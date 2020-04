Schon früher Auftrag vom IS?

Französische Medien berichten, der IS habe Syrienrückkehrer schon im Frühsommer mit Anschlägen auf Konzertsäle beauftragt. Am 11. August dieses Jahres verhaftete die Polizei einen 30-jährigen französischen Staatsbürger, der im Mai einige Tage in Syrien verbracht hatte, dann aber verletzt wurde und nach Frankreich zurückkehrte. Seine Rückkehr fiel der Polizei zunächst nicht auf, doch nach Hinweisen, die ein in Spanien verhafteter Dschihadist der Polizei gab, wurde er festgenommen. In der Untersuchungshaft gab er an, er habe vom IS den Auftrag bekommen, eine oder mehrere Konzerthallen in Frankreich anzugreifen. (dhr)