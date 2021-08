Il a commis le geste le plus antisportif des JO et n'a pas été puni

Tokyo 2020

Le militantisme a-t-il été censuré par Tokyo 2020?

Mercredi, les équipes féminines ont décapsulé le tournoi olympique de foot en s'agenouillant en guise de protestation contre les discriminations raciales. Problème: D'un côté, le CIO a assoupli récemment sa charte au sujet du militantisme durant les JO, de l'autre, Tokyo 2020 aurait décidé de censurer ces genoux militants.

Bon, alors, ce genou: à terre ou pas? Réponse, c'est compliqué. Réponse plus précise: ça dépend. Pourquoi on reparle de ce geste, devenu célèbre, qui consiste à poser une rotule à terre en guise de protestation contre les discriminations raciales? Parce que le Chili et l'Angleterre, les deux équipes féminines qui ont décapsulé le football olympique mercredi sur la pelouse du stade de Sapporo, ont fait d'avantage parler d'elles politiquement que sportivement. On vous raconte cette …