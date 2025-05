Victoire des Jets ++ Denver égalise à 3-3

L'UEFA critique Infantino, en retard au Congrès de la FIFA Gianni Infantino a été critiqué pour être arrivé en retard au Congrès de la FIFA Image: KEYSTONE/AP/Fernando Calistro L'UEFA a critiqué mercredi l'attitude de Gianni Infantino, arrivé en retard au 75e Congrès de la FIFA à Luque au Paraguay. Elle a dénoncé des changements "regrettables".

Le début du Congrès a été repoussé de deux heures, laissant le temps au président de la FIFA Gianni Infantino d'arriver en provenance du Moyen-Orient où il accompagnait Donald Trump. "Les changements de dernière minute des horaires du Congrès de la FIFA sont profondément regrettables", a écrit l'UEFA dans un communiqué.

"Changer le calendrier à la dernière minute pour ce qui semble simplement arranger des intérêts politiques privés ne rend aucun service au football et semble faire passer ses intérêts au second plan", a ajouté l'UEFA.

Plusieurs représentants européens, dont le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, ont protesté en quittant la salle une fois le Congrès lancé.

Infantino s'est excusé pour son retard, invoquant des problèmes d'avion, tout en insistant sur l'importance de sa présence ces jours-ci au Qatar, hôte du dernier Mondial, et en Arabie saoudite, qui organisera l'édition 2034. Le président de la FIFA accompagnait le président américain Donald Trump, en visite officielle, après s'être rendu à la Maison Blanche la semaine dernière.



Nouvelle tempête à la tête de la fédération brésilienne Ednaldo Rodrigues a été mis à l'écart de la présidence de la CBF sur une décision de justice Image: KEYSTONE/EPA EFE/ANDR� COELHO Quelques jours seulement après la nomination de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleçao, la Confédération brésilienne (CBF) a replongé dans la crise.

La justice a ordonné jeudi une nouvelle mise à l'écart de son président.

Un tribunal de Rio de Janeiro a déclaré "nul" et non avenu un accord qui avait maintenu à son poste Ednaldo Rodrigues, déjà écarté momentanément de ses fonctions fin 2023. La CBF ne s'est pas encore prononcée sur le sujet.

Cette décision, motivée par un soupçon de "falsification" d'une signature, sème encore plus le trouble dans le football brésilien, alors que les quintuples champions du monde affichent des résultats récents et un niveau de jeu indignes de leur rang.

"Incapacité mentale" Le juge Gabriel de Oliveira Zefiro, du Tribunal de justice de Rio, a ordonné "la mise à l'écart de la direction actuelle de la CBF" et chargé Fernando José Sarney, vice-président de la fédération, d'organiser une nouvelle élection "le plus rapidement possible", selon la décision judiciaire à laquelle l'AFP a eu accès.

Premier président noir de la CBF, Ednaldo Rodrigues, 71 ans, avait été réélu à l'unanimité le 24 mars. Il était le seul candidat lors de ce scrutin, l'ancien attaquant Ronaldo ayant abandonné la course quelques semaines plus tôt.

"Je déclare l'accord nul, en raison de l'incapacité mentale de l'un des signataires, Antonio Carlos Nunes de Lima, et de la possible falsification de sa signature", a justifié le magistrat.

"Certitude absolue" Peu avant que cette décision de justice ne soit rendue publique, Ednaldo Rodrigues a déclaré à la presse, à l'occasion du Congrès de la FIFA à Asuncion au Paraguay, avoir la "certitude absolue" que M. Nunes de Lima, un ex-président de la CBF, avait signé le document "en toute conviction".

Cet accord signé en janvier était censé mettre fin au contentieux sur la première élection de M. Rodrigues en mars 2022. En raison de ce contentieux, le président de la CBF avait été écarté de ses fonctions sur ordre judiciaire en décembre 2023. Mais à la faveur d'une décision de la Cour suprême, il avait retrouvé son poste quelques semaines plus tard, après des menaces de rétorsion de la FIFA pour ingérence.



