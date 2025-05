Jannik Sinner est apparu transformé à Rome, après sa pause forcée. image: keystone/AP

Sinner a fait un grand changement pour gagner Roland-Garros

Autrefois frêle et sujet aux crampes, Jannik Sinner est revenu de sa suspension avec une masse musculaire accrue.

Simon Häring / ch media

Plus de «Sport»

Lorsqu’il a fait son retour début mai à Rome après trois mois de suspension suite à deux contrôles antidopage positifs, Jannik Sinner a tenté de faire baisser les attentes. Il affirmait ne pas savoir où il en était, et vouloir surtout retrouver le rythme des matchs. Il est rapidement apparu que c’était de la fausse modestie. L’Italien est – ce qu’il était déjà auparavant et ce qu’il reste – le numéro un actuel du tennis masculin.

Même sa défaite en finale à Rome contre Carlos Alcaraz ne remet pas cette évidence en question. À Roland-Garros, Sinner – facile vainqueur d'Arthur Rinderknech en trois manches, lundi au 1er tour – fait figure de favori aux côtés d'Alcaraz (tenant du titre, qui a dominé en trois sets l'Italien Giulio Zeppieri pour son entrée en lice), dans ce premier tournoi parisien depuis la retraite du roi de la terre battue Rafael Nadal (quatorze sacres à Paris).

Crampes et mauvais bilan dans les «marathons»

Et cela, notamment parce que le lauréat de trois titres du Grand Chelem n’est pas resté inactif pendant sa suspension. Bien au contraire: Sinner a considérablement gagné en masse musculaire – aux jambes, aux bras, ainsi qu’aux fessiers. Son corps jusque-là fragile et peu développé était son talon d’Achille.

Jannik Sinner a beaucoup gagné en masse musculaire. image: epa

En début d’année, Sinner avait été gêné par des crampes sur la route de sa victoire à l’Open d’Australie. Et son bilan dans les matchs en cinq sets est mauvais: six victoires pour neuf défaites. Il n’a battu qu’une seule fois un membre du top 10 dans un duel en cinq manches. À titre de comparaison, son rival Carlos Alcaraz en a remporté douze sur treize.

L’an passé, le Tyrolien du Sud avait laissé filer une avance de deux manches à une en demi-finale de Roland-Garros face à Alcaraz. D’où l’objectif clair durant cette pause forcée: se muscler pour pouvoir tenir tête à l’Espagnol, y compris sur terre battue. Sa transformation est impressionnante. À Rome, Sinner ressemblait à une statue de marbre vivante tout droit sortie du Foro Italico.

Alcaraz domine les confrontations directes

Sur ses dix-neuf titres en carrière, dix-sept ont été remportés sur dur, un sur gazon et un seul sur terre battue. Bien que le Transalpin ait déjà figuré parmi les meilleurs sur cette surface, le jeu sur terre est bien plus exigeant: les échanges sont plus longs, les changements de direction plus fréquents, avec de nombreuses glissades. Résultat: les chevilles et les adducteurs sont davantage sollicités.

Sinner a tiré le meilleur parti de sa pause forcée de trois mois, en travaillant sa musculature. image: ap

Lors des cinq derniers tournois du Grand Chelem, depuis début 2024, Jannik Sinner, 23 ans, et Carlos Alcaraz, 22 ans, se sont partagé les titres. L’Italien en a gagné trois, l’Espagnol deux. À Paris, ils forment aussi le plus jeune duo des deux premières têtes de série d’un tournoi du Grand Chelem depuis l’US Open 2006, où Roger Federer et Rafael Nadal, alors âgés de 25 et 20 ans, occupaient ces rangs.

Parmi les outsiders à Paris figurent le vainqueur de Madrid Casper Ruud (7e mondial), finaliste à Roland-Garros en 2022 et 2023, le triple lauréat Novak Djokovic (38 ans, 6e mondial), tout frais vainqueur du Geneva Open, ainsi que le finaliste de l’an dernier, Alexander Zverev (28 ans, 3e mondial).

Mais les favoris s’appellent bel et bien Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. À Rome, ils se sont affrontés pour la douzième fois, et Alcaraz a mis fin à la série de 26 victoires consécutives de l’Italien. L’Espagnol mène désormais 7-4 dans les confrontations directes, avec quatre victoires consécutives.

Il garde aussi l’avantage (encore) dans toutes les autres statistiques: quatre titres en Grand Chelem (contre trois à Sinner); trois victoires à une sur terre battue; deux succès à un dans une finale.

Alcaraz et Sinner sont les grands favoris pour le titre cette année à Roland-Garros. Image: keystone

Mais une finale de Grand Chelem entre les deux hommes n'a encore jamais eu lieu. Il est fort possible que la première se déroule le 8 juin prochain à Roland-Garros.

Adaptation en français: Yoann Graber