Yakin veut s'inspirer de Kimmich +++ Antonelli et de Russell en 1re ligne

Championnat du monde: Les Suisses réussissent la passe de trois Marco Hösli et ses coéquipiers ont enchaîné une 3e victoire en autant de rencontres au Championnat du monde. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'équipe de Suisse emmenée par le skip Marco Hösli poursuit sa série de succès au Championnat du monde aux États-Unis. Le CC Glaris a remporté sa 3e victoire en trois matches contre le Japon 8-3.

Face aux Japonais, eux aussi invaincus jusqu’alors, le score était de 3-3 après cinq ends à Ogden, dans l’Utah. Le quatuor glaronnais composé de Justin Hausheer, Simon Gloor, du skip Marco Hösli et de Philipp Hösli a attendu le 8e end pour voler leur première pierre du match et prendre l’avantage 5-3. Lors de la manche suivante, le skip japonais Riku Yanagisawa a manqué sa dernière pierre, ce qui a permis aux Helvètes de réaliser un coup de trois et de pousser leurs adversaires à l'abandon.

Au classement, la Suisse partage la première place avec la Suède, qui a également remporté ses trois premières rencontres. Toutes les autres nations ont déjà essuyé au moins une défaite. Elle disputera son prochain match dimanche soir contre la République tchèque (22h00, heure suisse).



Pour Zakaria, Yakin veut s'inspirer de Kimmich et Valverde Denis Zakaria a été testé comme latéral droit vendredi contre l'Allemagne (défaite 4-3). Murat Yakin semble vouloir faire du Genevois le Joshua Kimmich de l'équipe de Suisse.

On le sait, "Zak", milieu défensif de formation, est barré par le duo incontesté et incontestable Xhaka - Freuler dans l'entrejeu helvétique. Le second a d'ailleurs encore été impérial au Parc Saint-Jacques: ses récupérations ont été à l'origine des deux premiers buts suisses.

Avec Michel Aebischer, Ardon Jashari, Djibril Sow et même Johan Manzambi, le sélectionneur dispose d'un riche vivier dans l'axe. Comment y intégrer Denis Zakaria, capitaine de l'AS Monaco et l'un des meilleurs joueurs du Championnat de France, est un casse-tête auquel est confronté Yakin depuis bientôt deux ans.

Il a remplacé Widmer Après s'être carrément excusé de le laisser sur le banc lors des qualifications pour la Coupe du monde, l'entraîneur bâlois semble désormais décidé à trouver un moyen de faire cohabiter ses meilleurs joueurs sur le rectangle vert. "Si on a un surplus de milieux centraux, alors on essaie de trouver des positions et des systèmes qui fonctionnent", a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse d'après-match vendredi soir.

L'une des solutions avancées était d'introduire Denis Zakaria dans une défense à trois, le Genevois ayant récemment été replacé avec succès dans ce rôle à Monaco. Ce système qui a permis à la Suisse de rallier les quarts de finale de l'Euro 2024 a toutefois été troqué contre une ligne de quatre fiable et solide en 2025.

C'est pourquoi Yakin Murat a décidé de faire entrer Zakaria à la place de l'arrière droit titulaire Silvan Widmer à la mi-temps vendredi. Un choix qui a surpris, le joueur formé à Servette semblant chercher le bon positionnement avant d'être finalement replacé dans une charnière à trois pour la fin du match.

"Denis est entré dans une phase difficile où nous étions sous pression", a souligné le sélectionneur. "Il a montré ses qualités offensives, mais défensivement il doit encore s'habituer à ce poste qui n'est pas le sien. J'en suis bien conscient."

Projet relancé mardi ? L'expérience n'a pas vraiment été concluante, même si les nombreux changements suisses (dix au total) ont quelque peu faussé la seconde période, lors de laquelle l'Allemagne a naturellement pris l'ascendant. Mais Yakin a assuré que le projet "Zakaria arrière droit" n'était "pas du tout enterré".

Pour justifier son intuition, "Muri" a invoqué les reconversions réussies par des grands noms du football européen. "Joshua Kimmich joue au milieu et à droite de la défense au Bayern Munich et avec l'Allemagne. Federico Valverde, milieu central au Real Madrid, a joué latéral droit pendant une saison. Il est maintenant milieu droit et marque des triplés (réd: contre Manchester City en Ligue des champions)", a énuméré Yakin.

Le sélectionneur pourrait aussi voir en Zakaria un "inverted full-back", un latéral censé rentrer au coeur du jeu en phase de possession pour amener le surnombre. "Denis possède un dynamisme incroyable. C'est un joueur créatif, qui a le sens du timing et une supériorité stratégique", a souligné son entraîneur.

