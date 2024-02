Personne ne peut encore voir le nouveau bateau d'Alinghi

«Par le passé, tout le monde s’espionnait. Lors de leurs entraînements, les équipes étaient sans cesse suivies par la concurrence, qui tentait de percer leurs secrets de fonctionnement. Ce n'est plus le cas. Cette année, et pour la première fois, le règlement autorise une brigade (un photographe et un pilote de bateau) à filmer chaque sortie en mer des participants. Tout est ensuite mutualisé sur le site de l’événement et mis à disposition de toutes les équipes. Chez Alinghi, comme au sein des autres teams, on doit communiquer l'heure de notre sortie en mer au moins 24h à l'avance, de façon à permettre à la brigade de faire son travail.»

Sophia Urban, responsable des relations médias.