«Depuis l'arrivée de Murat, il y a plus de rires et de joie»

Les lasers verts qui ont ciblé Salah sont les plus dangereux

Best of watson

Best of watson

Osaka, Rapinoe, Williams: la «culture de la victimisation» made in USA

Simon Ammann: «Arrêter ou continuer, je n'arrive pas à me décider»

Best of watson

Best of watson

Cette Romande a passé 40 jours seule en montagne et est revenue transformée

Isaiah Thomas, une ode à la résilience version US

Le FC Winterthour et sa culture punk, ovni du foot moderne

Les défenseurs collés aux poteaux sur corner? Complètement has been

Best of watson

Best of watson

Best of watson

Best of watson

«Le Giro, c'est la course qui me faisait rêver enfant»

Déjà titré à Rio, Miami et Barcelone cette saison, Carlos Alcaraz partira en quête de son 5e titre sur l'ATP Tour dimanche . L'Espagnol, qui sera particulièrement attendu dans deux semaines à Roland-Garros, se mesurera à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) ou au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en finale.

Le joueur de Murcie, qui pointait au 120e rang mondial il y a tout juste un an, a armé pas moins de 51 coups gagnants dans cette partie. Le dernier lui a permis de conclure sur sa troisième balle de match, après que Novak Djokovic - qui a livré son meilleur match de l'année - avait effacé les deux premières sur son service.

Carlos Alcaraz - dont l'entraîneur est l'ancien no 1 mondial Juan Carlos Ferrero - s'est montré le plus entreprenant sur le court Manolo Santana. Il a régalé le bouillant public madrilène en pratiquant un tennis très offensif, comme il en a pris l'habitude depuis le début de sa jeune carrière .

Alcaraz est le plus jeune joueur à battre un No1 mondial depuis 17 ans et la victoire de Nadal contre Federer à Miami

Alcaraz est devenu le premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic lors du même tournoi sur terre battue

«Le Giro, c'est la course qui me faisait rêver enfant»

Carlos Alcaraz avale deux monstres et va en finale à Madrid

Plus de «Sport»

L'Espagnol de 19 ans a successivement battu Rafael Nadal (vendredi en quart) et Novak Djokovic (samedi en demi). Il défiera dimanche le vainqueur de la rencontre entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev.

Des kilos de cocaïne chez Nespresso et Twitter ne rate pas l'offrande

Poutine ne va pas aimer ça: l'armée russe est en difficulté à l'Est

Les plus lus

Des femmes témoignent: «Les épaules musclées, ça fait trop mec»

Beaucoup de sportives pratiquant le fitness, la natation ou le volley, refusent de travailler le haut du corps pour ne pas perdre en féminité. «Avoir des épaules et des bras d'hommes, ce n'est pas joli sur une fille», trouve une nageuse.

L'arrivée des beaux jours est en train de créer un sentiment de panique dans les salles de fitness. Les adhérents savent qu'ils n'ont plus de temps à perdre pour dessiner les contours de leur silhouette et afficher une plastique de rêve cet été. Une ambition presque obsessionnelle que les professionnels de la branche observent chaque jour: «Les mecs travaillent le haut du corps, les femmes le bas», caricaturent plusieurs gérants de salle. Les premiers ne voient pas d'intérêt esthétique à dessiner les contours de leurs mollets; les secondes craignent de développer une musculature trop marquée au niveau des épaules et des bras.