Les Jets ne sont plus menés que 3-2 par les Stars La joie de Mark Scheifele (55), auteur du 1er des 4 buts marqués par les Jets jeudi Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Meilleure équipe de la saison régulière, Winnipeg peut toujours espérer se hisser en finale de la Conférence Ouest de NHL.

Les Jets de Nino Niederreiter se sont imposés 4-0 jeudi face aux Dallas Stars de Lian Bichsel, qui ne mènent plus que 3-2 dans la série.

Dos au mur, les Jets ont maîtrisé leur sujet dans ce match 5, même s'ils ont dû patienter jusqu'à la 27e minute pour ouvrir la marque et qu'ils n'ont inscrit le 2-0 qu'à la 43e. La franchise canadienne a ainsi cadré 22 tirs au cours des deux premières périodes, contre seulement 9 pour Dallas au cours des 40 premières minutes de jeu.

L'homme du match fut le centre canadien Mark Scheifele, auteur du premier but et crédité d'une mention d'assistance sur le 2-0 inscrit par l'ancien Biennois Nikolaj Ehlers. Ce dernier a scellé le score dans une cage vide à 45 secondes de la fin du temps réglementaire.

Les deux Suisses opposés dans cette série sont restés discrets. L'attaquant grison de Winnipeg Nino Niederreiter a été aligné durant 14'05, réussissant 6 charges pour un bilan neutre. Le défenseur soleurois de Dallas Lian Bichsel affiche lui aussi un bilan neutre, après avoir griffé la glace pendant 11'27.

Tête de série no 1 à l'Est, Washington a pour sa part été éliminé en cinq matches par Carolina. Les Capitals d'Alex Ovechkin se sont inclinés 3-1 jeudi à domicile face aux Carolina Hurricanes, qui disputeront leur deuxième finale de Conférence en trois ans face à Florida ou à Toronto.



Johnattan Vegas en tête du PGA Championship, les favoris à la peine Jhonattan Vegas est l'étonnant leader du PGA Championship après le 1er tour Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Le Vénézuélien Jhonattan Vegas a pris la tête du PGA Championship, deuxième Majeur de la saison, à l'issue de la première journée à Charlotte. Les favoris ont quant à eux souffert jeudi.

Vegas (40 ans, 70e mondial) a signé cinq birdies sur ses six derniers trous pour rendre une carte de 64, sept coups sous le par. Il devance de deux coups un duo composé de l'Américain Ryan Gerard et de l'Australien Cam Davis.

"C'est incroyable, on rêve de ces moments-là, on s'entraîne pour cela, tous les jours," a déclaré le Vénézuélien, qui n'a encore jamais intégré le top 20 final d'un tournoi majeur.

"Je m'entraîne pour être performant en priorité lors des Majeurs. Je vieillis, je deviens plus malin, je ne me mets pas trop de pression, ça a été mon approche aujourd'hui (jeudi)", a poursuivi l'homme fort de ce 1er tour.

Les trois favoris, tous regroupés dans la même partie, ont peiné: le no 1 mondial Scottie Scheffler s'en est le mieux sorti en 69 (20e), alors que le tenant Xander Schauffele a joué en 72 (60e) et que Rory McIlroy, vainqueur du récent Masters, a plongé en 74 (98e).



Denver égalise à 3-3 face à OKC Nikola Jokic et les Nuggets ont égalisé à 3-3 face à OKC Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Un 7e match sera nécessaire entre Denver et Oklahoma City au 2e tour des play-off de NBA. Les Nuggets ont égalisé à 3-3 dans la série en battant le Thunder 119-107 jeudi dans le Colorado.

Menacés d'élimination, les Nuggets ont forcé la décision grâce à un partiel de 10-0 qui leur a permis de mener 90-80 à 5''1 de la fin du troisième quart-temps. Mené de 12 longueurs (58-46) à 2'05 de la fin du deuxième quart, le champion 2023 avait recollé à 3 points à la pause (61-58) grâce à un "rush" final de 12-3.