Quoiqu'en pense le Genevois aux 62 sélections, il ne serait pas surprenant de voir l'expérience reconduite mardi à Oslo, où la Suisse défiera la Norvège (18h00). Comme il l'a répété, Murat Yakin veut profiter de ces matches amicaux pour faire des tests avant la Coupe du monde: "Nous allons encore essayer de le positionner de manière à ce qu'il puisse, lui aussi, aider l'équipe."



GP du Japon: Les Mercedes d'Antonelli et de Russell en 1re ligne Les Mercedes ont confirmé samedi leur ultra domination en Formule 1. Kimi Antonelli partira en pole position pour le Grand Prix du Japon dimanche.

L'Italien partagera la première ligne sur la grille avec son coéquipier britannique George Russell, actuel leader du Championnat du monde. C'est la second fois consécutive que le prodige de 19 ans partira en première position, après avoir été au GP de Chine il y a 15 jours le plus jeune "poleman" de l'histoire de la F1.

Pour la troisième manche du Championnat du monde de F1, dont la nouvelle réglementation des moteurs et des châssis divise les pilotes, Antonelli et Russell trôneront en première ligne du très exigeant circuit de Suzuka. L'Italien a devancé son coéquipier de 298 millièmes en qualifications.

Derrière, l'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), qui n'a pas encore fait un tour de Grand Prix en 2026 après ses abandons en Australie et en Chine, partira troisième et le Monégasque Charles Leclerc, dont la Ferrari est capable de prendre des départs plus rapides que la concurrence, s'élancera à ses côtés, en quatrième position.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, qui ne cesse de pester depuis des mois contre sa Red Bull et son moteur hybride à moitié thermique et électrique, a été éliminé dès la seconde partie des qualifications. Il a hurlé dans sa radio que la voiture était "pour lui inconduisible".

Chez McLaren, à la peine depuis le début de saison, le champion du monde en titre Lando Norris a quant à lui réalisé le 5e temps et partira au côté de son compatriote Lewis Hamilton (Ferrari).



National League: Fribourg s'incline et se retrouve dos au mur Fribourg-Gottéron a manqué la passe de trois face aux Lakers. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Fribourg Gottéron s'est incliné 2-1 à domicile face à Rapperswil en quarts de finale des play-off. Les Dragons sont menés 3-2 dans la série et n'ont plus droit à l'erreur.

Julien Sprunger et Cie n'ont pas réussi à enchaîner la passe de trois, après deux succès de rang. Ils sont désormais condamnés à vaincre Rappi lors des deux prochaines rencontres.

Après avoir concédé l'ouverture du score à la 9e par Victor Rask, les Dragons ont égalisé en supériorité numérique à la 19e par Lucas Wallmark. En deuxième période, Reto Berra s'est montré décisif dans les buts fribourgeois, notamment face à Valentin Hofer à la 24e et Dominic Lammer à la 37e. Son homologue Melvin Nyffeler a lui aussi remporté un important duel face à l'attaquant de Gottéron Jeremi Gerber six minutes plus tard.

Les hommes de Roger Rönnberg ont dû tenir quatre minutes en infériorité numérique après une double pénalité contre Samuel Walser trente secondes avant la fin du tiers médian. Mais ils ont concédé le 2-1 décisif dans la foulée par Jonas Taibel à la 45e.

Davos qualifié pour les demi-finales De son côté, Davos s'est imposé à domicile 4-1 face à Zoug. Les Taureaux n'ont pas réussi à emmener le leader de la saison régulière vers une rencontre supplémentaire et s'inclinent 4-1 dans la série.

Surpris par Sven Senteler à 4 contre 5 après 16 minutes, Davos a répliqué en powerplay dès le retour des vestiaires à la 22e par l'incontournable Matej Stransky, qui signe son troisième but dans cette série. Les Grisons, qui s'étaient inclinés à Zoug lors de l'acte IV, ont réussi à prendre l'avantage à la 39e grâce à Tino Kessler. Adam Tambellini a validé le succès du HCD en inscrivant un doublé (48e/59e).



Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri Alex Formenton a délivré Ambri, qui n'est plus qu'à une victoire du maintien. Image: KEYSTONE/ANDREA BRANCA Ajoie s'est incliné 3-2 face à Ambri Piotta dans le play-out de National League. Menés 3-0 dans la série, les hommes de Greg Ireland sont dos au mur.

