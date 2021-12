Quiz: quel héros du sport suisse en 2021 êtes-vous?

image: keystone/shutterstock

Quiz

Quel héros ou quelle héroïne du sport suisse en 2021 êtes-vous?

Faites-vous plaisir avec ce quiz de dix questions! Il vous permettra de savoir à quelle star du sport helvétique, qui a brillé cette année, vous ressemblez le plus.

L'année 2021 touche à sa fin, et elle aura été très riche en exploits sportifs pour notre pays. On peut, par exemple, penser aux treize médailles remportées lors des JO de Tokyo et au quart de finale historique de la Nati à l'Euro.

Et justement, parmi les sportifs et sportives de notre pays qui ont brillé ces douze derniers mois, lequel ou laquelle vous ressemble le plus?

Répondez aux dix questions ci-dessous pour le savoir, en cliquant à chaque fois sur LA réponse qui vous convient (une seule réponse possible).

On se réjouit de vous retrouver en pleine forme en 2022, une année qu'on vous souhaite remplie de très belles choses! 😉