Les Nuggets ont pu compter sur l'inattendu remplaçant Julian Strawther, redoutable au tir (3/4 derrière l'arc) et auteur de 15 points, au relais de l'inévitable Nikola Jokic (29 points, 14 rebonds, 8 passes décisives). Malade et incertain, Jamal Murray a quant à lui cumulé 25 points, 8 rebonds et 7 assists.

Shai Gilgeous-Alexander (32 points, 6 assists) n'a quant à lui pas reçu le soutien escompté dans le camp du Thunder, meilleure équipe de la saison régulière, qui vise sa première finale de Conférence depuis 2016. OKC, qui n'a perdu deux matches d'affilée qu'à deux reprises cette saison, jouera à domicile lors de l'acte VII dimanche.



La Norvège ne doit pas être un obstacle pour la Suisse Après avoir affronté les quatre meilleures équipes de son groupe au Mondial à Herning, la Suisse défie la Norvège vendredi (20h20). Tout autre résultat qu'une victoire en 60 minutes serait un échec.

Battus par les Kazakhes d'entrée de jeu (2-1), les Norvégiens ont choisi la voie la plus difficile. Surtout qu'ils se sont ensuite inclinés devant la Tchéquie (2-1), l'Allemagne (5-2) et les Etats-Unis (6-5 après prolongation). Après la Suisse, ils devront encore se frotter au Danemark et à la Hongrie pour très probablement sauver leur peau en première division.

Les joueurs de Patrick Fischer doivent garder à l'esprit que les Scandinaves ont perdu de peu contre les Tchèques et les Américains. Mais sous la direction du Zougois, il faut remonter à 2016 et son premier Mondial à Moscou pour trouver trace d'une défaite face aux Vikings (4-3 après prolongation). Depuis les Helvètes ont croisé à quatre reprises la route des Norvégiens au Championnat du monde. Le bilan? Quatre victoires avec à chaque fois trois buts d'écart.

Défenseur de 19 ans drafté au premier tour par Anaheim en 2024 (23e), Stian Solberg y est allé de son triplé face aux Américains alors qu'il est plutôt annoncé comme un joueur à caractère défensif. La Norvège possède également en Michael Brandsegg-Nygård un attaquant de 19 ans repêché par Detroit l'an dernier en 15e position.

Mais hormis ces quelques joueurs prometteurs, la majorité de l'effectif évolue entre le championnat de Norvège et la deuxième division suédoise. A la Suisse donc de poursuivre son excellent parcours après ses trois succès consécutifs, afin d'obtenir la meilleure place possible dans son groupe.



Mujinga Kambundji et Dominic Lobalu en piste au Qatar Mujinga Kambundji (sur 100 m) et Dominic Lobalu (5000 m) voudront tirer leur épingle du jeu vendredi à Doha, en Ligue de diamant. Ils n'étaient pas au mieux en avril et auront à coeur de se ressaisir.

Kambundji, championne du monde en salle sur 60 m, retrouvera au Qatar la légendaire Shelly-Ann Fraser-Pryce (38 ans), triple championne olympique. En tout début de saison à Xiamen (Chine), pour la 1re étape du circuit, la Bernoise avait pris le départ du 200 m affaiblie, après un voyage difficile (9e place).

Au Qatar, même s'il lui sera difficile d'imiter sa soeur cadette Ditaji qui s'était imposée à ce meeting en 2024 sur 100 m haies, elle tentera de se faire une place au milieu des Jamaïcaines.

Dominic Lobalu revient après une blessure à la cuisse qui l'avait contraint à renoncer au meeting du Grand Slam Track de Kingston et à abandonner au 10 km des Championnats d'Europe sur route en Belgique. Le champion d'Europe du 10'000 m se mesurera à l'armada éthiopienne. Enfin, le Grison William Reais, médaillé de bronze européen sur 200 m, s'alignera sur le demi-tour de piste, aux côtés notamment du champion olympique Letsile Tebogo (BOT).



Le Barça valide son 28e titre de champion Le FC Barcelone a validé son 28e titre de champion d'Espagne jeudi soir Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le FC Barcelone est mathématiquement assuré de décrocher son 28e titre de champion d'Espagne.

Vainqueur 2-0 de l'Espanyol Barcelone jeudi soir, le Barça ne peut plus être dépassé par son éternel rival, le Real Madrid, 2e avec sept longueurs de retard à deux journées de la fin.

Une réussite du prodige Lamine Yamal, auteur d'une nouvelle splendide frappe enroulée du pied gauche à la 53e minute, a mis les Blaugrana sur orbite dans ce derby catalan. Fermin Lopez a scellé le score à la 95e, sur un service de Yamal, un quart d'heure après l'expulsion du défenseur de l'Espanyol Leandro Cabrera.

Barcelone s'est montré impressionnant cette saison, et son sacre revêt une importance particulière après des années difficiles sur le plan financier. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur Hansi Flick, les Catalans ont non seulement fait preuve d'efficacité, mais ils ont aussi à nouveau assuré le spectacle grâce notamment à leurs deux ailiers Raphinha et Yamal.

Jusqu'à l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, Hansi Flick pouvait même rêver d'un deuxième triplé après celui réalisé avec le Bayern Munich en 2020. Mais ce doublé Championnat/Coupe du Roi reste remarquable. D'autant plus que le Real Madrid a été mis en échec quatre fois cette saison (deux en championnat, une en Supercoupe et une en finale de Coupe). En encaissant au total 16 buts.



Servette et YB gagnent à domicile La joie des joueurs de Servette, qui sont assurés d'être Européens la saison prochaine Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Statu quo dans la lutte pour la 2e place du championnat de Super League. Vainqueur 4-1 de Lugano, Servette conserve 2 points d'avance sur Young Boys qui a pour sa part battu Lucerne in extremis 2-1.

Le Servette FC a décroché un succès mérité et peut-être bien décisif au Stade de Genève. Mais les Grenat ont souffert en deuxième mi-temps, avant que leur joker de luxe Dereck Kutesa ne transforme en deux temps un penalty obtenu par Guillemenot à la 84e minute pour le 3-1. Miroslav Stevanovic a salé l'addition à la 90e.

Le portier genevois Joël Mall s'était fait l'auteur d'une parade décisive à la 76e, au prix d'un superbe réflexe sur un tir dévié de Cimignani. Le jeune Keyan Varela (19 ans) avait permis à son équipe de mener 2-1, après que les deux équipes s'étaient échangé des politesses dans le premier quart d'heure avec deux autogoals.

Si Servette est désormais assuré d'évoluer sur la scène européenne, Young Boys peut toujours croire en une place dans les qualifications de la prochaine Ligue des champions. Mais il s'en est fallu de peu pour que la troupe de Giorgio Contini ne perde ses illusions: Cédric Itten a inscrit le 2-1 à la 91e, d'un tir précis.

Lausanne toujours dans le coup Les résultats de cette soirée font par ailleurs les affaires de Lausanne-Sport. Sixième de ce Championship Group, la troupe de Ludovic Magnin n'accuse toujours qu'une seule longueur de retard sur Lucerne (4e) et sur Lugano (5e). Tout se jouera lors des deux dernières journées.

Lausanne accueillera Lugano dimanche avant de se déplacer sur la pelouse de Servette le 24 mai. Lugano terminera son pensum en recevant YB, alors que Lucerne se frottera à Servette dimanche avant un déplacement chez le champion Bâle. Un FCB qui jouera les arbitres puisqu'il se rendra à Berne dimanche.



Un programme réduit à deux jours à Philadelphia Le Grand Slam Track cr Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Le nouveau circuit de meetings Grand Slam Track réduit la durée de sa prochaine compétition à Philadelphie à deux jours, au lieu de trois. Deux courses sont supprimées, ont précisé les organisateurs.