Les Tessinois ont parfaitement entamé la rencontre grâce aux réalisations de Tommaso De Luca à 5 contre 4 à la 8e puis par Michael Joly quatre minutes plus tard. Mené 2-0, Ajoie a pu compter sur Yonas Berthoud pour réagir à la 13e et réduire le score. Après une deuxième période sans influence sur le tableau d'affichage, Julius Nattinen a relancé les Vouivres en égalisant à la 46e. Mais Alex Formenton a inscrit le but de la victoire pour Ambri à la 56e.

Les Jurassiens ont une dernière chance de se relancer mardi à Porrentruy. Mais les biancoblu ont désormais leur destin en main, et peuvent assurer le maintien dès l'acte IV.



WTA 1000 de Miami: victoire d'Aryna Sabalenka Aryna Sabalenka: un troisième titre en 2026 Image: KEYSTONE/EPA La Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 1) a remporté le tournoi WTA 1000 de Miami. Tenante du titre, elle a battu en finale l'Américaine Coco Gauff (WTA 4) en trois sets, 6-2 4-6 6-3, et 2h09.

La numéro 1 mondiale a ainsi fêté un deuxième succès consécutif deux semaines après avoir gagné à Indian Wells. Ce trophée est son troisième de l'année. Sabalenka devient la cinquième joueuse de l'histoire à réaliser le "Sunshine Double" après Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) et Iga Swiatek (2022).

La Bélarusse de 27 ans n'a perdu qu'un seul de ses 24 matches cette année, la finale de l'Open d'Australie contre la Kazakhe Elena Rybakina. Elle a pris sa revanche contre cette dernière en finale à Indian Wells, puis en demi-finale à Miami.

Sabalenka a été supérieure durant la majorité de la partie samedi, subissant simplement un regain de confiance de Gauff. Celle-ci s'est emparée de la deuxième manche sur l'une des deux balles de break qu'elle a pu s'offrir durant tout le match.

Mais l'Américaine de 22 ans s'est montrée trop inconstante sur sa mise en jeu (7 double fautes, 67% de premiers services) pour inquiéter son adversaire. Gauff va toutefois grimper à la 3e place du classement mondial lundi, devant Iga Swiatek.



MotoGP: Jorge Martin s'impose et prend la tête du championnat Jorge Martin, vainqueur et nouveau leader du championnat MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/DUSTIN SAFRANEK L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté le sprint MotoGP du Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Il est devenu le troisième pilote différent à s'imposer dans ce format en trois courses.

Martin a pris la tête dans le 10e et dernier tour, en effectuant un dépassement musclé sur l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui menait depuis le deuxième virage. Le podium a été complété par l'Espagnol Pedro Acosta (KTM).

Martin, champion du monde 2024, n'avait plus gagné de sprint depuis 511 jours! Après son titre, il a subi pas moins de 27 fractures dans plusieurs chutes. Il est d'ailleurs aussi tombé... durant le tour d'honneur.

Leader du championnat après avoir gagné les deux premiers Grands Prix de la saison, l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) est parti à la faute au 8e des 10 tours. Il perd ainsi sa place en tête au profit de son coéquipier Martin, qui compte un point de plus que lui.

Deux autres des favoris sont allés à terre durant le 1er tour: Marc Marquez (Ducati) a tenté un dépassement kamikaze sur le poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR 46), ruinant ainsi leurs chances. Le champion du monde espagnol pourrait bien être pénalisé pour la course dominicale, car il a semblé responsable de l'accrochage.



Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse Neuchâtel UC a conquis une quatrième Coupe de Suisse consécutive Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Neuchâtel UC a comme prévu remporté la Coupe de Suisse pour la quatrième fois de suite. A Winterthour, les championnes de Suisse ont battu Aarau, formation de LNB, 3-0 (25-19 25-19 25-21).

Les Neuchâteloises n'ont pas vraiment été mises en danger par leurs adversaires, déjà fort heureuses de s'être hissées en finale. Mais les Argoviennes ont quand même livré une résistance méritoire.

La différence de niveau était toutefois trop importante pour qu'une surprise puisse se produire. Même avec pas mal de déchet au service notamment, le NUC a conquis la cinquième Coupe de Suisse de son histoire: un succès idéal avant d'affronter Kanti Schaffhouse en finale des play-off dès le lundi de Pâques.

Chez les messieurs, Amriswil s'est imposé en battant Näfels 3-1 (25-17 21-25 25-18 25-20) en finale. C'est le dixième succès du club thurgovien dans cette épreuve et le troisième consécutif.

Le champion de Suisse en titre a fait fort lors du quatrième set. Mené 16-10, Amriswil a réussi un spectaculaire retournement de situation pour empocher le trophée et s'éviter une cinquième manche. Les deux équipes se retrouveront dès samedi prochain en finale des play-off.



Mondiaux: Lukas Britschgi confirme son top 10, Malinin sacré Lukas Britschgi a réalisé sa meilleure performance de la saison à Prague. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le Suisse Lukas Britschgi s'est classé 9e du concours individuel aux Championnats du monde de patinage artistique à Prague. Ilia Malinin a conservé son titre sans trembler au terme du programme libre.

Neuvième à l'issue du programme court, Lukas Britschgi s'est maintenu dans le top 10 en Tchéquie grâce à sa meilleure performance de la saison. Au terme de cette 2e partie de concours, le Suisse, champion d'Europe en 2025, a obtenu avec 251,90 points malgré une chute lors d'une tentative de triple axel.

Il termine à 36,64 unités de la 3e marche de podium occupée par le Japonais Shun Sato (288,54). Déchu de sa couronne continentale en janvier, le Schaffhousois de 28 ans tient enfin un résultat probant cette saison après une décevante 14e place aux JO de Milan. Britschgi reste cependant loin de son meilleur niveau, lui qui était parvenu à atteindre 274,09 points lors des Championnats du monde de 2024.

3e titre pour Malinin Egalement frustré après avoir manqué un titre olympique qui lui tendait les bras en Italie, le prodige Ilia Malinin s'est rassuré en cueillant un troisième titre mondial d'affilée. Déjà largement en tête après le programme court, l'Américain de 21 ans a fait étalage de son talent lors du libre pour conclure avec 329,40 points.

Il devance son poursuivant Yuma Kagyiama de 22,73 unités, qui termine au 2e rang des Mondiaux pour la 4e fois. Malinin a cependant échoué à améliorer son meilleur score de 333,81 points, établi en novembre 2025.



Sarah Hoefflin s'impose à Silvaplana Sarah Hoefflin a mis fin à 6 années de disette en s'imposant à Silvaplana Image: KEYSTONE/MAYK WENDT La finale de la Coupe du monde de slopestyle a souri aux Suissesses, malgré l'absence de Mathilde Gremaud. C'est une autre championne olympique, Sarah Hoefflin, qui a triomphé samedi à Silvaplana.

Sacrée dans la discipline aux JO en 2018 devant Mathilde Gremaud, Sarah Hoefflin s'est imposée grâce aux 80,07 points obtenus sur son premier "run". La Genevoise de 35 ans a ainsi décroché son quatrième succès sur le front de la Coupe du monde, mais le premier depuis janvier 2020, et son premier top 3 depuis décembre 2024.

La Grisonne Giulia Tanno complète la bonne performance d'ensemble helvétique avec un 3e rang, pour son deuxième podium consécutif après sa 3e place à Tignes huit jours plus tôt. Chez les messieurs, le meilleur Suisse sur la neige grisonne fut Gian Andri Bolinger (5e). La victoire est revenue au favori norvégien, le champion olympique 2026 de la spécialité Birk Ruud.



Antonelli partira en pole position à Suzuka Kimi Antonelli a signé samedi sa 2e pole consécutive Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Kimi Antonelli (Mercedes) partira en première position du GP de F1 du Japon, pour la seconde fois consécutive. L'Italien était devenu en Chine il y a 15 jours le plus jeune "poleman" de l'histoire.

Sur le circuit très exigeant de Suzuka, le prodige de 19 ans s'est montré samedi le plus rapide lors des qualifications. Il a devancé de 0''298 son coéquipier britannique George Russell, actuel leader du Championnat du monde.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a réalisé le 3e temps en Q3, à 0''354. Il partagera la deuxième ligne avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 4e à 0''627. Le tenant du titre, le Britannique Lando Norris (McLaren), figurera en 5e position sur la grille de départ dimanche (à 7h heure suisse).



Houston s'impose à Memphis Clint Capela (30) et les Rockets ont maté Memphis vendredi Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Après deux défaites consécutives, Houston a renoué avec la victoire vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela se sont imposés 119-109 à Memphis.

L'intérieur genevois a passé quelque 15 minutes sur le parquet, un temps de jeu supérieur à ses dernières sorties. Mais il est resté discret, cumulant 2 points, 5 rebonds et 2 contres face aux Grizzlies pour un différentiel de +9.

Emmenés par Kevin Durant (25 points, 10 assists), les Rockets ont forcé la décision dans le dernier quart-temps grâce à un partiel de 14-3 qui leur a permis de faire passer le score de 96-93 à 110-96. Ils ont ensuite parfaitement géré les dernières 4'19 de jeu.

