bild: Ben Blennerhassett/Unsplash

«Was tun gegen Sex-Flaute in der Beziehung?»

Hi Emma,



Ich weiss nicht mehr weiter. Als mein Freund (32) und ich (22) uns vor drei Jahren kennenlernten, waren wir wie zwei Teenager, jedes Mal, wenn wir uns sahen, ging es in erster Linie um Sex, danach haben wir uns einen schönen Tag gemacht.



Seit nun bald einem Jahr wohnen wir zusammen. Nun ist unser Liebesleben eine einzige Katastrophe. Wenn ich Glück habe, gibt es einmal im Monat einen Abend, an dem wir uns unseren Gelüsten widmen. Es kam aber auch schon vor, dass wir drei Monate keinen Sex hatten. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch an Lust zeige, blockt er ab.



Mir war von Anfang an bewusst, dass es weniger wird wenn man zusammen lebt. Aber dass es gerade derart abnimmt, hätte ich nicht erwartet.



Ich habe bereits mit meinem Freund geredet. Er sagt, es läge nicht an mir, er hätte einfach psychischen Stress.



Liebe Emma, liebe LeserInnen, langsam aber sicher weiss ich nicht mehr, wie ich damit umgehen sollte, resp. wie ich die Situation ins Positive verändern kann.



Ihn in Ruhe lassen und abwarten bis sich etwas ändert, oder weiterhin die lüsterne Frau sein und zeigen, wie sehr ich ihn begehre?



Liebe Grüsse,

die Sahara-Touristin



Liebe Sahara-Touristin,

Ich kenne viele Paare, denen es gleich geht wie deinem Freund und dir. Und wenn ich an meine Ex-Beziehungen denke, stand auch ich jedes Mal am gleichen Punkt wie du.

Auch wenn ihr noch nicht zur Lösung des Problems gefunden habt, halte ich es für sehr super, dass du das Gespräch mit deinem Freund bereits gesucht hast und ihr offen über eure Gefühle reden konntet. Er sagt, dass er zurzeit psychischen Stress hat und dass es nicht an dir liegt, dass seine Libido leidet. Damit ihr beide einen neuen Anlauf nehmen könnt, finde ich es wichtig, dass ihr beide frei im Kopf seid.

Vielleicht kannst du ihm in einem ersten Schritt helfen, seine Stressquelle zu eliminieren. So dass er wieder glücklicher und entspannter in seinem Leben ist und somit wieder mehr Kapazität für das Wiederentdecken der Erotik hat.

Ich würde dir so gerne DIE Lösung auf dem goldenen Tablett servieren. Aber ganz so simpel ist es nicht. Ist man nämlich erst einmal in der Sex-Flaute drin, braucht es viel Energie, Willen und Zeit, um da wieder raus zu kommen. Wenn man zusammen wohnt, ist es auch meinen Erfahrungen zufolge, noch schwieriger, das Sexleben aufrecht zu erhalten. Auf der anderen Seite bietet die gemeinsame Wohnung viele Möglichkeiten für zum Beispiel Quickies.

Warum nicht mal den Wecker 20 Minuten früher stellen, um zu zweit unter die Dusche zu hüpfen? Oder unerwartet auf die Knie gehen, während er Zwiebeln schneidet? Oder wie wäre es, wenn du ihm tagsüber aus dem Nichts ein Nudie schickst? Oder ein versautes SMS statt «Schatz, wir haben kein WC-Papier mehr»? Alternativ könntet ihr eventuell den Alltag mal husch hinter euch lassen und ein Wochenende abhauen. Irgendwo in die Einöde in ein tolles Hotelzimmer, wo ihr Pizza im Bett esst, bitzli zu viel Champagner zum Zmorgen trinkt und dazwischen, entschuldige meine Wortwahl, einfach nur vögelt?

Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr den Weg zurück in euer Sexleben findet. Und auch ich bin gespannt auf die Erfahrungen und Tipps der Leser.

Haut in die Tasten und rettet den Sex in Beziehungen. Er verdient es!

Alles Liebe,

deine Emma

Der Sex im Kopf:

