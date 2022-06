Les Français ont encore fait n'importe quoi avec la géographie suisse

Le journal «L'Equipe» consacre un long article à Zinédine Zidane ce jeudi. Il y est question de football, mais aussi de Saillon, un village que le joueur a visité et que le journaliste ne situe pas vraiment en Valais.

Il arrive à tout le monde de faire des erreurs en géographie, mais quand la boulette vient du voisin français, les Romands l'interprètent souvent comme de la condescendance, voire du mépris. Dans quelle catégorie ranger la dernière trouvaille des journalistes de «L'Equipe» qui, ce jeudi, ont déplacé Saillon à 70 km de l'endroit où il se trouve vraiment?

C'est notre confrère de la RTS Patrick Délétroz qui a déniché l'erreur à la lecture du long portrait du journal français consacré à Zinédine Zidane.

Si l'entrevue s'est bel et bien déroulée dans un village qui s'appelle Saillon et qui est situé au-dessus du Léman, on comprend mieux pourquoi elle était inoubliable: cet endroit n'existe pas!

Le tweet du journaliste (valaisan) a fait marrer plusieurs de ses collègues et amis sur les réseaux sociaux. On a compilé les trois meilleures réactions:

«Tu pinailles... Le Rhône c'est déjà un peu le Léman!» Mathias

«Le lac Léman à Saillon? Conséquences de la fonte des glaciers?» Dric

«Dis toi qu’au moins, ils n’ont pas écrit cette abomination usurpatrice qu’est le "Lac de Genève", c’est ma plus grande consolation» Julien

Il arrive régulièrement en effet que nos voisins rebaptisent le Léman, ou font de Genève la capitale de la Suisse. Le village de Saillon, lui, avait jusque-là été épargné.