des dernières semaines", avec la volonté de se concentrer "sur un ADN sportif blanc et bleu."

Chris DiDomenico était arrivé à Ambri-Piotta en octobre 2024 en provenance de Fribourg-Gottéron, qui l'avait échangé contre Jakob Lilja. Au bénéfice d'un contrat portant jusqu'au terme de la présente saison, il a réussi 41 points - dont 10 buts - en 47 parties disputées dans cet exercice 2025/26.



Joana Hählen arrêtera en fin de saison Joana H鋒len va ranger ses lattes au terme de cette saison Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Joana Hählen annonce à son tour sa retraite sportive pour la fin de la saison, selon un communiqué de Swiss-Ski.

La Bernoise de 34 ans a disputé 166 courses de Coupe du monde depuis ses débuts sur le Cirque blanc en novembre 2013, décrochant cinq podiums (trois 2es et deux 3es places).

"Ma retraite n'a pas été une décision spontanée, mais l'aboutissement d'un long processus", explique Joana Hählen, citée dans le communiqué de Swiss-Ski. "Après ma blessure il y a deux ans, j'ai tout donné, mentalement et physiquement, pour repousser une nouvelle fois mes limites", poursuit-elle.

"Mais mon esprit et mon corps n'étaient pas toujours prêts à prendre ce risque. A l'arrivée à Soldeu (red: dimanche à l'issue du super-G), j'ai su qu'il était temps d'arrêter. J'ai tout tenté une dernière fois et j'en suis fière", déclare encore celle qui a subi quatre déchirures des ligaments croisés au cours de sa carrière.



World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens Pause forc閑 pour le champion de Belgique Tim Wellens Image: KEYSTONE/AP POOL/MOSA'AB ELSHAMY Tim Wellens souffre d'une fracture de la clavicule suite à une chute dimanche lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il sera absent plusieurs semaines et manquera les classiques flamandes et ardennaises.

"Mon printemps se termine déjà, avant même d'avoir vraiment commencé", a indiqué le champion de Belgique sur son compte Instagram au lendemain d'une opération qui s'est déroulée "avec succès". Wellens est l'un des lieutenants de Tadej Pogacar qu'il accompagne sur la plupart des courses, sur les classiques de printemps et au Tour de France notamment.

Vainqueur mi-janvier de la Clasica Jaen en Espagne, Wellens avait pris l'an passé la 3e place des Strade Bianche, la classique italienne programmée ce samedi.



HC Davos: Luca Hollenstein ne jouera plus cette saison Fin de saison pour Luca Hollenstein Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Le HC Davos sera privé jusqu'au terme de la saison de son gardien Luca Hollenstein (25 ans). Celui-ci s'est blessé au genou droit samedi contre Kloten. Il sera prochainement opéré.

Cette saison, Hollenstein a disputé 20 matches avec le club grison, leader de National League. Pour le remplacer, Davos a engagé le Finlandais Roope Taponen (24 ans) avec un contrat valable jusqu'en fin de saison. Il évoluait jusqu'ici à Ilves Tampere et avait auparavant porté le maillot d''IFK Helsinki de 2021 à 2025, ce qui lui avait permis de disputer la Coupe Spengler à Davos en 2022.



Formule 1: incertitudes sur le calendrier en avril Mohammed Ben Sulayem suit de près la situation au Moyen-Orient Image: KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC Mohammed Ben Sulayem a assuré que "la sécurité et le bien-être" des acteurs de la F1 dicteraient le calendrier des prochains Grands Prix. L'incertitude règne sur ceux prévus en avril au Moyen-Orient.

"Dans ce moment d'incertitude, nous espérons le calme et un retour rapide à la stabilité. Le dialogue et la protection des civils doivent rester la priorité", a déclaré Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

"Nous sommes en contact permanent avec nos clubs affiliés (à la FIA, NDLR), les promoteurs de championnats, les équipes et nos collègues sur le terrain, tout en suivant de près et en responsabilité les évolutions" du conflit, a ajouté l'ancien pilote de rallye émirati.

"La sécurité et le bien-être guideront nos décisions quant aux prochaines courses des Championnats du monde d'endurance et de Formule 1", a-t-il insisté. La saison d'endurance (WEC) doit débuter fin mars au Qatar.

Course assurée en Australie Pour le premier Grand Prix de F1 de la saison, dimanche en Australie, la guerre en Iran a provoqué de très nombreuses difficultés d'acheminement du personnel à Melbourne en raison de la fermeture d'espaces aériens entre l'Europe et l'Australie. Mais la course n'est pas menacée, a assuré son organisateur.

Les courses suivantes en Chine (13-15 mars) et au Japon (27-29 mars) ne sont pas non plus menacées. Celles de Bahreïn (10-12 avril) et d'Arabie saoudite (17-19 avril) sont par contre en suspens. Les deux pays ont été touchés par des frappes de représailles de Téhéran. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le conflit en Iran et dans la région pourrait durer plus longtemps qu'initialement prévu.



NBA: les Houston Rockets de Capela victorieux Clint Capela en action Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond En NBA, les Houston Rockets, avec Clint Capela (4 points), ont gagné 123-118 sur le parquet des Washington Wizards. L'helvético-canadien Kyshawn George a inscrit 16 points pour le club de la capitale.

Le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a pour sa part fêté un succès 114-101 avec les Los Angeles Clippers face aux Golden State Warriors. Le Suisse a marqué 11 points.



NHL: Lian Bichsel marque deux fois Une belle soir閑 pour Lian Bichsel Image: KEYSTONE/AP/LM OTERO Lian Bichsel s'est illustré lundi en NHL. Le défenseur suisse des Dallas Stars a marqué deux buts lors du succès 6-1 de son équipe sur la glace des Vancouver Canucks.

Pour son troisième match après une longue blessure, Bichsel a inscrit deux belles réussites sur le 2-1 et le 6-1. A chaque fois, il a placé le puck dans la lucarne grâce à des tirs aussi précis que puissants.

Les Nashville Predators ont fait une mauvaise opération dans la course aux play-off en s'inclinant 4-2 à domicile contre les Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a été crédité d'un assist, mais il était sur la glace lors des quatre buts encaissés par son équipe, dont le 3-2 marqué alors que les Predators évoluaient à cinq contre quatre.

