Privées de finale parce que leurs adversaires ont le Covid 🤔

Les volleyeuses de Guin ont été éliminées des play-offs de LNA car leur adversaire, Neuchâtel, compte des cas de Covid et menait dans la série. image: keystone/shutterstock

Situation insolite: les volleyeuses de Guin (FR) ont été éliminées en demi-finale des play-offs de Ligue A parce que leur opposant, Neuchâtel, compte des cas positifs. Un drôle de règlement a offert la victoire aux Neuchâteloises.

C'est une élimination cocasse, mais bien malheureuse, qu'ont connue les volleyeuses de Guin en demi-finale des play-offs de Ligue A. Le coupable? Le Covid (tiens, on l'avait presque oublié, celui-là).

Il n'a pas frappé l'équipe fribourgeoise, mais son adversaire, Neuchâtel, qui déplore quatre joueuses infectées. Conséquence: cette série au meilleur des cinq matchs ne peut pas aller à son terme. Et comme le stipule le règlement, elle est raccourcie «en best of 3» et l'équipe qui mène au moment de l'arrêt se qualifie pour le tour suivant. En l'occurrence, Neuchâtel (2-1 dans la série).

Les joueuses de Guin étaient revenues à 2-1 dans la série grâce à leur victoire samedi à Neuchâtel. image: instagram

«On est vraiment déçu, on venait de faire un super match pour recoller dans la série», avoue le président du club singinois, Urs Balsiger. «Hier après-midi (mardi), on a reçu un téléphone de Neuchâtel pour nous informer de cas positifs dans leur équipe. La confirmation est arrivée de Swiss Volley à 21 heures.» Il enchaîne:

«C'est comme si on était tombé dans un trou noir d'une minute à l'autre. L'entraîneur Dario Betello et les joueuses ont appris la nouvelle juste après leur entraînement, où ils venaient de travailler fort pour la suite de la série» Urs Balsiger, président des Powercats de Guin

Urs Balsiger l'assure: Guin respectera cette décision. Le club avait validé ce règlement spécifique élaboré l'été passé. «A cette période, la pandémie battait son plein, alors c'était une très bonne idée, totalement légitime. Mais on n'imaginait pas qu'elle évoluerait si positivement et qu'on regretterait ce règlement», rigole-t-il. Beau joueur, le boss fribourgeois tient avant tout à «souhaiter bon rétablissement et bonne chance pour la finale aux Neuchâteloises.»

La saison passée, Guin avait déjà perdu contre Neuchâtel, mais c'était en finale (3 matchs à 1). image: instagram

Plus que l'élimination abrupte de son équipe, Urs Balsiger est déçu pour les spectateurs:

«Le quatrième match à Guin ce mercredi soir aurait dû être une belle fête du volleyball» Urs Balsiger

Il estime entre 6000 et 7000 francs le manque à gagner pour cette partie. «Je ne pense pas que cette somme sera compensée par la fédération», s'avance-t-il.

Heureusement pour les Powercats, leur malheureuse sortie des play-offs ne signifie pas la fin de la saison. Elles joueront la finale de la Coupe de Suisse contre Voléro Zurich, le 26 mars à Winterthour. Les Fribourgeoises tenteront aussi de monter sur le podium en championnat, puisqu'elles joueront la série pour la troisième place contre Schaffhouse, dès le 2 avril.