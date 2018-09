«Wie spreche ich Männer trotz meiner Grösse (183cm) an?»

Liebe Emma,



gerne frage ich dich, was du für Tipps bezüglich Ansprechen von Männern hast. Ich werde äusserst selten angesprochen. Obwohl ich nicht hässlich bin, denke ich, dass ich den Männern mit meiner Körpergrösse von 183 Zentimeter (!) und einer dadurch angeborene Autorität ein bisschen Angst einjage.



Deshalb möchte ich selber Initiative ergreifen und in der Lage sein, einen Mann auf eine natürliche Weise anzusprechen, ohne den Eindruck von einer verzweifelten Schrulle zu wecken.



Hast du mir Empfehlungen, wie ich das machen kann, dass dies locker und ungezwungen rüber kommt? Schwierig finde ich es vor allem in öffentlichen Räumen wie ÖV, Einkaufsläden, Cafés etc., die nicht gerade eine «romantische» Atmosphäre bieten.



Ich würde mich sehr über eine Antwort von dir freuen.



Herzliche Grüsse,

Sue