Après deux compétitions à Kingston en avril puis Miami début mai, Grand Slam Track s'installe à Philadelphie les 31 mai et 1er juin, en supprimant le vendredi 30 mai pour condenser son programme sur le week-end.

"Nous avons toujours dit que nous voulons écouter les fans, les athlètes et les entraîneurs (...) nous voulons être la ligue la plus flexible, adaptable et dédiée aux fans dans le monde du sport, et nous pensons que ces changements vont améliorer l'expérience Grand Slam Track pour tous", explique le créateur Michael Johnson, ex-légende de la piste, dans un communiqué.

Grand Slam Track propose à douze groupes de huit athlètes deux courses, pour un classement cumulé qui offre notamment 100'000 dollars au vainqueur, la compétition ayant pour ambition de dépoussiérer l'athlétisme. Les groupes "longue distance" hommes et femmes ne disputeront plus qu'une seule course, un 3000 m, pour une prime réduite à 50'000 dollars.

L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, l'une des têtes d'affiche de la compétition double championne olympique du 400 m haies, a décidé d'intégrer le groupe des "haies hautes" à Philadelphie, et s'alignera donc sur un 100 m haies et un 100 m. Elle aura notamment pour adversaire la Bernoise Ditaji Kambundji, première représentante de l'athlétisme suisse à être invitée sur le Grand Slam Track.



Quatre à la suite pour Andrighetto, Hischier se blesse Patrick Fischer espère récupérer rapidement Nico Hischier Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse n'a pas tremblé face à l'Allemagne jeudi pour son quatrième match du Mondial à Herning. Un succès 5-1 qui porte la patte de Sven Andrighetto, auteur d'un quadruplé.

On ne parlera pas (encore?) de victoire à la Pyrrhus, la véritable nature de la blessure de Nico Hischier n'étant pas connue. Mais il serait vraiment dommage pour la sélection de Patrick Fischer que son capitaine haut-valaisan soit absent pour plus d'une semaine.

Visiblement touché au genou lors du premier tiers, Hischier a rejoint le vestiaire. Aperçu en habits de ville comme les joueurs surnuméraires, le centre des New Jersey Devils boîtait légèrement, sans béquilles, à l'issue du match.

Interrogé au sujet de son capitaine, Patrick Fischer a tenu un discours attendu, à savoir qu'il faudrait voir comment le joueur se sentirait vendredi et qu'une décision quant à sa participation à la rencontre face à la Norvège serait prise à ce moment-là.

Avec aussi des matches contre la Hongrie dimanche et le Kazakhstan mardi, on peut imaginer que le Haut-Valaisan a du temps pour se remettre afin d'être opérationnel pour les quarts de finale. A condition que sa blessure ne soit pas trop grave.

Quatre buts, une rareté Toujours est-il que dans ces circonstances, c'est Sven Andrighetto qui a brillé de mille feux. L'ailier des Zurich Lions y est allé de son quadruplé pour aider la Suisse à l'emporter. Alors que l'on imaginait que le 2-0 avait été inscrit par Timo Meier d'une habile déviation, l'Appenzellois a reconnu qu'il n'avait pas touché le puck sur la passe d'Andrighetto. Les trois autres réussites du numéro 85 de l'équipe de Suisse ne souffrent en revanche aucune discussion avec trois tirs aussi précis que puissants.

Ce quadruplé revêt un aspect historique puisqu'aucun Suisse n'avait réussi pareil exploit dans un Championnat du monde du groupe A dans l'ère moderne, soit depuis 1977, selon les livres de records de l'IIHF. A noter que le Finlandais Eeli Tolvanan a également signé un quadruplé jeudi, alors qu'il fallait remonter à 1994 pour trouver trace d'un tel exploit au Mondial (Magnus Svensson). Pour l'anecdote, le record du nombre de buts dans un match pour un Suisse est de 8 par Uli Poltera en 1950 contre la Belgique.

