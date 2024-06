Stricker battu par Riedi +++ Coup double pour Magnus Cort Nielsen

Dominic Stricker (21 ans, ATP 143), brillant huitième de finaliste à l'US Open la saison dernière, n'avait plus joué depuis son abandon en demi-finale du Masters Next Gen. Ces derniers mois, le Bernois a pris le temps de soigner sa blessure au dos. Malgré cette défaite, son classement protégé lui assurera une présence dans le tableau principal de Wimbledon.

De retour sur les routes du World Tour, au même titre que le Belge Remco Evenepoel, Primoz Roglic a terminé deuxième, devant l'Américain Matteo Jorgenson. Le Slovène, qui veut retrouver confiance à quelques semaines du Tour de France, a ainsi grappillé six secondes de bonifications et en compte donc quatre de retard sur le nouveau leader danois.

A grands coups et à grands cris, la Bélarusse de 26 ans a démoli le jeu de Navarro qui l'avait pourtant battue en mars à Indian Wells: elle a réussi quatre breaks au total en ne laissant que dix points sur son propre service à son adversaire. "A Indian Wells, cela avait été un match dur, alors j'étais prête à me battre aujourd'hui, je m'étais préparée à une vraie bataille", a commenté Sabalenka qui n'a pas encore perdu le moindre set en quatre matches depuis le début du tournoi.

Cette annonce n'a rien de surprenant. Ocon était dans la tourmente depuis quelque temps, et son accrochage avec son coéquipier et compatriote Pierre Gasly au 1er tour du récent Grand Prix de Monaco n'a rien arrangé. La séparation a été actée d'un commun accord, selon Alpine.

Le technicien allemand a signé un contrat de deux ans avec Bochum, a indiqué ce club qui a maintenu in extremis sa place dans l'élite par le biais d'un barrage contre Fortuna Düsseldorf. Zeidler, qui fait jouer un football attractif et offensif, avait déjà plusieurs fois été courtisé par des clubs allemands. Il sera pour la première fois de sa carrière entraîneur principal en Bundesliga, après avoir été assistant de Ralf Rangnick à Hoffenheim de 2008 à 2011.

Dimanche, pour sa deuxième journée de compétition après vendredi, elle a marqué 59,300 points pour un total de 119,750 points, loin devant sa dauphine Skye Blakely (113,850). "Je ne pourrais pas être plus fière de la façon dont je concours à ce moment de l'année, en construisant ma confiance petit à petit et me présentant devant le public pour réussir ce que je fais à l'entraînement", a-t-elle ajouté.

"Aujourd'hui, le but était simplement de me sentir à l'aise et confiante avec ma gym, pour ensuite me présenter aux sélections et franchir cette nouvelle marche en direction de Paris", a déclaré Simone Biles sur la NBC après la compétition. Pour se qualifier aux JO (26 juillet au 11 août), la quadruple championne olympique devra passer par les "trials" prévus du 27 au 30 juin à Minneapolis.

Victorieux à cinq reprises de la Coupe Stanley entre 1984 et 1990 sous l’ère Wayne Gretzky, les Oilers n’avaient plus joué une finale depuis 2006. Elle débutera samedi avec l’avantage de la glace pour Edmonton. Revenus pratiquement de nulle part – ils étaient à 10 points de la barre à la fin novembre -, les Oilers auront l’occasion de redonner au Canada un titre qui lui échappe depuis 31 ans.

Auteur d’un but et d’un assist lors de la première période, Connor McDavid a été le grand artisan du succès des Oilers avec son gardien Stuart Skinner, auteur de 34 parades. Cette victoire est presque improbable dans la mesure où Edmonton n’a été crédité que de... 10 tirs sur l’ensemble de la partie.

Lobalu a géré le rythme de la course et il semblait bien parti pour s'imposer comme en 2022. Seulement dans la dernière ligne droite, Lobalu a été devancé de 19 centièmes par le Norvégien Narve Gilje Nordas.

Dans l'air depuis plusieurs semaines, cette nouvelle n'a rien de surprenante. Même s'il a offert au Servette FC un premier titre depuis vingt-trois ans et l'a emmené jusqu'en huitième de finale de la Conference League, le Zurichois ne pouvait pas masquer un certain étonnement devant la politique sportive du club. Le départ de Chris Bedia à Union Berlin lors des dernières heures du mercato de janvier l'avait ainsi ébranlé. Sans son buteur, il a très vite compris que les chances de rivaliser avec les Young Boys en championnat étaient pratiquement inexistantes.

Une huitième Coupe de Suisse pour le Servette FC

La joie des Servettiens après le dernier arrêt de Joël Mall. Image: Keystone/PETER SCHNEIDER

Cardiaques s’abstenir ! La 99e édtion de la finale de la Coupe de Suisse a souri au Servette FC au terme d’une séance de tirs au but bien improbable.

Les Grenat se sont, en effet, imposés 9-8 dans cette séance qui avait suivi 120 minutes de jeu sans but et sans grand relief. Joël Mall a détourné la... 24e frappe de ces tirs au but pour offrir à ses couleurs un 8e succès en Coupe de Suisse, le premier depuis 2001. L’Argovien avait relayé Jérémy Frick juste avant cette séance. Il a le temps de détourner une frappe splendide d’Ignacio Aliseida qui aurait pu donner la victoire aux Tessinois dans les prolongations.

Joël Mall le héros

Lors de cette séance qui restera dans l’histoire, Joël Mall aura paré trois des douze frappes adverses pour s’avancer comme le héros de cette finale et pour donner raison à son entraîneur René Weiler qui n'a pas hésité à tenter ce coup de poker audacieux. Il s’est, notamment, interposé sur les tirs de Renato Steffen et d’Albian Hajdari qui auraient donné cette Coupe de Suisse au FC Lugano s’ils avaient été transformés. Lugano a raté lors de cette séance trois balles de match, la première revenant au capitaine Jonathan Sabbatini qui n’a pas cadré.

Le round d’observation fut interminable. Trop bien en place, les deux équipes ont surtout cherché à défendre, à limiter les prises de risques pour ne laisser aucune ouverture à l’adversaire. Les Grenat ont eu des semblants d’occasions sur des erreurs d’Amir Saipi (15e) et de Hajdari. Les Tessinois devaient attendre la 43e et une frappe de Steffen pour se convaincre que la vie était aussi possible au-delà de la ligne médiane.

Le véto de Saipi

La physionomie de la rencontre demeurait la même après le repos. Un brin trop minimaliste, le FC Lugano laissait sans trop forcer l’ascendant au Servette FC. Ce calcul aurait pu être fatal sans une prouesse de Saipi sur une frappe de Dereck Kutesa à la 64e. L’international avait tenté sa "spéciale", une frappe enroulée au second poteau, que le portier tessinois déviait en corner magistralement.

Cette occasion en or devait agir comme un électrochoc pour le FC Lugano. Les Tessinois sortaient enfin de leur réserve pour semer à leur tour le danger devant la cage de Jérémy Frick avec une tentative d’Ignacio Aliseda après une action amenée par Streffen. On devait en rester là dans le temps réglementaire. Aucune des deux équipes n’en avait fait assez pour échapper aux prolongations. Après 120 minutes, le constat était identique. L'honnêteté commande de reconnaître que cette finale latine a été bien loin de tenir ses promesses. Avant qu'elle ne soit "sauvée" par la séance de tirs au but la plus renversante de l'année.