Cette victoire permet à Houston (44 victoires-29 défaites) de se relancer dans la lutte pour la 3e place de la Conférence Ouest. Actuellement 6es, les Rockets ont Minnesota (5e, 45-28) ainsi que Denver (47-28) et les Lakers (48-26) toujours dans le viseur. Et ils comptent quatre succès de plus que Pheonix, 7e à l'Ouest.



NL: Genève s'est contenté de "jouer un peu mieux" pour gagner Pour l'entraîneur de Genève-Servette Ville Peltonen, il n'y avait pas lieu de faire de gros changements après les défaites concédées lundi et mercredi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI En difficulté offensivement en ce début de play-off, Genève-Servette a marqué 4 fois pour l'emporter face au LHC vendredi. Comme l'a souligné Ville Peltonen, il a suffi de "jouer un peu mieux".

Les Aigles ont pu prendre le match à leur compte rapidement en ouvrant la marque d'entrée de jeu, bien aidés par le Lausannois Aurélien Marti qui s'est illustré en écopant une pénalité après 54 secondes. Un fait de jeu qui a lancé la rencontre des Genevois, qui n'ont pas changé grand chose de l'aveu même de Peltonen. "C'est un match similaire à ceux qu'on a joué avant dans cette série. Le scénario de la rencontre a tourné en notre faveur cette fois", a résumé le technicien finlandais après la victoire 4-2 des siens en terre vaudoise.

"Pas lieu de procéder à de gros changements" Malgré seulement trois buts marqués lors des deux derniers duels, contre dix encaissés, le coach a gardé son calme: "Il n'y avait pas lieu de procéder à de gros changements, c'est une série en sept matches. Nous étions prêts au combat, et nous avons su tolérer les moments où nous avions besoin de défendre".

Les Genevois ont égalisé à 2-2 dans ce quart de finale malgré les défaites concédées lundi et mercredi. Les play-off, "c'est une course contre-la-montre entre pour s'améliorer entre deux rencontres. Nous voulons allier le travail collectif et individuel pour avancer", s'est encore satisfait l'entraîneur de 52 ans.

Savoir saisir le momentum Simon Le Coultre, auteur du 1-0 à la 2e à 5 contre 4, s'est lui aussi félicité de la prestation collective des Genevois dans cet acte IV. "On a généré du trafic devant la cage, récupéré des rebonds et fait en sorte que ça rentre", a souligné le défenseur de 26 ans.

Avant le 2-0 de Vincent Praplan à la 28e, les Aigles ont tremblé, mais ont su faire le dos rond. "Dans un match, le momentum balance, et il ne faut pas paniquer lorsque c'est les autres qui l'ont. Et dès qu'il est de notre côté, il faut savoir jouer simple pour faire basculer la rencontre", a ajouté celui qui avait déjà effectué deux passes décisives dans ces play-off.

"On a trouvé la solution pour cette fois, maintenant il va falloir bien se reposer, bien manger et être prêt pour dimanche", a souligné Le Coultre en vue du prochain duel. Les Lausannois, d'humeur bagarreuse en fin de rencontre, sont prêts pour une revanche dans ce derby lémanique qui n'a pas fini de soulever les foules, à l'image de la patinoire de Malley qui affichait guichets fermés ce vendredi.



Sinner en finale à Miami face à Lehecka Jannik Sinner est à un succès du "Sunshine Double" Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Le no 2 mondial Jannik Sinner a de nouveau défait Alexander Zverev (ATP 4) vendredi en demi-finale du Masters 1000 de Miami.

Sacré il y a deux semaines à Indian Wells, l'Italien vise un "Sunshine Double" qui n'a pas été réussi chez les messieurs depuis Roger Federer en 2017.

Vainqueur 6-3 7-6 (7/4), Jannik Sinner a dominé Alexander Zverev pour la septième fois de suite (il mène 8-4 dans leurs duels), deux semaines après la demi-finale à Indian Wells, déjà. Il affrontera en finale le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 22), qu'il a battu à trois reprises en trois duels.

L'Italien reste sur une série impressionnante de 32 sets gagnés en Masters 1000 après ses sacres à Paris fin 2025 puis en Californie, qui l'ont porté à une quatrième finale à Miami où il avait été sacré en 2024. Sans paraître grandement supérieur à son adversaire vendredi, il s'est montré plus solide sur les points importants.

Très efficace au service (15 aces contre 5), Sinner a sauvé les deux balles de break concédées, et a réussi à s'emparer du service adverse sur un contre-pied en première manche (3-1). Dans l'ultime tie-break, une faute de l'Allemand sur un smash en reculant a offert une brèche à Sinner (5/4), qui a enchaîné au service.