"C'est vraiment spécial" "Est-ce que j'ai déjà marqué quatre buts dans un match ?", s'est interrogé le héros du soir en zone mixte. "Peut-être en pee-wee, mais définitivement pas au niveau professionnel. C'est vraiment spécial. Ca n'arrive pas souvent, mais je suis très content que cela ait pu aider l'équipe. C'était vraiment essentiel pour nous. Ceci dit, on ne doit pas s'arrêter et continuer."

L'ancien attaquant de Montréal et de Colorado a tenu à remercier son coéquipier Denis Malgin, auteur quant à lui de quatre assists. "On joue ensemble depuis un bout de temps et on se connaît super bien, ça aide beaucoup, note-t-il. C'est un créateur qui sait trouver des lignes de passe, il a de très nombreuses qualités."

A noter que Patrick Fischer a été questionné sur l'hypothétique arrivée de Nino Niederreiter, mené 3-1 avec Winnipeg par Dallas en demi-finale de Conférence en NHL. Le sélectionneur ne ferme pas la porte, mais précise que l'attaquant est toujours engagé. "S'il était éliminé, nous en discuterions avec le staff", a-t-il conclu.



La Suisse donne la leçon aux Allemands Attaquant du LHC, Dominik Kahun est l'un des fers de lance de l'équipe d'Allemagne qui affrontera la Suisse jeudi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Auteurs d'un tiers médian de feu, la Suisse a dominé l'Allemagne jeudi lors du Mondial à Herning. Les joueurs de Patrick Fischer l'ont emporté 5-1 pour signer un troisième succès en quatre matches.

Les quarts de finale se rapprochent pour la sélection nationale. Un succès contre les Norvégiens vendredi soir et elle pourra valider son ticket. Mais pour en arriver à ce stade, il a fallu prendre le meilleur sur des Allemands jusqu'ici invaincus, et Fiala ses coéquipiers ont rempli cette mission avec un certain brio.

Hischier sort sur blessure Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, a écrit Lamartine. Pour les Suisses, ce fut plutôt un être vous manque et tout est décuplé. Touché au premier tiers, Nico Hischier n'est plus réapparu par la suite. Pourtant, dès la 21e minute, la dynamique a totalement changé.

Car avant cela et même si ce sont les Suisses qui se sont procuré la première occasion par Meier, ce sont ensuite les Allemands qui se sont montrés les plus dangereux. Et sans un Genoni à son affaire, les joueurs de Patrick Fischer auraient rejoint le vestiaire à la première pause avec un ou deux buts à rattraper. Les Suisses ont laissé les Allemands être très agressifs.

Andrighetto intenable Le verrou a sauté à la 25e de la canne de Damien Riat, buteur pour la quatrième fois en autant de rencontres. Et 84 secondes plus tard, c'est Timo Meier qui a débloqué son compteur sur une passe d'Andrighetto. L'ailier des Zurich Lions a été décisif dans ce match puisque c'est lui qui a inscrit les deux réussites suivantes (34e et 35e) avec à chaque fois un homme de plus sur la glace. Et au milieu de tout ça, il y a encore eu un but de Fora annulé pour un hors-jeu!

Disposant d'une arme de destruction massive, Andrighetto a parachevé son oeuvre par un hat-trick à la 49e d'un tir ultra précis. Les officiels ont par la suite donné le deuxième but au Zurichois, alors que Meier semble bien toucher le puck si l'on en croit les ralentis. Si son quadruplé est confirmé, ce serait une première pour un joueur suisse depuis un bon bout de temps.

Le seul regret pour la Suisse, c'est de ne pas avoir pu offrir son onzième blanchissage à Genoni dans un Mondial. Il a manqué 1'35 au gardien zougois pour enchaîner deux matches sans encaisser de but. Mais ce n'est qu'un détail.

La Suisse va maintenant terminer la phase de poule avec trois adversaires plus "faciles". A commencer vendredi soir par la Norvège. Avec un seul point au compteur, les Scandinaves déçoivent un peu, mais ils ont récolté leur unique point face aux Etats-Unis dans une défaite 6-5 après prolongation. Alors méfiance.



Le réveil des Finlandais, qui écrasent la Slovénie 9-1 Tolvanen (à gauche) et Teravainen ont cumulé 10 points face à la Slovénie Image: KEYSTONE/AP/Anders Wiklund En difficulté dans ses trois premiers matches, la Finlande a sonné la révolte jeudi à Stockholm dans le groupe A du championnat du monde. Les joueurs d'Antti Pennanen ont écrasé la Slovénie 9-1.

C'est le défenseur Mikko Lehtonen, récemment sacré champion de Suisse avec les Zurich Lions, qui a montré la voie à suivre en signant un doublé (3e 1-0, 8e 2-0). Un autre défenseur de National League, Vili Saarijärvi (GSHC), a inscrit le 3-0 dès la 12e minute pour classer l'affaire.

Mais ce sont deux attaquants évoluant en NHL qui se sont tout particulièrement illustrés jeudi en fin d'après-midi. Teuvo Teravainen (Chicago Blackhawks) a été crédité de pas moins de 6 passes décisives (!), alors que son partenaire de la première ligne Eeli Tolvanen (Seattle Kraken) a inscrit un quadruplé.

Cette victoire est la troisième en quatre matches disputés dans ce Mondial par la Finlande, qui devrait se qualifier sans difficulté pour les quarts de finale. Mais les Finlandais n'avaient jusqu'ici guère convaincu, avec deux succès étriqués face à l'Autriche (2-1) et surtout face à la France (4-3 après prolongation).



Kaden Groves remporte une 6e étape agitée Kaden Groves a remporté une 6e étape agitée jeudi sur le Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Kaden Groves (Alpecin) a remporté au sprint la 6e étape du Tour d'Italie jeudi à Naples.

Cette étape a été marquée par une grosse chute collective qui a contraint plusieurs coureurs, dont Jai Hindley, à l'abandon. Mads Pedersen conserve le maillot rose de leader à la veille de la première arrivée au sommet.

Groves s'est imposé largement lors d'un sprint massif devant le Belge Milan Fretin (Cofidis) et le Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Il remporte sa deuxième victoire sur le Giro après celle décrochée en 2023.

L'étape a été marquée par une importante chute intervenue à environ 70 kilomètres de l'arrivée. Sur des routes rendue très glissantes par la pluie, de nombreux coureurs sont tombés, dont l'Equatorien Richard Carapaz, vainqueur du Giro en 2019, ou le Britannique Adam Yates.

L'Australien Jai Hindley a été l'un des plus durement touchés. Le principal lieutenant de Primoz Roglic chez Red Bull Bora et vainqueur lui-même du Giro en 2022 est resté assis pendant de longues minutes sur le trottoir avant de monter dans une ambulance.

Deux autres coureurs, l'Allemand Juri Hollmann, coéquipier de Kaden Groves chez Alpecin, et le Néo-Zélandais Dion Smith ont également quitté la course, le premier avec une suspicion de fracture à un bras.

Neutralisation Après cette chute, la course a été neutralisée pendant une vingtaine de kilomètres. Les organisateurs ont ensuite annoncé que tous les coureurs allaient être classés dans le même temps et qu'il n'y aurait pas de bonifications attribuées à l'arrivée.

Les coureurs ont alors redoublé de prudence sur une chaussée toujours mouillée, et Mads Pedersen a profité du gel des classements pour se relever à plus de 20 km de l'arrivée.

Le final a été marqué par l'irruption dangereuse d'un spectateur sur la route et l'accélération de Wout Van Aert dans le dernier kilomètre. Mais le Belge, décevant jusque-là, a une nouvelle fois été trop juste, tout comme son coéquipier chez Visma, le sprinter Olav Kooij.

Place aux Apennins Vendredi, les leaders pour le classement général devraient se dévoiler lors d'une septième étape comptant 3500 mètres de dénivelé positif dans les Apennins et qui arrivera à Tagliacozzo après une montée de 11,9 km, dont les quatre derniers à plus de 10% de moyenne.